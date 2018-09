21 phim ra rạp Việt trong tháng 5

Hai tác phẩm hài hước 'Hot Pursuit' và 'Spy' với sự tham gia của dàn sao Hollywood hứa hẹn sẽ mang lại tiếng cười thư giãn.

It Follows (tựa Việt: Cuộc đi săn của quỷ)

Khởi chiếu: 1/5

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weary

Câu chuyện xoay quanh nữ sinh 19 tuổi Jay Height (Maika Monroe), bị ám ảnh bởi những người bí ẩn luôn theo dõi cô từ sau lần cô “mặn nồng” với bạn trai ở khu vực cắm trại ven sông. Jay bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn, những hình ảnh kinh dị, bí ẩn liên tục xuất hiện và đeo bám cô. Nỗi ám ảnh này cũng khiến cho các bạn của cô cảm thấy sợ hãi và họ quyết định giúp đỡ cô. Cả nhóm không biết rằng, họ đang phải đối mặt với một thế lực bóng tối nguy hiểm và tàn bạo. (xem trailer)

Hot Pursuit (tựa Việt: Cặp đôi hoàn cảnh)

Khởi chiếu: 8/5

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Sofía Vergara, Reese Witherspoon, Michael Mosley

Phim là hành trình trốn chạy của nữ cảnh sát (Reese Witherspoon) và bà góa của tên trùm thuốc phiện, đồng thời cũng là nhân chứng cuối cùng - Daniella (Sofía Vergara) tránh khỏi sự truy lùng của những tên tội phạm nguy hiểm và những cảnh sát tham nhũng giấu mặt. Hai cô nàng đã liên tiếp gặp phải các tình huống dở khóc dở cười, buộc họ phải liên minh với nhau để cả hai có thể sống sót và hoàn thành nhiệm vụ. (xem trailer)

Ngủ với hồn ma

Khởi chiếu: 8/5

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Kim Tuyến, Băng Khuê, Hồ Vĩnh Anh

Tác phẩm kinh dị do ê kíp của phim Chung cư ma sản xuất. Nội dung kể về Mỹ Lan (Kim Tuyến đóng) - một cô đào bị mất giọng, được cử đến một trường nghệ thuật để hoàn thiện khóa đạo diễn chuyên tu. Như một số phận, cô chuyển lên sống ở tầng thượng của ngôi trường trong thời gian tham gia khóa học. Cũng từ đó, những câu chuyện kỳ bí, ma mị bắt đầu xuất hiện, khiến Mỹ Lan luôn nơm nớp lo sợ. (xem trailer)

Skin Trade (tựa Việt: Mạng đổi mạng)

Khởi chiếu: 8/5

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Ron Perlman, Michael Jai White, Dolph Lundgren, Tony Jaa

Vợ và con gái của Nick Cassidy (Dolph Lundgren) - cảnh sát điều tra của bang New Jersey, chết thảm trong một vụ nổ lớn do tên trùm tội phạm mua bán phụ nữ Viktor Dragovic lập mưu. Quyết tâm bắt giữ kẻ giết chết vợ con, Nick sang Thái Lan, hợp tác cùng Tony Vitayakui (Tony Jaa), truy đuổi kẻ thù khắp Bangkok, nơi hắn ẩn náu cùng thế giới ngầm của mình. Trong quá trình điều tra, Nick bị cơ quan FBI ra lệnh phải trở về Mỹ. Mặc dù nguy hiểm bủa vây khắp nơi, anh vẫn quyết tâm tìm ra kẻ thù và triệt phá đường mua bán người. (xem trailer)

Helios (tựa Việt: Đối đầu)

Khởi chiếu: 8/5

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Trương Học Hữu, Trương Gia Vệ, Dư Văn Lạc, Choi Si Won, Ji Jin Hee, Trương Chấn, Vương Học Kỳ

Sau thành công của Cold War năm 2012 với 9 giải thưởng tại lễ trao giải điện ảnh Hong Kong, hai đạo diễn Lương Lạc Dân và Lục Kiếm Thanh tiếp tục bắt tay trong dự án hợp tác Hong Kong - Hàn Quốc. Phim xoay quanh cuộc truy tìm vũ khí hủy diệt hàng loạt - thiết bị DC8 có khả năng san bằng cả Hong Kong chỉ trong vòng một đêm. Chính phủ Hàn Quốc - nơi thiết bị được tạo ra và chính phủ Hong Kong - nơi đang bị đe doạ xoá sổ phải điều động mọi nguồn lực vào cuộc đối đầu căng thẳng, ngăn chặn âm mưu khủng bố. Thách thức của họ là siêu trộm Xích Đạo (Trương Chấn). Sau khi lấy cắp được loại vũ khí hủy diệt hàng loạt DC8, hắn lên kế hoạch trao đổi cùng lực lượng khủng bố Hong Kong. (xem trailer)

The Gunman (tựa Việt: Xạ thủ)

Khởi chiếu: 8/5

Thời lượng: 115 phút

Diễn viên: Ray Winstone, Idris Elba, Javier Bardem, Sean Penn, Mark Rylance,Jasmine Trinca, Peter Franzén

Phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết trinh thám Xạ thủ nằm bắn (The prone gunman) của nhà văn Jean-Patrick Manchette. Nhân vật chính của phim là Jim Terrier (Sean Penn) - gã gián điệp nghỉ hưu bị gài bẫy vào một cuộc thanh trừng do người đồng đội năm xưa sắp đặt. Một ông già sẽ phải chống lại cả một tổ chức tội phạm để cứu lấy người vợ và rửa sạch thanh danh cho mình. (xem trailer)

Lật mặt

Khởi chiếu: 15/5

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Lý Hải, Trường Giang, Kim Xuân, Võ Thành Tâm, Cát Phượng, Hoàng Sơn, Việt Anh

Chàng trai Khải (Lý Hải) sống trong cảnh nghèo khổ từ nhỏ nên luôn mong muốn đổi đời. Anh cùng người bạn thân là Thắng (Trường Giang) tham gia vào một nhóm người đào kim cương trong rừng sâu. Hai người may mắn đào được ba viên kim cương thô. Tuy nhiên, tên cầm đầu nhóm giang hồ muốn giết họ để có được toàn bộ số kim cương. Khải may mắn thoát chết nhưng bạn anh bị giết hại. Tên giang hồ đã vu oan cho Khải mang tội giết bạn để chiếm đoạt tài sản. Vừa bị công an truy nã vừa bị nhóm giang hồ truy đuổi, Khải tìm đường chạy trốn. (xem trailer)

Bộ ba rắc rối

Khởi chiếu: 15/5

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Kathy Uyên, Thúy Nga, Hoàng Oanh, Hiếu Nguyễn

Dự án được xem là 'Tèo em' phiên bản nữ kể về hành trình tìm lại hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của 3 cô gái với 3 tính cách, hoàn cảnh khác nhau. Hoàng Mỹ (Kathy Uyên), Tuyết Dung (Thúy Nga) và Ngọc Vy (Hoàng Oanh) vô tình gặp nhau trong chuyến đi từ Sài Gòn đến Hội An. Cuộc hội ngộ định mệnh đưa họ vào chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ nhưng vô cùng hài hước. (xem trailer)

Mad Max: Fury Road (tựa Việt: Max điên - Con đường tử thần)

Khởi chiếu: 15/5

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Rosie Huntington-Whiteley

Phim lấy bối cảnh về thế giới hỗn mang, con người trở nên mất nhân tính, cuồng điên giành giật sự sống. Tại sa mạc rộng lớn Namibia, những kẻ nổi loạn chia thành hai phe cực đoan, với ý định lập lại trật tự. Đứng giữa cuộc chạy đua của hai phe, Max (Tom Hard) - một kẻ kiệm lời sau cái chết của vợ con, đã buộc phải đứng dậy chiến đấu bảo vệ chính mình. Trong hành trình vô định, Max gặp Furiosa (Charlize Theron) - một nữ chiến binh cứng rắn, kiên cường đang vượt qua sa mạc để trở về quê hương. Từ đây, Max tham gia nhóm của Furosia, kề vai sát cánh với những kẻ lập dị mới quen trên chiếc xe Rig, cùng chiến đấu và chạy trốn khỏi vùng đất chết chóc. (xem trailer)

Pitch Perfect 2 (tựa Việt: Sự nổi loạn hoàn hảo)

Khởi chiếu: 15/5

Thời lượng: 115 phút

Diễn viên: Anna Kendrick, Skylar Astin, Rebel Wilson, Brittany Snow

Năm 2012, bộ phim ca nhạc hài hước Pitch Perfect đã bất ngờ trở thành hiện tượng phòng vé nhờ hiệu ứng truyền miệng từ các khán giả, thu về hơn 113 triệu USD, gấp gần 7 lần so với kinh phí khiêm tốn 17 triệu USD. Tháng 5 này, phần 2 của phim sẽ ra mắt khán giả, hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười thư giãn cho khán giả.

Lấy cảm hứng từ cuốn sách Pitch Perfect: The Quest for Collegiate A Cappella Glory của tác giả Mickey Rapkin, tác phẩm là câu chuyện về nhóm hát Acapella, The Barden Bellas, gồm toàn các nữ sinh trường Đại học Barden. Yêu thích các ca khúc thời thượng và tràn đầy sự tự tin, The Barden Bellas đã cùng nhau vượt qua thử thách trong các cuộc thi A cappella và giành giải thưởng cao nhất toàn quốc. Chinh phục đỉnh cao mới, họ đăng ký dự thi giải A capella quốc tế, một cuộc chơi mà chưa bao giờ đội Mỹ giành chiến thắng. (xem trailer)

She’s Funny That Way (tựa Việt: Cô nàng ngớ ngẩn)

Khởi chiếu: 15/5

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Imogen Poots, Kathryn Hahn, Will Forte...

'Gái gọi' Isabella (Imogen Poots) sinh ra tại Brooklyn với khát vọng nổi danh trên màn bạc. Cô được đạo diễn Broadway lừng danh Arnold Albertson (Owen Wilson) đồng ý lăng xê với một đề nghị 'cho sóc ăn hạnh nhân'. Mặc dù cảm thấy bất ngờ nhưng cô chấp nhận. Liên tiếp sau đó, hàng loạt sự kiện rối rắm đã xảy ra và nó đã thay đổi cuộc đời cô. Giấc mộng Hollywood của cô trở thành sự thật như trong những câu chuyện cổ tích. (xem trailer)

Twenty (Tựa Việt: Tôi 20)

Khởi chiếu: 15/5

Thời lượng: 115 phút

Diễn viên: Kim Woo Bin, Lee Jun Ho, Kang Ha Neul

Phim là câu chuyện về một nhóm bạn ở độ tuổi 20 vô tư và đầy mãnh liệt trong tình yêu. 3 chàng trai trong nhóm là ba tính cách khác nhau: Chi Ho (Kim Woo Bin) vừa thất nghiệp vừa mê gái, Dong Woo (Lee Jun Ho) vật lộn giữa kỳ vọng của gia đình và bản thân với ước mơ trở thành nghệ sĩ, còn Gyung Jae (Kang Ha Neul) lại là hình mẫu hot boy học giỏi ở trường. Tác phẩm với sự tham gia của ba mỹ nam đã có doanh thu phòng vé cao khi ra mắt tại Hàn Quốc. (xem trailer)

Spy (tựa Việt: Quý bà điệp viên)

Khởi chiếu: 22/5

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law, Rose Byrne

Nhân vật chính của phim là nữ nhân viên phân tích Susan Cooper (Melissa McCarthy) của CIA. Cô không có ngoại hình đẹp, không giỏi tiếp xúc với đàn ông và suốt ngày gắn bó với công việc bàn giấy nhàm chán, hài lòng với vai trò một người hùng thầm lặng đằng sau những chiến dịch nguy hiểm. Nhưng mọi việc thay đổi khi đồng đội của cô bị lộ và một điệp viên hàng đầu khác thì phản bội. Susan đã tình nguyện dấn thân vào chiến dịch bằng vỏ bọc đặc biệt rất khó bị nghi ngờ và phát hiện của cô. Nhiệm vụ của Susan: xâm nhập vào một đường dây mua bán vũ khí giết người đầy nguy hiểm và phá hủy nguy cơ của một thảm họa toàn cầu. (xem trailer)

Tomorrowland (tựa Việt: Thế giới bí ẩn)

Khởi chiếu: 22/5

Thời lượng: 129 phút

Diễn viên: George Clooney, Britt Robertson

Mọi thứ mở đầu bằng câu chuyện kỳ lạ khi cô bé Casey (Britt Robertson) nhặt được chiếc huy hiệu chữ T tại sở Cảnh sát. Cô bị lạc sang một thế giới xa lạ mỗi khi chạm tay vào. Bằng cách nào đó, Casey đã tìm được người có thể giúp cô lý giải điều kỳ lạ này: nhà sáng chế Frank Walker (George Clooney). Frank ngày nhỏ là một thần đồng khoa học, nhưng giờ ông chỉ sống ẩn dật giữa những cỗ máy và hồi ức. Mối liên hệ định mệnh giữa Casey và Frank đưa họ lên cùng một hành trình tới vùng đất bí ẩn tồn tại trong không gian và thời gian. Đó sẽ là một chuyến đi nguy hiểm có khả năng thay đổi cả thế giới, và chuyến đi ấy bắt đầu từ…bồn tắm. (xem trailer)

Echoes

Khởi chiếu: 22/5

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Ivory Dortch, Steven Brand, Billy Wirth

Mệt mỏi chống chọi với những ảo giác sợ hãi, những giấc ngủ chập chờn kinh khủng, Emily - một nữ nhà văn trẻ rời bỏ thành phố cùng người bạn trai để nghỉ ngơi ở một ngôi nhà tại nơi hẻo lánh trên sa mạc. Ở nơi đó, khi thị lực tăng cao, cô gái cảm nhận được bản thân đang ở bờ vực đánh mất tự chủ và khám phá ra những bí mật kinh khủng về mạng sống của mình. (xem trailer)

Good Kill (tựa Việt: Trò chơi giết người)

Khởi chiếu: 22/5

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Jake Abel, Ethan Hawke, January Jones, Zoe Kravitz

Tom Egan là một phi công lái máy bay chiến đấu tự động cho quân đội Mỹ, có công lớn trong việc tiêu diệt những mục tiêu khó của Taliban. Tuy nhiên một ngày anh nhận được một đề nghị yêu cầu nghỉ làm nửa buổi. Vừa vui mừng vừa hoài nghi, Tom trở về với gia đình nhưng vẫn cảm thấy bất an về điều gì đó. Anh cho rằng có thể kẻ địch đã trà trộn vào trung tâm và muốn diệt trừ mình. (xem trailer)

Wolf Warrior (tựa Việt: Chiến lang)

Khởi chiếu: 22/5

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Ngô Kinh, Scott Adkins, Kevin Lee

Bộ phim hành động chiến tranh do Trung Quốc sản xuất nói về Lãnh Phong (Ngô Kinh), một cảnh sát tài giỏi bị khai trừ khỏi đội và tổ chức chỉ vì cãi lời cấp trên và đánh chết tên khủng bố. Được sự hậu thuẫn và chiêu mộ của quân đội, Lãnh Phong nhanh chóng gia nhập hàng ngũ của đội đặc nhiệm Chiến Lang và liên tiếp lập nhiều chiến công hiểm hách. Nỗi ô nhục khi xưa vẫn đeo bám Lãnh Phong và anh quyết định quay lại trả thù khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối và hỗn loạn. (xem trailer)

Quyên

Khởi chiếu: 29/5

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Trần Bảo Sơn, Vũ Ngọc Anh, David Trần, Hiếu Nguyễn

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ, bộ phim là bi kịch của một cặp vợ chồng. Quyên (Vũ Ngọc Anh) cùng chồng là Dũng (David Trần) vượt biên sang Đức. Dũng đi trước, trong khi Quyên kẹt lại và bị kẻ dẫn đường tên Hùng (Trần Bảo Sơn) cưỡng hiếp khiến cô mang thai. Vì nảy sinh tình cảm với Quyên, Hùng quyết định đưa cô sang Tây Đức nhập trại nị tạn để sinh con và tìm chồng. Không may khi vượt biên, để đánh lạc hướng cảnh sát cho Quyên trốn thoát, Hùng bị thương trong một tai nạn. Lúc Quyên tìm được chồng, Dũng xua đuổi vợ vì không chấp nhận chuyện cô có thai với Hùng. (xem trailer)

Bảo mẫu siêu quậy

Khởi chiếu: 29/5

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Đinh Ngọc Diệp, Trương Quỳnh Anh, Hiếu Hiền, Hà Việt Dũng, Phùng Ngọc Huy, Phạm Văn Mách, Thanh Tuyền, Tuấn Voi

Cặp vợ chồng Yến - Minh (Trương Quỳnh Anh - Hà Việt Dũng ) do tham công tiếc việc, bỏ bê chăm sóc con nên đã để cô nàng ô sin ham chơi Hồng Hoa (Tuyền Mập), mang cậu nhóc Bo 4 tuổi gửi vào nhà trẻ Thiên Đường. Tuy nhiên, nơi có băng nhóm tội phạm của Bạch Kim “mama” (Đinh Ngọc Diệp) chờ chực lập mưu bán trẻ em sang nước ngoài. Rơi vào tình huống nguy cấp, cậu bé Bo đã lãnh đạo nhóm 4 đứa trẻ chạy trốn khỏi sự truy đuổi của những Bảo Mẫu. Bộ phim hài hước do đạo diễn Lê Bảo Trung thực hiện. (xem trailer)

Survivor (tựa Việt: Phản sát)

Khởi chiếu: 29/5

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Emma Thompson, Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott

Phim theo chân một phụ nữ Mỹ (Milla Jovovich) đang làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ ở London. Khi văn phòng của cô bị đánh bom, cô là người duy nhất sống sót. Tuy nhiên, đó là một âm mưu chính trị nhằm đưa cô trở thành kẻ lưu vong ngoài vòng pháp luật. Cô chỉ còn thời gian đến đêm giao thừa để rửa sạch thanh danh và đồng thời ngăn chặn một mục tiêu khủng bố khác. (xem trailer)

San Andreas (tựa Việt: Khe nứt San Andreas)

Khởi chiếu: 29/5

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Dwayne Johnson, Kylie Minogue, Paul Giamatti, Alexandra Daddario

Bối cảnh phim đưa người xem đến với thành phố San Andreas thuộc bang California, Mỹ. Sau một cơn địa chấn kinh hoàng, cả thành phố chìm trong đổ nát, mặt đất tách làm đôi. Ray (Dwayne Johnson) - một phi công thuộc đội cứu hộ tuần tra rong ruổi khắp nơi trên trực thăng với hy vọng giải cứu cô con gái đang mất tích trước khi cơn sóng thần ập đến. (xem trailer)

Quỳnh Như