23 phim ra rạp Việt rầm rộ vào tháng 1

'Taken 3', 'Into the woods' và 'The boy next door' là những tác phẩm đặc sắc vào tháng đầu tiên của năm mới.

Paddington (tựa Việt: Gấu Paddington)

Khởi chiếu: 1/1

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters...

Phim được xây dựng dựa trên loạt truyện nổi tiếng của nhà văn Michael Bond về nhân vật văn học kinh điển dành cho thiếu nhi của nước Anh (xuất bản lầu đầu tiên vào năm 1958). Tác phẩm kể về cuộc hành trình của chú Paddington từ Peru tới London để tìm kiếm ngôi nhà mơ ước cho mình. Bị lạc ở nhà ga Paddington, chú gấu bắt đầu nhận ra cuộc sống ở thành phố không giống như những gì mình tưởng tượng cho đến khi gặp gia đình nhà Brown tốt bụng. Sau khi đọc được miếng tem quấn trên cổ chú: “Xin hãy chăm sóc chú gấu này. Cảm ơn!”, họ cho chú một nơi trú ẩn tạm thời. Có vẻ như vận may của chú đã thay đổi cho đến khi chú gấu hiếm có này lọt vào cặp mắt của kẻ nhồi thú bông trong bảo tàng. (xem trailer)

Tell (tựa Việt: Hay không bằng hên)

Khởi chiếu: 1/1

Thời lượng: 89 phút

Diễn viên: Katee Sackhoff, Alan Tudyk, Milo Ventimiglia, Jason Lee

Tell, một tên trộm quèn đã thực hiện phi vụ lớn khi đánh cắp một triệu đô la từ ngân hàng. Sau đó anh bị cảnh sát bắt giữ nhưng số tiền bị ăn cắp vẫn chưa được tìm thấy. Ba năm sau, sau khi mãn hạn tù, Tell nghĩ rằng các rắc rối của mình đã qua. Tuy nhiên, khi đối mặt với cô vợ cũ tham lam, người cộng sự bị phản bội năm xưa, người cảnh sát khu vực và hai nhân viên cảnh sát tha hóa đang muốn tìm anh để chiếm hết số tiền đang cất giấu, Tell nhận ra rằng, mọi chuyện vẫn đang chưa kết thúc. (xem trailer)

Criminal Designer (tựa Việt: Siêu trộm trổ tài)

Khởi chiếu: 1/1

Thời lượng: 116 phút

Diễn viên: Kim Woo Bin, Lee Hyun Woo, Ko Chang Seok

Trong phim Kim Woo Bin (ngôi sao phim Người thừa kế) đóng vai thiên tài mở khóa Ji Hyuk. Với khả năng mở được các loại khóa, anh trở thành siêu trộm mà ai cũng nể phục. Tuy nhiên, anh khá kiêu ngạo, chỉ nhận những phi vụ lớn. Lần này, anh cùng những người bạn lên kế hoạch thực hiện vụ ăn cắp một lượng vàng trị giá khoảng 140 triệu USD (gần 3.000 tỷ đồng) trong thời gian tối đa 40 phút. (xem trailer)

Rock Angels (tựa Việt: Những thiên thần Thái Lan)

Khởi chiếu: 2/1

Thời lượng: 108 phút

Diễn viên: Esther Supreeleela, Natthawat Chainarongsophon, Thawat Pornratthaprasert Arnon Saisangchan

Tik - một học sinh trung học giả vờ là một “ladyboy” để tránh phải ghi danh vào Học viện quân sự dự bị như cha anh mong muốn. Ở trường anh tham gia vào mọi hoạt động của một nhóm “ladyboys” được gọi là “Băng đảng thiên thần”. Cho đến một ngày, Nan - em gái sinh đôi của Nonny - một thành viên trong băng đảng thiên thần trở về từ nước ngoài. Tik bỗng yêu cô gái xinh đẹp này ngay từ cái nhìn đầu tiên và cố gắng đến với Nan nhưng không để lộ sự thật. (xem trailer)

Taken 3 (tựa Việt: Taken 3 - Dứt điểm)

Khởi chiếu: 9/1

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace, William John Neeson, Whitaker Forest

Đây là phần cuối cùng của series phim Pháp - Mỹ từng làm khuynh đảo phòng vé năm 2008 và 2012. Ở phần này, cựu đặc vụ Bryan Mills (Liam Neeson) đã hòa giải với người vợ cũ và bắt đầu những ngày hạnh phúc. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp tận hưởng của anh đã vụt tắt khi cô bị ám sát một cách dã man ngay tại nhà. Tồi tệ hơn, Bryan Mills còn bị kết tội mưu sát. Biết mình đã bị gài bẫy, Bryan chìm trong giận dữ, tìm mọi cách thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của CIA, FBI cùng cảnh sát. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bryan tiếp tục nhận được lời đe dọa, rằng những người mà anh yêu thương sẽ sớm phải chết. Cựu đặc vụ chính phủ buộc phải vận dụng các kỹ năng đặc biệt của anh để bảo vệ con gái, tìm ra kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện và đòi lại công lý cho mình. (xem trailer)

The Eyes Diary

Khởi chiếu: 9/1

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Kittisak Patomburana, Chonnikarn Netjui, Prama Imanothai Focus Jirakul Focus Jirakul

Kể từ khi bạn gái Pla mất trong một vụ tai nạn giao thông, Nott luôn cảm thấy đau buồn và muốn gặp lại cô. Anh đã làm mọi cách để nhìn thấy hồn ma nhưng đều không thành công, cho đến khi một người bạn chỉ cho anh cách duy nhất là phải đương đầu với các linh hồn khác để mở con mắt âm dương, lúc đó các linh hồn sẽ dẫn anh đến gặp Pla như ước muốn. Tuy nhiên để làm được điều đó, anh sẽ phải trải qua những điều hết sức khủng khiếp. (xem trailer)

Sifi vs. Vampire (tựa Việt: Ông tôi là cương thi)

Khởi chiếu: 9/1

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Nguyễn Bưu, Trịnh Trung Cơ, Quan Sở Diệu

Hai tay giang hồ tép riu trong một cuộc đánh cá với một thầy trừ tà, họ vô tình đánh thức một xác chết nhiều năm, từ đó hồi sinh hàng loạt cương thi khác tràn ra đường phố Hong Kong. Mọi thứ trở nên oái ăm và tức cười khi đoàn xác chết tiến vào phim trường đang quay phim về cuộc xâm lấn của các cương thi. (xem trailer)

Sex, Love and Therapy

Khởi chiếu: 9/1

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Sophie Marceau, Patrick Brue

Lambert là một chàng nghiện sex. Anh từng bị mất việc vì nó, nhưng giờ anh đang cố gắng thay đổi mình bằng cách tham gia vào nhóm hỗ trợ và làm công việc mới là tư vấn hôn nhân. Cô nàng Judith lại luôn sẵn lòng lên giường với anh chàng nào mình để mắt tới, đặc biệt là các anh đồng nghiệp nam, cho tới khi cô bị đuổi việc. Judith đến xin việc tại văn phòng của Lambert và hai thỏi nam châm lập tức hút vào nhau. Nhưng cho dù cô có tỏ ra quyến rũ anh đến mức nào, Lambert tự dặn với lòng rằng anh muốn có một tình yêu thật sự... không phải bắt đầu từ trên giường. (xem trailer)

Tracers

Khởi chiếu: 16/1

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos, Adam Rayner

Bị truy bắt bởi một tổ chức mafia, anh chàng đưa thư Cam (Taylor Lautner) phải trốn chạy không ngừng nghỉ. Số phận của Cam đã thay đổi khi anh đâm xe vào một cô gái xinh đẹp và gia nhập vào thế giới của Parkour để thoát khỏi sự truy sát của thế giới ngầm.

Trong tác phẩm hành động này, người sói Taylor Lautner đã hoàn toàn lột xác với màn phô diễn kỹ thuật parkour tuyệt đỉnh, đua xe đạp như bay, tham gia vụ cướp ngân hàng, bắt giữ người làm con tin, và thậm chí còn có cả cảnh nóng đến bỏng mắt với người tình màn ảnh Marie Avgeropoulos. (xem trailer)

Blackhat (tựa Việt: Trùm mũ đen)

Khởi chiếu: 16/1

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Chris Hemsworth, Vương Lực Hoành, Thang Duy, Viola Davis, Ritchie Coster

Nhật vật trung tâm của phim là Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth), một tin tặc khét tiếng vừa được ra tù. Ngay khi được phóng thích, anh được nhà chức trách Mỹ và Trung Quốc tuyển dụng để truy tìm tổ chức nghi phạm bí ẩn gây ra hàng loạt vụ tấn công trên mạng từ Chicago cho tới Hong Kong. Chạy đua với thời gian, trước khi có thêm nhiều tội ác được gây ra, “tin tặc mũ đen” Nicholas phải dấn thân vào cuộc săn lùng nguy hiểm này với sự đồng hành của cộng sự xinh đẹp do Thang Duy thủ vai. (xem trailer)

Wolves (tựa Việt: Người sói)

Khởi chiếu: 16/1

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Lucas Till, Stephen McHattie, Merritt Patterson

Cayden Richards (Cayden Richards, từng đóng X-Men) là một học sinh trung học bình thường 18 tuổi. Sau một đêm tỉnh dậy, anh thấy cha mẹ bị sát hại dã man và kinh hoàng nhận ra chính mình đã trở thành một con sói hoang dã. Hoảng sợ, Cayden Richards chạy trốn và quyết tâm tìm ra những gì đang xảy ra với mình. Trong hành trình này, anh đã tới một thị trấn miền núi kỳ lạ bị cô lập ở Lupine Ridge, nơi hai dòng họ của Người và Người Sói đang trên bờ vực chiến tranh. Tại đây, anh phát hiện ra sự thật về tổ tiên của mình và đem lòng yêu một cô gái xinh đẹp. (xem trailer)

Into The Woods (tựa Việt: Khu rừng cổ tích)

Khởi chiếu: 16/1

Thời lượng: 124 phút

Diễn viên: Emily Blunt, Chris Pine, Johnny Depp, Anna Kendrick, Meryl Streep...

Vào dịp năm mới, Disney sẽ mang đến bộ phim với phiên bản hiện đại về những câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm. Tác phẩm chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên, là sự đan xen giữa những cốt truyện khác nhau và tập trung khai thác mong ước và khám phá của các nhân vật. Ở đó, khán giả sẽ được gặp Cinderella (Lọ Lem), Little Red Riding Hood (Cô bé quàng khăn đỏ), Jack & Beanstalk và Rapunzel (Công chúa tóc mây)... Tất cả được hòa quyện vào nhau bằng một cốt chuyện gốc có liên quan đến hai vợ chồng người làm bánh mì với giấc mơ xây dựng một gia đình cùng mối quan hệ của họ với mụ phù thủy. (xem trailer)

Tây Du Ký hậu truyện

Khởi chiếu: 16/1

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Trương Thế Vinh, Huy Khánh, Dưa Leo, Diễm My 9X, Phương Thanh, Khởi My...

Tác phẩm là câu chuyện của thầy trò Đường Tăng sau chuyến sang Tây Trúc thỉnh kinh. Lúc này, Đường Tăng và 3 đồ đệ đều có cuộc sống an nhàn ở chốn thượng giới. Một ngày nọ, Hằng Nga (Phương Thanh đóng) cùng Thái Thượng Lão Quân bày ra trò đùa với chiếc gương thần khiến bộ ba Ngộ Không (Trương Thế Vinh), Sa Tăng (Dưa Leo) và Trư Bát Giới (Huy Khánh) buộc phải hạ phàm xuống Sài Gòn. Họ không còn pháp lực, lại bị lạc mất nhau. Vừa tìm cách tồn tại, họ còn phải đối mặt với yêu ma quỷ thần được đầu thai ở đây. (xem trailer)

Đập cánh giữa không trung

Khởi chiếu: 21/1

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Thùy Anh, Trần Bảo Sơn, Thanh Duy Idol, Hoàng Hà

Sau khi gây chú ý tại nhiều LHP quốc tế như Venice (Italy), Busan (Hàn Quốc), Toronto (Canada), Kim Mã (Đài Loan), Ấn Độ và giành giải Lựa chọn của ban giám khảo tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ ba, Đập cánh giữa không trung cũng được phát hành rộng rãi.

Phim là câu chuyện về Huyền (Thùy Anh), cô sinh viên thuê trọ ở xóm đường tàu Hà Nội. Cô bất ngờ dính bầu với bạn trai là Tùng (Hoàng Hà), một anh chàng công nhân chuyên thay đèn đường và có sở thích chọi gà. Trong khi Huyền còn đang băn khoăn và mơ hồ với việc phá thai thì Tùng bỏ đi với số tiền dự định cho Huyền đi giải quyết “cục nợ”. Để có tiền, Huyền nhờ Linh (Thanh Duy) - người bạn chuyển giới chuyên giả gái để bán dâm - môi giới cho một má mì. Tuy nhiên, dự định phá thai của cô gái trẻ cứ bị trì hoãn hết ngày này qua ngày khác, tới khi đứa trẻ trong bụng lớn dần lên. (xem trailer)

I fine thank you your love

Khởi chiếu: 23/1

Thời lượng: 122 phút

Diễn viên: Ice - Preechaya Pongthananikorn, Sunny Suwanmethanont, Two-Popetorn Soonthornyanakij

Pleng là một gia sư tiếng Anh xinh đẹp và yêu kiều. Cuộc sống thường ngày của cô biến đổi bất ngờ khi cô được một trong những học trò nhờ giúp đỡ để có thể chia tay bạn trai của mình tên là Gym. Không may là Gym không hiểu tiếng Anh nên học trò của Pleng đã ghi âm tin nhắn thoại và nhờ cô phiên dịch cho anh. Cùng lúc đó, Pleng rơi vào lưới tình của một học trò khác - anh chàng đẹp trai đến từ một gia đình danh giá. (xem trailer)

Mortdecai

Khởi chiếu: 23/1

Thời lượng: 129 phút

Diễn viên: Ewan McGrego, Olivia Munn, Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany

Trong phim, Johnny Depp thủ vai một nhà quý tộc Anh quốc kiêm tay buôn tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng Mortdecai, với lối sống xa hoa và tính cách dí dỏm đáng mến. Bước ngoặt trong cuộc sống của Mortdecai là khi anh bị đẩy tới bờ vực…phá sản và không còn cách nào khác là chấp nhận dấn thân vào một phi vụ nguy hiểm: đem về một tuyệt tác hội họa bị đánh cắp từ lâu. Khi lần theo manh mối cuối cùng của bức tranh, Mortdecai được dẫn đến một tài khoản ngân hàng bí ẩn, bị đồn đoán là chứa hàng tấn vàng của Đức quốc xã. Mortdecai đã có cuộc phiêu lưu sang nước Mỹ, nơi anh gặp gỡ nhiều nhân vật kỳ lạ dính líu đến bức tranh, một trong số đó là cô gái xinh đẹp bốc lửa (Olivia Munn) khiến cô vợ Johanna (Gwyneth Paltrow) không khỏi lo lắng nhíu mày. (xem trailer)

Seventh Son (tựa Việt: Đứa con thứ bảy)

Khởi chiếu: 23/1

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Kit Harington, Julianne Moore, Jeff Bridges, Ben Barnes, Alicia Vikander

Trong suốt hàng thế kỷ qua, loài người vẫn được âm thầm bảo vệ khỏi quỷ dữ và các thế lực siêu nhiên bởi các hiệp sĩ của hội Falcon Knights. Các chiến binh Falcon Knights đã bắt giam mụ phù thủy hung ác nhiều năm trước. Giờ đây, mụ ta đã thoát ra khỏi phong ấn và đang triệu tập đám môn đệ ma quỷ để trả thù, sẵn sàng trút cơn thịnh nộ đã kìm nén bấy lâu lên vương quốc. Thế nhưng, đội hùng binh Falcon Knights năm xưa chỉ còn một người duy nhất đủ khả năng ngăn cản, đó là pháp sư Gregory. Vị pháp sư đã tuổi cao sức yếu nên đành dùng những kinh nghiệm và chút sức tàn để huấn luyện một đệ tử Tom Ward - vốn là một nông dân bình thường - với hy vọng anh sẽ thay mình cứu lấy nhân loại. Tom Ward là đứa con trai thứ bảy của người cha cũng là con trai thứ bảy trong gia đình. (xem trailer)

Big Match

Khởi chiếu: 23/1

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Lee Jung Jae, Shin Ha Kyun, Lee Sung Min, BoA

Choi Ik Ho (Lee Jung Jae đóng) là ngôi sao võ thuật tài năng, chuyên đóng các phim hài hước và hành động. Nhưng một ngày kia, anh vướng phải nghi án giết người. Ace (Shin Ha Kyun thủ vai) là người chuyên thiết kế những trò chơi cho giới thượng lưu. Anh đồng thời là tên tội phạm đã biến cả thành phố trở thành một cuộc chơi thông qua các phương tiện công nghệ cao. Ace và Choi Ik Ho sau đó đối đầu nhau khi Choi Ik Ho tham dự vào trò chơi để bảo vệ anh trai mình. (xem trailer)

Gangnam blues (tựa Việt: Bụi đời Gangnam)

Khởi chiếu: 30/1

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Lee Min Ho, Kim Rae Won

Bộ phim thuộc thể loại hành động, với nội dung xoay quanh những cuộc xung đột dữ dội giữa chính phủ và các tổ chức để giành lấy quyền kiểm soát, diễn ra vào những năm 1970 - thời điểm thị trường bất động sản ở Gangnam bùng nổ. Tác phẩm do đạo diễn Yoo Ha trực tiếp chỉ đạo thực hiện với sự tham gia của ngôi sao Người thừa kế Lee Min Ho và ngôi sao Chuyện tình Harvard Kim Rae Won. (xem trailer)

The Wedding Ringer

Khởi chiếu: 30/1

Thời lượng: 101 phút

Diễn viên: Kevin Hart, Josh Gad, Kaley Cuoco, Olivia Thirlby

Jimmy (Kevin Hart đóng) sở hữu dịch vụ cho thuê phù rể dành riêng cho những chàng trai không kiếm nổi một người bạn thân, và Doug là một người như vậy. Jimmy lên kế hoạch tạo nên một hình ảnh đẹp nhất cho Doug trong ngày cưới, nhưng cuối cùng kế hoạch của anh lại đe dọa phá hỏng tất cả đám cưới của Doug. (xem trailer)

A Dynamite Family (tựa Việt: Gia đình Lựu đạn)

Khởi chiếu: 30/1

Thời lượng: 102 phút

Diễn viên: Yoon Sang Hyun, Song Sae Byeok, Chansung, Lee Ah Lee

Soo Kyo, Dong Soo, Soo Geun, Hyun Jung và cô bé nhỏ tuổi nhất Soo Jung trở thành anh em trong cùng một gia đình nhờ cuộc hôn nhân lần thứ hai của cha mẹ họ. Năm anh em vướng vào những tình huống đầy bất ngờ và dần dần trở nên quý mến nhau như những người thân ruột thịt. (xem trailer)

The Boy Next Door

Khởi chiếu: 30/1

Thời lượng: 119 phút

Diễn viên: Jennifer Lopez, Ryan Guzman, John Corbett, Ian Nelson, Kristin Chenoweth

Giám khảo American Idol - Jennifer Lopez sẽ vào vai một bà mẹ có tuổi nhưng đầy quyến rũ. Cô bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân nhàm chán và thiếu vắng tình yêu. Nỗi cô đơn đã khiến cô ngã vào vòng tay chàng 'phi công trẻ' mạnh mẽ sống cạnh nhà. Nhưng trớ trêu thay, chàng 'phi công' đang là học sinh trung học, chơi thân với con trai cô. Mọi thứ bắt đầu chuyển hướng sang một câu chuyện kịch tính và nghẹt thở khi cô quyết định chấm dứt mối quan hệ với trai trẻ.

Kịch bản phim do Barbara Curry chấp bút, và Rob Cohen (Fast & The Furious, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) ngồi ghế đạo diễn. (xem trailer)

Love Forecast

Khởi chiếu: 30/1

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Lee Seung Gi, Moon Chae Won, Hwa Young

Bộ phim lãng mạn kể về mối quan hệ giữa một chàng trai và một cô gái. Cũng như sự đa dạng của thời thiết, mối quan hệ của cặp đôi này có lúc như cơn bão mạnh mẽ, một làn sóng nhiệt ấm áp, hoặc đôi lúc là băng giá lạnh lẽo. Lee Seung Gi vào vai Jun Soo, một chàng trai không có được những mối quan hệ tốt đẹp bởi chàng ta luôn quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn cả. Moon Chae Won vào vai Hyun Woo, một nhà khí tượng học với tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn và kiêu ngạo, khác hẳn với vẻ ngoài hài hước và ưa nhìn của mình. (xem trailer)

