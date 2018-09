Á hậu Hoàng Anh xinh tươi bên Ngọc Thuận

Nhân chuyến vào TP HCM công tác, Á hậu Việt Nam 2012 Hoàng Anh tranh thủ đi cổ vũ cho các thí sinh của cuộc thi 'So you think you can dance' phiên bản Việt tối 20/10. Á hậu diện váy hoa, xếp ly tinh tế ở phần trên trông rất dịu dàng và nữ tính. Vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng của Hoàng Anh thu hút mọi ánh nhìn. Chàng diễn viên 'Trai nhảy' Ngọc Thuận là người may mắn nhất khi được sánh đôi cùng người đẹp.