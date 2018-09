18 phim hấp dẫn chiếu rạp tháng 3/2017

Bom tấn 'Kong: Skull Island' với nhiều cảnh quay tại Việt Nam được khán giả mong đợi, bên cạnh phim 'Dạ cổ hoài lang'.

Logan (Người sói)

Khởi chiếu: 3/3

Thời lượng: 135 phút

Diễn viên: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Dafne Keen

Phim lấy bối cảnh năm 2029, giống loài dị nhân gần như bị tuyệt diệt. Wolverine (Hugh Jackman) lúc này phải đối mặt với sự lão hóa cả về thể chất lẫn khả năng phục hồi. Anh cùng với Giáo sư X, người lúc này đang mắc chứng bệnh Alzheimer, phải hợp sức để bảo vệ cô bé dị nhân Laura Kinney. Đối chọi với một đội quân ác nhân mạnh mẽ do Donald Pierce dẫn đầu và một tổ chức khổng lồ bí ẩn ở phía sau, liệu họ có bảo toàn được tính mạng và viết tiếp câu chuyện của mình.

Trailer phim 'Logan' Trailer phim 'Logan'

The Shack (Ngôi lều huyền bí)

Khởi chiếu: 3/3

Thời lượng: 124 phút

Diễn viên: Sam Worthington, Octavia Spencer, Tim McGraw

Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên với hơn 22 triệu ấn bản bán ra trên khắp toàn cầu. Nội dung nói về cuộc hành trình tâm linh đầy kỳ thú của một người cha (Sam Worthington) đang trong giai đoạn trầm cảm và mất hết niềm vui sống sau cái chết đột ngột của cô con gái nhỏ.

Trailer phim 'The Shack' Trailer phim 'The Shack'

Hot boy nổi loạn 2

Khởi chiếu: 3/3

Thời lượng: 83 phút

Diễn viên: Lương Mạnh Hải, La Quốc Hùng, Trần Huy Anh, Trung Dân

Sau thành công của phần đầu Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt, phần 2 tiết lộ nhiều chi tiết hơn về thế giới mại dâm nam phức tạp và đen tối. Sau khi được cứu sống, Lam (Lương Mạnh Hải) quay về với công việc cũ làm trai đứng đường và vẫn tiếp tục đi tìm Khôi, bạn trai cũ. Tới khi Lam gặp được Khôi, Lam nhận ra số phận quá bất công với mình.

Trailer phim 'Hot boy nổi loạn 2' Trailer Hot boy nổi loạn 2

Vali tình yêu

Khởi chiếu: 3/3

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Huy Khánh, Kiều Linh, Bạch Công Khanh, Vy Oanh

Mọi chuyện bắt đầu khi Phát - một tài xế taxi (Huy Khánh) chở Nam Phong (Bạch Công Khanh) từ sân bay Liên Khương về Đà Lạt thì bất ngờ gặp Nhi (Vy Oanh) đang treo cổ tự tử. Nam Phong lập tức xuống xe ngăn cản thì bị một đám giang hồ xông tới hành hung. Phát đã hoảng hốt lái xe bỏ chạy nhưng từ đó, anh dần khám phá ra nhiều điều kỳ lạ và bị dẫn dắt đến một vụ án.

Trailer phim 'Vali tình yêu' Trailer phim 'Vali tình yêu'

Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu)

Khởi chiếu: 10/3

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Toby Kebbell, Cảnh Điềm...

Bộ phim tái hiện lại hình tượng Chúa tể loài khỉ trong một hành trình phiêu lưu, hấp dẫn dưới bàn tay đạo diễn tài ba Jordan Vogt-Robert. Trong phim, một nhóm các nhà thám hiểm liều lĩnh khám phá hòn đảo chưa có dấu chân người tại Thái Bình Dương. Hòn đảo hoang sơ, tuyệt đẹp nhưng nơi đây lại ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Và điều đáng sợ hơn, nhóm thám hiểm không hề hay biết rằng mình đang dấn thân vào lãnh địa của Kong huyền thoại.

Trailer 'Kong: Skull Island' với nhiều cảnh quay tại Việt Nam Trailer Kong: Skull Island

Ballerina (Vũ điệu thần tiên)

Khởi chiếu: 10/3

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Dane DeHaan, Elle Fanning, Maddie Ziegler

Vào những năm 1880, Félicie - một cô gái mồ côi nghèo với mơ ước trở thành một nữ diễn viên múa ballet nhưng không được đào tạo một cách chính quy. Cô bé quyết định thoát khỏi vùng nông thôn Brittany để đến với Paris hoa lệ cùng cậu bạn thân Victor. 11 tuổi, không một chút kinh nghiệm, không một xu dính túi nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Victor và Odette (cựu diễn viên múa ballet tài giỏi) cùng sự quyết tâm cao độ, Félicie chấp nhận đương đầu với vô số thách thức để theo đuổi đam mê của mình.

Trailer phim 'Ballerina' Trailer phim 'Ballerina'

The Bye Bye Man

Khởi chiếu: 10/3

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas

3 cô cậu sinh viên bị ám bởi những thế lực siêu nhiên vô hình. Tình cờ, cả ba đã phát hiện ra một chiếc đồng hồ kỳ lạ có khắc dòng chữ “the bye bye man”. Và cũng chính từ đó, hàng loạt những chuyện kỳ lạ xảy đến với họ khiến từng người một ra đi trong kinh hoàng.

Trailer phim 'The bye bye man' Trailer phim 'The Bye Bye Man'

Beauty and the beast (Người đẹp và quái vật)

Khởi chiếu: 17/3

Thời lượng: 129 phút

Diễn viên: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Audra McDonald, Ian McKellen, Emma Thompson

Tác phẩm kể về chuyến hành trình của Belle (Emma Watson), một cô gái xinh đẹp, yêu đời và độc lập nhưng bị bắt nhốt trong tòa lâu đài của một tên Quái vật xấu xí. Thay vì sợ hãi với hoàn cảnh hiện tại, Belle nhanh chóng kết bạn với những đồ vật trong lâu đài, đây cũng chính là những gia nhân giúp việc đã bị mắc phải lời nguyền. Quá trình ở trong lâu đài cũng là lúc Belle dần hiểu hơn tính cách của vị Hoàng tử thật sự được giấu trong hình hài của Quái vật xấu xí hiện tại.

Trailer phim 'Beauty and the beast' Trailer phim 'Beauty and the beast'

A gift (Món quà tình yêu)

Khởi chiếu: 17/3

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Chattawit Thanasaewee, Nittha Jirayungyurn, Hoy Apisak, Anna

Bộ phim được xây dựng dựa trên chuyện tình của 3 cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng nhất Thái Lan hiện nay. Mỗi cặp đôi có câu chuyện khác nhau nhưng giữa họ đều có chung một sở thích là âm nhạc và nhạc cụ.

Trailer phim 'A Gift' Trailer phim 'A gift'

The Bride

Khởi chiếu: 17/3

Thời lượng: 94 phút

Diễn viên: Vyacheslav Chepurchenko, Aleksandra Rebenok, Igor Khripunov

Bộ phim kinh dị của Nga là câu chuyện về cô gái tên Nastya sống tại một thị trấn nhỏ. Chồng mới cưới của cô - Ivan đưa cô về quê để gặp mặt gia đình chồng. Khi đến nơi, cô phát hiện ra dường như mình đã quyết định sai lầm bởi xung quanh cô là những con người kỳ lạ, những tấm hình kinh dị xung quanh ngôi nhà. Ivan biến mất khi gia đình đang chuẩn bị cho Nastya một nghi lễ cưới truyền thống bí ẩn của người Nga. Cô phải đấu tranh để lấy lại sự bình tĩnh, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn và vợ chồng cô sẽ sống hạnh phúc suốt đời. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cô vẫn còn sống.

The space between us (Khoảng cách giữa chúng ta)

Khởi chiếu: 24/3

Thời lượng: 121 phút

Diễn viên: Carla Gugino, Britt Robertson, Asa Butterfield

Cậu bé Gardner được sinh ra và lớn lên trên Sao Hỏa. Đến năm 16 tuổi, cậu quyết định bắt đầu chuyến hành trình của mình trở về trái đất và chinh phục trái tim của Tulsa, người khiến cậu có những rung động đầu đời. Trong cuộc hành trình trở về ấy, cả hai đi tìm người bố chưa bao giờ gặp mặt của Gardner và cùng nhau trả lời câu hỏi thú vị: “Trái đất có gì vui?”.

Trailer phim 'The space between us' Trailer phim 'The Space Between Us'

Power Rangers (Năm anh em siêu nhân)

Khởi chiếu: 24/3

Thời lượng: 124 phút

Diễn viên: Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Bill Hader

Bộ phim hé lộ câu chuyện ít ai biết về nhóm siêu anh hùng. Billy Craston, Trini, Kimberly Hart, Zack Taylor, và Jason Lee Scott đều là những thiếu niên biệt lập ở trường trung học, hay bị bạn bè bắt nạt hoặc xa lánh. Cùng nhau khám phá ra một di tích khảo cổ từ ngoài Trái Đất, họ vô tình hấp thụ nguồn sức mạnh bí ẩn và trải nghiệm những khả năng phi thường.

Trailer phim 'Power Rangers' Trailer phim 'Power Rangers'

In Dubious Battle

Khởi chiếu: 31/3

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Nat Wolff, James Franco, Selena Gomez, Vincent D'Onofrio

Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả John Steinbec, miêu tả cuộc đấu tranh kinh tế giữa người lao động và giai cấp tư bản trong năm 1930 tại Mỹ khi chiến tranh có nguy cơ xảy ra.

Trailer phim 'In Dubious Battle' Trailer phim 'In Dubious Battle'

Ghost in the shell (Vỏ bọc ma)

Khởi chiếu: 31/1

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Scarlett Johansson, Michael Pitt, Michael Wincott

Bộ phim xoay quanh nữ đặc vụ Major - một cyborg, nửa người nửa máy (Scarlett Johansson). Cô là người đứng đầu đội đặc nhiệm tinh nhuệ Section 9, cơ quan được trực tiếp điều hành bởi chính phủ, chuyên đảm nhận việc điều tra chống tội phạm. Quyết tâm tiêu diệt tất cả các thành phần nguy hiểm và cực đoan, Section 9 phải đối mặt với âm mưu đen tối của kẻ thù đang muốn xóa sạch những tiến bộ về robot Hanka trong công nghệ máy tính.

Trailer phim 'Ghost in the shell' Trailer phim 'Ghost in the shell'

Lô tô

Khởi chiếu: 31/3

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: NSƯT Hữu Châu, Phương Thanh, Long Nhật, Trung Dân, Bình Minh, Minh Dũng, Nam Em, Huỳnh Lập, Hải Triều

Nội dung kể về cuộc đời của Lệ Liễu - “cô đào chính“ của gánh lô tô Phù Hoa. Lệ Liễu thật ra là một người đàn ông tên Đực (NSƯT Hữu Châu). Đực lớn lên và cũng phải lập gia đình như bao người đàn ông khác. Cho đến một ngày Đực quyết định rời bỏ gia đình đi theo tiếng gọi thôi thúc trong tâm thức. Anh đến với đoàn lô tô để được sống với con người thật và với khao khát của mình dù cuộc sống có tuềnh toàng, hắt hiu, chập choạng như gánh hát lô tô nay đây mai đó.

Teaser phim 'Lô tô' Teaser phim 'Lô tô'

Dạ cổ hoài lang

Khởi chiếu: 24/3

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài, Ngọc Hiệp, Thanh Thủy, Đình Hiếu, Will, Kiều Oanh...

Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được chuyển thể từ vở kịch nổi tiếng cùng tên cách đây 22 năm của tác giả Thanh Hoàng. Phim xoay quanh chuyện đời của ông Tư (Hoài Linh) và ông Năm (Chí Tài), hai người bạn thân từ thời trai trẻ, hai tình địch, và giờ là cặp hàng xóm cùng cảnh ngộ trên đất Mỹ. Những ký ức tuyệt đẹp ngày xưa, tình yêu thương trong trái tim hai ông già có đủ sức để chống chọi lại với nghịch cảnh, kết nối lại những đứa con xa quê trở về nguồn cội?

Trailer phim 'Dạ cổ hoài lang' Hoài Linh bị cháu gái mắng chửi trong phim 'Dạ cổ hoài lang'

Life (Mầm sống hiểm họa)

Khởi chiếu: 24/3

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Rebecca Ferguson, Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds

Một nhóm phi hành gia đa quốc tịch trên Trạm Không Gian Quốc Tế đã đánh dấu cho lịch sử thế giới khi thu thập được một mẫu vật quý giá từ Sao Hỏa. Nhưng mối hiểm họa cũng bắt đầu từ sinh vật tưởng chừng như không nguy hiểm này. Chúng tấn công lại phi hành doàn, đe dọa thôn tính Trái đất.

Trailer phim 'Life' Trailer phim 'Life'

The Boss Baby (Nhóc trùm)

Khởi chiếu: 31/3

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow

Cậu bé Tim 7 tuổi vốn dĩ đang có một cuộc sống rất ấm êm và đầy màu hồng thì bỗng dưng phải đối mặt với biến cố lớn trong đời: có một đứa em trai và phải học cách làm anh. Mọi thứ trong căn nhà đảo lộn tất cả và bỗng chốc Tim bị cho ra rìa. Đến một ngày nọ Tim phát hiện em bé không “bé” như mọi người vẫn tưởng, nó nói giọng người lớn và cư xử như dân anh chị.

Trailer phim 'The Boss Baby' Trailer phim 'The boss baby'