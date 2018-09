Á hậu Ngô Trà My sinh con gái sau 5 tháng làm đám cưới

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vừa đón con đầu lòng vào tối 6/8.

Tối 6/8, Á hậu Ngô Trà My bất ngờ chia sẻ ảnh con mới sinh và viết: "Em bé Khỉ says hello to the world". (Tạm dịch: Em bé Khỉ chào cả thế giới). Người đẹp đẻ mổ tại một bệnh viện quốc tế tiêu chuẩn 5 sao ở Hà Nội. Ngô Trà My nhập viện lúc 17h30, sức khỏe hai mẹ con đều tốt sau sinh. Bé được gọi tên ở nhà là Khỉ, nặng 3,9kg.

Con của Ngô Trà My được cô gọi âu yếm là bé Khỉ.

Ngô Trà My là người kín tiếng. Cô kết hôn với doanh nhân Lê Hoàn vào cuối tháng 3/2016 vừa qua. Trong ngày cưới, Trà My đã có bầu hơn 3 tháng và chỉ những người thân thiết mới biết chuyện cô sắp làm mẹ. Khi mang thai hơn 5 tháng, Ngô Trà My lần đầu chia sẻ ảnh bầu bí với khán giả. Trong ảnh, cô mặc bikini đỏ, nằm dài trên ghế cạnh bể bơi để nghỉ ngơi tại một resort ở Phú Quốc. Khi mang thai, vóc dáng Trà My ít thay đổi so với thời son rỗi.

Trong đám cưới với doanh nhân hơn 13 tuổi hồi tháng 3, Ngô Trà My đang mang bầu hơn 3 tháng.

Ngô Trà My sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Thăng Long, Hà Nội. Cô đoạt ngôi Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Trà My được cử đi thi Miss Universe 2016 nhưng do vướng bận chuyện cưới hỏi và sinh con nên cô đã từ chối tham dự.

Ngô Trà My mặc bikini khi bầu hơn 5 tháng.

Cúc Hoa