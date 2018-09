6 mỹ nhân Việt trẻ trung, gợi cảm bất chấp thời gian

Giáng My, Thủy Hương, Thuỷ Tiên... đều được xưng tụng là những 'mỹ nhân không tuổi'.

Thủy Hương

Trong dàn "mỹ nhân không tuổi", Thủy Hương lớn tuổi nhất, sinh năm 1964. Thủy Hương bắt đầu sự nghiệp làm mẫu khi đã ngoài 30. Khi hình ảnh chị lần đầu xuất hiện trên mặt báo, khán giả ngỡ ngàng trước một nhan sắc tuyệt mỹ nhưng lúc nào cũng buồn u uất. Đi kèm với những bài viết về Thủy Hương luôn là những mỹ từ để miêu tả vẻ đẹp của chị.

Người đẹp Thủy Hương.

Không giống các người đẹp khác, Thủy Hương khá kín tiếng, chỉ thỉnh thoảng tham dự sự kiện. Trước đây Thuỷ Hương từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chị vào Sài Gòn lập nghiệp và có vài mối tình khá đình đám. Hiện tại chị đã tìm được người đàn ông tin tưởng để nương tựa.Trong những lần xuất hiện gần đây, mỹ nhân gốc Tuyên Quang vẫn làm "đảo điên" cánh mày râu dù đã bước vào tuổi 51.

Thủy Tiên

Diễn viên - doanh nhân Thủy Tiên sinh năm 1970. Khi đang là sinh viên, chị bất ngờ được mời đóng phim Vị đắng tình yêu rồi trở nên nổi tiếng. Khán giả vừa cảm thương mối tình của Thủy Tiên - Lê Công Tuấn Anh trong phim, vừa bị nhan sắc của người đẹp gốc Hà Nội chinh phục. Khi ấy, vẻ đẹp của Thủy Tiên không hề bị lu mờ trước Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà...

Cựu diễn viên Thủy Tiên.

Sau khi đóng thêm vài phim, Thủy Tiên rút lui khỏi showbiz, lập gia đình và kinh doanh. Gần đây, chị thường xuất hiện tại các sự kiện, gây chú ý với vai trò vợ của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và cũng là mẹ chồng Tăng Thanh Hà. Ở tuổi 45, Thủy Tiên đã có hai con nhưng vẫn đẹp kiêu sa, sang trọng và đặc biệt là nhan sắc không mấy thay đổi.

Hồng Nhung

"Chị Bống" được xem là nữ ca sĩ trẻ trung nhất Việt Nam so với các đồng nghiệp cùng thời. Hồng Nhung sinh năm 1970 và đi hát từ thời niên thiếu. Vì vậy, khán giả được chứng kiến quá trình chị trưởng thành. Trong suốt những năm 90, khi đã gần 30 tuổi, Hồng Nhung luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung như một cô gái tuổi teen.

Ca sĩ Hồng Nhung.

Năm nay Hồng Nhung 45 tuổi, đã có hai con nhưng thời gian vẫn chưa làm chị mất đi vẻ trẻ trung vốn có. Mỗi lần Hồng Nhung bước lên sân khấu hay đi dự sự kiện, khán giả thường trầm trồ khen ngợi chị bởi làn da căng mịn không tỳ vết.

Giáng My

Giáng My sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu đền Hùng năm 1989. Từ thuở đôi mươi, Giáng My đã "sắc nước hương trời" với gương mặt thanh tú cùng làn da trắng mịn. Sớm gia nhập làng giải trí, Giáng My nhanh chóng xây dựng thương hiệu trong nhiều vai trò như diễn viên, MC... bên cạnh công việc kinh doanh.

Hoa hậu Giáng My.

Những năm gần đây, khi showbiz Việt ngày càng phát triển, Giáng My luôn nỗ lực để không bị "tụt hậu" so với lớp đàn em. Chị chăm sóc nhan sắc kỹ lưỡng, chỉn chu trong mỗi lẫn xuất hiện tại sự kiện. Ở tuổi 44, Giáng My xứng đáng đứng đầu bảng "Mỹ nhân không tuổi" khi sở hữu vẻ đẹp trẻ trung hiếm thấy cùng thần thái sang trọng, quyến rũ.

Việt Trinh

Nữ hoàng của dòng phim "mỳ ăn liền" sinh năm 1972, không chỉ gây ấn tượng bằng diễn xuất, còn "hớp hồn" khán giả bởi vẻ đẹp mộc mạc. Việt Trinh có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lúc nào cũng chất chứa đầy tâm sự. Hơn 20 năm trước, chị được ví như một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Việt.

Diễn viên Việt Trinh.

Sau nhiều năm "ở ẩn", năm 2009 Việt Trinh tái xuất, vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi nhan sắc không có gì thay đổi, chỉ mặn mà hơn so với trước. Vài năm gần đây, Việt Trinh rẽ sang làm đạo diễn, phải thường xuyên tiếp xúc với nắng, gió nhưng dường như thời tiết khắc nghiệt vẫn không thể làm vẻ đẹp của chị tàn phai.

Thanh Mai

Thanh Mai sinh năm 1973, đoạt giải Á hậu Điện ảnh năm 1992. Thời kỳ ảnh lịch và phim "mỳ ăn liền" lên ngôi đầu thập niên 90, Thanh Mai nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhiếp ảnh gia và đạo diễn. Cô diễn viên múa có vẻ đẹp hiện đại, trong sáng và hình thể chuẩn trở thành gương mặt quen thuộc trên ảnh lịch và màn ảnh rộng.

MC Thanh Mai.

Sau thời gian "biến mất" khỏi showbiz, đầu thập niên 2000 Thanh Mai trở lại với vai trò MC, thỉnh thoảng đóng vài bộ phim. Chị cũng tiết lộ, công việc chính là kinh doanh các dịch vụ về làm đẹp. Đó là lý do khiến Thanh Mai quan tâm nhiều đến ngoại hình, thường xuyên có chế độ chăm sóc hợp lý để giữ mãi nét thanh xuân. Năm nay tròn 42 tuổi, Thanh Mai luôn được khen trẻ hơn nhiều so với tuổi.

Diễm Trinh