Ái Phương: 'Tôi quyết đoán trong tình yêu'

Giọng ca 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' cho rằng khi chuyện tình cảm dang dở, tốt nhất nên đóng lại, bước tiếp để sống tốt hơn.

Tham gia MStory được phát sóng trực tiếp trên kênh V Việt Nam của V Live, khi nhận được tâm sự về chuyện tình dang dở của một khán giả gửi đến chương trình, Ái Phương thẳng thắn nói về quan điểm của mình trong tình yêu. Tự nhận mình là một người "hơi phũ", Ái Phương cho biết cô cũng từng yêu không thành nhưng khi mọi chuyện qua, cô sẽ không nhìn lại.

"Em nghĩ rằng những cảm xúc, kỷ niệm, ký ức và trải nghiệm luôn ở đó. Nhưng mình nên đóng nó lại, bước tiếp để sống tốt hơn, đến với một người tốt với mình hơn. Theo em, có duyên thì yêu nhau, có nợ sẽ ở lại. Ở tuổi trưởng thành, chúng ta không yêu nồng nhiệt như xưa nhưng bình yên và thực tế hơn. Tuy nhiên, hạnh phúc không thể đong đếm bằng tiền bạc", nữ ca sĩ cho biết.

Ái Phương có những chia sẻ thẳng thắn về công việc, cuộc sống cũng như quan điểm về tình yêu.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng có những chia sẻ chân thành pha chút hài hước khi trả lời câu hỏi của MC Minh xù về việc cô thường làm gì khi buồn. Tác giả của hit Trót yêu cho biết: "Khi stress thì kiếm đồ ăn, buồn thì đi ngủ hoặc xem phim, cảm giác như lúc đó mình muốn trốn tránh cuộc đời. Còn trong âm nhạc, những lúc trống rỗng, quá rối, em thường nghe nhạc hòa tấu, piano. Khi nghe nhạc không lời, em sẽ tự cảm nhận, tự viết nên một câu chuyện trên bản nhạc đó".

Nữ ca sĩ thu hút khán giả bởi ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút.

Trong chương trình, Ái Phương còn dành thời gian nói về nguồn cảm hứng trong những sáng tác của mình. Nữ ca sĩ xinh đẹp chia sẻ cuộc sống của cô khá đơn giản, bình lặng nên cảm xúc cũng như nguồn cảm hứng sáng tác của cô được góp nhặt từ những người xung quanh. Phương thường quan sát mọi người và tưởng tượng ra một câu chuyện, biến nó thành chất xúc tác để viết nhạc. Giọng ca Mưa nhớ sáng tác ca khúc đầu tiên vào năm 2007 nhưng bài hát đó chưa ra đời. Tới năm 2014, cô cho ra mắt những bản hit như Trót yêu, Cô đơn... Trong suốt gần 10 năm, cô cho ra đời chưa tới 20 ca khúc.

Ngoài việc trò chuyện với MC, Ái Phương hát tặng khác giả Câu chuyện mùa thu, You're my everything, Lỗi yêu thương, bản hit Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, bài hát tiếng Anh - Ain’t no sunshine. Đặc biệt, cô còn vừa hát, vừa đệm đàn ca khúc lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu - Hello Vietnam.

Giọng ca Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh hát tặng khán giả những bản tình ca ngọt ngào.

Trong năm nay, Ái Phương dự định sẽ làm mới mình, mang đến cho khán giả những ca khúc không phải là ballad hay EDM. Đặc biệt, ngày 18/3 tới đây, cô sẽ cùng ca sĩ Hakoota Dũng Hà cho ra mắt một ca khúc nói về người yêu đơn phương nhưng không cảm thấy buồn bã hay đau khổ khi bị người kia từ chối, thậm chí, còn gửi lời cảm ơn đến đối phương.

V Live app là ứng dụng cho phép người dùng theo dõi và tương tác với các ngôi sao nổi tiếng qua video truyền hình trực tiếp (livestream). Hiện có hơn 300 nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc gia nhập V Live như Big Bang, BTS, TWICE, T-ARA, NCT, GOT7, Seventeen… Nhiều nghệ sĩ Việt cũng tham gia kênh giải trí này như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP, Gil Lê, Đông Nhi, Kelvin Khánh, Khởi My, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Anh Shyn, Salim, The Wings...

