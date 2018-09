Á hậu Ngô Trà My khoe bụng bầu lớn khi mặc bikini

Mang thai con đầu lòng được hơn 6 tháng, người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2015 tăng cân đáng kể.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Ngô Trà My lần đầu chia sẻ hình ảnh bầu bí với khán giả. Cô mặc bộ bikini đỏ rực, nằm dài trên ghế cạnh bể bơi để nghỉ ngơi tại một resort ở Phú Quốc. So với thời điểm còn son rỗi, vòng 2 của Á hậu Hoàn vũ 2015 đã tăng lên đáng kể. Từ khi mang thai, Trà My lên cân nhiều nhưng vóc dáng ít thay đổi, trừ phần bụng ngày một lớn dần. Không ít bạn bè và khán giả đã khen ngợi Trà My là một 'bà bầu đẹp'.

Á hậu Ngô Trà My lần đầu tiên khoe rõ bụng bầu hơn 6 tháng.

Vốn là người kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, Trà My giấu thông tin về giới tính của thai nhi. Từ lúc kết hôn với doanh nhân Lê Hoàn vào cuối tháng 3, cô tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để vun vén cho tổ ấm. Trong ngày cưới, Á hậu đã vác bụng bầu hơn 3 tháng và chỉ những người thân mới biết chuyện cô sắp làm mẹ.

Cô tăng cân nhiều nhưng vẫn rất rạng rỡ, xinh đẹp.

Ngô Trà My được công chúng yêu mến khi đăng quang Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ làm trong ngành ngoại giao. Bản thân Trà My đã tốt nghiệp Đại học Thăng Long. Cô được chọn làm đại diện của Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Universe 2016. Tuy nhiên, cuối tháng 2, cô bất ngờ thông báo việc kết hôn với doanh nhân Lê Hoàn (quê Hải Dương), hơn cô 13 tuổi. Cả hai đã gắn bó bên nhau một thời gian trước khi quyết định tổ chức đám cưới. Trong ngày ăn hỏi và lên xe hoa, Trà My khiến công chúng ngạc nhiên về dàn siêu xe mà ông xã sử dụng để rước cô 'về dinh'.

Hiện tại, vợ chồng Ngô Trà My rất hồi hộp chờ đợi ngày con đầu lòng của họ chào đời.

Yên Yên