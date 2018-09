5 nghệ sĩ Thủy Tiên hot của showbiz Việt

Diễn viên Thủy Tiên, 2 ca sĩ Thủy Tiên, 2 ca - nhạc sĩ Thủy Tiên đều được công chúng mến mộ.

Showbiz Việt có khá nhiều nghệ sĩ trùng tên, nhưng việc có đến 3 người cùng nghệ danh Thủy Tiên đều rất nổi tiếng lại là sự trùng hợp thú vị. Đó là cựu diễn viên Thủy Tiên, ca sĩ hải ngoại Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên - bà xã Công Vinh. Gần đây, Vpop đón nhận thêm hai nhân tố mới, được giới trẻ rất yêu thích là Tiên Cookie và Tiên Tiên. Điều đáng nói là cả hai đều có tên thật là Thủy Tiên.

Cựu diễn viên Thủy Tiên

Cựu diễn viên Thủy Tiên trong một lần dự sự kiện mới đây.

Cựu diễn viên - doanh nhân Thủy Tiên sinh năm 1970. Hơn 20 năm trước, khi đang là sinh viên, chị được mời đóng phim Vị đắng tình yêu của đạo diễn Lê Hoàng rồi bất ngờ nổi tiếng. Khán giả vừa thương cảm mối tình của nhân vật do Thủy Tiên đóng, vừa bị nhan sắc của chị chinh phục. Giữa dàn diễn viên "sắc nước hương trời" như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà..., Thủy Tiên không hề kém cạnh. Sau phim này, Thủy Tiên đóng thêm vài phim rồi âm thầm rút khỏi showbiz, lập gia đình và kinh doanh. Vài năm gần đây, Thủy Tiên tái xuất, tiếp tục gây chú ý với vai trò vợ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và cũng là mẹ chồng Tăng Thanh Hà. Thủy Tiên đã có hai con lớn nhưng vẫn rất xinh đẹp, ngày càng sang trọng, đài các. Thỉnh thoảng, chị xuất hiện tại các event, vẫn trở thành tâm điểm của các ống kính.

Ca sĩ hải ngoại Thủy Tiên

Ca sĩ hải ngoại Thủy Tiên trong lần về nước làm liveshow 'Sol Vàng' hồi tháng 3/2015.

Sau khi diễn viên Thủy Tiên rút khỏi showbiz, làng giải trí xuất hiện ca sĩ Thủy Tiên. Chị sinh năm 1972, tên thật là Huyền Tôn Nữ Thủy Tiên. Thủy Tiên được chú ý nhờ giọng hát trong trẻo khá đặc biệt và được ví như cơn gió lạ của nhạc Việt thời bấy giờ. Thập niên 90, Thủy Tiên có các bài hit như Cô bé dỗi hờn, Mong đợi ngậm ngùi, Phố biển..., tung hoành khắp các sân khấu lớn, nhỏ ở phía Nam. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, năm 2000, Thủy Tiên quyết định sang Mỹ định cư. Ở hải ngoại, chị gia nhập trung tâm Thúy Nga, tiếp tục được khán giả yêu mến với phong cách trẻ trung, sôi động và gợi cảm. Hồi tháng 3 vừa qua, Thủy Tiên về Việt Nam làm liveshow Sol Vàng khá thành công. Về đời sống riêng, sau khi đổ vỡ, chị chọn cuộc sống độc thân và không muốn nhắc nhiều đến nó.

Ca sĩ Thủy Tiên

Ca sĩ Thủy Tiên đi chấm 'Bước nhảy hoàn vũ nhí' cách đây vài tuần.

Khi ca sĩ Thủy Tiên thế hệ 7X đi định cư ở hải ngoại được vài năm, nhạc sĩ Quốc Bảo giới thiệu đến truyền thông và khán giả giọng ca mới quê ở Kiên Giang cũng tên Thủy Tiên. Thủy Tiên tên thật là Trần Thị Thủy Tiên, sinh năm 1985. Thời gian đầu, nữ ca sĩ theo đuổi dòng Gothic rock khá u buồn, "tăm tối" nên chưa được nhiều người biết đến. Đến khi Thủy Tiên thay đổi phong cách và có hit Giấc mơ tuyết trắng, sức ảnh hưởng của cô mới lan rộng. Tên tuổi Thủy Tiên sau đó càng trở nên hot khi dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, bị "ném đá" vì phát ngôn sốc... và đặc biệt là khi trở thành bạn gái rồi thành vợ của cầu thủ Công Vinh. Hiện tại, Thủy Tiên bằng lòng với sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc với ông xã kiếm tiền giỏi cùng con gái Bánh Gạo. Cô cũng mới nhận lời làm giám khảo Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015.

Ca sĩ - nhạc sĩ Tiên Cookie

Ca sĩ - nhạc sĩ Tiên Cookie được giới trẻ yêu thích với những sáng tác có chiều sâu và giọng hát nhiều cảm xúc.

Cách đây 4 năm, khán giả bắt đầu chú ý đến một nhạc sĩ trẻ tên Tiên Cookie với hit Có khi nào rời xa mà Bùi Bích Phương thể hiện. Tiên Cookie tên thật là Nguyễn Thủy Tiên, sinh năm 1994 tại Hà Nội. Trong thời gian học trung học, cô ghi âm nhiều ca khúc rồi chia sẻ trên mạng, lập tức được đông đảo bạn trẻ yêu thích nhờ giọng hát đầy cảm xúc. Tuy chỉ phát hành ca khúc online, Tiên Cookie vẫn sở hữu rất nhiều fan. Hiện, Tiên Cookie theo học Đại học Huflit tại TP HCM và vẫn là ca sĩ - nhạc sĩ hot, cộng tác với nhiều giọng ca nổi tiếng.

Ca sĩ - nhạc sĩ Tiên Tiên

Ca sĩ - nhạc sĩ Tiên Tiên chinh phục người nghe bằng giọng hát 'nhừa nhựa' rất đặc trưng.

Gần đây, giới trẻ bị một "cô Tiên" khác có nghệ danh Tiên Tiên "đốn tim". Tiên Tiên tên thật là Huỳnh Nữ Thủy Tiên, quê ở Lâm Đồng, sinh năm 1991. Tiên Tiên là học sinh trường nhạc của Thanh Bùi, bắt đầu được chú ý với các sáng tác dành cho Trung Quân Idol như Gọi mưa, với Thùy Chi như Giữ em đi... Đặc biệt, cô trở thành giọng ca được đông đảo bạn trẻ khắp Việt Nam yêu thích qua hai ca khúc do chính cô sáng tác và thể hiện là My everything, Say you do. Mới đây, sau khi đoạt giải Bài hát yêu thích dành cho My everything, Tiên Tiên đã có buổi họp báo ra mắt MV này.

Gia Khang