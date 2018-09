4 sao Việt từng bị đồng nghiệp tố giả tạo

Hari Won, Hồ Quỳnh Hương hay Angela Phương Trinh đều dính phải lùm xùm khi bị cho là giả tạo.

Hari Won

Ngày 10/8, ca sĩ Vy Oanh đăng tải trên trang cá nhân những suy nghĩ của cô về Hari Won. Vy Oanh viết, nhân chuyện Ngô Kiến Huy 'tố' Hari đi trễ làm cả đoàn làm phim đợi hàng tiếng đồng hồ, cô cũng muốn kể câu chuyện của mình để giọng ca Anh cứ đi đi “sống có trước có sau, biết nghĩ cho người khác một chút bởi kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra”.

Vy Oanh chia sẻ, cô biết Hari nhiều năm trước, từ khi Tiến Đạt đưa Hari tham gia một cuộc thi mà cô và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung làm giám khảo. Cô từng nhiều lần vô tình nghe giọng nói không hề lơ lớ ở ngoài đời, thay vì như cách nói không rành tiếng Việt của Hari thường xuất hiện trên truyền hình.

'Gái một con' còn kể về một lần Hari đột ngột yêu cầu ban tổ chức chương trình Bí mật đêm chủ nhật đổi giờ ghi hình và đưa ra ‘tối hậu thư’ phải quay chung với Trấn Thành. Vì vậy, ê kíp sản xuất đã gọi điện cầu cứu Vy Oanh ngay trong đêm và mong cô đổi giờ quay cho Hari để chiều lòng nữ ca sĩ gốc Hàn Quốc. Vy Oanh bực mình vì sự thay đổi đó làm đảo lộn lịch trình đã sắp sẵn và cảm thấy mình không được tôn trọng. Tuy nhiên, cô vẫn đồng ý giúp vì thấy các bạn trong ê kíp quá lo lắng.

Trước khi kết thúc status, Vy Oanh nhắn nhủ đến Hari Won: “Khôn ngoan thôi đừng khôn lỏi bạn nhé, bạn có thể qua mặt khán giả nhưng những đồng nghiệp hay tiếp xúc với bạn thì khó qua mặt lắm. Ai sống sao rồi cũng lộ hết mà. Bởi vậy mới có câu Tài phải luôn đi đôi với Đức, ai rồi cũng chỉ có một thời thôi, bạn nhớ nhé!”.

Nhiều khán giả đồng tình với chia sẻ này của Vy Oanh. Cộng đồng mạng cũng tìm ra video đăng tải cách đây 4 năm cho thấy, Hari nói tiếng Việt rất rõ ràng, mạch lạc. Tuy nhiên, trong những lần xuất hiện trên truyền hình và các sự kiện gần đây, nữ ca sĩ thường nói giọng lớ lớ, phát âm không rõ ràng.

Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương cũng từng bị đàn chị - ca sĩ Thanh Lam, tố giả tạo. Sự việc lùm xùm bắt đầu từ liveshow 6 của Nhân tố bí ẩn diễn ra vào tối 24/7. Trong đêm thi này, thí sinh 17 tuổi trình bày ca khúc Who cares (Không quan tâm) do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác. Tùng Dương cho rằng thông điệp bài hát có vấn đề, thật sự rất “nguy hiểm” cho giới trẻ. Thanh Lam cũng đồng tình với đàn em. Trong khi đó, Hồ Quỳnh Hương bình luận, Tùng Dương nên tập trung vào phần hát của thí sinh thay vì quá khắt khe và nghĩ xa vời. Thanh Lam mắng Hồ Quỳnh Hương ngay trên bàn giám khảo và giọng của diva lọt vào mic khi MC Thành Trung đang nói: “Hương ơi, tại sao em lại nói như thế? Em nói vậy là láo đấy!”

Sau khi đêm thi kết thúc, cuộc tranh luận của các giám khảo Nhân tố bí ẩn vẫn không dừng lại. Trên trang cá nhân, Thanh Lam ám chỉ Hồ Quỳnh Hương giả tạo, đóng kịch: "Gửi gắm gì tuyên ngôn như vậy với lớp trẻ? Cô huấn luyện viên hàng ngày đóng kịch với chính mình. Cô quên mất hôm nay dạy học trò cái văn hóa vốn có nơi cô. Đã bao giờ nhìn mình thật chưa? Mọi thứ đều giả".

Dòng trạng thái này của Thanh Lam gây ra sự phản đối từ người hâm mộ ca sĩ Hoang mang. Trước những ý kiến trái chiều, diva nhạc Việt đã lên tiếng giải thích. Chị cho rằng, việc Hồ Quỳnh Hương có ý nói chị và Tùng Dương tự ái vơ lời bài hát vào mình một cách công khai trên sóng truyền hình là sự xúc phạm tới cam kết trách nhiệm và quan điểm huấn luyện, xúc phạm tới công sức và thiện tâm của chị lẫn Tùng Dương. Đó là lý do khiến chị lên tiếng.

Hồ Quỳnh Hương chọn cách im lặng trước mọi ý kiến từ các đồng nghiệp. Cô chia sẻ: "Tôi luôn im lặng chỉ đơn giản vì tôi không muốn bạn bị trải qua cảm giác như tôi đang có. Chỉ đơn giản vậy thôi chứ không vì bất cứ lý do nào khác cả".

Tinna Tình

Hôm 23/6, bộ phim Mặt nạ máu do Đỗ Thành An làm đạo diễn, Tinna Tình - Đỗ Thành An viết kịch bản chính thức ra mắt ở TP HCM. Ngay sau đó, Tinna Tình đăng lên trang cá nhân video bày tỏ nỗi bức xúc về vai diễn của cô bị cắt và việc kịch bản bị thay đổi quá nhiều. Không những thế, cô còn tổ chức buổi gặp gỡ báo chí vào tối 24/6 để giãi bày câu chuyện của mình.

Theo nữ ca sĩ, nhà sản xuất của phim đã can thiệp, thay đổi bộ phim vì lý do cá nhân và dành nhiều đất diễn hơn cho nhân vật của Dương Cẩm Lynh. Trước báo giới, Tinna Tình tuyên bố sẽ không bao giờ đóng phim chung với Dương Cẩm Lynh vì cô "quá sợ Dương Cẩm Lynh".

Phản ứng trước ồn ào, Dương Cẩm Lynh tố ngược lại Tina Tình và cho rằng nữ ca sĩ giả tạo, kệch cỡm và nói sai sự thật. Trong status dài trên trang cá nhân, Dương Cẩm Lynh phủ nhận chuyện được ưu ái. Cô cho biết, Tinna Tình nói không đúng về việc bị cắt vai. Dương Cẩm Lynh cũng nhắn nhủ đồng nghiệp, hãy làm những gì tốt nhất cho tập thể, đừng vì thiệt hơn của bản thân mà làm tổn thương, phủ nhận công sức của nhiều người. Hoa hậu Điện ảnh 1999 chốt lại bằng thông điệp: "Không phải ai cũng ham thị phi, ham xuất hiện trên báo để người khác nhớ tên với mấy trò giả tạo, kệch cỡm và đi tranh thủ lòng thương hại của người khác".

Angela Phương Trinh

Trong số những người đẹp bị đồng nghiệp tố giả tạo trong thời gian gần đây còn có diễn viên Angela Phương Trinh. Người lên tiếng 'bóc mẽ' nữ diễn viên Taxi, em tên gì? chính là người mẫu, diễn viên Ngô Thanh Vân. Câu chuyện giữa hai người đẹp bắt đầu khi Ngô Thanh Vân 'đá xéo' một số đàn em, trong đó có Angela Phương Trinh đến trễ giờ dự show thời trang của NTK Adrian Anh Tuấn tối 29/5. Gần 1 tuần sau đó, cả hai cùng xuất hiện trên hàng ghế VIP trong show của NTK Đỗ Mạnh Cường. Khi nhìn thấy Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà và Linh Nga, Angela Phương Trinh đã lại gần và cúi chào các đàn chị.

Hành động này của 'bà mẹ nhí' khiến 'đả nữ' không hài lòng. Sau khi show diễn kết thúc, Ngô Thanh Vân chia sẻ status trên trang cá nhân ám chỉ Angela Phương Trinh dùng chiêu trò để gây sự chú ý. Đối với 'đả nữ', kiểu chào hời hợt của 'bà mẹ nhí' để lại ấn tượng xấu, thiếu phép tắc với người hơn tuổi. Ngoài ra, cô cũng gửi thông điệp "đừng gian dối, giả tạo" đến đàn em. "Có như thế nào cũng phải sống thật, đi lên bằng chính khả năng của mình. Đừng dùng scandal để làm bàn đạp. Đừng bất chấp mà không biết trước không biết sau. Mình có tài ắt sẽ thành công", Ngô Thanh Vân viết.

Không chỉ nhằm vào Angela Phương Trinh, Ngô Thanh Vân còn trách cứ những người đứng sau nữ diễn viên vì 'không biết dạy dỗ, tiếp tay cho trẻ nhỏ làm càn'. Trong một bài phỏng vấn sau đó, Ngô Thanh Vân chia sẻ, cô không ghét bỏ Angela Phương Trinh nhưng không đồng ý chiêu trò PR mà ê kíp của 'bà mẹ nhí' áp dụng. Cô không hề hay biết thời điểm Angela Phương Trinh xuất hiện và nói lời chào là lúc nào vì sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 1 giây khi cô đang cúi xuống chỉnh trang phục. Vì vậy, sau show diễn, khi đọc được bài báo với nội dung được Angela Phương Trinh chào hỏi lễ phép, Ngô Thanh Vân đã cảm thấy bực mình vì bị lợi dụng tên tuổi. Nữ diễn viên Taxi, em tên gì? khi đó hoàn toàn giữ im lặng trước những bức xúc của đàn chị về hành động của mình.

Nguyên Anh