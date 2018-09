6 mỹ nhân Việt được đặt theo tên của người nổi tiếng

Diễm Hương, Thu Thảo, Kỳ Duyên... đều được bố mẹ đặt theo tên của các mỹ nhân một thời.

Đầu thập niên 90, khi showbiz Việt bắt đầu phát triển, hàng loạt nghệ sĩ được công chúng yêu mến và gọi bằng những danh xưng rất "kêu" như "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My, "Nữ hoàng phim thị trường" Diễm Hương, "Biểu tượng thời trang" Nhã Phương... Điều thú vị là hơn 20 năm sau, một thế hệ nghệ sĩ mới xuất hiện và "làm mưa làm gió" làng giải trí Việt, lại có những cái tên y hệt thế hệ đàn chị. Xuất xứ cái tên của các Hoa hậu Diễm Hương, Đặng Thu Thảo, Nguyễn Cao Kỳ Duyên hay diễn viên Diễm My 9X, ca sĩ Bích Phương, diễn viên Nhã Phương đều ít nhiều liên quan đến các nghệ sĩ thế hệ trước.

Diễn viên Diễm Hương - Hoa hậu Diễm Hương

Diễn viên điện ảnh Diễm Hương (trái) và Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 Diễm Hương.

Diễn viên Diễm Hương sinh năm 1970, được xưng tụng là "Đệ nhất mỹ nhân" của điện ảnh Việt Nam những năm 90 với vẻ đẹp dịu dàng, hiền hậu. Thời đó chị "nổi như cồn", là cái tên bảo chứng cho các phòng vé. Hình ảnh Diễm Hương xuất hiện khắp nơi, từ pano, băng rôn đến lịch treo tường, vở học sinh... Diễm Hương hoạt động nghệ thuật đến khoảng năm 1997 thì âm thầm giải nghệ. Hiện, chị sống yên bình bên chồng và 4 con, thỉnh thoảng mới xuất hiện tại sự kiện.

Năm 2010, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt tìm ra được người đoạt ngôi vị cao nhất là Lưu Thị Diễm Hương. Cô gái sinh năm 1990 có vẻ đẹp sắc sảo, ấn tượng. Khi nghe tên của Diễm Hương, nhiều người không khỏi tò mò. Hoa hậu cho biết, khi cô sinh ra là thời điểm diễn viên Diễm Hương rất nổi tiếng. Mẹ cô nói, có thể vì bố cô thích Diễm Hương nên quyết định đặt tên cho con gái cưng giống hệt nữ diễn viên này. Cũng như diễn viên Diễm Hương, cuộc sống riêng của Hoa hậu Diễm Hương gặp nhiều sóng gió trước khi tìm được bến đỗ bình yên. Hiện tại, cô bằng lòng với cuộc sống giản dị bên chồng điển trai và con trai đầu lòng kháu khỉnh.

Hoa hậu Lý Thu Thảo - Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Hoa hậu Thành phố Hồ Chí Minh 1989 Lý Thu Thảo (trái) và Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo.

Hoa hậu TP HCM 1989 Lý Thu Thảo từng là cái tên khá đình đám đầu thập niên 90. Cô gái có đôi mắt to tròn và gương mặt bầu bĩnh một thời được nhiều đạo diễn chọn lựa vào vai nữ chính trong các phim thị trường. Trong giai đoạn tên tuổi lừng lẫy, Lý Thu Thảo dính không ít thị phi. Không chịu nổi sức ép của sự nổi tiếng, năm 1999 chị bất ngờ lấy chồng rồi rút lui khỏi ngành giải trí. 15 năm qua, khán giả "bặt tin" Lý Thu Thảo cho đến tận tháng 10/2014 chị từ Mỹ về nước chấm thi Người đẹp TP HCM. Thời điểm này Lý Thu Thảo đã có con trai 6 tuổi.

Năm 2012, cô gái quê Bạc Liêu Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Đặng Thu Thảo được công chúng đặc biệt mến mộ nhờ vẻ đẹp trong vắt, thánh thiện. Cô gái sinh năm 1991 được người hâm mộ gọi là "Hoa hậu của các Hoa hậu" hay "Thần tiên tỷ tỷ" thay lời ngợi khen nhan sắc. So với các Hoa hậu khác, Đặng Thu Thảo có đời sống riêng rất kín đáo, không bị dính scandal. Người đẹp cho biết, bố mẹ đặt cho cô tên Thu Thảo dựa theo tên Lý Thu Thảo với mong muốn khi trưởng thành cô cũng sẽ xinh đẹp.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên (trái) và Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965, là người dẫn chương trình nổi tiếng của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Sức nóng của tên tuổi Kỳ Duyên lan rộng đến tất cả những nơi có người Việt sinh sống, từ những năm đầu thập niên 90. Đến nay, Kỳ Duyên vẫn là một trong những MC được yêu thích nhất, rất đắt show ở cả hải ngoại lẫn trong nước. Kỳ Duyên từng trải qua hai lần "đò" và có hai con. Hiện, chị hạnh phúc bên người đàn ông kém tuổi.

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, thí sinh Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây ấn tượng giữa hàng chục cô gái xinh đẹp khác nhờ cái tên đặc biệt. Trong đêm chung kết, khán giả cả nước vỡ oà khi cô gái đăng quang Hoa hậu có tên giống hệt nữ MC nổi tiếng. Chỉ vài giờ sau đó, bí mật về cái tên của Hoa hậu Kỳ Duyên được chính bố mẹ cô tiết lộ với báo giới. Theo họ, khi sinh Kỳ Duyên vào năm 1996, MC Kỳ Duyên đang rất được yêu thích. Vì vậy, họ đặt tên con là Kỳ Duyên với hy vọng con gái sẽ thông minh, xinh đẹp y như nữ MC. Về phía MC Kỳ Duyên, khi biết có một cô gái trẻ trùng tên đăng quang Hoa hậu Việt Nam, chị thấy rất thú vị và kêu gọi mọi người ủng hộ cô.

Diễn viên Diễm My 6X - Diễn viên Diễm My 9X

Diễn viên điện ảnh Diễm My 6X (trái) và Diễn viên điện ảnh Diễm My 9X.

Những năm 80, diễn viên Diễm My được gọi là "Nữ hoàng ảnh lịch". Vẻ đẹp "sắc nước hương trời" của chị được nhiều đối tượng khán giả say mê. Thời đó, Diễm My "hot" đến mức các bầu show chỉ cần mời chị đến giao lưu với khán giả vài phút, lập tức trả cát-xê cao ngang ngửa các ngôi sao ca nhạc. Diễm My lập gia đình khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và sinh được hai con gái xinh xắn. Những năm sau này chị vẫn thường xuất hiện tại các sự kiện và còn tham gia đóng phim. Ở tuổi ngoài 50, Diễm My vẫn được mến mộ nhờ vẻ đẹp mặn mà, sang trọng, đài các.

Thập niên 2000, một cô bé tên Diễm My xuất hiện trong các phim dành cho thiếu nhi. Năm 2010, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt nhưng sớm phải dừng chân vì gương mặt đẹp nhưng hình thể không đạt chuẩn. Sau sự kiện trượt Hoa hậu, Diễm My trở lại với điện ảnh và nhanh chóng khẳng định được tên tuổi. Vài năm qua, cô góp mặt trong khá nhiều phim nhựa ăn khách. Khán giả và truyền thông gọi cô là Diễm My 9X để phân biệt với Diễm My 6X - là thần tượng của cả gia đình cô.

Ca sĩ Nhã Phương - Diễn viên Nhã Phương

Ca sĩ Nhã Phương (trái) và Diễn viên Nhã Phương.

Thập niên 80 được xem là thời kỳ "làm mưa làm gió" của ca sĩ Nhã Phương bên cạnh chị ruột Bảo Yến. Sự xuất hiện của Nhã Phương thời bấy giờ được xem như cơn gió lạ. Chị ăn mặc hiện đại, trẻ trung, hợp thời trang và hát những ca khúc sôi động, cuồng nhiệt. Cùng Bảo Yến, Nhã Phương "càn quét" các sân khấu khắp cả nước, trở thành "ngôi sao của các ngôi sao".

Sau hơn 20 năm, khi ca sĩ Nhã Phương đã "im hơi lặng tiếng", showbiz Việt lại xuất hiện một Nhã Phương khác. Nhã Phương của lĩnh vực điện ảnh sinh năm 1990, có gương mặt xinh xắn và lối diễn xuất tự nhiên, dễ chiếm cảm tình của khán giả. Nhã Phương cho biết, nhiều người cũng thắc mắc về cái tên của cô và đều bất ngờ khi biết bố mẹ đặt tên cho cô theo tên của danh ca Nhã Phương. Một điều thú vị nữa là chị gái diễn viên Nhã Phương cũng tên Bảo Yến.

Hoa hậu Bùi Bích Phương - Ca sĩ Bùi Bích Phương

Hoa hậu Việt Nam 1988 Bùi Bích Phương (trái) và Ca sĩ Bùi Bích Phương.

Bùi Bích Phương là Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam sau giải phóng. Chị đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1988. Bùi Bích Phương không có chiều cao "khủng" như các Hoa hậu sau này, nhưng được công chúng yêu mến nhờ vẻ đẹp mộc mạc cùng phông văn hoá cao. Mỹ nhân sinh năm 1971 này có nhiều bằng cấp, hiện là cán bộ đối ngoại tại Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật. Chị lấy chồng năm 2000 và có hai con.

Năm 1989, sau khi Hoa hậu Bùi Bích Phương đăng quang được một năm, ca sĩ Bùi Bích Phương chào đời. Thời đó, Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam rất được công chúng quan tâm, bố mẹ ca sĩ Bùi Bích Phương cũng không ngoại lệ. Mẹ nữ ca sĩ cố tình đặt tên cho cô giống hệt Hoa hậu với mong ước thực tế là sau này con gái sẽ xinh như Hoa hậu. "Mỗi tội lớn lên nhan sắc của tôi lại không ăn thua lắm", Bùi Bích Phương đùa. Cô gái này nổi tiếng vào khoảng 2011, khi ca khúc Có khi nào rời xa trở nên đình đám. Tuy tự nhận nhan sắc "không ăn thua", Bùi Bích Phương vẫn được nhiều người khen ngợi có vẻ đẹp đằm thắm, duyên dáng. Hiện, cô là một trong những nữ ca sĩ được giới trẻ yêu thích nhất với những bài hit liên tiếp "ra lò".

Hàn Quốc Việt