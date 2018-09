Ái Phương khoe dáng người mẫu, Miu Lê mặc đồ rộng thùng thình dự sự kiện

Các ca sĩ: Ái Phương, Miu Lê, Trọng Hiếu, Vũ Thảo My, Hoàng Tôn, Dương Hoàng Yến, Hà Lê và nhóm nhạc MTV sẽ kết hợp với các nhà sản xuất Đỗ Hiếu, Only C, Slim V, Hải Âu, Rhymastic, Dương Cầm, Phúc Bồ và Nguyễn Dân trong 'Sao đại chiến'. Chương trình phát sóng vào 21h thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ 17/11.