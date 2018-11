Á hậu Thanh Tú lên xe hoa vào tháng 12

Á hậu Việt Nam kết hôn cùng một doanh nhân thành đạt tại Hà Nội hơn cô 16 tuổi.

Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú vừa xác nhận cô sẽ lên xe hoa vào đầu tháng 12/2018. Ông xã của cô sinh năm 1978, là một doanh nhân thành đạt tại Hà Nội. Cả hai quen nhau khoảng một năm nhưng chính thức ngỏ lời yêu từ 3/2018 và xưng thân mật là "cậu - tớ".

Thanh Tú chia sẻ với Ngoisao.net, chính sự chân thành của bạn trai khiến cô cảm thấy muốn gắn bó lâu dài. Chàng doanh nhân chủ động tìm cách tiếp cận Thanh Tú khi thường xuyên hỏi thăm ý kiến của cô về công việc và chia sẻ thành quả có được nhờ sự tư vấn ấy: "Anh cho tôi cảm giác được tôn trọng, gần gũi, chứ không phải sự xa cách về địa vị xã hội".

Tuy nhiên, thời gian đầu khi anh ngỏ lời, Thanh Tú khá phân vân nên chưa vội đồng ý. Trong một dịp, Thanh Tú được bạn trai đưa về nhà ra mắt bố mẹ. Lần đầu gặp người lớn, cô không tránh khỏi sự bối rối. Nhận thấy điều đó, bạn trai lái xe đạp chở Thanh Tú ra ngoài đường làng. Á hậu nhớ mãi khoảnh khắc ngồi sau người yêu, chạy qua con đường có cánh đồng lúa hai bên. "Tôi chưa bao giờ thấy bình yên như thế khi có bên mình một bờ vai vững chắc. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận lời yêu và gắn bó với anh", Thanh Tú tâm sự.

Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú trong một lần làm mẫu áo cưới.

Khoảng 3 tháng sau, bạn trai quyết định cầu hôn Thanh Tú. Á hậu kể, hôm ấy cả hai ngồi xem tivi tại nhà, bạn trai quay sang nói: "Anh và em kết hôn nhé" khiến cô vô cùng bất ngờ. "Tớ không muốn cậu lấy chuyện quan trọng ấy ra đùa nhé", người đẹp tỏ ra nghiêm trọng. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, bạn trai đưa bố mẹ sang nhà Thanh Tú thưa chuyện, khiến Á hậu cảm nhận được sự nghiêm túc nên quyết định nhận lời.

Bố mẹ của Thanh Tú ủng hộ chuyện con gái lập gia đình, dù mẹ cô tỏ ra là người lo lắng nhất nhà. Thanh Tú cũng hỏi mẹ và hai chị gái nhiều kinh nghiệm về chuyện làm dâu, làm vợ: "Nhiều khi tôi và chồng giận hờn nhau, mẹ hỏi thăm và làm hoà cho cả hai. Riêng chị My (Trà My - Á hậu Hoàn vũ 2015) chia sẻ cho tôi nhiều kinh nghiệm về việc làm dâu và hiếu thảo với bố mẹ chồng. Tôi thấy mình may mắn khi có mẹ và các chị bên cạnh trong sự kiện trọng đại của cuộc đời mình".

Hiện tại, Thanh Tú tất bật chuẩn bị cho lễ ăn hỏi và đám cưới với bạn trai. Lễ cưới của cô sẽ tổ chức tại một khách sạn hạng sang vào đầu tháng 12. Mặc dù có đơn vị tổ chức đám cưới thực hiện các khâu, Thanh Tú vẫn khá bận rộn vì mọi việc đang vào giai đoạn nước rút. Trước đó, vào tháng 9, cặp đôi chụp ảnh cưới kết hợp du lịch tại Paris, Pháp.

Thanh Tú chia sẻ, vì ông xã là con trai út nên cô không cảm thấy áp lực trong chuyện làm dâu. Vợ chồng cô cũng quán triệt việc độc lập kinh tế. Riêng chuyện con cái, họ không dự tính thời gian cụ thể bởi quan niệm "con cái là lộc của trời".

Vào đầu năm nay, Thanh Tú xác nhận sẽ dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế nhưng sau đó rút lại quyết định mà không rõ nguyên nhân. Điều này khiến cô bị đồn đoán lấy chồng bỏ cuộc chơi. Trả lời nghi vấn này, Thanh Tú cũng khẳng định kết hôn không ảnh hưởng đến việc cô từ chối tham gia thi quốc tế: "Thời điểm ấy, tôi phải tập trung cho công việc MC tại Đài truyền hình Việt Nam. Tôi buộc phải lựa chọn giữa công việc và ước mơ thi quốc tế".

Ngô Thanh Thanh Tú sinh năm 1994, cao 1,81m, đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô được đánh giá là một người đẹp tri thức, có đời sống riêng kín tiếng, không scandal.

Anh Tuấn