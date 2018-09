5 con gái xinh như hot girl của các sao Việt

Con gái Giáng My, Diễm My, Thanh Lam đều thừa hưởng nét đẹp từ mẹ.

Anh Sa - con gái Giáng My

Giáng My năm nay 44 tuổi, còn con gái Anh Sa của chị vừa tròn 20. Nếu như Giáng My được ví như một trong những "mỹ nhân không tuổi" của showbiz Việt, Anh Sa cũng xinh đẹp không kém gì mẹ. Cô gái sinh năm 1995 luôn khiến người đối diện bị thu hút bởi vẻ đẹp trong sáng, hiện đại trong mỗi lần xuất hiện.

Giáng My giải thích, chị đặt tên con là "Anh Sa" có nghĩa là ánh sáng của muối, với hy vọng con trở thành người có ích cho xã hội vì muối không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Anh Sa không đam mê nghệ thuật mà thích lĩnh vực khoa học. Cô đi Mỹ du học từ khi mới vào cấp 3 và từng khiến mẹ tự hào khi đậu cùng lúc 3 trường đại học. Thỉnh thoảng, Anh Sa về nước, cùng mẹ đi dự sự kiện và luôn nhận được lời khen ngợi về nhan sắc ngày càng ngọt ngào.

Anna Trương - con gái Anh Quân

Anna Trương sinh năm 1994, là con riêng của nhạc sĩ Anh Quân với một phụ nữ người Đức trong thời gian anh sang đất nước này du học về âm nhạc. Sau khi chia tay, anh đưa Anna Trương về Việt Nam sống cùng. Vài năm sau đó, Anh Quân kết hôn với ca sĩ Mỹ Linh, cùng diva này nuôi dạy Anna Trương.

Anna Trương mang hai dòng máu Việt - Đức nên cô có vẻ đẹp lai ấn tượng với chiếc mũi cao và nụ cười rạng rỡ. Khi Anna bước vào tuổi 18, nhiều người "xúi" cô đi thi Hoa hậu, nhưng niềm đam mê âm nhạc đã khiến Anna không mảy may quan tâm đến chuyện thi thố nhan sắc. Con gái Anh Quân quyết định theo đuổi con đường làm ca sĩ, đã ra mắt một vài sản phẩm với sự hỗ trợ của bố và mẹ kế. Đầu năm 2014, Anna Trương đi Mỹ du học ở trường âm nhạc Berklee để học chuyên sâu hơn về âm nhạc.

Thiện Thanh - con gái Thanh Lam

Thiện Thanh sinh năm 1996, là con gái thứ hai của Thanh Lam. Cô gái này thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, có khuôn mặt tròn phúc hậu và nụ cười tươi. Thiện Thanh có lối sống phóng khoáng, hiện đại, mới 19 tuổi nhưng không ngại công khai bạn trai với bố mẹ và cả báo chí. Thiện Thanh cũng được nhiều khán giả trẻ quan tâm và hiện được xem là một trong những hot girl Hà thành. Cô đang theo học Học viện âm nhạc Quốc gia và nuôi ước mơ trở thành ca sĩ như mẹ.

Xí Ngầu - con gái NSND Hồng Vân

Con gái Hồng Vân tên thật là Hoàng Châu, nhưng từ nhỏ được gọi là Xí Ngầu. Xí Ngầu sinh năm 1994, theo mẹ đi đóng kịch từ khi học mẫu giáo. Thừa hưởng nhan sắc và chiều cao từ mẹ, càng lớn Xí Ngầu càng xinh đẹp. Cũng như Anna Trương, nhiều người khuyên Hồng Vân cho Xí Ngầu đi thi Hoa hậu, tuy nhiên Hồng Vân lại không muốn con vào showbiz mà theo đuổi con đường học vấn.

Lên cấp 3, thỉnh thoảng Xí Ngầu vẫn đóng kịch nhưng chủ yếu là vai nhỏ để đỡ nhớ sân khấu. Cô cũng được nhiều nhãn hàng mời đóng quảng cáo và chụp ảnh. Năm 18 tuổi, Xí Ngầu quyết định sang Mỹ du học. Cô ước mơ trở thành người phụ nữ thành đạt, có nhà, có xe trước khi lập gia đình.

Thuỳ My - con gái Diễm My

Thuỳ My là con gái lớn của diễn viên Diễm My, năm nay 20 tuổi. Trong hai chị em, Thuỳ My hao hao mẹ trong khi cô em Quế My lại giống bố. Cô được khen giống mẹ ở nụ cười, ánh mắt. Thuỳ My sống trong gia đình có người mẹ rất nổi tiếng, nhưng từ nhỏ cô lại không thích dựa vào mẹ. Cô sống quyết đoán, có trách nhiệm và liên tục là học sinh giỏi nên những năm phổ thông luôn được làm lớp trưởng.

Thuỳ My (phải) có nhiều nét giống mẹ Diễm My.

Thuỳ My đam mê thể thao và yêu thích ngành báo chí về thời trang. Cô có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh nên thường được nhà trường cử đi thi hùng biện ở các nước trong khu vực. Từ khi vào đại học, Thuỳ My ít đi cùng mẹ hơn, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại phim trường để chăm sóc mẹ.

