Á hậu doanh nhân khoe sắc bên tài tử phim 'Reply 1998'

Trong sự kiện ra mắt kênh truyền hình Tv Blue vào tối 7/6, Á hậu Doanh nhân Người Việt Châu Á 2017 Lương Nhã Hiền diện trang phục gợi cảm, phá cách với mái tóc vàng, khe sắc bên dược sĩ Phạm Minh Hữu Tiến và Go Kyung Pyo (áo trắng, phải). Đây là lần đầu tiên Go Kyung Pyo đến Việt Nam. Nam diễn viên đang gây sốt với series "Vũ khí nhà văn" - đóng cùng Yoo Ah In và Im Soo Jung.