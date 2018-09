23 phim đặc sắc ra rạp trong tháng 7

Hai bộ phim hoạt hình 'Đẳng cấp thú cưng' và 'Kỷ băng hà' được các khán giả nhí mong đợi.

The Secret Life of Pets (Đẳng cấp thú cưng)

Khởi chiếu: 1/7

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên lồng tiếng: Kevin Hart, Louis C. K., Lake Bell

Bom tấn hoạt hình mới đến từ các nhà sáng tạo Despicable Me và Minions. Phim lấy bối cảnh tại một khu chưng cư giữa Manhattan náo nhiệt, phồn vinh - nơi các thú cưng thường có nhiều thời gian rảnh sau khi chủ rời nhà đi làm. Thay vì thấy cô đơn, chúng coi đây là cơ hội để hưởng thụ cuộc sống, tận hưởng cảm giác vương giả trong ngôi nhà rộn lớn. (xem trailer)

The Legend of Tarzan (Huyền thoại Tarzan)

Khởi chiếu: 1/7

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Margot Robbie, Alexander Skarsgard, Samuel L. Jackson

Người đàn ông từng được biết đến như Tarzan rời khu rừng ở châu Phi đã bước vào cuộc sống của giới quý tộc với tên gọi John Clayton III hay Lãnh chúa Greystoke. Anh sống hạnh phúc bên người yêu của mình Jane Porter. Khi được mời trở lại Congo với vai trò một sứ giả của Quốc hội, “chúa tể” rừng xanh năm xưa không hề biết rằng, mình đang bị gài vào một âm mưu độc ác của gã chúa đất hung bạo Leon Rom. (xem trailer)

Bounty Hunters (Thợ săn tiền thưởng)

Khởi chiếu: 1/7

Thời lượng: 106 phút

Diễn viên: Lee Min Ho, Chung Hán Lương, Đường Yên

Bộ phim hành động, hài hước xoay quanh 5 kẻ săn tiền thưởng trên con đường hành hiệp, trừ gian diệt bạo. Nhân vật chính do Lee Min Ho đảm nhận là một anh chàng vừa có chỉ số IQ cao ngất ngưởng vừa có võ công thâm hậu. Tuy nhiên, anh lại là có phần hơi ngốc nghếch, trẻ con, nên thường gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười. (xem trailer)

The Adderall Diaries (Nhật ký ám ảnh)

Khởi chiếu: 1/7

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên: James Franco, Amber Heard, Ed Harris

Nhà văn Stephen Elliott (James Franco) được coi là một hiện tượng văn chương với tác phẩm bán chạy nhất thế giới về người cha bạo hành. Trong quá trình theo đuổi một vụ án chồng ám sát vợ đang gây xôn xao dư luận, các ký ức dữ dội của tuổi thơ lại ùa về. Mặc dù ở bên luôn có nàng thơ Lana Edmond (Amber Heard) nhưng cuộc sống đắm chìm chất kích thích và những trò chơi tình dục bạo dâm bệnh hoạn đã khiến Stephen chuếnh choáng. Anh đứng trước nguy cơ bị kiện vì luôn kể sai sự thật rằng, bố mình đã chết với công chúng, gây ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như có khả năng bị cắt hợp đồng béo bở. (xem trailer)

Ice Age: Collision Course (Kỷ băng hà: trời sập)

Khởi chiếu: 8/7

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên lồng tiếng: Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Simon Peg, Jessie J, Jennifer Lopez

Phần mới của phim tiếp nối hành trình vô tận của đại gia đình voi ma mút Manny, chú Lười Sid và hổ nanh dài Diego… Trong cuộc rượt đuổi lần này, với tình yêu bất diệt về hạt dẻ, Scrat đã vô tình gây ra một cuộc biến thiên khổng lồ mang tầm vóc vũ trụ khi tạo động lực lớn cho các thiên thạch “lao đầu” về trái đất. Đứng trước nguy cơ bị hủy diệt trên diện rộng, Manny cùng các bạn và gia đình đã “khăn gói quả mướp” tìm kiếm vùng đất sinh sống trong mơ. Cũng trong cuộc di tản này, rất nhiều nhân vật mới sẽ xuất hiện: đà mã Llama, thỏ phục sinh Teddy cùng nhất loạt bồ “cũ” - mới của Sid. (xem trailer)

Marauders

Khởi chiếu: 8/7

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: : Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista

Khi ngân hàng của Jeffrey Rubert (Bruce Willis) bị một băng cướp tấn công, mọi chứng cứ đều hướng về phía vị chủ ngân hàng này cùng những khách hàng cấp cao của ông. Tuy nhiên, khi nhóm điều tra FBI càng đào sâu vào vụ án, câu chuyện trở nên ngày càng phức tạp. Dường như một âm mưu đen tối nào đó đang hiện hữu đằng sau những vụ cướp ngân hàng và giết người vẫn đang tiếp tục diễn ra. (xem trailer)

The Neon Demon (Ác quỷ sàn catwalk)

Khởi chiếu: 8/7

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Elle Fanning, Keanu Reeves

Với suy nghĩ “sắc đẹp không phải là tất cả, sắc đẹp là duy nhất”, cô gái tỉnh lẻ Jesse (Elle Fanning) có nhiều tham vọng, quyết tâm đến Los Angeles để bắt đầu giấc mơ người mẫu của mình. Jesse nhanh chóng có được vị trí mà ngay cả những người mẫu chuyên nghiệp lâu năm vẫn luôn mơ ước. Nhưng sự thành công chóng vánh đã khiến tuổi trẻ và sắc đẹp của Jesse luôn bị đe dọa bởi các đối thủ ghen ghét và dùng mọi thủ đoạn để tước đi những gì cô đang có. (xem trailer)

Yoga Hosers (Nữ sinh bắt ma)

Khởi chiếu: 8/7

Thời lượng: 88 phút

Diễn viên: Johnny Depp, Stan Lee, Lily-Rose Melody Depp, Harley Quinn Smith, Adam Brody, Justin Long...

2 cô bạn thân Colleen Collette và Colleen McKenzie có cuộc sống nhàm chán và không sở hữu một tài lẻ nào nổi bật. Họ dành hết thời gian của mình ở cửa hàng tạp hóa và cho bộ môn yoga. Bất ngờ thay, cặp đôi này lại được anh chàng “play boy” nổi tiếng ở trường mời tham dự buổi vũ hội cuối năm. Tình huống định mệnh này đã đưa họ vào chuyến phiêu lưu ly kỳ chống lại thế lực ma quỷ có âm mưu thôn tính xã hội loài người. (xem trailer)

Fan cuồng

Khởi chiếu: 15/7

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Thái Hòa, Johnny Trí Nguyễn, Phương Trinh Jolie, Phở Đặc Biệt, Ngọc Diệp, Huy Khánh

Chuyện phim xoay quanh chàng ca sĩ nổi tiếng Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn) và fan cuồng của anh là Thái (Thái Hoà). Thái cuồng thần tượng đến mức quên cả cuộc sống cá nhân. Để giữ cho phong độ biểu diễn của thần tượng không bị sa sút, Thái chấp nhận dấn thân vào cuộc phiêu lưu kỳ lạ về quá khứ. Nhưng càng cố giúp Gia Nghị, Thái càng làm mọi thứ rối tung, gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười cho cả hai. (xem trailer)

Up for love (Đôi đũa lệch)

Khởi chiếu: 15/7

Thời lượng: 98 phút

Diễn viên: Jean Dujardin, Virginie Efira, Cesar Domboy

Mệt mỏi với cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, Diane quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân để bắt đầu những chuỗi ngày tự do và đến với người đàn ông mới. Một ngày nọ, Diane nhận được cú điện thoại từ Alexandre, một người lạ mặt tình cờ nhặt được chiếc điện thoại đã mất của cô. Cuộc nói chuyện định mệnh này đã khiến Diane “cảm nắng” người đàn ông lịch sự và hóm hỉnh kia. Tuy nhiên những dự định của cô lại không hề đi theo ý muốn. (xem trailer)

1920 London

Khởi chiếu: 15/7

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Sharman Joshi, Meera Chopra, Vishal Karwal

Cặp vợ chồng Shivangi (Meera Chopra) và Veer Singh (Vishal Karwal) rời Ấn Độ để đến London sinh sống. Mọi chuyện tưởng chừng đều thuận lợi đối với họ cho đến khi Veer nhận được một món quà từ quê nhà. Những điều kỳ lạ và ma quái bắt đầu xảy ra với anh khiến cô vợ Shivangi ngày càng trở nên lo lắng. Nghi ngờ chồng mình đã bị ai đó bỏ bùa, Shivangi quyết định nhờ sự giúp đỡ của pháp sư Jai (Sharman Joshi) với hy vọng sẽ cứu được anh. (xem trailer)

The Canterville Ghost (Con ma nhà họ Can)

Khởi chiếu: 15/7

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Audrey Fleurot

Một gia đình tưởng vớ được một món hời lớn khi tậu được tòa lâu đài cổ tuyệt đẹp được xây dựng từ thế kỷ 17, nơi từng là 'nhà' của rất nhiều con ma được truyền tụng dưới tên: Con ma nhà họ Can và cầm đầu là ma nữ Alienor và ma ô sin Gwilherm. Vì nghĩ rằng các phép màu của mình là thượng hạng, các con ma tung ra những đòn dù họa tưởng là thót tim, nhưng những con người của thế kỷ 21 lại không thấy sợ. Ngược lại, họ còn thích thú trước những trò dù họa theo phong cách của thế kỷ 17. (xem trailer)

Cold War 2 (Điệp vụ đối đầu 2)

Khởi chiếu: 15/7

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành, Lương Gia Huy, Bành Vu Yến, Dương Thái Ni, Văn Vịnh San, Lý Trị Đình.

Đây là phần hai bộ phim hành động Hong Kong ăn khách năm 2012. Phim lấy bối cảnh thời gian sau cuộc giải cứu thành công 5 nhân viên cảnh sát bị bắt cóc. Lúc này, bộ đôi Cục trưởng Cục cảnh sát Hong Kong và Cục phó Cục cảnh sát gặp mâu thuẫn khi con trai Cục phó trở thành tình nghi của vụ án giết người. (xem trailer)

Monkey King: Hero is back (Tề thiên đại thánh trở lại)

Khởi chiếu: 20/7

Thời lượng: 89 phút

Diễn viên lồng tiếng: Thành Long

Sau 500 năm bị Phật tổ nhốt dưới Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không vô tình gặp được một cậu bé đang chạy trốn khỏi đám quái vật giải cứu. Tuy nhiên, 72 phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh lại biến mất và chỉ còn duy nhất chiếc vòng kim cô trên cổ tay. Cùng với Trư Bát Giới và vị ân nhân nhỏ tuổi bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không bắt đầu hành trình tìm lại bản thân, ý nghĩa cuộc sống và cả 72 phép thần thông. (xem trailer)

Skiptrace (Tẩu thoát ngoạn mục)

Khởi chiếu: 22/7

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Thành Long, Johnny Knoxville, Phạm Băng Băng

Thám tử lừng danh Bennie Chan (Thành Long) đang có cuộc truy cứu cô gái Samantha (Phạm Băng Băng) - người đang gặp rắc rối lớn với tên trùm băng đảng xã hội đen khét tiếng khắp Đại lục. Kẻ duy nhất nắm giữ thông tin giúp Chan có thể hạ gục kẻ thù lại chính là Connor Watts (Johnny Knoxville), một gã đàn ông mê cờ bạc ồn ào người Mỹ. Bộ đôi bất đắc dĩ này lao vào cuộc phiêu lưu “kinh thiên động địa” khắp Trung Quốc từ những rặng núi Mông Cổ đến những đồi cát của sa mạc Gobi. (xem trailer)

Andron (Mê cung sinh tử)

Khởi chiếu: 22/7

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Alec Baldwin, Michelle Ryan, Danny Glover, Leo Howard, Gale Harold

Vào năm 2154, một nhóm nam thanh niên và phụ nữ tỉnh dậy trong một mê cung tối tăm đầy ngột ngạt. Họ không nhớ họ là ai và làm thế nào họ bị mắc kẹt trong mê cung đen của Andron. Nhóm buộc phải tìm cách giải mã, hiểu các tín hiệu và vượt qua các bài kiểm tra ở vùng đất bí ẩn và kỳ lạ này. Vì nhu cầu thiết yếu, họ phải đấu tranh để cùng tồn tại, trong khi thế giới ngoài kia đang theo dõi và đặt cược vào số phận của họ. (xem trailer)

Light Out (Ác mộng bóng đêm)

Khởi chiếu: 22/7

Thời lượng: 81 phút

Diễn viên: Teresa Palmer, Gabriel Bateman, Alexander DiPersia

Sau The Conjuring 2, đạo diễn James Wan tiếp tục nhuộm đen màn ảnh rộng với tác phẩm mới Light Out. Phim đưa khán giả theo chân hai chị em Martin và Rebecca. Cả hai phát hiện rằng mỗi khi họ tắt đèn, sẽ có một sinh vật kỳ dị xuất hiện từ bóng tối. Khi bắt tay vào hành trình tìm kiếm sự thật, cả hai đã biết được những bi kịch vô cùng khủng khiếp từng xảy ra với cô gái Diana, một người bạn thời thơ ấu của mẹ mình. (xem trailer)

Star Trek Beyond (Star Trek: Không giới hạn)

Khởi chiếu: 22/7

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Zoe Saldana, Simon Pegg, Zachary Quinto, Chris Pine

Phim tiếp tục câu chuyện về con tàu huyền thoại mang tên U.S.S Enterprise của thuyền trưởng James. T. Kirk. Phi hành đoàn của U.S.S Enterprise bị một nhóm người ngoài hành tinh tấn công và phá hủy hoàn toàn con tàu. Cả đoàn bị đẩy lên một hành tinh mới xa lạ với nhiều cạm bẫy. (xem trailer)

The BFG (Chuyện chưa kể ở xư sở khổng lồ)

Khởi chiếu: 22/7

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton

Cô bé 10 tuổi Sophia được gã khổng lồ (The Big Friendly Giant - The BFG) đem đến với Xứ Sở Khổng Lồ. Tại đây, BFG đã cho Sophie thấy sự kỳ diệu và bí ẩn của những giấc mơ. Tình bạn đẹp của BFG và Sophie đã thu hút sự chú ý của những gã hàng xóm trong xứ sở - những kẻ thô bạo thích ăn thịt người. Để thoát khỏi sự đe dọa và quấy rầy của những kẻ to xác đó, họ phải trở về London gặp Nữ hoàng và cùng nhau lên kế hoạch để thoát khỏi sự truy đuổi của những gã khổng lồ xấu tính. (xem trailer)

Ghostbuster (Biệt đội săn ma)

Khởi chiếu: 29/7

Thời lượng: 116 phút

Diễn viên: Melissa McCarthy, Kirsten Wigg, Kate McKinnon, Leslie Jones, Chirs Hemsworth

Erin Gilbert và Abby Yates là một đôi bạn thời đại học. Họ cùng nhau viết một quyển sách nói về việc ma là có thật. Vài năm sau, Gilbert trở thành giảng viên tại trường Đại học Columbia nhưng quyển sách cũ lại xuất hiện trên mạng khiến cô bị đuổi việc. Khi các bóng ma tấn công Manhattan, Gilbert buộc phải làm lành với Yates. Cả 2 kết hợp với Jillian Holtzmann, một kỹ sư hạt nhân và Patty Tolan, nhân viên tàu ngầm để cứu thế giới khỏi những thế lực bí ẩn và con quỷ Rowan có khả năng điều khiển cơ thể con người. (xem trailer)

Viral

Khởi chiếu: 29/7

Thời lượng: 89 phút

Diễn viên: Analeigh Tipton, Sofia Black-D’Elia, Michael Kelly

Sau sự bùng nổ của một loại virus đã xóa sổ hầu hết nhân loại, Emma và em gái của mình là Stacey bị mắc kẹt trong vùng dịch bệnh. Và khi Stacey bị nhiễm bệnh, Emma buộc phải đứng giữa sự lựa chọn hoặc bảo vệ em gái hoặc sống sót với virus. (xem trailer)

Jason Bourne (Siêu điệp viên Jason Bourne)

Khởi chiếu: 29/7

Thời lượng: 123 phút

Diễn viên: Matt Damon, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones

Jason Bourne là tập thứ năm trong loạt phim hành động về nhân vật điệp viên cùng tên do nhà văn Robert Ludlum sáng tạo. Ra mắt từ năm 2002 tới 2007, ba phần đầu tiên ghép thành bộ cốt truyện hoàn chỉnh kể về quá trình điệp viên Bourne đi tìm ký ức. Matt Damon đóng chính trong cả ba phần phim của đạo diễn Paul Greengrass.

Trở lại làm Bourne sau 9 năm từ The Bourne Ultimatum (2007), Matt Damon tiếp tục hóa thân thành cựu điệp viên CIA phải gánh vác nhiều trọng trách mới. Phim lấy bối cảnh 8 năm sau khi câu chuyện phần ba kết thúc. (xem trailer)

Tik Tak, anh yêu em

Khởi chiếu: 29/7

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Lương Thế Thành, Tú Vi, Hồ Việt Trung, Hiếu Hiền, Thành Lộc

Tài là một anh chàng nghèo hèn, năng lực có hạn, ở gần đáy và bên lề xã hội nhưng rất lạc quan. Cuộc sống của anh chật vật và bó hẹp trong vòng luẩn quẩn “tiền nào mua gạo, tiền nào mua thuốc cho mẹ”. Đúng lúc đó, Tài bỗng dưng gặp hết may mắn này đến may mắn khác để lên đỉnh vinh quang, trở thành gương mặt “số má” trong giới showbiz và có được tình yêu chân thành của một cô gái xinh đẹp, thông minh, giỏi giang con nhà đại gia tên Mi. (xem trailer)

Quỳnh Như