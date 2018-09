Á hậu Miss Eco Nguyễn Thị Thành bị phạt 22,5 triệu đồng vì 'thi chui'

Người đẹp quê Bắc Ninh vừa bị Sở Văn hóa Thể thao TP HCM xử phạt về hành vi ra nước ngoài thi nhan sắc trái phép.

Sau 3 ngày mang vương miện Á hậu 3 Miss Eco International 2017 về nước, Nguyễn Thị Thành đối mặt với án phạt "thi chui". Hôm nay (21/4), thanh tra Sở Văn hóa Thể thao TP HCM quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Thị Thành. Người đẹp 21 tuổi phải nộp 22,5 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước TP HCM trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt.

Không chỉ Nguyễn Thị Thành, đơn vị giữ bản quyền đưa thí sinh đi thi Miss Eco International là Công ty cổ phần truyền thông, giải trí Trái Đất cũng bị phạt 35 triệu đồng vì đưa thí sinh ra nước ngoài dự thi mà không có giấy phép.

Nguyễn Thị Thành khi dự thi Miss Eco ở Ai Cập.

Nguyễn Thị Thành cho biết cô không bất ngờ về án phạt vì đã chuẩn bị tinh thần trước. Người đẹp quê Bắc Ninh cũng không quá buồn khi danh hiệu Á hậu 3 Miss Eco của cô không được công nhận tại Việt Nam. "Trước, trong và sau cuộc thi tôi đã nhận được nhiều điều tốt đẹp. Tôi đi thi với ý nghĩ để thỏa mãn ước mơ của mình là một lần góp mặt trên sân chơi nhan sắc quốc tế. Tôi đã nỗ lực hết mình tại Miss Eco và được các giám khảo, khán giả quốc tế công nhận. Đó là điều hạnh phúc nhất", cô nói.

Nguyễn Thị Thành tâm sự, lần trước, khi bị mất danh hiệu Á khôi Du lịch vì sửa răng, bản thân cô và gia đình rất sốc. Tuy nhiên lần này, người đẹp đã chuẩn bị tâm lý cho người thân. Cô giải thích cho gia đình hiểu Miss Eco là cơ hội để cô tỏa sáng, sống với ước mơ của mình. "Mẹ tôi nói dù có chuyện gì xảy ra, gia đình sẽ luôn ở bên tôi. Khi biết tôi đoạt Á hậu 3, mẹ rất vui và tự hào. Sau khi đã giải quyết xong mọi việc ở TP HCM, tôi sẽ về quê thăm gia đình, chia sẻ với người thân những trải nghiệm của mình tại Ai Cập", cô nói.

Nguyễn Thị Thành sinh năm 1996. Cô từng vướng lùm xùm tại Hoa hậu Việt Nam 2016 vì sự cố sửa răng. Hồi tháng 3 năm nay, người đẹp tiếp tục thử sức với Hoa khôi Du lịch 2017 và giành giải Á khôi 1. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đăng quang, cô phải trả lại danh hiệu cũng vì lý do từng thẩm mỹ răng, vi phạm quy chế dự thi nhan sắc. Điều này đồng nghĩa Nguyễn Thị Thành mất quyền đại diện Việt Nam tham gia Miss Eco International 2017. Tuy vậy, cô vẫn lên đường sang Ai Cập tranh tài với tư cách thí sinh tự do. Tối 14/4, Nguyễn Thị Thành gây bất ngờ khi giành ngôi Á hậu 3 chung cuộc. Ngay sau khi về nước, cô đã phải lên Sở Văn hóa Thể thao TP HCM giải trình về lý do đi thi không phép.