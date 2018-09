5 ông chồng vừa giàu vừa đẹp trai của mỹ nhân Việt

Ông xã của Tăng Thanh Hà, Ngọc Thạch hay Tâm Tít đều là thiếu gia con nhà giàu và có ngoại hình điển trai, phong độ.

Đỗ Bình Dương - chồng người mẫu Ngọc Thạch

Đỗ Bình Dương, chồng của Ngọc Thạch, xuất thân từ một gia đình giàu có nổi tiếng. Bố anh là ông Đỗ Văn Bình, người từng chi khoảng 500 tỷ đồng để mua hơn 15 triệu cổ phiếu Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) đúng thời điểm công ty này gặp nhiều "sóng gió" đầu năm 2012. Bố chồng Ngọc Thạch đứng thứ 30 trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán 2012 do báo VnExpress tổ chức với 430 tỷ đồng cổ phiếu SJS. Ngoài ra, gia đình Đỗ Bình Dương còn sở hữu Công ty cổ phần Đại Dương có trụ sở chính tại Bắc Ninh. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tư vấn đầu tư tài chính, sản xuất, xuất nhập khẩu...

Đỗ Bình Dương sinh năm 1987, hiện là giám đốc marketing tại Công ty cổ phần Đại Dương. Anh là một trong những tay chơi xe nổi tiếng ở Hà Nội. Bình Dương và Ngọc Thạch kết hôn năm 2013 với đám cưới tổ chức ở Hậu Giang - quê cô dâu và Hà Nội. Hôn lễ xa hoa ở Hà Nội với phần trang trí tiêu tốn đến 3 tỷ đồng của cặp đôi phần nào cho thấy mức độ giàu có của gia đình chồng Ngọc Thạch. Trong thời gian yêu nhau, giải vàng Siêu mẫu 2010 từng chia sẻ về bạn trai: "Anh ấy rất lãng mạn, chung thủy và tôn trọng tôi. Anh luôn chăm sóc và chiều chuộng tôi hết mực. Tôi nghĩ đây là tuýp đàn ông mà mọi cô gái đều thích".

Tháng 4/2015, Ngọc Thạch sinh con trai đầu lòng Ricky. Cậu bé thường xuyên được bố mẹ cho đi du lịch khắp nơi. Trên trang cá nhân, Ngọc Thạch thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ông xã ân cần chăm sóc con trai. Từ khi lập gia đình, Ngọc Thạch rút lui hẳn khỏi showbiz để vun vén cho tổ ấm.

John Từ - chồng người mẫu Trúc Diễm

John Từ, ông xã Trúc Diễm năm nay 35 tuổi, là một Việt kiều Mỹ. John Từ sở hữu ngoại hình bảnh bao, phong độ và gương mặt đẹp trai. Cặp đôi kết hôn vào tháng 2/2015, sau gần 3 năm hẹn hò. Dàn xe đón dâu Trúc Diễm bao gồm nhiều xế hộp sang trọng như chiếc GMC duy nhất tại Việt Nam được bán tại thị trường nước ngoài với giá 69.000 USD (1,6 tỷ đồng), xe Maybach có giá 1 triệu USD (20 tỷ đồng)... Trước đó, John Từ cầu hôn Trúc Diễm bằng nhẫn kim cương đắt đỏ của hãng Tiffany & Co.

Trong hôn lễ, John Từ chuẩn bị sẵn một bài phát biểu bằng tiếng Anh với nội dung: 'Trong mắt tôi, Diễm vừa là người bạn, vừa là người yêu và là một phụ nữ tuyệt vời. Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi điều vì cô ấy, kể cả việc rửa bát thay vợ'. Sau đám cưới, cặp đôi cùng nhau đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trên trang cá nhân. John Từ thỉnh thoảng tháp tùng bà xã đến các sự kiện của làng giải trí.

Louis Nguyễn - chồng diễn viên Tăng Thanh Hà

Ông xã của diễn viên Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn có tên tiếng Việt là Nguyễn Quốc Khánh. Anh sinh năm 1983 tại Philippines, trong một gia đình có 6 anh chị em. Anh là con của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) và bà Cristina Serrano, cháu họ phu nhân cựu Tổng thống Philippines Imelda Marcos. Khi ông Johnathan Hạnh Nguyễn sang Việt Nam làm đại diện hãng hàng không Philippines tại Việt Nam, Louis Nguyễn mới 5 tuổi.

Louis Nguyễn tốt nghiệp đại học ở Manila rồi qua Mỹ học lên cao học ngành Quản trị kinh doanh. Anh có khả năng sử dụng 4 thứ tiếng bao gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha, Philippines và Việt Nam. Trước khi về nước làm việc cho tập đoàn của gia đình, ông xã Tăng Thanh Hà đã có 2 năm kinh nghiệm tại công ty DFS thuộc Tập đoàn LVMH - chủ sở hữu của hàng loạt thương hiệu thời trang xa xỉ như Louis Vuitton, Fendi, Givenchy... Nhiều năm trở lại đây, Louis Nguyễn được bố tin tưởng giao phó việc quản lý và điều hành hoạt động một số công ty chuyên phân phối sản phẩm của các nhà mốt danh tiếng như Tommy Hilfiger, Nike, Diesel, Gap, Banana Republic, CK, Tumi… với doanh số hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà tổ chức lễ thành hôn tại TP HCM vào tháng 11/2012. Hơn 2 năm sau đám cưới, cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 4/2015. Nhóc tỳ hiện hơn 1 tuổi nhưng chưa từng được bố mẹ cho xuất hiện trước công chúng. Tăng Thanh Hà và chồng thỉnh thoảng chia sẻ ảnh chụp cậu bé từ đằng sau lên Instagram cá nhân. Từ khi kết hôn, "ngọc nữ" màn ảnh Việt cũng ít tham gia các sự kiện giải trí để dành thời gian chăm sóc gia đình và kinh doanh riêng.

Đỗ Khải An - chồng người mẫu Lê Thúy

Đầu năm 2014, "gái quê" Lê Thúy khiến khán giả bất ngờ khi công khai bạn trai Việt kiều Đỗ Khải An. Nhiều người cho rằng, họ là "đôi đũa lệch" vì Lê Thúy kém người yêu cả về ngoại hình lẫn xuất thân gia đình. Trong khi Khải An sở hữu vẻ điển trai, phong độ thì Lê Thúy thường bị chê vì vóc dáng quá gầy và gương mặt góc cạnh. Bên cạnh đó, Khải An là Việt kiều giàu có còn Lê Thúy xuất thân từ một gia đình làm nông nghèo ở Quảng Bình.

Bất chấp lời ra tiếng vào, cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân. Họ kết hôn vào tháng 1/2015, sau 1 năm công khai tình cảm. Trả lời phỏng vấn trước lễ cưới, Khải An cho biết anh yêu Lê Thúy vì cô quá đơn giản về mặt hình thức. Trái với ý kiến của cộng đồng mạng, anh cho rằng Lê Thúy sở hữu vẻ đẹp mà nhiều mỹ nhân khác trong showbiz không có được. Đối với Khải An, Lê Thúy là cô gái "được cả người lẫn nết" vì có ngoại hình đẹp, sự nghiệp thành công nhưng không có nhu cầu vật chất cao, sống giản dị, chia sẻ với mọi người, thương trẻ con, nấu ăn ngon và không hề dễ dãi với bản thân.

Đỗ Khải An sinh năm 1984. Từ khi về Việt Nam sinh sống, anh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật cho phim điện ảnh. Lê Thúy từng chia sẻ, Khải An là người hài hước, chín chắn và luôn tạo cho cô sự tin tưởng. Sau khi kết hôn, Lê Thúy cho biết cô được chồng và gia đình chồng chiều chuộng hết mực. Cặp đôi thường dành thời gian đi tập thể dục và ăn sáng cùng nhau mỗi ngày. Ông xã Khải An cũng thường tháp tùng Lê Thúy đến các buổi thử trang phục hoặc show thời trang.

Chu Ngọc Thành - chồng diễn viên Tâm Tít

Cuối tháng 12/2014, Tâm Tít khiến khán giả bất ngờ khi bí mật tổ chức lễ đính hôn với doanh nhân trẻ Chu Ngọc Thành một thời gian ngắn sau khi vấp phải lùm xùm với bạn trai cũ. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào tháng 1/2015. Tại thời điểm đó, Tâm Tít đã mang bầu 3 tháng.

Ngọc Thành và Tâm Tít biết nhau từ lâu nhưng đến tháng 10/2014 mới chính thức hẹn hò. Hotgirl một thời chia sẻ, Ngọc Thành là người đàn ông tốt, yêu và bảo vệ cô giữa sóng gió tình cảm với người yêu cũ nên Tâm Tít quyết định chọn anh là bạn đời.

Ông xã của Tâm Tít là con trai trong một gia đình giàu có ở Hà Nội. Với vẻ ngoài điển trai, trẻ trung lại thành công trong sự nghiệp, anh từng có một vài chuyện tình với các người đẹp showbiz. Một số người bạn của cặp đôi hé lộ, anh rất chiều chuộng Tâm Tít. Cả hai có tính cách giống nhau nên rất hòa hợp trong cuộc sống. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào giữa năm 2016. Từ khi cậu bé được 2 tháng tuổi, vợ chồng Tâm Tít thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng hay chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

