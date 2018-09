3 cặp vợ chồng cách nhau hơn 20 tuổi của showbiz Việt

Trang Lạ, Phan Như Thảo hay Diệp Hồng Đào đều tìm thấy bên đỗ bên người đàn ông hơn mình hàng chục tuổi.

Vợ chồng Trang Lạ - Trần Tiễn Chánh

Người mẫu Trang Lạ sinh năm 1991, năm nay 25 tuổi. Cô kết hôn với bác sĩ Việt kiều Trần Tiễn Chánh. Dù không tiết lộ năm sinh chính xác nhưng một nguồn tin cho biết, chồng của Trang Lạ đã ngoài 50 tuổi. Năm 1978, Trần Tiễn Chánh đã bắt đầu theo học ngành y tại Pháp và đến năm 1986 thì tốt nghiệp. Anh hiện là tiến sĩ y học, xuất bản nhiều cuốn sách về dinh dưỡng, giảm cân. Không chỉ có phòng khám riêng, vị bác sĩ này còn là đồng sáng lập một công ty chuyên sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân có tiếng tại Pháp. Trước khi đến với “chân dài” Việt, bác sĩ Trần Tiễn Chánh đã có hai người con riêng với người vợ đầu. Cả hai người con của anh đều xấp xỉ tuổi Trang Lạ.

Vợ chồng Trang Lạ trong hôn lễ tại TP HCM.

Trang Lạ và ông xã quen biết nhau cách đây 5 năm trong một lần bác sĩ Trần Tiễn Chánh về thăm Việt Nam. Sau lần đầu tiên gặp gỡ, cặp đôi nhanh chóng phải lòng rồi yêu nhau. Trong 5 năm hẹn hò, họ từng cùng nhau đi du lịch nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, người đẹp không hé lộ bất kỳ thông tin và hình ảnh về bạn trai đại gia trên trang cá nhân cũng như báo giới. Sau khi làm đám cưới, Trang Lạ thỉnh thoảng xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang hoặc show diễn của một số nhà thiết kế thân thiết.

Vợ chồng Phan Như Thảo - Nguyễn Đức An

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Tháng 11/2015, người đẹp bí mật đính hôn với người đàn ông hơn mình 26 tuổi - doanh nhân Nguyễn Đức An - Việt kiều Mỹ và là đại gia có tiếng trong lĩnh vực đầu tư bất động sản tại TP HCM. Khi những bức ảnh về ngày vui của người đẹp Cà Mau được hé lộ, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì trước đó cô chưa hề chia sẻ về điều này. Thông tin này gây ồn ào dư luận suốt một thời gian dài vì doanh nhân Đức An chính là chồng cũ của siêu mẫu Ngọc Thúy.

Phan Như Thảo và chồng thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm trên trang cá nhân.

Từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân. Dù chưa tổ chức đám cưới chính thức nhưng người mẫu Phan Như Thảo và doanh nhân Nguyễn Đức An đã dọn về sống chung như vợ chồng. Tuy nhiên, những lùm xùm do tranh chấp giữa Nguyễn Đức An và vợ cũ chưa được giải quyết là lý do khiến Phan Như Thảo từng cảm thấy stress liên tục. Như Thảo chia sẻ từng bị sảy đứa con ở lần mang thai đầu vì tâm lý bất ổn khi phải nghe những lời cay nghiệt của miệng đời.

Hiện Phan Như Thảo đã đậu thai và mang bầu ở tháng thứ năm. Phan Như Thảo cho biết mình đang mang thai bé gái và đặt tên ở nhà cho bé là Bồ Câu. Người đẹp học cách không quan tâm đến gièm pha của thiên hạ để tập trung dưỡng thai và chuẩn bị cho sự ra đời của em bé. Dù chồng là một đại gia có tiếng, người đẹp gốc Cà Mau vẫn dành thời gian bán hải sản trên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập và độc lập về kinh tế. Cô dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, trước khi em bé trong bụng chào đời.

Vợ chồng Ngô Quang Hải - Diệp Hồng Đào

Đaọ diễn Chuyện của Pao kết hôn với người đẹp Diệp Hồng Đào năm 2013. Đám cưới được diễn ra bí mật với sự chứng kiến của gia đình và một vài người bạn thân thiết. Không bao lâu sau khi kết hôn, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Cậu bé giờ đã gần 3 tuổi nhưng c vợ chồng Ngô Quang Hải không công khai hình ảnh con trai trên báo chí cũng như mạng xã hội.

Từ khi kết hôn, chàng đạo diễn đào hoa một thời ít chia sẻ về đời sống cá nhân trên các phương tiện truyền thông. Diệp Hồng Đào cũng ít tham gia các sự kiện giải trí để dành nhiều thời gian chăm con, vun vén cho gia đình và trở thành hậu phương cho ông xã. Thời gian rảnh, cô bán hàng qua mạng để tìm kiếm niềm vui.

Vợ chồng Ngô Quang Hải và Diệp Hồng Đào

Diệp Hồng Đào sinh năm 1992, kém Ngô Quang Hải 25 tuổi. Cô từng dự thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 và lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Người đẹp từng nhận xét, vị hôn phu là người sống có tâm, biết suy nghĩ cho người khác, có tình cảm, trách nhiệm và là “chuyên gia” trong chuyện chăm sóc con cái. Khoảng cách tuổi tác cũng không gây trở ngại cho cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. “Dù anh lớn tuổi hơn, chúng tôi rất biết dung hòa nhau nhiều mặt. Với tôi, anh là tủ sách thư viện di động. Những gì tôi hỏi anh, anh đều kiên nhẫn ngồi phân tích cho tôi nghe. Chỉ có điều, tính anh rất thẳng thắn, ít khi nào rót vào tai vợ lời ngọt bùi, đưa đẩy. Ban đầu tôi cũng hơi sốc vì tính thẳng thắn của anh khi góp ý mọi việc. Nhưng về sau, tôi thấy điều này lại giúp bản thân mình hoàn thiện hơn”, Diệp Hồng Đào chia sẻ.

Nguyên Anh