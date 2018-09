3 bạn tâm giao của Isaac trong showbiz Việt

Đông Nhi, Will và Jun của nhóm 365 là ba người bạn được giọng ca 'Mr. Right' yêu mến và luôn sẵn sàng dành mọi thời gian để ở bên.

Đông Nhi

Trong showbiz, giọng ca "Bối rối" là người bạn khác giới được fan của Isaac yêu mến nhất. Họ trở nên thân thiết với nhau từ sau cuộc thi The Remix. Năm 2015, họ hợp tác trong MV Vì ai? Vì anh. Tới thời điểm hiện tại, sản phẩm âm nhạc chung này vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các fan vì diễn xuất ăn ý của cặp đôi. Ngoài ra, đôi bạn thân này còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện giải trí khác. Nam ca sĩ điển trai từng thổ lộ: "Isaac luôn sẵn sàng 100% thời gian và sức lực để tham gia vào bất cứ sản phẩm âm nhạc nào của Đông Nhi nếu cô bạn ngỏ lời".

Hóa thân thành ma cà rồng trong MV “Vì ai? vì anh”, Isaac và Đông Nhi trông rất đẹp đôi.

Jun Phạm

Jun Phạm (tên thật: Phạm Duy Thuận) là một trong những thành viên của nhóm 365, có mối quan hệ khá thân thiết với Isaac. Jun sở hữu giọng hát cảm xúc và hợp với những bản ballad nhẹ nhàng, lãng mạn. Anh được khán giả yêu thích qua ca khúc Cô đơn. Bên cạnh đó, anh cũng có thể phát triển sự nghiệp solo như một diễn viên và diễn viên lồng tiếng. Nhắc đến Jun, Isaac lập tức nhớ đến khả năng nấu ăn ngon của anh chàng. Khả năng bếp núc và sự sâu sắc của Jun là hai điều khiến nam ca sĩ tự nhận là “thu lời nhiều nhất” trong tình bạn này.

Jun Phạm được coi là "người đến trái tim" Isaac thông qua dạ dày.

Will

Will (Nguyễn Anh Tuấn) là một ca sĩ có giọng hát tốt, mượt mà. Anh còn từng đảm nhiệm vị trí rapper của nhóm nhạc sau sự ra đi của thành viên Tronie. Những bản ballad ngọt ngào như Cho em, Ôm nhau lần cuối, Nếu như không thể nói nếu như hay bản EDM Sexy Lady sôi động của Will từng khiến các fan yêu mến.

Isaac hay trêu đùa, "cưỡng hôn" Will và bị các fan lưu giữ nhiều bằng chứng.

Isaac từng bật mí nhóm 365 không thể thiếu Will vì sự hài hước của anh chàng. Tình bạn mà nam ca sĩ dành cho thành viên của nhóm theo kiểu "frenemy" - nghĩa là vừa yêu quý sự hài hước lại vừa ganh tỵ khả năng trời cho của cậu bạn. Vì vậy, trong những lần bị fan dụ chơi trò quái đản, Will luôn là đối tượng mà Isaac mang ra làm trò. Các fan hâm mộ từng chứng kiến Will bị giọng ca Cần Thơ cưỡng hôn trên sân khấu.Chính vì hay trêu chọc Will, sợ bị bạn chụp ảnh "dìm hàng" nên Isaac luôn mang theo chiếc điện thoại Galaxy J7 Prime để có những bức hình rạng ngời. Chú dế này cũng giúp Isaac hoàn thiện vẻ bề ngoài nhờ thiết kế tinh tế với kim loại và kính cường lực.

Khẩu độ lớn f/1.9 của chiếc điện thoại này giúp Isaac tỏa sáng ở bất cứ đâu.

