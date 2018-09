Á hậu Trà My tiết lộ gương mặt ông xã hơn 13 tuổi

Sắp đến ngày 'theo chàng về dinh', người đẹp đã chia sẻ tấm ảnh cưới rõ mặt chú rể.

Thông báo lên xe hoa vào ngày 22/3, Ngô Trà My khiến không ít khán giả ngạc nhiên, bởi trước đó, cô có kế hoạch tham gia cuộc thi Miss Universe 2016. Cách đây không lâu, cô đã công khai loạt hình cưới rạng rỡ với truyền thông, nhưng không chịu hé lộ bất cứ thông tin và hình ảnh nào về ông xã tương lai. Tuy vậy, tối qua (29/2), Á hậu đã đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào của hai vợ chồng dưới ánh hoàng hôn, trong đó gương mặt ông xã cô khá rõ nét.

Người đẹp tâm sự rằng: "Cuộc đời người phụ nữ trở nên như thế nào sẽ được quyết định vào khoảnh khắc nàng ta chọn lựa người đàn ông của chính mình. Phụ nữ quá tài giỏi, quá toàn vẹn lại khó có được hạnh phúc. Hạnh phúc của người phụ nữ là được ở bên người đàn ông yêu thương mình hết mực. Vẫn lại câu nói cũ... tôi thích những người phụ nữ luôn cho mình có được hạnh phúc lớn nhất".

Gương mặt ông xã hơn 10 tuổi được Á hậu tiết lộ.

Theo một nguồn tin, chồng của Ngô Trà My là một doanh nhân, quê gốc Hải Dương. Anh sinh năm 1979, hơn cô 13 tuổi và rất chững chạc, tâm lý. Á hậu từng chia sẻ, cô cảm thấy may mắn bởi tìm được bến đỗ bình yên ở tuổi 24. Bố mẹ cô cũng vui vẻ và an tâm khi con gái ổn định cuộc sống hôn nhân.

Lễ ăn hỏi của Trà My sẽ diễn ra vào ngày 9/3 tại Hà Nội và tiệc cưới được tổ chức vào ngày 22/3. Cặp đôi còn có lễ cưới ở Hải Dương, quê nhà của chú rể. Sau hôn lễ, người đẹp vẫn tiếp tục theo đuổi các hoạt động nghệ thuật và dự định sẽ di chuyển giữa Hà Nội và Sài Gòn để thuận lợi cho công việc của ông xã.

Người đẹp 24 tuổi quyết định bỏ thi Miss Universe 2016 để kết hôn.

Ngô Trà My đăng quang Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khi đã 23 tuổi. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ làm việc trong ngành ngoại giao. Sau danh hiệu cao quý, cô nhanh chóng tham gia nhiều event, quảng cáo của làng nghệ thuật. Cô được cử làm đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2016. Tuy nhiên, vì kế hoạch lên xe hoa, cô đã quyết định bỏ thi để có thời gian toàn tâm, toàn ý xây dựng tổ ấm.

Yên Yên