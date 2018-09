Andrea: ‘Tôi có chút buông thả nhưng không hư hỏng’

Dù vướng ồn ào vì ẩu đả với bạn trai và 'chơi đá' nhưng cô vẫn nhận mình là gái ngoan.

- So với lúc mới bước chân vào làng giải trí cách đây 4 năm, chị đã thay đổi quá nhiều về cả hình ảnh và tính cách. Bản thân chị thấy mình đã khác xưa thế nào?

- Đúng là tôi đã thay đổi nhiều, nhưng đó là điều đương nhiên vì lúc mới theo chân vào nghề mẫu, tôi chỉ là một cô học sinh trong sáng. Suốt 4 năm qua, đã có những tai nạn xảy ra mà tôi không bao giờ mong muốn. Đó là những cơn bão từ trên trời rơi xuống, tôi không biết trước để tránh nó.

Hậu quả của những scandal vừa qua không hề tốt đẹp. Nó làm tôi mệt mỏi vì tinh thần, mất nhiều show event, quảng cáo, thậm chí tất cả các hợp đồng đã ký trước đó đều bị cắt vì họ sợ hình ảnh xấu của tôi sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm. Điều đau lòng nhất là khán giả không còn yêu quý tôi như trước. Bấy nhiêu thôi cũng khiến 2013 trở thành năm xui xẻo. Bước sang năm mới, tôi đặt ra những mục tiêu để phấn đấu trong công việc. Tôi không dám hứa mình sẽ không vướng vào scandal nhưng tôi cố gắng để phòng tránh.

Năm 2013, Andrea là cái tên được dư luận bàn tán vì scandal ẩu đả trên phố với bạn trai Yanbi.

- Dù vụ ẩu đả xảy ra đã lâu nhưng cho đến bây giờ công chúng vẫn bị loạn thông tin về mối quan hệ giữa chị và ca sĩ Yanbi. Cả hai tuyên bố chia tay rồi lại tái hợp. Chị sẽ nói gì nếu có người nói cả hai đang "làm trò" để nổi tiếng?

- Thật là ngớ ngẩn nếu mọi người nghĩ tôi lấy chuyện tình cảm của mình ra làm trò cười. Nếu muốn nổi tiếng, tôi có thể sử dụng rất nhiều chiêu trò khác chứ không cần phải lôi kéo bạn trai vào cuộc.

Từ khi tách ra khỏi bố mẹ và sống một mình, tôi có rất ít bạn, vì vậy người bạn trai chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống. Tình cảm là vấn đề khó nói. Nhiều lúc tôi muốn dứt ra nhưng không thể vì trái tim luôn làm điều ngược lại. Tôi biết khi đó khán giả bị rối vì chuyện tình cảm của tôi và Yanbi, nhưng quả thực tôi không biết giải quyết theo cách nào. Nếu tôi nói yêu Yanbi, họ sẽ chỉ trích tôi dại dột yêu người đàn ông vũ phu, còn nếu nói không yêu, thế nào phóng viên cũng bắt gặp chúng tôi đi với nhau. Bản thân tôi cũng không hiểu rõ được tình cảm của mình. Khi yêu, tôi không điều khiển được trái tim mình.

- Bây giờ tình cảm của chị và Yanbi ra sao?

- Chúng tôi đã kết thúc. Cả hai đều cảm thấy không thể tiếp tục và ai cũng muốn tập trung vào công việc. Khi công khai chuyện tình với Yanbi, tôi rất ít khi trả lời phỏng vấn bởi muốn khán giả nhìn nhận vào hoạt động nghệ thuật của mình. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi bị soi mói quá nhiều. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ bị bạn trai đánh giữa đường. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào xóa nó ra khỏi đầu, nó sẽ còn ám ảnh tôi mãi. Trái tim tôi cũng không còn hứng thú với tình yêu, chỉ muốn dồn sức cho sự nghiệp.

- Thời điểm xảy ra ẩu đã, có tin đồn chị chơi đá, hút cỏ. Chị giải thích thế nào?

- Nếu tôi sử dụng chất kích thích thì chắc chắn một năm tới tôi sẽ phải vào trại cai nghiện. Nói thật, tôi từng thử hút cỏ nhưng những chất kích thích khác thì không. Sau bao nhiêu vụ án chặt chân, chặt tay vì ngáo đá mà báo chí đăng hàng ngày, tôi rất sợ.

Bố và em trai luôn ở bên bảo vệ mỗi lần chân dài gặp ồn ào.

- Bố mẹ chị có phản ứng thế nào về scandal ẩu đả của chị và Yanbi?

- Bố mẹ không mắng mỏ nhiều, nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt họ là nỗi buồn. Là bậc làm cha, làm mẹ, ai cũng lo lắng khi con gái vướng vào tình huống này.

Bố là người gần gũi với tôi nhất trong gia đình. Tôi luôn trò chuyện với bố về mọi điều trong cuộc sống để bố thông cảm. Hiện tại, bố không quan tâm người ngoài nói gì về con gái mà chỉ cần tôi vui, hạnh phúc là đủ. Mẹ kế của tôi thì khác. Mẹ làm ở công ty nhà nước, cũng có thẩm mỹ viện riêng nên thường nghe những lời bàn tán về tôi. Tôi biết mẹ gặp nhiều phiền phức vì mình, nhưng mẹ luôn nói với mọi người rằng, tôi còn trẻ, dễ gặp tai nạn trong nghề, chứ bản chất tôi rất ngoan.

- Mẹ đẻ chị ở Tây Ban Nha biết gì về ồn ào của con gái tại Việt Nam?

- Mẹ tôi không biết gì cả, cũng không theo dõi báo chí vì mẹ không biết tiếng Việt. Vài tháng trước, tôi về Tây Ban Nha đã kể cho mẹ nghe về cuộc sống, tình yêu của mình. Mẹ tôi sốc và buồn về chuyện ẩu đả. Mẹ khuyên tôi nên cẩn thận trong mối quan hệ tình cảm. Mẹ còn nói, nếu muốn yêu, hãy về Tây Ban Nha để mẹ tìm bạn trai cho.

- Liệu có phải khi tách ra sống riêng, không còn sự kiểm soát của gia đình, chị nổi loạn và buông thả hơn?

- Tôi thấy điều đó đúng. Khi không sống cùng gia đình, tôi đi làm nhiều nhưng cũng đi chơi nhiều. Tôi không còn sống kỷ luật như thời điểm ở bên bố mẹ. Nhưng tuổi trẻ thì có quyền mắc sai lầm. Tôi như con chim sổ lồng nên đã có phút buông thả bản thân. Tuy nhiên, sau scandal, tôi nhận ra, nếu mình không thay đổi thì sẽ không bao giờ trưởng thành. Bây giờ tôi phải chứng minh với bố rằng, tôi sống có trách nhiệm với bản thân.

- Nếu tự đánh giá, chị thấy mình là cô gái ngoan hay cô gái hư?

- Chúng ta không thể phân biệt được đâu là gái ngoan, đâu là gái hư. Tôi không giết người, ăn cắp hay làm hại ai, ảnh hưởng đến xã hội. Còn việc đi bar, uống bia, uống rượu đến mức say và ngất ở giữa đường… tôi không cho là hư hỏng. Trong đời, bạn trẻ nào cũng từng trải qua cảnh như vậy nhưng có thể vì tôi hoạt động trong showbiz nên bị để ý nhiều. So với các cô gái chơi bời khác, tôi vẫn thấy mình ngoan vì hàng ngày tôi đi làm rồi về nhà với bố mẹ. Tôi chỉ sống thoáng hơn một chút so với người Việt thôi.

Hiện tại, Andrea muốn tập trung vào công việc để lấy lại thiện cảm của công chúng dành cho mình.

- Bước sang năm mới, chị có kế hoạch gì trong việc xây dựng lại hình ảnh?

- 2013 là năm kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi về cả công việc, tình cảm và gia đình. Sau vụ ẩu đả, một số người đã lợi dụng mối quan hệ của tôi và Yanbi để họ PR, quảng cáo. Tôi nhận ra, có rất nhiều người xung quanh không đáng để tin tưởng như tôi nghĩ. Chưa bao giờ tôi muốn chuyện riêng tư bị đưa lên mặt báo, nhưng có thể vì tôi là người nước ngoài trong showbiz Việt nên người ta tò mò về cách sống của tôi. Có lần, vì bị soi mói quá nhiều, tôi bực tức đến mức nói tục trên Facebook. Riêng năm nay, tôi sẽ tập trung làm việc, còn tình yêu thì tạm thời dừng lại.

- Không chỉ hoạt động ở làng thời trang, chị lấn sân phim ảnh với "Hai phía chân trời", "Hit: Hoàng tử & Lọ Lem" của đạo diễn Ngô Quang Hải. Chị thấy cái duyên của mình với nghệ thuật thứ 7 thế nào?

- Phim ảnh là niềm đam mê lớn của tôi chỉ sau nghề người mẫu. Khi đóng phim tôi tìm thấy nhiều niềm vui. Hôm ra mắt phim điện ảnh Hit: Hoàng tử & Lọ Lem, nhìn mọi người quan tâm đến bộ phim tôi thích thú vô cùng. Đó cũng là cảnh tôi từng mơ ước. Tuy nhiên, tôi thất vọng về bộ phim. Vai diễn của tôi quá ngắn, không thu âm được giọng nói thật và biên tập cẩu thả. Tôi mong mình gặp được một bộ phim tốt để phát triển được khả năng.

- Mặc dù có một ông bố giàu có nhưng chị kiếm được rất nhiều tiền trong suốt 4 năm theo nghề người mẫu. Chị sử dụng số tiền đó ra sao?

- Khi chưa 18 tuổi, làm được bao nhiêu tiền, tôi đều đưa cho bố và hàng tháng, bố chuyển cho tôi một khoản tiêu vặt. Còn bây giờ ra ở một mình, tôi tiêu tiền nhiều hơn, thậm chí phung phí, chứ không tiết kiệm như xưa. Tôi đang cố học cách tiêu tiền đúng đắn để gửi tiết kiệm ngân hàng, giữ cho mình một khoản kha khá.

Quỳnh Như thực hiện