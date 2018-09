19 phim đặc sắc ra rạp mùa Giáng sinh

'Em là bà nội của anh', 'Già gân, mỹ nhân và găng tơ' là hai tác phẩm của điện ảnh Việt gây chú ý trong tháng 12.

Hùng Ali

Khởi chiếu: 4/12

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương, Chí Tài, Long Nhật, Hà Việt Dũng, NSƯT Việt Anh...

Phim là câu chuyện về hai cuộc đời: Hùng Ali (Ưng Hoàng Phúc) - một anh chàng gặp nhiều sóng gió trong đời, phải trải qua cuộc hành trình đi tìm lại chính mình và Sáu Lóc Cóc, một ông già tốt bụng, hài hước nhưng nghiện bài bạc. Phim muốn truyền thông điệp hướng con người tới cái chân - thiện - mỹ, xóa bỏ hận thù để tìm đến bình yên từ tâm hồn đến cuộc sống.

Dự án được Ưng Hoàng Phúc ấp ủ trong 2 năm. Trong tác phẩm, anh gây chú ý khi tự mình thực hiện các cảnh quay hành động, thậm chí có phân đoạn nóng với bà xã Kim Cương. (xem trailer)

The Wave (Sóng tử thần)

Khởi chiếu: 4/12

Thời lượng: 104 phút

Diễn viên: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp

Phim dựa trên một thảm họa thiên nhiên từ 80 năm trước, khi một số làng ở Na Uy đã bị nhấn chìm và hàng ngàn người bị nuốt chửng bởi một cơn sóng thần khổng lồ được tạo thành sau khi một sườn núi bất ngờ đổ sụp vào vịnh hẹp. Con người phải đối mặt với thiên nhiên dữ dội, chống chọi với con sóng thần cao 85 mét. Họ chỉ có 10 phút để chạy thoát khỏi tay tử thần. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, tình cảm gia đình thiêng liêng là động lực giúp họ sống sót khỏi cơn thịnh nộ của thiên nhiên. (xem trailer)

Keeper of Darkness (Kẻ săn bóng đêm)

Khởi chiếu: 4/12

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên: Trương Gia Huy, Quách Thái Khiết, Thích Thành Vũ

Bộ phim kinh dị kể về thầy bắt ma tên Fatt (Trương Gia Huy). Anh cảm nhận được những ký ức đau buồn còn sót lại của những linh hồn phiêu diêu để từ đó thuyết phục họ bỏ hận thù và bước vào ánh sáng của sự luân hồi, siêu thoát. Mặc dù là thợ săn quỷ, Fatt yêu và chung sống với một phụ nữ đã chết từ 88 năm trước mang tên Cherr.

Một lần vô tình lọt vào ống kính máy ảnh của phóng viên, Fatt trở thành hiện tượng trên mạng xã hội chỉ sau một đêm. Cùng lúc phải giữ kín mối tình bí mật với báo giới, Fatt nhận nhiệm vụ diệt trừ thế lực ma quỷ mới đang lớn dần. (xem trailer)

Operator (Trò chơi của kẻ khủng bố)

Khởi chiếu: 4/12

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Luke Goss, Mischa Barton, Michael Paré, Ving Rhames

Nhân viên trực tổng đài Pamela nhận được một cuộc gọi thông báo rằng con gái của mình đã bị bọn khủng bố bắt cóc. Hốt hoảng và tuyệt vọng, cô buộc phải nghe theo những gì bọn chúng yêu cầu, rồi dần dần phát hiện ra một âm mưu cực kỳ kinh hoàng đằng sau đó. Trong giờ khắc quyết định, Pamela đứng giữa sự lựa chọn hoặc sự an toàn của con gái mình, hoặc sự yên bình của cả thành phố. (xem trailer)

Ghost ship (Con tàu ma)

Khởi chiếu: 4/12

Thời lượng: 94 phút

Diễn viên: Sean Jindachot, Bhuvadol Vejvongsa, Dharmthai Plangsilp...

Dàn sao tuổi teen nổi tiếng của Thái Lan vào vai các chàng thủy thủ trên một con tàu đánh cá lớn trôi dạt trong bóng tối, trên một vùng biển bí ẩn. Tình cờ, nhóm thủy thủ phát hiện ra xác chết của một cô gái, người được cho là vợ của ông trùm mafia hổi tiếng, người cầm quyền kiểm soát bến cảng. Họ bị rơi tình cảnh éo le khi biết cô gái đó cũng chính là người tình của Nick, con trai của thuyền trưởng. (xem trailer)

Em là bà nội của anh

Khởi chiếu: 11/12

Thời lượng: 127 phút

Diễn viên: Miu Lê, Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn, Hari Won , Thu Trang, Hồng Ánh, Lều Phương Anh, NSƯT Minh Đức, NSƯT Thanh Nam, NSƯT Kim Xuân...

Đây là phiên bản Việt của Miss Granny (Ngoại già tuổi đôi mươi), từng tạo nên cơn sốt phòng vé tại Hàn Quốc vào năm ngoái. Phim là cuộc phiêu lưu ngược dòng thời gian đầy nhiệm màu của Thanh Nga khi được trở về với hình hài của cô gái 20 tuổi (Miu Lê) để sống lại với những ước mơ và đam mê một thời tuổi trẻ mà cô chưa thực hiện được. Sự xuất hiện của Thanh Nga - cô gái xinh đẹp, kỳ lạ có giọng hát làm rung động lòng người và có hành tung vô cùng bí hiểm - gây xáo trộn mạnh mẽ cho cuộc sống vốn dĩ bình yên của cậu ca sĩ nhạc rock nổi loạn Trí Tùng (Ngô Kiến Huy), nhà sản xuất âm nhạc Mạnh Đức (Hứa Vĩ Văn) và ông già 70 tuổi vui tính (NSƯT Thanh Nam). Cả ba người cùng quyết tâm theo đuổi cô gái vừa đáng yêu mà cũng vừa "kỳ quái" đầy sức hút này. (xem trailer)

In the heart of the sea (Biển sâu dậy sóng)

Khởi chiếu: 11/12

Thời lượng: 121 phút

Diễn viên: Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy

Mùa đông năm 1820, tàu đánh cá Essex đến từ New England bị tấn công bởi con quái thú không ai có thể tin được: một con cá voi có kích thức khổng lồ với ý chí và lòng thù hận như một con người. Thảm họa hàng hải này đã truyền cảm hứng cho nhà văn Herman Melville với tác phẩm Moby-Dick. Nhưng đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Bộ phim kể về hậu quả đau lòng của sự kiện đó, khi những người sống sót trên tàu buộc phải đẩy hết giới hạn nhân tính của mình và làm những điều không tưởng để sống sót. (xem trailer)

Fathers & Daughters (Cha và con gái)

Khởi chiếu: 11/12

Thời lượng: 116 phút

Diễn viên: Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Diane Kruger...

Nhà văn từng đoạt giải Putlizer Jake Davis (Russel Crowe) chiến đấu giành quyền nuôi cô con gái nhỏ trong khi ông phải chịu đựng chứng động kinh sau khi vợ qua đời. Nhiều năm sau lớn lên, con gái ông (Amanda Seyfried) cũng phải đấu tranh với bản thân để học cách tin tưởng người khác một lần nữa. Phim do đạo diễn Italy, Gabriele Muccino thực hiện, người từng khiến cả thế giới phải rơi lệ với tác phẩm The pursuit of happyness, trong đó có màn diễn xuất tuyệt vời của cha con tài tử Will Smith. (xem trailer)

Bank-Thiti (Cô nàng điện giật)

Khởi chiếu: 11/12

Thời lượng: 103 phút

Diễn viên: Thiti Mahayotaruk, Sutatta Udomsilp, Thanapob Leeratanakachorn

May Who là thành viên của hội 'Vô hình'. Nhìn bề ngoài, May giống như bao cô gái bình thường nhưng lại có khả năng xuất chúng, xả điện như một cuộn dây Telsa. Mỗi khi tim đập nhanh hơn 120 nhịp/phút, cơ thể cô sẽ phát ra một nguồn điện cực mạnh. Cô yêu thầm Fame - chủ tịch hội sinh viên và vận động viên đáng giá của trường. Tuy nhiên, cô không thể đến gần vì sợ làm anh bị giật. Pong, cậu bạn cùng hội 'Vô hình' tình cờ biết về bí mật của May. Anh hứa sẽ giữ kín chuyện này nếu cô chịu hợp tác để giúp anh đến được người mình thích. Trớ trêu thay, sau nhiều lần cùng nhau vượt qua những khó khăn, họ đã có những rung cảm bất ngờ. (xem trailer)

The new adventure of Aladin (Aladin và 1001 thứ)

Khởi chiếu: 18/12

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Kev Adams, Jean-Paul Rouve

Bộ phim hài đậm phong cách Pháp được sản xuất với chi phí 17 triệu USD. Vai nam chính, Sam được giao cho Kev Adams, một trong những diễn viên ăn khách nhất hiện nay tại Pháp. Phim kể về buổi tối trước Giáng sinh, Sam và người bạn chí cốt của mình Khalid, hoá trang thành ông già Noel để thực hiện phi vụ trộm cắp lớn nhất của đời mình tại một trung tâm thương mại. Không may sam bị mắc kẹt trong một đám trẻ con, buộc cậu ta phải bịa ra câu chuyện về Aladin và cây đèn thần phiên bản tự chế.

Hoá thân vào nhân vật Aladin, Sam bắt đầu hành trình đến thủ thành Bát Ða, thành phố của nghìn lẻ một người giàu. Nhưng đằng sau nét văn hoá truyền thống nhiều màu sắc, người dân đang phải chịu đựng sự bạo hành tột độ của ngài tể tướng Ả Rập khiến Sam phải hành động. (xem trailer)

>> Xem tiếp

Quỳnh Như