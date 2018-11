An Nguy: 'Tôi yêu Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng muốn chúng tôi nói đó là PR'

Theo nữ diễn viên, Cát Phượng chủ động cho chồng và An Nguy trả lời phỏng vấn, không ngờ hai người đã công khai tình yêu.

Tối 18/11, An Nguy lần đầu nói về những gì phía sau ồn ào tình cảm với Kiều Minh Tuấn, hai tháng sau khi hai người công khai tình yêu và hứng chịu vô vàn chỉ trích. Cô tiết lộ Cát Phượng - bà xã Kiều Minh Tuấn - có ý định PR chuyện vợ chồng mình rạn nứt tình cảm để thu hút sự chú ý của khán giả vào bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con.

An Nguy thừa nhận cô và Kiều Minh Tuấn có tình cảm trong quá trình đóng chung phim, có điều cô chưa bao giờ có ý định công khai vì đó là điều không nên và trước sau cũng sẽ phải kết thúc. Thế nhưng có những chuyện xảy ra mà bản thân cô không kiểm soát được: "Khi có những bài báo liên tục về mình, cộng với việc dư luận đặt câu hỏi, chị Phượng đã yêu cầu mình trả lời phỏng vấn về những chuyện đã xảy ra, với lý do khán giả đang tức giận và muốn biết sự thật".

Tin nhắn của Cát Phượng đề cập đến việc sẽ lấy chuyện tình cảm của An Nguy, Kiều Minh Tuấn để PR. Nội dung này cũng cho thấy Cát Phượng không hỏi ý kiến chồng trước khi làm chuyện này.

"Chị Phượng muốn mình khẳng định những chuyện xảy ra trong thời gian đó chỉ là để PR phim chứ không phải mình và anh Tuấn có tình cảm thật sự. Nhưng đối với mình, một khi không nói thật được thì mình sẽ im lặng, còn khi đã bắt buộc phải nói thì mình sẽ nói sự thật. Vì vậy, đã có bài phỏng vấn giữa mình và anh Tuấn, nội dung như thế nào mọi người đều biết. Dù biết nói ra sự thật sẽ gặp phải phản ứng của khán giả, nhưng mình sai mình chịu và hơn hết, mình không muốn lừa dối khán giả. Mình chân thành gửi lời xin lỗi đến toàn bộ êkíp làm phim vì việc cá nhân đã ảnh hưởng đến tập thể", cô viết.

An Nguy còn kể, sau bài phỏng vấn công khai tình cảm với Kiều Minh Tuấn cô mới biết được việc Cát Phượng từ đầu đã có ý định chạy truyền thông rằng vợ chồng đang rạn nứt. Đây cũng là lý do trên Facebook của Cát Phượng thường xuyên cập nhật những trạng thái đau buồn: "Vì sao thì mình không được rõ, cũng không muốn suy đoán. Chỉ có điều chị Phượng chỉ muốn mọi chuyện dừng lại ở việc úp mở không rõ ràng. Và việc mình trả lời sự thật đã đi ngược lại với mong muốn của chị".

Cô thừa nhận mình yêu bạn diễn sau quá trình đóng phim, chứ không phải tạo scandal.

Nữ diễn viên giữ im lặng suốt hai tháng qua bởi biết bản thân mình đã sai và không muốn bào chữa bất cứ điều gì. Cô hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những lời nói mình, việc mình làm. Cô thừa nhận: "Tuy anh Tuấn và chị Phượng chưa đăng ký kết hôn (dù chị Phượng từng chia sẻ với báo chí điều ngược lại) nhưng một khi hai người còn trong một mối quan hệ, thì mình vẫn không hề đúng. Thứ hai là chị Phượng đáng tuổi cha chú, lại là bậc tiền bối trong nghề, đôi co qua lại là điều không nên. Nhưng mình càng im lặng thì càng có nhiều thứ ép mình phải lên tiếng, mình không im lặng được nữa".

Cùng với dòng tâm sự dài, An Nguy cũng công khai một số tin nhắn của Cát Phượng trong thời gian xảy ra scandal. Nữ diễn viên nói, nếu không có những tin nhắn này, cô sẽ mãi mãi im lặng và cũng không bao giờ biết được rằng mình chỉ là nước cờ trong kế hoạch của người khác. Cô không yêu cầu sự thông cảm hay tha thứ từ khán giả, cô đã sai và chấp nhận sự chỉ trích của mọi người.

Lý do An Nguy lên tiếng lúc này là cô không muốn công chúng phải đón nhận những thông tin chưa chính xác từ những người có liên quan. Cô hy vọng những chia sẻ của mình sẽ làm sáng tỏ khúc mắc trong lòng khán giả cũng như khép lại toàn bộ câu chuyện không hay này. Đây cũng là điều duy nhất cô có thể làm cho êkíp phim Chú ơi đừng lấy mẹ con để họ không bị kéo vào câu chuyện 'PR bẩn' mà bộ phim phải gánh chịu hậu quả.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn trong buổi gặp gỡ báo chí để xin lỗi về scandal hôm 14/10.

Trước chia sẻ của An Nguy tối 18/11, Cát Phượng không bình luận gì. Nữ diễn viên cho rằng, nếu cần gì thì An Nguy có thể gặp chị nói chuyện trực tiếp. Cát Phượng khẳng định mình hoàn toàn vô can trong mọi chuyện và cũng không nằm trong nhóm PR phim.

Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng nhiều đêm không ngủ được vì ồn ào tình cảm Cát Phượng phủ nhận PR phim, Kiều Minh Tuấn xin lỗi vì 'say nắng' trong họp báo hôm 14/10

An Nguy và Kiều Minh Tuấn thừa nhận có tình cảm vào hôm 13/9. Họ khẳng định yêu nhau thật chứ không tạo scandal để PR cho bộ phim mà hai người hợp tác. An Nguy từng cố gắng cắt đứt liên lạc với Kiều Minh Tuấn nhưng không thể ngăn cản được trái tim của mình. Riêng Kiều Minh Tuấn tiết lộ, tình cảm anh dành cho bà xã Cát Phượng ở thời điểm hiện tại là tình thương, tình nghĩa nhiều hơn tình yêu.

Sau ồn ào này, An Nguy và Kiều Minh Tuấn bị khán giả 'ném đá' không ngừng. Riêng Cát Phượng bị nghi là người dàn dựng toàn bộ 'vở kịch'. Trong lần gặp gỡ báo chí hồi giữa tháng 10, Cát Phượng phủ nhận thông tin cô là người đứng phía sau scandal bởi cô không bao giờ đem chuyện tình yêu 10 năm với Kiều Minh Tuấn để PR một cách 'vớ vẩn', bẩn thỉu'. Bản thân Kiều Minh Tuấn khẳng định anh có 'say nắng' An Nguy trong quá trình đóng phim và gửi lời xin lỗi đến bà xã Cát Phượng lẫn gia đình.

Scandal An Nguy và Kiều Minh Tuấn càng thêm căng thẳng khi nhà sản xuất phim Chú ơi đừng lấy mẹ con khởi kiện hai diễn viên chính bởi sự việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của tác phẩm. Nhà sản xuất yêu cầu cả hai phải bồi thường bằng tiền mặt. Cách đây không lâu, Kiều Minh Tuấn đã trả 900 triệu tiền cát-xê cho nhà sản xuất cùng lời xin lỗi.