3 nam ca sĩ bất ngờ tái xuất showbiz trong năm 2016

Ưng Đại Vệ, Bùi Anh Tuấn và Quang Vinh quyết định trở lại sân khấu ca nhạc sau thời gian dài 'ở ẩn'.

Ưng Đại Vệ

Ưng Đại Vệ từng là thành viên nhóm nhạc GMC. Sau khi nhóm tan rã, Ưng Đại Vệ theo đuổi con đường hát solo và gặt hái nhiều thành công. Những ca khúc của anh như Lời tự sự, Anh nhớ em nhiều,... thường xuyên đứng top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc những năm 2007 - 2010. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Ưng Đại Vệ bất ngờ biến mất khỏi showbiz. Đến tháng 11/2016, anh khiến khán giả bất ngờ khi tham gia cuộc thi Sing My Song. Khi Ưng Đại Vệ trải lòng về quãng thời gian mai danh ẩn tích, người hâm mộ mới biết nam ca sĩ từng gặp phải biến cố và bị stress đến mức không thể hát và cũng chẳng có tiền để đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Anh là một ông bố đơn thân và từng phải đi bán bún để có tiền nuôi con gái Mỹ Phụng (bé Muối).

Con gái cũng chính là nguồn động viên tinh thần để Ưng Đại Vệ vượt qua những khó khăn, tìm thấy sự cân bằng và trở lại với đam mê nghệ thuật. Trên sân khấu Sing My Song, nam ca sĩ chia sẻ: "Khoảng thời gian đó, Vệ tập trung chăm sóc cho con gái của mình. Lần đầu tiên làm bố rất mới, rất nhiều cái đầu tiên của Vệ và cô con gái nhỏ. Vệ phải mất vài năm để tập trung chăm sóc cho bé. Trong một buổi tối, thấy ba hát nghêu ngao bé hỏi: Papa là ca sĩ hả, Papa hát hay lắm. Muối thích Papa lắm! Ngay khoảnh khắc đó, Vệ nhớ rằng mình đã quên vai trò là ca sĩ. Nó tạo nên cho mình một động lực rất lớn".

Sau khi xuất hiện tại Sing My Song, Ưng Đại Vệ nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Nam ca sĩ tích cực hoạt động âm nhạc trở lại khi thường xuyên tham gia các show diễn trên khắp cả nước. Ngoài thời gian đi hát, Ưng Đại Vệ dành hết sự quan tâm cho con gái. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên đăng những khoảnh khắc vui vẻ bên bé Muối.

Quang Vinh

Quang Vinh từng là một trong những nam ca sĩ đình đám nhất làng nhạc Việt đầu những năm 2000. Anh có nhiều bài hit như Miền cát trắng, Giữ mãi một tình yêu, Ngôi nhà hoa hồng... Sau khi phát hành album Love Songs vào năm 2013, Quang Vinh gần như biến mất khỏi làng trí khi từ bỏ công việc đi diễn và rất hạn chế tham gia sự kiện giải trí.

Tháng 6/2016, Quang Vinh gây bất ngờ khi tái xuất showbiz với một vai diễn trong web series Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai do Chi Pu làm sản xuất. Trở lại sau nhiều năm vắng bóng, nam ca sĩ cảm thấy lạc lõng với showbiz vì làng giải trí đã thay đổi quá nhiều so với thời hoàng kim của mình. Tuy nhiên, Quang Vinh vẫn muốn được thỏa mãn niềm đam mê ca hát. Từ khi tái xuất, nam ca sĩ liên tục tham gia các show truyền hình. Bên cạnh đó, Quang Vinh còn cho ra mắt 2 MV Điều buồn tênh, How deep is your love và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.

Bùi Anh Tuấn

Tháng 9/2016, Bùi Anh Tuấn chính thức quay trở lại showbiz bằng album Xin em sau hơn một năm vắng bóng. Trả lời phỏng vấn hồi đầu tháng 10, nam ca sĩ cho biết cách đây 3 năm, anh rơi vào khủng hoảng trầm trọng, cảm thấy mệt mỏi, bế tắc vì áp lực công việc, chuyện chia tay với ca sĩ Hương Tràm và một số việc không như ý cùng lúc ập đến. Bùi Anh Tuấn từng chán nản đến mức nghĩ quẩn, thậm chí nghĩ đến chuyện từ bỏ con đường âm nhạc và mua thuốc ngủ tự tử. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, Bùi Anh Tuấn đã vượt qua được tất cả. Bên cạnh gia đình, Bùi Anh Tuấn còn nhận được sự quan tâm, động viên của ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong suốt quãng thời gian gặp nhiều khó khăn về tinh thần.

Trở lại sân khấu sau cuộc khủng hoảng kéo dài, Bùi Anh Tuấn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh mạnh dạn thử thách bản thân ở những thể loại âm nhạc mới thay vì bó mình với nhạc trữ tình như thời gian trước. "Tôi vui vì khi trở lại tôi có được một ê kíp hỗ trợ đắc lực và khán giả vẫn còn dành tình cảm cho tôi. Khó khăn nhất của tôi là chất giọng không ổn định trong một thời gian dài. Quay về với công việc, tôi phải đi luyện thanh, học thêm nhiều thứ. Tôi mong muốn mình có thể hát nhạc có tiết tấu một chút", Bùi Anh Tuấn chia sẻ. Bên cạnh album Xin em, Bùi Anh Tuấn còn tổ chức liveshow Nơi tình yêu bắt đầu hôm 14/12 vừa qua để ghi dấu bước chân quay trở lại showbiz.