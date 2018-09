Á hậu Hoàng My về nước, dự tiệc từ thiện cùng Ngọc Hân

Đã 6 năm kể từ khi cùng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2010, cả hai đều có nhiều thay đổi. Trong khi Ngọc Hân chăm chỉ hoạt động showbiz và lấn sân kinh doanh thì Hoàng My lại giã từ showbiz để theo đuổi đam mê làm phim. Cô từng học sản xuất phim tại New York Film Academy vào năm 2012, sau đó về nước tham gia vào ê kíp sản xuất 'Tèo em 2'. Cuối năm 2015, cô sang Isarel để tìm hiểu về đất nước, con người của vùng Trung Đông, chuẩn bị cho phim tài liệu đầu tay 'Giải mã trí thông minh Do Thái'. Trong ngày tái ngộ, Hoàng My chia sẻ tâm trang vui vẻ trên trang cá nhân. Cô hóm hỉnh tự nhận mình là 'trẫm', gọi Ngọc Hân là 'hậu': "Những nàng 2010 kia hầu hết đã cập bến yên ấm, còn hai chúng ta, đứa thiết kế, đứa làm phim vẫn cứ mải miết chèo. Gặp lại hậu tại Gala dinner Operation Smile, thấy hậu càng giỏi càng xinh, trẫm lại càng thấy yêu hơn".