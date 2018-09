3 quán quân Next Top hội tụ tại CANIFA show

Chương trình "Mùa ấm" kể những câu chuyện giản dị và gần gũi về một mùa đông an lành thông qua những bộ sưu tập đa sắc màu, tiện dụng và năng động, đúng với triết lý của CANIFA - "Fashion for All" (Thời trang cho tất cả).

Mở màn show diễn là bộ sưu tập "Pink Office", bao gồm những mẫu trang phục công sở hiện đại, thanh lịch cho cả nam và nữ.