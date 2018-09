3 người đẹp Việt giành thứ hạng cao ở đấu trường nhan sắc quốc tế 2017

Khánh Ngân đoạt ngôi vị hoa hậu tại Miss Globe , Huyền My vào top 10 Miss Grand International còn Hà Thu có tên trong top 16 Miss Earth.

Khánh Ngân - Hoa hậu Hoàn cầu 2017

Hôm 3/11 vừa qua, Khánh Ngân bất ngờ đăng quang danh hiệu hoa hậu tại Miss Globe (Hoa hậu Hoàn cầu 2017) tại Albania. Đây là thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại một đấu trường nhan sắc mang tầm cỡ quốc tế.

Kết quả này không chỉ là sự bất ngờ khán giả trong nước mà còn với chính Khánh Ngân. Người đẹp cho biết cô quyết định tham gia Miss Globe 2017 khá gấp gáp. Chia sẻ về cảm xúc khi đăng quang, Khánh Ngân cho biết: "Khi mới nghe công bố danh hiệu, tôi không thể tin được đó là sự thật, cứ ngỡ như đang mơ. Hồi mới quyết định đi thi, tôi chỉ cho đây là một cuộc cọ xát để lấy thêm kinh nghiệm cũng như học hỏi trước khi tham gia cuộc thi Miss Tourism 2018. Sau khi trấn tĩnh, tôi vô cùng vui và hạnh phúc. Tôi tự hào vì bản thân có bứt phá và nghe được hai tiếng "Việt Nam" vang lên đầy tự hào tại đất khách quê người trong đêm chung kết".

Khánh Ngân xúc động trong thời khắc được xướng tên Miss Globe 2017 Khoảnh khắc đăng quang tại Miss Globe 2017 của Khánh Ngân

Huyền My - Top 10 Miss Grand International 2017

Tháng 10/2017, Miss Grand International 2017 được tổ chức tại Phú Quốc. Huyền My đại diện Việt Nam tại cuộc thi này và được kỳ vọng mang thành tích cao cho nước chủ nhà. Ngoài gương mặt khả ái, cô còn sở hữu hình thể lý tưởng với chiều cao 176cm, số đo ba vòng 83-59-93. Ở đêm bán kết, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties chấm điểm rất cao cho Huyền My và dự đoán cô sẽ trở thành Á hậu 2. Tuy nhiên, trong chung kết tối 25/10, Huyền My dừng chân ở top 10. Đây là thành tích cao nhất trong số các đại diện Việt Nam từng tham dự Miss Grand International.

Huyền My ở đêm chung kết Miss Grand International 2017.

Kết quả này không được như mong đợi của Huyền My và những người yêu mến cô. Sau đêm chung kết, Huyền My đã khóc rất lâu trong vòng tay mẹ và người hâm mộ. Hành động này của Huyền My hứng chịu những ý kiến trái chiều của khán giả cũng như ban giám khảo cuộc thi. Nhà thiết kế Sỹ Hoàng, Hoa hậu Giáng My - giám khảo Miss Grand International - đều cho rằng đây là hành động không đúng mực, chưa thể hiện được tinh thần hiếu khách của đại diện chủ nhà tại cuộc thi. Trong một bài phỏng vấn, nhà thiết kế Sỹ Hoàng còn cho rằng Huyền My đã thể hiện tinh thần ăn thua khi khóc quá nhiều vì kết quả không ưng ý.

Huyền My khóc Huyền My bưng mặt khóc

Trước ồn ào này, Á hậu Việt Nam 2014 giải thích: "Tôi khóc không phải vì buồn mà tôi nghĩ mình đã làm cho những người yêu thương phải thất vọng. Cả gia đình và nhiều bạn bè thân thiết đã đến Phú Quốc cổ vũ cho tôi. Thời tiết hôm đó lại mưa khá to nhưng mọi người vẫn ngồi dưới khán đài để theo dõi. Tình cảm của mọi người làm cho tôi xúc động. Sau đêm thi, khi nhìn thấy mọi người dang tay đón mình, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc".

Hà Thu - Top 16 Miss Earth 2017

Năm 2017, Hà Thu đại diện Việt Nam tại Miss Earth. Trong quá trình dự thi, người đẹp liên tục gây ấn tượng khi thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy cùng phong thái tự tin và sự đầu tư chỉn chu. Không những thế, Hà Thu còn giành tổng cộng 5 huy chương, chỉ xếp sau thí sinh nước chủ nhà Philippines. Cô đoạt 3 huy chương vàng phần thi Trang phục dạo biển, Hoa hậu ảnh, Chiến binh trái đất, 2 huy chương đồng ở phần thi Tài năng và Trang phục dạ hội.

Trang phục dân tộc của Hà Thu tại Miss Earth 2017.

Trước đêm chung kết, đại diện Việt Nam được chuyên trang sắc đẹp Missosology đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vương miện Miss Earth 2017. Người hâm mộ trong nước thì kỳ vọng Hà Thu có thể vượt qua thành tích lọt vào top 8 mà Nam Em từng đạt được một năm trước đó.

Cuối cùng, Hà Thu dừng ở top 16 chung cuộc. Chia sẻ cảm xúc về kết quả này, Hà Thu cho biết: "Tôi buồn và thất vọng vì những gì mình phấn đấu không giúp đạt được kỳ vọng". Dù kết quả không như mong đợi của Hà Thu cũng như những người hâm mộ cô nhưng đây cũng là một thành tích cao của đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hà Thu chia sẻ sau thất bại ở Miss Earth Hà Thu chia sẻ cảm xúc sau đêm chung kết