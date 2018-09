72 tuổi, Bạch Yến vẫn hát khoẻ, nhảy sung

Trong đêm nhạc, Bạch Yến thể hiện nhiều ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi bà như 'Cho em quên tuổi ngọc', Đi với tôi đến chốn trời xa', 'If you go away', 'La Llorona'... Tất cả đều được Bạch Yến hát với sự hỗ trợ của ban nhạc Nguyễn Quang, mang đậm dấu ấn và phong cách sang trọng của bà.