2 cặp sao Việt hôn nhân viên mãn khi cưới lại tình đầu

Yêu nhau, chia tay, lấy người khác rồi trở về bên nhau, Khải Anh - Đan Lê và Hồng Vân - Lê Tuấn Anh làm nên chuyện tình như phim.

Khải Anh - Đan Lê

Tháng 2/2011, Khải Anh và Đan Lê tổ chức lễ thành hôn tại Hà Nội trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết và hạn chế sự tác nghiệp của báo chí. Khi đám cưới diễn ra, nhiều người bất ngờ vì Đan Lê mới công khai việc chia tay người chồng đầu tiên - BTV Xuân Tùng cách đó 2 tháng. Thông tin về việc chuẩn bị cho ngày vui cũng được Đan Lê và Khải Anh giấu kín. Thậm chí, 4 tháng trước khi lễ thành hôn diễn ra, Khải Anh còn một mực phủ nhận tin đồn sẽ kết hôn với người yêu cũ Đan Lê.

Trong lễ cưới, đạo diễn Khải Hưng - cha đẻ của chú rể Khải Anh tâm sự: "Cách đây 10 năm, Khải Anh nói với tôi muốn cưới Đan Lê. Khi đó Khải Anh mới 20 tuổi, tôi hỏi: "Con đã chuẩn bị gì cho đám cưới?". Khải Anh không thể trả lời. Tôi không ngờ lời nói của mình khi ấy lại khiến con thuyền hạnh phúc của hai đứa rẽ ra hai hướng, trải qua không ít va chạm, bão tố. Nhưng một ngày đẹp trời, Khải Anh thông báo đã quay trở lại với Đan Lê, đúng như câu ông bà ta thường nói: "Tình cũ không rủ cũng đến". Cám ơn mọi người đã đến dự đám cưới và chúc phúc cho hai con chúng tôi ngày hôm nay".

Trước khi trở thành người nổi tiếng và trải qua những mối quan hệ ồn ào, Khải Anh và Đan Lê từng là mối tình đầu của nhau thuở còn học chung ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong 10 năm xa cách, Đan Lê trở thành một hot girl đình đám, tham gia đóng phim, trở thành một trong những người dẫn chương trình đầu tiên của bản tin thời tiết, theo đuổi truyền hình và bén duyên với Xuân Tùng - một BTV kỳ cựu của ban Thời sự, Đài truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, cô và chồng cũ lặng lẽ chia tay và đến cuối năm 2010 mới công bố thông tin ly hôn. Trong 10 năm đó, Khải Anh cũng kịp đi du học, trở về làm đạo diễn tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam, tạo ấn tượng với series Nhật ký Vàng Anh và gây chú ý khi có quan hệ tình cảm với nhiều hot girl trong showbiz Việt thuở bấy giờ. Chính vì vậy, sự tái hợp âm thầm cùng đám cưới của Khải Anh - Đan Lê càng được nhiều người tò mò.

Đạo diễn Khải Anh từng chia sẻ về 2 lần chinh phục Đan Lê khi tham gia chương trình Chuyện đêm muộn hồi tháng 9/2014. Trước câu hỏi về lý do yêu lại "người cũ", Khải Anh cho biết: "Nếu Đan Lê không khác thì có lẽ tôi đã không yêu". Anh cũng thừa nhận, lần thứ hai đến với Đan Lê, bản thân anh cũng có nhiều thay đổi, trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm hơn. Trước khi viết tiếp chuyện tình yêu cùng Đan Lê, anh từng tìm kiếm nhiều bóng hồng khác, bước vào nhiều mối quan hệ khác nhưng thấy mình không phù hợp. Anh nhận ra mình may mắn hơn nhiều đàn ông khác vì còn cơ hội để lấy lại những gì đã mất. Tuy nhiên, việc chinh phục bạn gái cũ một lần nữa khó hơn lần đầu rất nhiều vì cô ấy từng mất lòng tin. Để lấy lại lòng tin nơi Đan Lê, Khải Anh không những phải chứng minh cho cô mà còn gia đình và bạn bè của cô hiểu được tình cảm của mình. "Tôi là người may mắn, nhiệt huyết và chân thành nên đã thành công", Khải Anh tâm sự.

Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng Khải Anh - Đan Lê hiện đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh, Khải Minh (4 tuổi) và Khải Nguyên (2 tuổi). Trên trang cá nhân, Đan Lê thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Cô và ông xã cũng thỉnh thoảng xuất hiện tình tứ tại các sự kiện giải trí. Bên cạnh công việc MC, Đan Lê còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Những ngọn nến trong đêm phần 2, Cầu vồng tình yêu,... Trong khi đó, Khải Anh cũng gặt hái nhiều thành công trong vai trò đạo diễn với các bộ phim Tuổi thanh xuân, Ba đám cưới, một đời chồng...

Hồng Vân - Lê Tuấn Anh

Hồng Vân và Lê Tuấn Anh gặp nhau khi còn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM và được mời diễn minh họa cho MV Thiên thai của một nữ ca sĩ nổi tiếng. Lê Tuấn Anh vào vai Từ Thức còn Hồng Vân đóng tiên nữ. Dù Hồng Vân hơn Lê Tuấn Anh 3 tuổi nhưng họ khi đó trông rất đẹp đôi và nhận được nhiều lời tán thưởng của bạn bè xung quanh. Sau lần đầu diễn chung, họ nhanh chóng "phải lòng" nhau và trở thành một cặp "trai tài gái sắc" của trường.

Tình cảm thời sinh viên của họ gặp trắc trở khi Hồng Vân tình cờ gặp người yêu chở một cô bạn khác trên đường và lên cơn ghen tuông. Cô lập tức đòi chia tay và nhất quyết không nghe lời giải thích của bạn trai. Đó cũng là lý do khiến họ "đường ai nấy đi".

Sau khi chia tay, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh đều trở thành tên tuổi lớn của làng sân khấu, điện ảnh Việt Nam. Trong khi Hồng Vân nổi danh khắp các sân khấu thì Lê Tuấn Anh trở thành thần tượng của biết bao cô gái trẻ bởi vẻ đẹp trai, lãng tử trong Lệnh truy nã. Cuộc sống cá nhân của họ cũng có nhiều thay đổi. Chị kết hôn với một kiến trúc sư còn anh từng sống chung với ca sĩ Phương Thảo nhưng đều không đi đến cái kết trọn vẹn. Khi gặp lại nhau sau những biến cố của cuộc đời, Lê Tuấn Anh và Hồng Vân nhận ra, người kia mới chính là "một nửa" đích thực của mình. Từ đó, câu chuyện tình yêu của Lê Tuấn Anh và Hồng Vân lại được viết tiếp sau hơn 10 năm dang dở.

Khi quay lại bên nhau, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh vướng phải nhiều dị nghị của người đời bởi cô đã có một đời chồng và làm mẹ của hai con nhỏ. Tuy nhiên, những hạnh phúc mà họ có được trong suốt những năm chung sống sau này khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ. Trong một số bài phỏng vấn, Hồng Vân tự nhận mình là người may mắn vì có chồng hết mực thương yêu, chăm sóc và thông cảm cho công việc của mình. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh quyết định lui về hậu trường giúp chị quản lý sân khấu kịch Phú Nhuận và chăm lo kinh tế gia đình bằng cách kinh doanh nhà hàng để chị thoải mái vùng vẫy với đam mê riêng.

Cặp đôi có con chung là cô út Bí Ngô và 2 con riêng của Hồng Vân là Trê Phi và Xí Ngầu. Theo chia sẻ của Hồng Vân, ông xã hết lòng chăm lo, chiều chuộng cả 3 con.

Nguyên Anh