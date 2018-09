Á hậu Hoàng My người ướt sũng vì chạy 21km

Đây là lần đầu tiên Hoàng My chạy 21 km nên cô gặp khá nhiều khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt. Người đẹp lúc nào cũng ở trong tình trạng ướt sũng nước. Song, may mắn lớn nhất của Hoàng My và các thành viên trong đội là không bị sự cố gì, trong khi có khá nhiều vận động viên phải bỏ cuộc vì chuột rút hoặc ngất xỉu do quá sức.