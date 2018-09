4 huấn luyện viên ra sức tranh giành cô bé được ví như 'tiểu Diva'

Thí sinh Thảo Vy, 10 tuổi đến từ Nghệ An, mở màn chương trình với ca khúc 'Tôi là ngôi sao'. Cô bé làm nóng không khí tại trường quay bằng giọng ca đầy nội lực và bản lĩnh sân khấu. Thảo Vy được cặp huấn luyện viên Hương Tràm - Tiên Cookie và Soobin Hoàng Sơn bấm chọn. Sự thể hiện của Thảo Vy khiến Hương Tràm hét lên "Em sẽ là ngôi sao". Nữ ca sĩ gốc Nghệ An dành lời khen cho những nốt cao rất ổn định của Thảo Vy. Trong khi đó, Soobin Hoàng Sơn bất ngờ vì sự tự tin của cô bé 10 tuổi. Cuối cùng, Thảo My quyết định về đội của cặp huấn luyện viên Hương Tràm - Tiên Cookie.