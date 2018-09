3 huấn luyện viên trẻ 'trở mặt' với Thu Minh vì hot boy

Mẹ, hai em gái và con gái của Giáng My lên sân khấu cổ vũ cô. Câu chuyện làm mẹ đơn thân khi chưa đầy 20 tuổi của Giáng My khiến tất cả các huấn luyện viên đều bất ngờ và khâm phục. Không chỉ động viên, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên và Đông Nhi còn dùng đủ mọi lý lẽ để thuyết phục Giáng My về đội của mình, kể cả việc hứa hẹn sẽ giúp cô chăm con trong thời gian luyện tập.