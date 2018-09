72 tuổi, Bạch Yến vẫn về nước làm liveshow

Nữ danh ca là nhân vật chính của liveshow 'Sol Vàng' tháng 12.

Chiều 5/12, Bạch Yến có buổi họp báo giới thiệu về liveshow Sol Vàng tại TP HCM. Bà vừa về nước trước đó vài ngày để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ truyền thông.

Bạch Yến năm nay 72 tuổi, vẫn duyên dáng, hài hước và giọng hát rất khoẻ khoắn. Trong lần tham gia liveshow Hiền Thục cách đây không lâu, Bạch Yến khiến người nghe bất ngờ bởi phong độ vẫn như thời đỉnh cao của sự nghiệp.

Danh ca Bạch Yến tại họp báo chiều 5/12.

Trong lần trở lại với liveshow của riêng mình, Bạch Yến sẽ hát những ca khúc gắn liền với giọng hát của bà trong suốt 58 năm ca hát, từ nhạc Việt đến nhạc ngoại. Đây cũng là liveshow lớn đầu tiên của nữ danh ca, với 3 phần Đi với tôi đến chân trời xa, If you go away và Tân hôn dạ khúc. Trong đêm nhạc với chủ đề Đêm đông, bà không chỉ hát solo, còn có những màn kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Nữ hoàng nhạc jazz Tuyết Loan, Hồng Hạnh, Hiền Thục và ca sĩ hải ngoại Anh Khoa.

Bạch Yến sinh năm 1942 tại Sóc Trăng. Bà đi hát từ nhỏ và sớm nổi tiếng tại Sài Gòn với giọng hát đặc biệt. Bà được mệnh danh là một trong 10 ca sĩ có ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam. Bà là nghệ sĩ Việt đầu tiên và duy nhất có cơ hội tham gia nhiều chương trình nổi tiếng ở Mỹ, Pháp... Ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của bà là Đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.

Đêm nhạc Sol Vàng - Bạch Yến diễn ra lúc 20h thứ bảy 13/12 tại Nhà hát Hoà Bình, truyền hình trực tiếp trên VTV9.

Hân Quy