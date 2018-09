20 phim ra rạp Việt vào tháng 11

'Chàng trai năm ấy' là tác phẩm gây chú ý của điện ảnh Việt giữa các phim bom tấn của Hollywood.

Big Hero 6 (tựa Việt: Biệt đội Big Hero 6)

Khởi chiếu: 7/11

Thời lượng: 108 phút

Diễn viên lồng tiếng: T. J. Miller, Jamie Chung, Maya Rudolph

Phim được phóng tác từ bộ truyện tranh Big Hero 6 của Marvel. Lấy bối cảnh là thành phố giả tưởng San Fransokyo, cách chơi chữ ghép giữa tên hai thành phố San Francisco (Mỹ) và Tokyo (Nhật Bản), phim là câu chuyện về chú bé Hiro Hamada, một thiên tài chế tạo robot. Người bạn thân nhất của Hiro chính là chú robot do chính tay cậu chế tạo mang tên Bay Max, có thân hình đồ sộ như hình nộm cao su được bơm căng. Một lần, Hiro bị kẻ xấu tấn công bằng những con bọ máy kỳ lạ. Cậu đã trình báo cảnh sát nhưng không ai tin tưởng. Hiro quyết định cùng Bay Max tiến hành điều tra. Với sự giúp đỡ của anh trai cùng những người bạn siêu năng lực khác, Hiro khám phá ra âm mưu hủy diệt cả thành phố. Lúc này, chính quyền đành phải cầu viện nhóm siêu anh hùng nhí ra tay cứu vãn tình thế. (xem trailer)

My Brilliant Life (tựa Việt: Những tháng năm rực rỡ)

Khởi chiếu: 7/11

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Song Hye Kyo,Kang Dong Won, Baek Il Seop

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo trên màn ảnh rộng Hàn Quốc sau nhiều năm vắng bóng. Cô vào vai Mira, một nữ sinh mơ mộng nhưng bất đắc dĩ trở thành mẹ ở tuổi 17. Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn từ khi phát hiện ra con trai già đi nhanh chóng bởi hội chứng Progeria. Cùng với người chồng hời hợt Dae-su (Kang Dong Won), cả hai lao động vất vả, tìm mọi cách kiếm tiền chữa bệnh cho con. Phim là câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình, sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái trước mọi khó khăn của cuộc sống. (xem trailer)

Addicted

Khởi chiếu: 7/11

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên: Sharon Leal, William Levy, Boris Kodjoe

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy nhất của tác giả Zane. Zoe Reynard (Sharon Leal) một người phụ nữ có tất cả mọi thứ, một người chồng lý tưởng (Boris Kodjoe), hai người con tuyệt vời và một sự nghiệp thành đạt. Mặc dù mọi chuyện có vẻ hoàn hào đối với người bên ngoài, nhưng Zoe đã không kiềm chế được ham muốn, dục vọng và tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. (xem trailer)

Interstellar (tựa Việt: Hố đen tử thần)

Khởi chiếu: 7/11

Thời lượng: 169 phút

Diễn viên: Jessica Chastain, Anne Hathaway, Matt Damon, Matthew McConaughey...

Interstellar là tác phẩm mới của đạo diễn tài năng Christopher Nolan, người đã gặt hái nhiều thành công với Inception. Phim như một biên niên ký về cuộc phiêu lưu vĩ đại của một nhóm các nhà thám hiểm, sử dụng khám phá mới về lỗ đen vũ trụ để vượt qua các giới hạn thông thường trong du hành không gian, chinh phục khoảng không mênh mông trên một chuyến hành trình xuyên dải ngân hà.

Khác với tuyệt phẩm Gravity của đạo diễn Alfonso Cuaron, Interstellar không chỉ đưa khán giả vào vũ trụ, mà còn để họ tham gia chuyến phiêu lưu đầy đê mê tới những hành tinh lạ chưa có bất kỳ một ai được biết đến - những hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời. (xem trailer)

Không được nói

Khởi chiếu: 7/11

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Huỳnh Anh, Ngọc Khanh, Khổng Tú Quỳnh, Only C...

Khi còn ngồi ghế nhà trường, Huy (Huỳnh Anh) đã nổi danh là một hot boy tài năng được cả con trai (Only C) và con gái (bé Dâu) ngưỡng mộ. Thế nhưng cậu ta đã coi thường tất cả. Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau khi Only C là ông chủ trẻ của tổng ty mà Huy đang làm việc và bé Dâu (Khổng Tú Quỳnh) trở thành cô hàng xóm xinh đẹp. Ân oán năm xưa lại bắt đầu nhưng thật trớ trêu, Huy được một gã kỳ bí trên xe bus chọn làm ông tơ để se duyên cho các cặp đôi. Trong thời gian làm nhiệm vụ, Huy không thể nói lời yêu với bất cứ ai. Cũng vì điều này mà hàng loạt tình huống hài hước bất ngờ xảy ra. (xem trailer)

Exists (tựa Việt: Quái thú)

Khởi chiếu: 7/11

Thời lượng: 86 phút

Diễn viên: Dora Madison, Brian Steele, Samuel Davis

Một nhóm gồm 5 người bạn trẻ, yêu thích mạo hiểm, đã cùng nhau tổ chức một buổi cắm trại hè tại một căn nhà hoang sơ trong khu rừng sâu thuộc vùng Texas. Nhưng kế hoạch tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời của họ đã không như mong đợi, thay vào đó là nỗi hoang mang, hoảng sợ tột cùng khi liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn trong bóng tối. Họ kinh hoàng khám phá ra một sức mạnh ghê rợn đang ẩn nấp dưới hình hài của “một thứ gì đó” không hoàn toàn chính xác là con người hay động vật. Họ chỉ biết rằng, “thứ quái vật khổng lồ” này có nguồn gốc từ một truyền thuyết của thị trấn, chuyên reo rắc cảnh chết chóc, giờ đây quay trở lại để thực hiện cơn báo thù đẫm máu. (xem trailer)

Chàng trai năm ấy

Khởi chiếu: 14/11

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Sơn Tùng M-TP, Hari Won, Phạm Quỳnh Anh, Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn

Tiếp nối thành công của Thần tượng với 6 giải Cánh Diều Vàng, đạo diễn Nguyễn Quang Huy đã thực hiện bộ phim Chàng trai năm ấy, lấy cảm hứng từ câu chuyện cuộc đời của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh. Sơn Tùng M-TP đóng vai chính Đình Phong, một ca sĩ trẻ đầy triển vọng. Cuộc sống ngôi sao đầy hào nhoáng của anh không thiếu những câu chuyện hài hước cùng nhóm bạn: Ngô Kiến Hà (Ngô Kiến Huy), Phạm Quỳnh Băng (Phạm Quỳnh Anh), Sky (Hari Won) và Lâm (Hứa Vĩ Văn). Khi sự nghiệp đang rộng mở, Đình Phong phát hiện ra căn bệnh u não. Anh tuyệt vọng vì chỉ sống được 5 năm nữa.

Mặc dù chưa ra rạp nhưng Chàng trai năm ấy đã gây chú ý bởi scandal đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP. Ca khúc nhạc phim Chắc ai đó sẽ về do nam ca sĩ sáng tác và thể hiện bị tố là 'hàng đạo' từ bài hát Because I Miss You do Jung Yong Hwa viết cho phim truyền hình Hàn Heartstrings. (xem trailer)

Tazza: The High Rollers 2 (tựa Việt: Thần bài sát gái)

Khởi chiếu: 14/11

Thời lượng: 147 phút

Diễn viên: T.O.P, Shin Se Kyung, Honey Lee, Kwak Do Won

Đây là phần tiếp theo của bộ phim Tazza năm 2006 của đạo diễn Kang Hyeong Cheol. Phim xoay quanh anh chàng Dae Gil (T.O.P đóng), cháu của Kim Goni (do Jang Hyuk đóng trong phần 1). Anh được thiên phú khả năng cờ bạc từ lúc bé, và cũng chính khả năng này đã đẩy cuộc đời anh đi xa hơn vào thế giới của sự xảo trá, lừa lọc. Ở chốn sòng bạc, những con người chỉ trực chờ hại nhau, đã đẩy Dae Gil vào cảnh thân tàn ma dại. Được người thầy cứu sống, Dae Gil phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt nhất trong ván bài lịch sử của những cao thủ Đại Hàn. (xem trailer)

Northmen: A Viking Saga (tựa Việt: Chiến binh phương Bắc)

Khởi chiếu: 14/11

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Tom Hopper, Ryan Kwanten, Ken Duken, Charlie Murphy

Bản trường ca đẫm máu và nước mắt của những chiến binh Bắc Âu lưu lạc trên đất Scotland ở thế kỷ thứ 9 đã được đưa lên màn ảnh rộng. Tác phẩm hợp tác giữa ba quốc gia Đức - Thụy Sĩ - Nam Phi, lấy bối cảnh vào giai đoạn hoàng kim của dân Viking (cướp biển vùng Bắc Âu). Phim không đeo đuổi tham vọng làm một thiên sử thi hoành tráng mà tập trung vào chuyến phiêu lưu của một nhóm chiến binh nhỏ trên đất Scotland. Theo lời đạo diễn Claudio Fah, kịch bản phim tuy đơn giản nhưng lại có đầy đủ chất liệu để ông dựng nên một siêu phẩm dã sử - hành động, không thua gì phim bom tấn của kinh đô điện ảnh thế giới. (xem trailer)

Stonehearst Asylum (tựa Việt: Bệnh viện ma ám)

Khởi chiếu: 14/11

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Kate Beckinsale, Jim Sturgess, Michael Caine, Ben Kingsley, David Thewlis...

Phim chuyển thể dựa trên câu chuyện của Edgar Allen Poe - The System of Doctor Tarr and Professor Fether và do Joseph Gangemi đạo diễn. Nội dung xoay quanh bác sĩ Edward Newgate (Jim Sturgess) mới nhận việc tại một bệnh viện tâm thần nằm ở ngoại ô thành phố. Ở đó, anh đã phải lòng Eliza Graves (Kate Beckinsale), một cô gái xinh đẹp và cũng là bệnh nhân nơi đây. Mọi chuyện diễn ra ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát khi anh phát hiện sự thật mà viện trưởng che giấu từ những bệnh nhân anh chữa trị. (xem trailer)

Jessabelle

Khởi chiếu: 14/11

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Joelle Carter, Mark Webber, Sarah Snook

Phim là tác phẩm mới nhất của nhà sản xuất từng thực hiện các siêu phẩm kinh dị như Paranormal Activity và Insidious. Câu chuyện nói về nhân vật Jessabelle (Sarah Snook) khi cô trên chuyến đi trở về quê nhà Louisana nhằm hồi phục sau một tai nạn xe hơi khủng khiếp. Nhưng rồi một chuyện khủng khiếp hơn đã xảy ra khi cô bất ngờ phải đối mặt với một linh hồn bị ám ảnh từ lâu đang chực chờ cô quay lại và quyết tâm không để Jessabelle trốn thoát khỏi nó. (xem trailer)

Reclaim

Khởi chiếu: 14/11

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: John Cusack, Rachelle Lefevre, Ryan Phillippe, Luis Guzmán

Reclaim là một câu chuyện đầy bất ngờ của một cặp vợ chồng người Mỹ (Ryan Phillipe và Rachelle Lefevre), tới Puerto Rico để hoàn thành thủ tục nhận nuôi cô con gái 7 tuổi Nina. Sự việc thay đổi một cách chóng vánh khi Steven đụng độ với một người đàn ông bí ẩn (John Cusack). Trong một buổi tối, họ phát hiện Nina biến mất khỏi phòng. Mặc dù đã rất nỗ lực để tìm lại con gái nhưng họ gặp hết rào cản này đến rào cản khác. Họ ngày càng trở nên tuyệt vọng khi người kết nối họ với trung tâm nhận con nuôi, cũng bị mất tích. (xem trailer)

The Hunger Games: Mockingjay part 1 (tựa Việt: The Hunger Games: Húng Nhại phần 1)

Khởi chiếu: 20/11

Thời lượng: 123 phút

Diễn viên: Woody Harrelson, Stanley Tucci, Liam Hemsworth, Elizabeth Banks, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Donald Sutherland

Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Mockingjay (Húng Nhại) - cuốn cuối cùng trong bộ ba tiểu thuyết ăn khách The Hunger Games (Đấu trường sinh tử) và The Hunger Games: Catching Fire (Bắt Lửa). Ở phần này, khán giả sẽ tiếp tục dõi theo câu chuyện hồi hộp và đầy cảm động của nữ chiến binh Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence).

Sau khi thoát được âm mưu thâm độc của Capitol, cô cùng em gái Prim và hai người bạn chuyển đến trú ngụ tại Quận 13, nơi tiền tuyến của cuộc nổi dậy chống lại Capitol trên toàn cõi Panem. Một thỏa thuận được đưa ra biến Katniss thành biểu tượng tinh thần cho phong trào nổi dậy với biệt danh Húng Nhại. Nhưng cùng lúc đó, người bạn đồng hành của Katniss là Peeta Mellark (Josh Hutcherson) đã bị bắt giữ. Vì dám tiết lộ âm mưu cũng như sự thật khủng khiếp về chế độ cai trị bạo chúa của Capitol, anh đã bị khống chế và tẩy não, để rồi trở thành kẻ thù chống lại Katniss cùng bạn bè. (xem trailer)

Love, Rosie (tựa Việt: Bồng bột tuổi dậy thì)

Khởi chiếu: 20/11

Thời lượng: 102 phút

Diễn viên: Lily Collins, Sam Claflin

Rosie Dunn (Lily Collins) và Alex (Sam Claflin) là một đôi bạn thân luôn tin tưởng nhau vô điều kiện. Cả hai quyết định sẽ chuyển đến Mỹ cùng nhau để học đại học. Nhưng rồi số phận rẽ sang một hướng khác khi Rosie bất ngờ dính bầu sau một đêm ăn chơi thác loạn với một chàng hot boy nổi tiếng trong trường. Rosie vẫn động viên Alex thực hiện ước mơ, với hy vọng rằng cuối cùng rồi họ sẽ gặp lại nhau.

Suốt mười hai năm sau đó, cuộc sống của cả hai thay đổi chóng mặt nhưng mối dây tình cảm không thể chia cắt vẫn được duy trì. Tận sâu trong tâm trí Rosie vẫn luôn là một câu hỏi, nếu như vận mệnh đi theo một hướng khác, nếu họ không chỉ là bạn tốt thì liệu họ có ở bên nhau? (xem trailer)

The Hundred-Foot Journey (tựa Việt: Hành trình 100 bước chân)

Khởi chiếu: 21/11

Thời lượng: 124 phút

Diễn viên: Helen Mirren, Manish Dayal

Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Richard C. Morais, với kịch bản chuyển thể của nhà biên kịch Steven Knight (Amazing Grace, Redemption) và đạo diễn bởi Lasse Hallstrom (Chocolat, Hachiko).

Câu chuyện kể về cậu bé Hassan Haji (Manish Dayal). Sau cuộc hành trình từ Mumbai qua khắp châu Âu, cậu cùng đại gia đình người Ấn Độ của mình dừng chân tại một thị trấn nhỏ của nước Pháp, với dự tính mở một nhà hàng để sinh sống. Số phận trớ trêu, nhà hàng của Hassan lại đối diện với nhà hàng Pháp danh tiếng với đầu bếp đầy quyền lực Madame Mallory (Hellen Mirren). Sau cuộc gặp gỡ tình cờ, Madame Mallory và ông bố khó tính, ồn ào của Hassan nhanh chóng trở thành hai con người khắc khẩu và biến hai nhà trở thành những đối thủ cạnh tranh khốc liệt. Trong tình huống đó vẫn có những điều kỳ diệu xảy ra, đó là khi nhờ quen biết cô phụ bếp xinh đẹp của nhà hàng đối thủ, Hassan được Madame Mallory bất ngờ phát hiện ra năng khiếu nấu bếp thiên bẩm của cậu. (xem trailer)

Dumb and Dumber To (tựa Việt: Siêu ngốc gặp nhau)

Khởi chiếu: 21/11

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Jim Carrey, Jeff Daniels

Phải đến 20 năm nay, Jim Carrey và Jeff Daniels mới có cơ hội tái ngộ cùng nhau trong phần hai của phim hài Dumb And Dumber To. Dẫu 20 năm đã trôi qua nhưng hình ảnh hai chàng trai khờ khạo đáng yêu vẫn không hề thay đổi và cả sự ngốc nghếch của họ cũng vậy. Trong phim, bộ đôi có cuộc phiêu lưu đi tìm đứa con gái ngoài giá thú của Harry (Jeff Daniels), nhằm mục đích nối lại tình xưa, mà thực tế là tìm người để ghép thận cho anh chàng này. (xem trailer)

Penguins Of Madagascar (tựa Việt: Biệt đội cánh cụt vùng Madagascar)

Khởi chiếu: 28/11

Thời lượng: 11 phút

Diễn viên lồng tiếng: Benedict Cumberbatch, Andy Richter, Tom McGrath, Chris Miller, Christopher Knights

Những khán giả yêu thích loạt phim hoạt hình Madagascar (2005), Madagascar: Escape 2 Africa (2008), Madagascar 3: Europe's Most Wanted (2012) chắc hẳn không thể nào quên bốn nhân vật đặc biệt trong biệt đội chim cánh cụt siêu quậy. Với tạo hình vừa nghịch ngợm, vừa đáng yêu, cùng sự xuất hiện bất ngờ và đầy cá tính trong những màn hành động gây cười, bốn chú kim cánh cụt Skipper (Tom McGrath lồng tiếng), Kowalski (Chris Miller lồng tiếng), Private (Christopher Knights lồng tiếng) và Rico (John DiMaggio lồng tiếng) đã tạo cho mình một lượng người hâm mộ đáng kể.

Penguins Of Madagascar được xây dựng để dành tặng cho tất cả những ai yêu quý biệt đội chim cánh cụt này. Bộ phim tập trung khai thác những câu chuyện xoay quanh bốn chú chim cánh cụt từ lúc còn là chim non cho đến khi trưởng thành. Từ “nhiệm vụ” đơn giản là truy tìm thức ăn yêu thích của mình, Skipper, Kowalski, Private, Rico tình cờ bị cuốn vào một nhiệm vụ khác nguy hiểm hơn để cứu lấy sự sống của giống loài cánh cụt trên toàn thế giới. (xem trailer)

Wolves (tựa Việt: Người sói)

Khởi chiếu: 28/11

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Lucas Till, Stephen McHattie, Merritt Patterson

Cayden Richards không chỉ là học sinh giỏi hạng A, mà còn giữ chức đội trưởng đội tuyển bóng đá cấp trường và có cô bạn gái tuyệt đẹp. Sau một đêm tỉnh dậy, anh thấy cha mẹ bị sát hại dã man và kinh hoàng nhận ra, chính mình đã trở thành một con sói hoang dã. Quá hoảng sợ, Cayden Richards chạy trốn và quyết tâm tìm ra những gì đang xảy ra với mình. Trong hành trình này, anh đã tới một thị trấn miền núi kỳ lạ bị cô lập ở Lupine Ridge, nơi hai dòng họ của Người và Người Sói đang trên bờ vực chiến tranh. Khi phát hiện ra sự thật gây sốc về tổ tiên của mình, cũng như đem lòng yêu cô gái xinh đẹp Angelina ở đây, Cayden nhận ra chỉ có một cách để cứu người anh yêu. Đó là phải tham gia vào một cuộc chiến rùng rợn chết người, chống lại những lực lượng dã man hơn những gì anh có thể tưởng tượng. (xem trailer)

Kung fu Jungle (tựa Việt: Kế hoạch bí ẩn)

Khởi chiếu: 28/11

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Chung Tử Đơn, Vương Bảo Cường

Phim xoay quanh A Tống (Chung Tử Đơn) một cảnh sát cực kỳ giỏi võ thuật. Trong một lần làm nhiệm vụ, anh đã vô ý đánh chết một người, và buộc phải vào tù. Tuy nhiên liên tục những vụ án thanh toán giết người do một tên sát nhân cực kỳ giỏi võ nghệ gây ra khiến cảnh sát phải bất lực trước việc truy đuổi cũng như bắt hắn. Trong khi đó, A Tống ở phía sau song sắt không được bao lâu thì được một tên sát thủ (Vương Bảo Cường) chiêu mộ cho kế hoạch đầy bí ẩn. (xem trailer)

Nightcrawler

Khởi chiếu: 28/11

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton, Riz Ahmed

Ngôi sao Jake Gyllenhaal trong vai Louis Bloom, một chàng trai trẻ nỗ lực đến điên cuồng để đạt tới thành công và danh vọng. Cho rằng mình thích hợp với ngành truyền thông, Bloom tham gia hành nghề như một phóng viên tự do chuyên về vấn đề tội phạm tại thành phố Los Angeles. Tuy nhiên, không phải người phóng viên nào cũng giữ được mình trong sạch khi dấn thân vào con đường đầy hiểm nguy và cám dỗ này. (xem trailer)

Quỳnh Như