8 năm vào showbiz của Hoa hậu Phạm Hương

Rút kinh nghiệm, trở lại với 'The Look 2017' - một phiên bản khác của 'The Face', Phạm Hương thể hiện sự chững chạc, điềm tĩnh hơn. Cô cũng được đánh giá là huấn luyện viên có nhiều chuyên môn và tâm huyết với thí sinh.