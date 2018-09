An Nguy và Kiều Minh Tuấn thiếu ‘lửa’ khi đóng cặp trong phim mới

Hóa thân thành cặp tình nhân trong ‘Chú ơi đừng lấy mẹ con’, Kiều Minh Tuấn và An Nguy ít tạo được cảm giác yêu đương.

Khai thác chủ đề gia đình, Chú ơi đừng lấy mẹ con của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ khắc họa chuyện tình sóng gió của một cặp nam nữ vốn là cha mẹ đơn thân. Đông Bắc (Kiều Minh Tuấn) sống cùng con gái Bảo Ngọc (Chu Diệp Anh), Thủy Tiên (An Nguy) sống cùng con trai Đức Anh (Hữu Khang). Trước sự cứng đầu của cậu bé 'Nhện' Đức Anh, cặp đôi trải qua nhiều chuyện dở khóc dở cười khi quyết định kết hôn.

Thể hiện đôi tình nhân trên màn ảnh, An Nguy và Kiều Minh Tuấn từng nói, họ nhập tâm quá sâu vào vai diễn tới mức yêu nhau ở ngoài đời. Song thực tế trong Chú ơi đừng lấy mẹ con, cặp diễn viên không tạo được “phản ứng hóa học” như khán giả chờ đợi. Hai diễn viên có ít cảnh diễn tay đôi, nếu có cũng chỉ là những cảnh tình tứ ngắn ngủi hoặc bị phá vỡ bởi cậu bé Nhện quậy phá. Tình huống thú vị nhất của họ là Đông Bắc cầu hôn Thủy Tiên. Với sự hỗ trợ đắc lực của dàn “diễn viên quần chúng” đông đảo, Đông Bắc dàn cảnh như một vở nhạc kịch ngắn, tự mình khoe giọng với một bản tình ca.

Hai diễn viên chính chủ yếu tương tác với các diễn viên nhí đóng vai con của họ, đặc biệt là Kiều Minh Tuấn. Bởi tuyến vai Đông Bắc của anh vừa chăm sóc cô con gái nhỏ, vừa phải học cách chung sống với con trai của người yêu.

Sắm vai Đông Bắc trong phim, Kiều Minh Tuấn ra dáng ông bố “gà trống nuôi con” chu đáo, dịu dàng. Tuy nhiên, nhân vật này quá tử tế, khá một màu, không có chuyển biến tâm lý khiến anh không có nhiều “đất dụng võ”. Nam diễn viên không bộc lộ lối diễn đa dạng từ bad boy hóa người đàn ông lý tưởng như trong Em chưa 18, cũng không làm người xem phá lên cười với hình tượng ngu ngơ như trong 798 Mười hay Chí Phèo ngoại truyện...

Bị hạn chế đất diễn hơn so với Kiều Minh Tuấn, An Nguy càng mờ nhạt trong phim. Hai năm sau phim đầu tay Chờ em đến ngày mai, nữ vlogger không có nhiều tiến bộ trong diễn xuất. Thủy Tiên là người phụ nữ mang nội tâm sâu sắc với nỗi đau bị tình cũ ruồng bỏ, một mình nuôi con, song qua phần thể hiện non nớt của An Nguy, nhân vật hiện lên rất thiếu cảm xúc.

Tương tự, tuyến nam phụ của Will cũng mờ nhạt, vai cô giáo của Khổng Tú Quỳnh cứng nhắc, còn sự góp mặt của khách mời Đức Phúc thì quá nhạt nhẽo, làm hỏng hình tượng chàng ca sĩ dí dỏm trong show Ơn giời, cậu đây rồi ngày nào.

Hào quang của Chú ơi đừng lấy mẹ con thuộc về bộ ba diễn viên nhí Chu Diệp Anh, Hữu Khang và nhóc tỳ đóng vai bạn thân của Đức Anh. Sở hữu ngoại hình đáng yêu và lém lỉnh, lại bộc lộ lối diễn tự nhiên cả về hình thể, biểu cảm và đài từ, ba cô cậu làm tốt các cảnh khóc, cười, sợ hãi, tức giận, mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả.

Tình huống lần đầu Đức Anh gặp chú Đông Bắc cố ý được dàn dựng cho hài hước, song khá lộn xộn và kém duyên.

Chú ơi đừng lấy mẹ con khởi nguồn từ ý tưởng đẹp đẽ về nỗi cô đơn, khát khao yêu thương của những thành viên trong gia đình đơn thân. Bộ phim mang tới chân dung của các bậc phụ huynh thuộc nhiều độ tuổi, thế hệ nhưng đầy tâm lý, luôn đồng hành bên con như bè bạn. Song câu chuyện phim được kể rất nhạt nhòa, tình huống rời rạc, thiếu cao trào, không tạo được điểm nhấn.

Chất nhạc căng thẳng bị lạm dụng, không ăn nhập với câu chuyện nhẹ nhàng và không khí trong lành mà bộ phim tạo ra. Không ít cảnh phim cố gắng tạo tiếng cười nhưng bất thành vì kém duyên. Một số chi tiết được dàn dựng khiên cưỡng.

Chuyện Đức Anh vô ý làm Bảo Ngọc hoảng sợ không đủ sức nặng khiến một người mẹ dịu dàng như Thủy Tiên nổi trận lôi đình quát nạt con. Cặp nhân vật chính vượt qua mọi vấn đề một cách đơn giản. Cường (Will) - ba ruột của Đức Anh - xuất hiện đầy tính thử thách với hai nhân vật chính, nhưng sau cùng kết thúc phần truyện của mình một cách đột ngột, thiếu dẫn giải.

Điểm sáng ấn tượng nhất của Chú ơi đừng lấy mẹ con là phần ngoại cảnh làng quê Nam Bộ rất đẹp, được khai thác từ nhiều góc quay thu hút về thị giác.

