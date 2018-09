Andrea nói về video say xỉn đến mức ngã ra đường

Đoạn video chân dài say rượu và bị Yanbi mắng chửi ngay trên phố gây xôn xao trên mạng xã hội.

Chiều nay, một trang báo đã đăng tải hình ảnh và video Andrea say xỉn sau khi tham gia event ở quán bar Hà Nội. Bạn trai cũ Yanbi cũng có mặt trong sự kiện và vui vẻ trò chuyện với người mẫu Tây Ban Nha. Khi ra về, Andrea bắt taxi, còn Yanbi cùng một người bạn chạy xe máy theo sau, hộ tống cô về nhà. Trên đường đi, taxi đã phải dừng lại để Andrea xuống nôn mửa. Vì quá say xỉn mà cô nằm vật ra đường. Trước tình huống này, Yanbi đã mắng chửi bạn gái cũ bằng những lời khó nghe. Tuy nhiên, anh vẫn đưa cô về đến nhà. Andrea tiếp tục nôn và nằm xuống đất khi bước xuống xe, khiến Yanbi phải nhờ bảo vệ khu chung cư hỗ trợ, đưa Andrea lên nhà.

Yanbi và Andrea vui vẻ nhậu ở một quán bar.

Trước thông tin này, chân dài Tây Ban Nha đã lên tiếng trên trang cá nhân. Cô tự nhận mình say quá nên mới không kiểm soát được bản thân. Tuy nhiên, cô đính chính những thông tin sai mà tờ báo đề cập. "Yanbi không có mắng chửi như bài báo nói, còn Yanbi quát là do hai đứa đã có 9 tỷ trận say kiểu như thế rồi. Yanbi biết An say, An nhây và ngang như thế nào nên chỉ có quát như thế An mới chịu dậy. Ông ý chả cáu là đúng rồi nhưng ông ý vẫn rất tử tế và đưa con em về tận cửa nhà", cô viết.

Andrea cũng khẳng định, cô không nôn thốc nôn tháo mà do say quá, không chịu được nên mới nằm xuống đường một lúc, sau đó đứng dậy đi tiếp. "Mỗi người say một kiểu. Thực sự là lúc say như thế, An cũng không nghĩ được đến chuyện mình có được ai biết đến không và có ai đang chụp hình mình không. An xin lỗi vì để cho mọi người phải nhìn thấy những hình ảnh 'không mấy sang chảnh' đấy".

Hình ảnh nữ người mẫu say rượu đến mức nằm vật ra đường và Yanbi tức giận quát mắng. Ảnh: Kenh14.

Trước tin đồn quay lại với tình cũ Yanbi, cô tuyên bố không bao giờ 'nối lại tình xưa'. Cả hai đã chia tay gần 3 năm nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Andrea còn tiết lộ, Yanbi đã có người yêu và cô cũng đang rất hạnh phúc với 'con mèo của mình".

Bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu, Andrea nhanh chóng được công chúng chú ý. Tuy nhiên, khi đang có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, cô lại vướng vào những ồn ào không đáng có, đặc biệt là chuyện tình cảm. Cô từng có vài năm mặn nồng với hot boy Baggio nhưng sau đó chia tay vì không hợp nhau. Sau đó, khi yêu Yanbi, cô bị bạn trai đánh trên phố trong thời gian hai người còn hẹn hò. Ngoài cô, cô còn bị tố vẫn 'qua lại' với Baggio dù anh đã kết hôn. Sự việc khiến vợ Baggio ghen tuông và suýt làm hôn nhân của hai vợ chồng đổ vỡ.

Hải Bình