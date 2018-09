19 phim đặc sắc chiếu rạp tháng 12

'Để Mai tính 2' với sự tái xuất của 'chị Hội' hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả vào mùa Giáng sinh.

3D Rise Of The Legend (tựa Việt: Hoàng Phi Hồng - Bí ẩn một huyền thoại)

Khởi chiếu: 5/12

Thời lượng: 131 phút

Diễn viên: Bành Vu Yến, Trương Tấn, Hồng Kim Bảo, Angela Baby

Nhân vật Hoàng Phi Hồng với võ công cái thế là nguồn cảm hứng cho không ít nhà làm phim tạo nên những tác phẩm điện ảnh để đời về nhân vật này. Với Rise Of The Legend, câu chuyện sẽ xoay quanh cuộc đại chiến giữa Hoàng Phi Hồng và Hắc Hổ Bang hùng mạnh.

Lúc bấy giờ, triều đại Mãn Thanh vào năm 1868 hỗn loạn, nghèo đói bởi những chiêu trò đê hèn của đám tham quan và các băng đảng khét tiếng ở vùng đất cảng. Gánh chịu nỗi đau từ chính những thành phần thối nát của xã hội, Phi Hồng đã phải trải qua một quá khứ vô cùng bi thương. Vào năm 9 tuổi, sau khi cha mất, Phi Hồng được một cao tăng nhận nuôi và truyền dạy võ công. Trong thời gian đó, cậu đã hiểu ra ý nghĩa đích thực của việc báo thù cũng như chuẩn bị những kỹ năng cần thiết để có thể trả thù cho cha của mình. Xoay quanh câu chuyện trừ gian diệt bạo của vị anh hùng thiếu niên, bộ phim còn được dồn nén và đẩy lên đến cao trào khi Hoàng Phi Hồng đối mặt cùng Hắc Hổ Bang tàn ác. (xem trailer)

Horrible Bosses 2 (tựa Việt: Bộ ba siêu bựa)

Khởi chiếu: 5/12

Thời lượng: 108 phút

Diễn viên: Jason Bateman, Jason Sudeikis, Charlie Day, Jennifer Aniston, Jamie Foxx, Chris Pine, Christoph Waltz...

Đã hơn 3 năm kể từ khi Horrible Bosses phần 1 ra rạp và thu về hơn 209 triệu USD (kinh phí sản xuất 35 triệu USD), nhà sản xuất không ngần ngại tiếp tục sản xuất phần hai và hứa hẹn sẽ mang một cơn lốc tiếng cười đến khán giả toàn cầu trong mùa tháng 12 năm nay.

Sau khi tống tên sếp cũ vào tù ở phần 1, Nick (Jason Bateman), Dale (Charlie Day) và Kurt (Jason Sudeikis) đã ung dung thành lập công ty riêng. Tuy nhiên, thành trì mới xây lên chưa lâu thì bị tay đầu tư cáo già Burt Hanson (Christoph Waltz) đạp đổ. Bộ ba siêu bựa một lần nữa tìm đến quân sư Dean "Motherfuckah" Jones (Jamie Foxx) để tiến hành kế hoạch bắt cóc tống tiền để gây dựng lại sự nghiệp, và mục tiêu không ai khác là tay chơi nguy hiểm Rex Hanson (Chris Pine), con trai rượu của Burt Hanson. (xem trailer)

The Pyramid (tựa Việt: Bí ẩn kim tự tháp)

Khởi chiếu: 5/12

Thời lượng: 89 phút

Diễn viên: Garsha Arristos, Joseph Beddelem, Omar Benbrahim

Vào năm 1699, một con tàu Ba Lan trong quá trình vận chuyển 2 xác ướp đã gặp phải hình ảnh những bóng ma lập lờ và cuồng phong dữ dội. Sau đó tới năm 1803, 4 thành viên của đội thám hiểm Kim tự tháp Khafre đã vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Còn vào năm 1922, sau khi khu lăng mộ của Tutankhamun được khai quật thì hàng loạt cái chết thảm khốc đã xảy ra đối với các thành viên của đội khảo sát. Trong vòng 90 năm sau đó, không có thêm một khu lăng mộ nào bị “quấy rầy”.

Cho đến một ngày, một nhóm các nhà khảo cổ học Mỹ khám phá ra Kim Tự Tháp cổ đại bị chôn vùi sâu dưới sa mạc Ai Cập. Càng đi sâu vào kim tự tháp, họ càng vô vọng trước bóng tối vô tận của những hầm mộ. Và cuối cùng, họ nhận ra rằng: họ không chỉ bị mắc kẹt mà còn đang bị săn đuổi bởi một thế lực bí hiểm. (xem trailer)

O.Tghost Overtime (tựa Việt: Trò đùa lúc nửa đêm)

Khởi chiếu: 5/12

Thời lượng: 106 phút

Diễn viên: Ananda Everingham, Ray MacDonald, Shahkrit Yamnarm

Karan (Shahkrit Yamnarm) và Tee (Ray Macdonald) là những người đứng đầu công ty thuê trụ sở văn phòng tại một tòa nhà cao tầng bị đồn là có ma. Nhưng hai người đều không sợ, thậm chí còn thích chơi khăm những người ở lại làm việc khuya. Một đêm nọ, Bodin (Ananda Everingham) ở lại muộn để làm nốt việc. Karan và Tee bắt đầu những trò đùa thường lệ để khiến họ sợ hãi. Nhưng những kẻ chơi khăm đã nhận ra rằng, điều lạ thường xảy ra trong văn phòng không còn là trò đùa của họ. (xem trailer)

My Love, My Bride (tựa Việt: Cô dâu nổi loạn)

Khởi chiếu: 5/12

Thời lượng: 11 phút

Diễn viên: Shin Min Ah, Jo Jong Suk

Phim xoay quanh cặp vợ chồng mới cưới Young Min (Jo Jung Suk) và Mi Young (Shin Min Ah). Sau 4 năm tìm hiểu, họ quyết định tiến đến hôn nhân. Tưởng chừng cuộc sống bên cạnh nhau sẽ phủ đầy màu hồng, thế nhưng thực tế, họ phải đối diện với vô số những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Tuy yêu nhau sâu đậm nhưng đôi lúc họ lại có cảm giác ghét bỏ đối phương. Chính điều này đã khiến cả hai nhiều phen rơi vào tình trạng hoang mang, rối bời.

Được xem là phiên bản mới của My Love, My Bride công chiếu vào năm 1990 do Park Joong Hoon và cố diễn viên Choi Jin Sil thủ diễn, phim vẫn theo sát nội dung của tác phẩm gốc. Dù vậy, sẽ có một số tình tiết được thay đổi cũng như thêm thắt vào để tạo nên sự hấp dẫn và kịch tính hơn. (xem trailer)

Mea Culpa

Khởi chiếu: 5/12

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki

Simon (Vincent Lindon) và Franck (Gilles Lellouche), hai cảnh sát ở Toulon cùng đi ăn mừng sau khi kết thúc một nhiệm vụ. Trên đường lái xe về nhà, họ đâm vào một chiếc xe hơi. Kết quả là gây tai nạn với hai người, một trong số đó là một đứa trẻ. Franck không bị thương nhưng Simon do uống say và lái xe nên bị thương nặng.

Sau vụ tai nạn Simon mất tất cả mọi thứ: cuộc sống gia đình và cả công việc của một cảnh sát. Sáu năm sau, Simon trở thành một nhân viên bảo vệ để có thu nhập làm tròn vai trò người cha với con trai, còn Franck vẫn là một cảnh sát. Thế nhưng, một ngày nọ, con trai Simon vô tình trở thành nạn nhân của băng đảng mafia. Để bảo vệ con trai, Simon và Franck một lần nữa có cơ hội sát cánh xóa sạch băng đảng mafia như thời huy hoàng của họ. (xem trailer)

The Taking of Deborah Logan

Khởi chiếu: 12/12

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Jill Larson, Anne Ramsay, Anne Ramsay, Ryan Cutrona

Câu chuyện bắt đầu khi Mia Medina tìm thấy đối tượng hoàn hảo để thực hiện một bộ phim bảo vệ luận án tiến sĩ của mình về bệnh Alzheimer. Đối tượng đó chính là Deborah Logan và con gái Sarah Logan. Nhưng rồi cô phát hiện ra những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra xung quanh Deborah không phù hợp với bất kỳ phát hiện về bệnh Alzheimer. Những tình huống kinh hoàng bắt đầu xảy ra. (xem trailer)

3D Stand By Doraemon (tựa Việt: Doraemon: Đôi bạn thân)

Khởi chiếu: 12/12

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên lồng tiếng: Wasabi Mizuta, Megumi Ohara, Yumi Kakazu

Phim là câu chuyện về hành trình từ lúc gặp gỡ cho đến lúc chia xa của Doraemon và Nobita. Cậu bé Sewashi - con cháu 4 đời của Nobita ở thế kỷ 22 - du hành qua cỗ máy thời gian và mang theo một chú robot có chức năng giúp đỡ mọi người bằng những món bảo bối bí mật. Sewashi nói rằng cả gia đình đang phải gánh chịu khoản nợ nần mà Nobita để lại. Vậy nên, Sewashi mang Doraemon tới giúp đỡ Nobita, vừa có thể thay đổi tương lai bi đát đó, vừa giúp Nobita được hạnh phúc hơn. Có lẽ nhiều người sẽ không nhớ rằng, ban đầu Doraemon không vui vẻ gì với nhiệm vụ này, khiến cho Sewashi phải cài đặt một chương trình hợp tác, buộc Doraemon phải ở lại chăm sóc cho Nobita. Nếu không, Doraemon sẽ không thể trở về thế kỷ 22 được nữa. (xem trailer)

In The Dark (tựa Việt: Sợ hãi tột độ)

Khởi chiếu: 12/12

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên: Wang Po Chien, Candy Lee, Jennifer Poh

Một thầy bói dự đoán rằng, Joseph và May không bao giờ có thể kết hôn, nhưng anh không tin vào nó và vẫn làm mọi thứ theo kế hoạch hỏi cưới May. Trước ngày cưới, May qua đời vì tai nạn giao thông. Joseph tìm đến một pháp sư với hy vọng có thể được nói chuyện với với vợ ở thế giới bên kia. Nhưng thay vì May, anh lại gặp được hồn ma của một người đàn ông cùng chết với vợ mình trong vụ tai nạn. Để tìm hiểu mối quan hệ giữa người đàn ông này và vợ sắp cưới của mình, Joseph tìm mọi cách để kết nối với thế bên kia và mọi bí mật chỉ có thể được lột trần trong bóng tối. (xem trailer)

Để Mai tính 2

Khởi chiếu: 12/12

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Thái Hoà, Huy Khánh, Diễm My 9X, Quang Sự, Thu Trang, Hoàng Phúc, Linh Sơn

Bốn năm sau khi chia tay với Dũng và Mai, Phạm Hương Hội (Thái Hòa) giờ đã khác xưa rất nhiều. Sau khi trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, Hội về Việt Nam để thực hiện dự án xây dựng trung tâm mua sắm khổng lồ Mega Malls. Vừa đặt chân xuống sân bay, duyên số giúp Hội gặp được một tình yêu mà Hội bấy lâu hằng mơ ước. Thế nhưng số phận lại đùa giỡn một lần nữa khi bắt buộc Hội phải lựa chọn: một bên là tình yêu trong mơ, bên kia là sự nghiệp cả đời. (xem trailer)

The Hobbit: The Battle Of The Five Armies (tựa Việt: Người Hobbit: Đại chiến 5 cánh quân)

Khởi chiếu: 19/12

Thời lượng: 144 phút

Diễn viên: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage

Giành lại được vùng đất quê hương từ tay rồng Smaug, nhưng tộc người lùn đã vô tình giải phóng một sinh vật chết chóc. Giận giữ, Smaug đã giáng cơn thịnh nộ xuống những người đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ không có khả năng tự vệ tại Lake-town.

Bị ám ảnh bởi kho tàng mới giành lại được, Thorin (Richard Armitage) đã hy sinh tình bạn và danh dự để tích trữ chúng, mặc cho Bilbo (Martin Freeman) tìm mọi cách chỉ ra nguyên nhân khiến tộc Hobbit rơi vào nguy hiểm. Thế nhưng, mối nguy lớn hơn đang chờ họ ở phía trước. Không ai thấy trước được điều đó ngoài Pháp sư Gandalf (Ian McKellen). Kẻ thù Sauron đã phái quân đoàn Orc bí mật tấn công Lonely Moutain. Để chống lại cuộc chiến, Tiên tộc và Loài người phải quyết định đoàn kết hay bị tiêu diệt. Bibo một lần nữa phải dấn thân vào trận chiến bi hùng của Ngũ quân vì sinh mạng của mình cũng như bạn bè. (xem trailer)

Night At The Museum: Secret Of The Tomb (tựa Việt: Đêm vở viện bảo tàng: Bí mật hầm mộ)

Khởi chiếu: 19/12

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Ben Stiller, Owen Wilson, Dan Stevens, Robin Williams, Rebel Wilson

Sau 8 năm kể từ khi phần đầu tiên Night at the Museum ra mắt vào năm 2006, nam diễn viên Ben Stiller sẽ tiếp tục quay lại màn ảnh rộng với trang phục nhân viên bảo vệ ca đêm của viện bảo tàng thành phố trong phim mới. Đây cũng là phần cuối cùng trong loạt phim được nhiều khán giả yêu mến.

Câu chuyện bắt đầu khi anh chàng Larry Daley (Ben Stiller), một người hay mơ mộng, chấp nhận công việc gác đêm tại Viện bảo tàng để gây ấn tượng với con trai của mình. Không ai ngờ rằng, khi màn đêm buông xuống, con người, thiên nhiên trong bảo tàng sống dậy, Larry trở về với lịch sử huyền thoại và bắt đầu những chuyến phiêu lưu kỳ thú của mình. (xem trailer)

The Crossing (tựa Việt: Thái Bình Luân: Chuyến tàu định mệnh)

Khởi chiếu: 19/12

Thời lượng: 103 phút

Diễn viên: Chương Tử Di, Song Hye Kyo, Kim Thành Vũ, Huỳnh Hiểu Minh, Đồng Đại Vĩ, Tần Hải Lộ

Được ví như phiên bản Trung Hoa của Titanic, phim diễn ra trong bối cảnh chính phủ Quốc Dân Đảng chạy sang Đài Loan trong cuộc nội chiến Trung Quốc. Nội dung tác phẩm xoay quanh 3 đôi tình nhân Trung Quốc đi trên con tàu xấu số đến Đài Loan vào năm 1949 trong chuyến di cư tập thể.

Phim dựa trên sự kiện có thật về con tàu Thái Bình bị đắm vào 27/1/1949 ở eo biển Baijie, cách Thượng Hải 71 dặm về phía Đông Nam sau khi va chạm với một tàu chở hàng. Có tất cả 1.000 người thiệt mạng, nhiều người trong số họ là tầng lớp giàu có thượng lưu chạy trốn cuộc công kích của quân Cộng Sản. (xem trailer)

Chung cư

Khởi chiếu: 24/12

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Phương Mai, Hoàng Phúc, Quang Sự, Chi Pu

Khai thác cốt truyện kinh điển về hồn ma oan khuất ẩn trong khu chung cư cũ kỹ, bộ phim dẫn dắt người xem vào một không gian chật hẹp nhưng chứa đựng biết bao câu chuyện buồn vui giữa lòng Sài Gòn hiện đại.

Không chịu được nỗi đau về sự phản bội mà người chồng đã gây ra, Lan (Phương Mai) - một nhà văn viết truyện trinh thám - đã quyết định cùng đứa con trai 5 tuổi của mình rời khỏi ngôi nhà và đến thuê căn hộ trong một chung cư cũ kỹ. Một lần tình cờ, con trai của Lan được bà Chu quản lý chung cư tặng cho một hộp nhạc. Kể từ đó những cơn ác mộng trong đêm bỗng trở nên nhiều hơn một cách bất thường. (xem trailer)

Tốc độ và đường cong

Khởi chiếu: 25/12

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Quý Bình, Khương Ngọc, Diễm My 9X, Lê Khánh

Việt (Khương Ngọc) đang quản lý một gara xe cao cấp và là một tay chơi nổi tiếng trong giới chơi xe ở Sài Gòn. Cuộc sống của Việt tưởng chừng như hoàn hảo: những chiếc xe siêu đẳng và người đẹp Đan Trinh (Diễm My 9X) yêu anh vô điều kiện. Nhưng khuất sau những hào nhoáng của giới thượng lưu mà Việt dấn thân vào, vẫn là một tâm hồn đầy thương tích của một kẻ có tuổi thơ không mấy bình yên.

Cuộc sống của Việt bắt đầu xáo trộn với sự xuất hiện của Nin (Quý Bình) - một người cũng có đam mê cuồng nhiệt với những vòng quay bánh xe như Việt. Vừa trở về từ Thái Lan, với vẻ ngoài hiền lành và những hiểu biết vượt trội về thế giới xe, Nin trở thành một người bạn không thể thiếu trong nhóm của Việt. (xem trailer)

3D Exodus: Gods and Kings (tựa Việt: Cuộc chiến chống Pha-ra-ông)

Khởi chiếu: 25/12

Thời lượng: 142 phút

Diễn viên: Aaron Paul, Christian Bale, Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Ben Kingsley

Dựa trên câu chuyện trong kinh thánh xưa, phim kể về nhân vật huyền thoại Moses và cuộc hành trình vĩ đại đầy cam go của ông dẫn dắt người dân Do Thái thoát khỏi đất nước Ai Cập và sự hà khắc của Pha-ra-ông. Phim được thực hiện bởi đạo diễn tài năng Ridley Scott - người từng thành công với những tác phẩm nổi tiếng về thời trung cổ như Gladiator, Kingdom of Heaven…(xem trailer)

The Hunderd-Foot Journey (tựa Việt: Hành trình 100 bước)

Khởi chiếu: 25/12

Thời lượng: 124 phút

Diễn viên: Helen Mirren, Manish Dayal

Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Richard C. Morais, với kịch bản chuyển thể của nhà biên kịch Steven Knight (Amazing Grace, Redemption) và đạo diễn bởi Lasse Hallstrom (Chocolat, Hachiko).

Câu chuyện kể về cậu bé Hassan Haji (Manish Dayal). Sau cuộc hành trình từ Mumbai qua khắp châu Âu, cậu cùng đại gia đình người Ấn Độ của mình dừng chân tại một thị trấn nhỏ của nước Pháp, với dự tính mở một nhà hàng để sinh sống. Số phận trớ trêu, nhà hàng của Hassan lại đối diện với nhà hàng Pháp danh tiếng với đầu bếp đầy quyền lực Madame Mallory (Hellen Mirren). Sau cuộc gặp gỡ tình cờ, Madame Mallory và ông bố khó tính, ồn ào của Hassan nhanh chóng trở thành hai con người khắc khẩu và biến hai nhà trở thành những đối thủ cạnh tranh khốc liệt. Trong tình huống đó vẫn có những điều kỳ diệu xảy ra, đó là khi nhờ quen biết cô phụ bếp xinh đẹp của nhà hàng đối thủ, Hassan được Madame Mallory bất ngờ phát hiện ra năng khiếu nấu bếp thiên bẩm của cậu. (xem trailer)

Manhole (tựa Việt: Sát nhân cống ngầm)

Khởi chiếu: 26/12

Thời lượng: 101 phút

Diễn viên: Jung Kyung Ho, Jeong Yu-mi, Kim Sae-ron, Jo Dal-hwan

Bộ phim kể về việc một cô gái trẻ (Kim Sae Ron đóng) bị bắt cóc bởi một tên sát nhân nguy hiểm chuyên dùng lỗ cống để bắt và giết nạn nhân. Chị gái cô (Jung Yu Mi) cố gắng tìm ra và cứu thoát cô trước khi quá muộn. (xem trailer)