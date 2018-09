20 phim chiếu rạp Việt trong tháng 10

'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' của đạo diễn Victor Vũ được nhiều khán giả kỳ vọng vào mùa thu này.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Khởi chiếu: 2/10

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Thanh Mỹ, Trọng Khang, Thịnh Vinh

Kịch bản của phim được chuyển thể dựa trên câu chuyện gốc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nói về cuộc sống của hai anh em với những trải nghiệm của tuổi ấu thơ cùng những đứa trẻ trong ngôi làng. Hai đứa bé lớn lên từ những câu chuyện về “con Cóc cậu Trời”, chuyện ma, chuyện công chúa - hoàng tử cùng nỗi khổ vì đói ăn, cháy nhà, lụt lội. Nhưng trên hết, phim lột tả sâu sắc tình anh em. Cậu bé Tường sinh ra để hy sinh, nhường nhịn người khác, trong khi Thiều, anh trai cậu, một cậu bé ích kỷ, hẹp hòi. (xem trailer)

The Martian (Người về từ sao Hỏa)

Khởi chiếu: 2/10

Thời lượng: 141 phút

Diễn viên: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Andy Weir, phim là hành trình trở về đầy phi thường của phi hành gia Mark Watney (Matt Damon). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên sao Hỏa, Mark Watney được cho rằng đã tử nạn sau một trận bão lớn và bị mọi người bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, anh may mắn sống sót và mắc kẹt một mình trên hành tinh cằn cỗi. Anh sử dụng tất cả kinh nghiệm và kiến thức của mình để tiếp tục tồn tại trên một hành tinh không có sự sống với hy vọng một ngày sẽ được cứu thoát. (xem trailer)

The Visit (tựa Việt: 9 rưỡi tối)

Khởi chiếu: 2/10

Thời lượng: 94 phút

Diễn viên: Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan, Peter McRobbie

Phim xoay quanh những trải nghiệm kinh hoàng của hai chị em Becca và Tyler trong chuyến về thăm ông bà của mình ở vùng nông thôn Pennsylvania. Sau khi được dặn dò “không được ra khỏi phòng sau 9 rưỡi tối”, cả hai đã phá vỡ luật lệ và phát hiện ra những sự thật khiến chúng hiểu lý do đến tận bây giờ vẫn luôn bị mẹ ngăn cấm gặp ông bà. (xem trailer)

Eyes (tựa Việt: Mắt ma)

Khởi chiếu: 2/10

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Marika Ito, Seiko Ozone, Taichi Yamada

Tác phẩm kinh dị của Nhật Bản được đạo diễn Yôhei Fukuda chỉ đạo với phần kịch bản của Kôji Suzuki (đồng tác giả của series phim kinh dị nổi tiếng The Ring và Sadako). Câu chuyện kể về cuộc sống bị đảo lộn của Yukari (Marika Ito) sau khi nhìn thấy một cô gái lạ qua lỗ nhòm trên cửa. Hàng loạt những câu chuyện bí ẩn lần lượt xảy ra sau đó và sự thật kinh hoàng trong quá khứ dần được hé mở. (xem trailer)

An Accidental Detective (tựa Việt: Thám tử gà mơ)

Khởi chiếu: 9/10

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Kwon Sang Woo, Sung Dong Il, Seo Young Hee, Park Hae Joon

Bận rộn với công việc ở cửa hàng truyện tranh nhưng khi anh bạn nối khố là thám tử Joon Soo (Park Hae Joon) bị bắt vì liên đới trong một vụ án mạng, Dae Man (Kwon Sang Woo) không thể đứng ngoài cuộc. Nhờ vào tài suy luận, óc quan sát hết sức tinh tế, Dae Man “may mắn” nhận được sự tin tưởng của thám tử kỳ cựu No (Sung Dong II) và trở thành trợ lý bất - đắc - dĩ của ông. Ngược lại, ngài No cũng trở thành vú - em - bất - đắc - dĩ của ông bố trẻ Dae Man khi giúp anh vừa trông con vừa phá án. Những tình huống hết sức trớ trêu cười ra nước mắt giữa Dae Man cùng đồng nghiệp già sẽ khiến khán giả thót tim và hồi hộp theo từng phân cảnh hành động hết sức ly kỳ, bí ẩn. Bộ phim dựa trên kịch bản đoạt giải nhất năm 2006. (xem trailer)

Legend (tựa Việt: Song sinh sát thủ)

Khởi chiếu: 9/10

Thời lượng: 131 phút

Diễn viên: Tom Hardy, Emily Browning, Taron Egerton

London vào những năm đầu thập niên 1960, từ khu ổ chuột nhỏ East End, hai anh em sinh đôi nhà Kray là Reginald và Ronald đã bắt đầu thực hiện tham vọng làm bá chủ thế giới ngầm của thành phố rộng lớn. Trong khi Reginald điềm tĩnh, kỹ lưỡng bao nhiêu thì người em Ronald lại hoang tưởng và điên loạn bấy nhiêu. Khi Reginald nảy sinh tình yêu với cô gái Frances, mối bất đồng giữa hai anh em ngày càng lớn bởi Ronald xem Frances chính là rào cản cho những tham vọng của băng nhóm. (xem trailer)

Pan (tựa Việt: Pan và dùng đất Neverland)

Khởi chiếu: 9/10

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Hugh Jackman, Levi Miller, Jimmy Vee

Phim lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích quen thuộc về cậu bé mang hình hài của một thiếu niên, Peter Pan. Tuy nhiên, tác phẩm điện ảnh lần này là phần tiền truyện, kể về những ngày trước khi Peter Pan đến Neverland và trở thành đứa trẻ không bao giờ lớn. Khi mới sinh ra, cậu bé Peter được gửi đến một trại trẻ mồ côi ở London. Trong hành trình đến xứ Neverland huyền diệu, cậu phát hiện ra số phận của mình. Đó là thực hiện một lời tiên tri, trở thành vị cứu tinh trẻ tuổi có khả năng bay. (xem trailer)

No Escape (tựa Việt: Không lối thoát)

Khởi chiếu: 9/10

Thời lượng: 103 phút

Diễn viên: Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell

Jack Dwyer (Owen Wilson) và gia đình quyết định xây dựng cuộc sống mới tại châu Á. Họ bị vướng vào một cuộc đụng độ chính quyền giữa các phiến quân tại nước bản xứ. Trong bối cảnh loạn lạc, chính quyền mới quyết định hành quyết bất cứ vị khách ngoại quốc nào đang ở tại nước đó. Hoảng sợ tột độ, Jack tìm cách đưa gia đình thoát khỏi chốn nguy hiểm, cùng sự giúp đỡ của Hammond (Pierce Brosnan) - một gã đàn ông người Anh sống biệt xứ tại Châu Á.

Phim đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của 'cựu James Bond' Pierce Brosnanvà ngôi sao hài Owen Wilson. Với riêng khán giả Việt, phim gây chú ý bởi được thực hiện tại Đông Nam Á với bối cảnh quay ở Campuchia, Thái Lan và một phần Việt Nam. (xem trailer)

The Howl (tựa Việt: Ma sói)

Khởi chiếu: 9/10

Thời lượng: 89 phút

Diễn viên: Ed Speleers, Holly Weston, Elliot Cowan

Chuyến tàu đêm cuối cùng rời khỏi London đột nhiên gặp trục trặc và phải dừng lại giữa rừng thẳm, buộc người lái tàu ra bên ngoài kiểm tra, và không bao giờ quay trở lại. Một đêm kinh hoàng mới chỉ bắt đầu với người soát vé trẻ tuổi Joe và đoàn hành khách khi họ nghe được những tiếng hú bắt đầu tiến gần về phía đoàn tàu. (xem trailer)

Crimson Peak (tựa Việt: Lâu đài đẫm máu)

Khởi chiếu: 16/10

Thời lượng: 119 phút

Diễn viên: Charlie Hunnam, Jessica Chastain, Tom Hiddleston

Nữ nhà văn Edith (Mia Wasikowska) có tuổi thơ không hề êm đẹp. Mỗi khi đêm đến, Edith thường được các hồn ma “không mời mà tới” ghé thăm. Đó cũng chính nguồn cảm hứng giúp cô viết nên những câu chuyện kỳ lạ vốn chưa có lời giải đáp. Một ngày nọ, người đàn ông bí ẩn với vẻ ngoài lịch lãm Thomas (Tom Hiddleston) xuất hiện và bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt những trang sách của Edith. Mặc cho lời cảnh báo của người bạn thân, Edith đèm lòng yêu Thomas say đắm. Cô chấp nhận lời cầu hôn, chuyển về sống cùng Thomas và chị gái Lucille (Jessica Chastain) tại một ngôi nhà cổ cách xa thành phố. Cuộc hôn nhân tưởng sẽ giải thoát Edith khỏi sự đeo bám của các hồn ma trong quá khứ, nhưng cô lại tiếp tục rơi vào trạng thái hoảng loạn bởi những hiện tượng kỳ lạ xảy ra bên trong ngôi nhà. (xem trailer)

SM Town: The Stage (SM Town: Nơi cảm xúc thăng hoa)

Khởi chiếu: 16/10

Thời lượng: 97 phút

Đây là bộ phim tài liệu thứ hai của công ty giải trí SM sau bộ phim I AM ra mắt năm 2012. Phim như món quà gửi tới fan K-pop của các nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng như Kangta, BoA, TVXQ, Super Junior, Girls’ Generation, SHINee, F(x), EXO và Red Velvet. Trong phim, các thần tượng và nhà sản xuất sẽ chia sẻ suy nghĩ, quá trình chuẩn bị cho concert và cả những câu chuyện vui phía sau cánh gà. Ngoài ra, người xem còn được 'chu du' theo thần tượng đến những buổi diễn tại Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản) và Thượng Hải (Trung Quốc). (xem trailer)

Goosebumps (tựa Việt: Câu chuyện lúc nửa đêm)

Khởi chiếu: 16/10

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Halston Sage, Jack Black, Odeya Rush

Những hiện tượng lạ xảy ra bên trong nhà của R.L. Stine (Jack Black) đã khiến cậu bé hàng xóm - Zach Cooper tò mò. Lo sợ cô bé Hannah gặp phải nguy hiểm khi ở chung với người cha kỳ dị, Zach cùng bạn đã đột nhập vào nhà của R.L. Stine. Trong lúc truy tìm bằng chứng bên trong căn nhà, Zach phát hiện một cuốn sách duy nhất đã được khóa kín. Táy máy và hiếu kỳ, Zach mở khóa cuốn sách và thả toàn bộ những quái vật đang bị nhốt bên trong. Cuộc chiến giữa tác giả của bộ truyện - R.L. Stine và những quái vật do chính ông tạo ra bắt đầu từ đó. (xem trailer)

Trót yêu

Khởi chiếu: 16/10

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Việt Trinh, Đức Hải, Khánh My, Cát Phượng, Hiếu Hiền, Hương Giang Idol

Đây là dự án điện ảnh do Việt Trinh và Châu Thổ đồng đạo diễn với đề tài về mối quan hệ tay ba giữa Việt Trinh - Đức Hải và Khánh My. Mỹ nhân một thời của điện ảnh Việt đóng vai cô gái tên Vy, Đức Hải thủ vai Huy. Hai người ban đầu đến với nhau bằng tình cảm lãng mạn, nhưng hôn nhân dần rạn nứt khi có sự xuất hiện của Uyên (Khánh My). Trước sức hấp dẫn của tình nhân, người đàn ông bỏ quên gia đình để chạy theo lạc thú. Phim gây chú ý với những cảnh quay nóng bỏng trong bồn tắm của Khánh My với cựu người mẫu Đức Hải. (xem trailer)

Lost in Hong Kong

Khởi chiếu: 16/10

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Triệu Vy, Từ Tranh, Vương Bảo Cường

Tinh Anh Từ (Từ Tranh) cùng người anh em họ Bao Công Tử (Vương Bảo Cường) đến Hong Kong nhưng lại lạc mất nhau. Anh bị mất ví tiền, bên trong có hộ chiếu, giấy thông hành và nhiều vật quan trọng. May mắn anh gặp được người đẹp đại lục tên Vy (Triệu Vy), tốt bụng thật thà đang làm việc tại Hong Kong. Lúc này Vy đang bị nhóm mafia khống chế, bởi vậy Anh Từ đã cùng Vy chạy trốn, phiêu dạt đến một ngôi chùa cổ hoang phế. Họ được đại sư trong chùa dạy võ công, sau đó tái xuất để báo thù. Nhưng họ không ngờ, người đứng đầu nhóm mafia lại là Bao Công Tử lưu lạc năm xưa. (xem trailer)

Attack on Titan 2 (Đại chiến Titan 2)

Khởi chiếu: 16/10

Thời lượng: 87 phút

Diễn viên: Haruma Miura, Kiko Mizuhara, Kanata Hongo, Satomi Ishihara

Phần 1 của phim kết thúc với màn chiến đấu đầy kịch tính giữa các chiến binh và bọn Titan. Sự tái sinh của Eren, cậu bé mang trong mình sức mạnh của Titan ở phần này sẽ mở ra những bí ẩn đằng sau sự hình thành của lũ khổng lồ. (xem trailer)

Dù vấp phải phản ứng trái chiều của công chúng, phần 1 của phim vẫn thu về hơn 100 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Ý kiến của khán giả được phân thành hai luồng dư luận, một bên phản đối bộ phim vì cải biên khá nhiều so với manga gốc, một bên bênh vực và đánh giá cao độ hấp dẫn trong cảnh chiến đấu với các gã khổng lồ Titan.

The Walk (tựa Việt: Bước đi thế kỷ)

Khởi chiếu: 23/10

Thời lượng: 123 phút

Diễn viên: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon

Phim lấy cảm hứng từ ước mơ “bước trên những đám mây” của nghệ sĩ bạo gan Philippe Petit, người đã thực hiện đi thăng bằng giữa 2 tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới - biểu tượng đầy tự hào của nước Mỹ và cũng là tòa nhà cao kỷ lục vào những năm 1970. Để thực hiện được “cuộc dạo chơi” có một không hai này, Petit đã ấp ủ kế hoạch chinh phục trong suốt 6 năm và mạo hiểm cả mạng sống của mình, bất chấp mọi ngăn cấm về luật pháp. (xem trailer)

The Last Witch Hunter (Chiến binh săn phù thủy)

Khởi chiếu: 23/10

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood

Khác với hình ảnh quen thuộc trong những màn đua xe kịch tính, Vin Diesel hóa thân thành một nhân vật giả tưởng hoàn toàn mới - thợ săn phù thủy Kaulder. Anh là người duy nhất còn sống sót sau cuộc chiến dài hàng bao thế kỷ với tộc phù thủy, do Nữ hoàng làm thủ lĩnh. Với sự bất tử của chính mình, trước khi bị Kaulder tiêu diệt, Nữ hoàng đã kịp nguyền rủa Kaulder, khiến anh mãi mãi rời xa vợ con, phải sống cuộc đời cô độc kiếp này qua kiếp khác. Thế nhưng, khi trở lại với thế giới, anh không thể ngờ rằng, thủ lĩnh của loài phù thủy năm xưa đã được hồi sinh và đang tìm cách trả thù loài người. (xem trailer)

Bridge of Spies (tựa Việt: Người đàm phán)

Khởi chiếu: 23/10

Thời lượng: 135 phút

Diễn viên: Tom Hanks, Alan Alda, Amy Ryan

Đạo diễn Steven Spielberg, người từng đạt 3 giải Oscar sẽ trở lại cùng tác phẩm điện ảnh mới thuộc đề tài gián điệp lịch sử. Bộ phim lấy bối cảnh từ những năm 1960, thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh Lạnh giữa hai cường quốc “không đội trời chung”: chính phủ Mỹ và Liên bang Xô-viết cũ. James Donovan (Tom Hank) xuất thân là luật sư bảo hiểm, có ít kinh nghiệm về các vụ án hình sự, nhưng CIA đã lựa chọn và “giao” cho James một nhiệm vụ an ninh tầm cỡ quốc gia vô cùng quan trọng. Đó là “thương vụ” đàm phán trao trả tù binh sau sự kiện chiếc máy bay U-2 của quân đội Mỹ bị bắn rơi tại Xô-viết. (xem trailer)

Heart Attack (tựa Việt: Bắt cóc trái tim)

Khởi chiếu: 23/10

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Sunny Suwanmethanont, Davika Hoorne, Violette Wautier, Benicio Del Toro

Yoon (Sunny Suwanmethanont) là nhà thiết kế đồ họa bận rộn nhất ở Thái Lan. Anh 'cuồng' công việc đến mức thích cảm giác thỏa mãn sau khi hoàn thành một dự án. Sau 5 ngày làm việc liên tục, cơ thể anh xuất hiện những vết ngứa. Anh đến bệnh viện kiểm tra và gặp nữ bác sĩ Imm (Davika Hoorne) xinh đẹp. Anh thích cô nhưng chỉ có thể gặp gỡ trong mỗi lần tái khám bởi Imm cũng tất bật với lịch làm việc. Có lần, để gặp được Imm, Yoon đã phải chờ đợi suốt 30 ngày, cộng thêm 3 tiếng xếp hàng tại bệnh viện. Từ ngày yêu cô, anh không còn đam mê với công việc như trước. (xem trailer)

Regression (tựa Việt: Ngược dòng)

Khởi chiếu: 30/10

Thời lượng: 106 phút

Diễn viên: Emma Watson, Ethan Hawke, David Thewlis

Bối cảnh diễn ra ở Minnesota năm 1990. Một ông bố ( Ethan Hawke) bị vấn đề về tâm lý nên luôn có hành vi bạo hành tình dục với chính đứa con gái ruột (Emma Watson) của mình. Tới khi sự việc quá giới hạn, ông không còn điều khiển được lý trí. Ông tìm đến một nhà tâm lý để giúp ông ngăn chặn sự việc trên. Và ông đã phát hiện ra nhiều sự thật đau lòng về chính bản thân mình. Bộ phim kinh dị được thực hiện bởi đạo diễn từng đoạt giải Oscar, Alejandro Amenábar. (xem trailer)

Quỳnh Như