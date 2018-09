5 sao ngoại được chú ý khi xây dựng sự nghiệp ở Việt Nam

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Hari Won, Andrea... còn ồn ào vì chuyện đời tư.

Ca sĩ Hari Won

Hari Won tên thật là Lưu Esther, sinh năm 1985 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô có bố là người Việt Nam và mẹ là người Hàn Quốc. Trước khi sang Việt Nam, cô đã gia nhập nhóm nhạc Kiss ở Hàn Quốc nhưng không gặt hái được thành công đáng kể. Trong một lần phỏng vấn, Hari chia sẻ quyết định sống ở Việt Nam chỉ vì quen và yêu Tiến Đạt - mối tình gần một thập kỷ trong quá khứ của cô.

Hoạt động giải trí từ khi tham gia Bước nhảy xì tin năm 2007 nhưng đến năm 2013, cái tên Hari Won mới được nhiều người biết đến khi xuất hiện tại Cuộc đua kỳ thú cùng bạn trai cũ Đinh Tiến Đạt. Vẻ ngoài, tính cách dễ thương của Hari nhanh chóng giành nhiều thiện cảm của khán giả xem truyền hình. Sau chương trình này, cô được mời tham gia nhiều dự án với vai trò ca sĩ, diễn viên. Hari tham gia bộ phim Chàng trai năm ấy, ra mắt MV Hương đêm bay xa và Bài ca thịt nướng. Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng trong vai trò khách mời của chương trình Ơn giời, cậu đây rồi!. Fanpage chính thức của cô tại thời điểm đó đã thu hút hơn 1 triệu lượt “thích”.

Cuối năm 2015, Hari Won bất ngờ công bố chia tay Đinh Tiến Đạt, chính thức chấm dứt mối tình 9 năm của hai người. Không lâu sau đó, cô bị bắt gặp ôm hôn Trấn Thành tại một quán ăn đêm. Sự việc này khiến Hari bị chỉ trích là người sớm thay lòng đổi dạ. Trước những bình luận không hay của cộng đồng mạng, cả Hari Won và Trấn Thành lên tiếng công khai mối quan hệ mới. Từ đó, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm chốn đông người.

Trong nửa năm công khai yêu Trấn Thành, Hari Won gặt hái nhiều thành tựu như hit Anh cứ đi đi thu hút hàng chục triệu lượt nghe trên một trang nghe nhạc trực tuyến và xuất hiện ở nhiều gameshow truyền hình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ Hàn Quốc cũng dính phải vô số lùm xùm. Cô từng bị chê là “thảm họa hát live” khi làm khách mời ở bán kết 1 Vietnam’s Got Talent 2016. Cùng Trấn Thành và Chí Tài ngồi ghế giám khảo gameshow Biến hóa hoàn hảo, Hari Won cũng bị cộng đồng mạng phản đối và cho rằng không xứng đáng. Tháng 7/2016, Hari bị chỉ trích là quá dựa dẫm vào bạn trai khi chia sẻ những khó khăn gặp phải lúc đi lưu diễn một mình do Trấn Thành trục trặc thủ tục visa. Sau chuyến lưu diễn này, Hari được Trấn Thành cầu hôn và vướng phải tin đồn có thai do vòng hai to bất thường. Mới đây, cô bị ca sĩ Vy Oanh tố giả tạo, có thái độ thiếu chuyên nghiệp và làm ảnh hưởng đến nhiều người khi làm việc…

Diễn viên Andrea

Andrea, tên đầy đủ là Andrea Aybar Carmona, sinh năm 1995 ở Tây Ban Nha. Cô theo bố và em trai sang Việt Nam sống rồi lấy tên tiếng Việt là Lê Thị Thúy An từ khi còn là một cô bé. Andrea có thể nói thành thạo 3 thứ tiếng: Việt Nam, Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Năm 2010, Andrea bén duyên với làng giải trí trong vai trò người mẫu. Gương mặt Tây cùng chiều cao nổi trội khiến cô nhanh chóng được yêu thích và trở thành một trong những hot girl đình đám. Cô trở thành người mẫu cho nhiều tạp chí hoặc làm MC cho một số chương trình tuổi teen.

Trở thành gương mặt nổi tiếng, Andrea có nhiều thay đổi về ngoại hình, từ vẻ ngoài trong sáng dễ thương chuyển sang phong cách gợi cảm với trang phục cắt khoét táo bạo hoặc những bộ ảnh bikini kiệm vải. Những scandal liên quan đến chuyện tình cảm với hot boy Baggio hay ca sĩ Yanbi sau này khiến Andrea mất điểm trong lòng người hâm mộ. Từ năm 2015 đến nay, Andrea không chia sẻ nhiều về chuyện đời tư và làm diễn viên trong một số phim như Hy sinh đời trai, Hit: Hoàng tử và Lọ lem, Những ngọn nến trong đêm 2…

Đầu tháng 8/2016, hình ảnh Andrea say xỉn đến mức nằm vật ra đường và bị người yêu cũ Yanbi mắng chửi được cộng đồng mạng truyền tay nhau. Trước những chỉ trích, Andrea viết status xin lỗi người hâm mộ vì để mọi người phải nhìn thấy những hình ảnh không đẹp của mình đồng thời giải thích cô và Yanbi đã chia tay 3 năm, cả hai đều có người yêu mới và đang hạnh phúc với tình yêu của mình.

Ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi

Thanh Bùi tên thật là Bùi Vũ Thanh, là một trong những ca sĩ người Australia gốc Việt thành công tại Việt Nam cũng như thế giới. Thanh Bùi sinh năm 1983, ở vùng Adelaide (Australia) có bố mẹ đều là người Việt Nam, định cư tại xứ sở kangaroo từ năm 1982. Lên 10 tuổi, Thanh Bùi đã được gia đình cho đi học thanh nhạc và piano. Năm 2008, anh nổi lên từ Australian Idol, là thí sinh Châu Á đầu tiên lọt vào top 8 cuộc thi này.

Năm 2010, Thanh Bùi chính thức về Việt Nam hoạt động âm nhạc với đĩa đơn Lặng thầm một tình yêu song ca cùng Hồ Ngọc Hà và show diễn Thanh Bui & Villa FB. Ngoài ra, anh tham gia nhiều dự án âm nhạc với tư cách ca sĩ, giám đốc âm nhạc và nhà sản xuất. Cộng tác với anh là những cái tên nổi bật bao gồm Dương Khắc Linh, Hồng Nhung, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh… Ngoài ra, anh còn ngồi ghế nóng một số chương trình như The Voice Kid 2013 và Vietnam Idol 2015.

Không chỉ thành công ở Việt Nam, Thanh Bùi còn là nhạc sĩ có tiếng trên thị trường âm nhạc quốc tế. Anh từng viết ca khúc cho nhóm nhạc DBSK, Arashi, Monroe, Tata Young… Tác giả Đường về xa xôi làm việc với nhà soạn nhạc, nhà sản xuất tên tuổi như Charlie Midnight, Micheal Jay, Pete Martin… Những sáng tác của anh được đón nhận rộng rãi không chỉ ở Australia mà còn Hàn Quốc, các nước châu Âu và cộng đồng châu Á khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh công việc ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất, Thanh Bùi dành tâm huyết đào tạo các tài năng âm nhạc. Anh là người sáng lập và là hiệu trưởng trường âm nhạc Soul Academy. Nam ca sĩ từng chia sẻ, anh muốn truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm của mình để tạo dựng một lớp trẻ kế thừa cho nền âm nhạc nước nhà. Năm 2014, Thanh Bùi kết hôn với doanh nhân Trương Huệ Vân. Vợ chồng anh chuẩn bị chào đón sự ra đời của hai bé trai song sinh đầu lòng.

Diễn viên Harry Lu

Harry Lu tên thật là Lu Chin Yu, sinh năm 1992 tại Đài Loan. Anh từng theo học chuyên ngành thương mại - marketing tại Đại học RMIT Việt Nam. Xuất phát điểm là một vận động viên bóng rổ, Harry Lu được nhiều người chú ý khi trở thành đội trưởng và dẫn dắt đội bóng rổ Đại học RMIT đi đến nhiều thành công. Bên cạnh tài chơi thể thao, Harry có thể nói lưu loát nhiều thứ tiếng bao gồm tiếng Anh, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam.

Với vẻ điển trai và chiều cao nổi trội 1m83, Harry Lu được mời làm người mẫu thời trang, người mẫu ảnh rồi gương mặt đại diện cho một số thương hiệu. Dấu mốc quan trọng trên con đường nghệ thuật của Harry Lu là đảm nhận vai nam chính trong phim Thần tượng do đạo diễn Quang Huy thực hiện. Vai diễn đầu tay của anh để tại ấn tượng trong lòng khán giả và nhận được đánh giá tốt từ các đạo diễn trong nghề. Từ đó, Harry Lu được mời tham gia nhiều dự án phim như Hương Ga, Trở về 3… Ngoài ra, anh còn gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Điệp vụ bí mật và diễn xuất trong các MV của nhiều ca sĩ trong nước.

Ca sĩ Kyo York

Kyo York sinh năm 1985, từng tốt nghiệp Đại học Marymount Manhattan và làm việc tại trụ sở của Apple tại New York (Mỹ). Năm 2007, Kyo York lần đầu đến Việt Nam trong chuyến đào tạo kỹ năng giao tiếp trên tàu biển dành cho sinh viên cuối khóa. Cuối năm 2009, anh trở lại trong một dự án đào tạo tiếng Anh tại Hậu Giang. Thời gian làm việc tại đây làm nảy sinh tình cảm với con người và đất nước Việt Nam trong lòng chàng trai Mỹ. Kết thúc chương trình, Kyo quyết định ở lại TP.HCM và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Ca khúc đầu tiên Kyo hát là Riêng một góc trời vì anh thấy đúng tâm trạng của mình khi chia tay bạn gái. Sau đó, anh dần tìm hiểu và thể hiện thành công các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Thanh Tùng, Phú Quang… Năm 2013, việc tham gia gameshow Gương mặt thân quen đã mang đến cho anh cơ hội thể hiện tài năng trước đông đảo khán giả và có được lực lượng người hâm mộ hùng hậu. Năm 2014, anh cùng học trò Uyên Nhi giành danh hiệu quán quân của Gương mặt thân quen nhí. Kyo cũng là ca sĩ người nước ngoài đầu tiên được đề cử một giải thưởng HTV Awards 2014. Năm 2016, anh gây chú ý với đêm nhạc Trịnh Công Sơn tựa đề Nơi về nương náu và MV Khi cha già đi. Kyo York hiện đã kết hôn và làm cha của một cô con gái.

Nguyên Anh