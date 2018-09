18 phim đặc sắc chiếu rạp tháng 4

Được khán giả mong đợi nhất là hai tác phẩm hành động 'Fast & Furious 7' và 'Avengers: Age of Ultron'.

Fast & Furious 7

Khởi chiếu: 3/4

Thời lượng: 137 phút

Diễn viên: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson

Seri Fast & Furious qua mỗi phần lại được nâng cấp thêm một mức độ mới: hành động bùng nổ hơn, tình thế mạo hiểm hơn, nhịp phim cũng căng thẳng hơn. Nhưng điều khiến phần 7 khác biệt so với các phần trước đó là yếu tố cảm xúc được đẩy lên cao. Đây cũng là tập phim cuối cùng có sự tham gia của Paul Walker - cố diễn viên đã gắn bó với seri phim này từ những ngày đầu tiên. Vin Diesel, nam chính của phim từng chia sẻ: “Ý nghĩa về gia đình trong tập phim này thật sự đã vượt qua phạm vi màn ảnh, và cả thế giới sẽ cảm thấy mình là một phần trong gia đình”.

Nội dung phần 7 nói về đoàn xe và băng nhóm của Dominic Toretto (Vin Diesel) trở về nghỉ ngơi tại Los Angeles sau khi hạ gục Owen Shaw. Tuy nhiên họ nhanh chóng phải đối mặt với một cuộc chiến khác khi anh trai của Owen Shaw (Jason Statham) xuất hiện, đe dọa sẽ trả thù. Trong chớp mắt, hắn cho nổ tung ngôi nhà của Toretto thành những mảnh vụn. Dom cùng băng nhóm của mình sẽ phải lên đường ngay lập tức để ngăn chặn tên “quái vật” sống trong một thế giới với những luật lệ riêng. (xem trailer)

While We’re Young (Khi ta còn trẻ)

Khởi chiếu: 3/4

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver, Amanda Seyfried

Phim kể về một cặp vợ chồng ở tuổi trung niên. Cuộc sống gia đình của họ bỗng dưng bị lạc nhịp khi có một cặp tình trẻ len vào. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, được viết kịch bản, sản xuất và đạo diễn bởi Noah Baumbach. While we're young từng được lựa chọn để công chiếu trong phần trình bày đặc biệt của LHP quốc tế Toronto 2014. (xem trailer)

Thám tử Hên Ry

Khởi chiếu: 10/4

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Tấn Beo, Hoàng Bách, Trương Thế Vinh, Duy Nhân, Ái Châu, Linh Chi, Nguyễn Hồng Ân

Vào 3 năm trước, một cô gái bị tai nạn giao thông tại đoạn đường vắng nhưng vết thương quá nặng khiến cô không thể qua khỏi. Cũng từ đó nơi ấy thưa vắng người qua lại, địa điểm xảy ra tai nạn cũng dần tồn tại dưới cái tên “cung đường thảm khốc”. Ba năm sau, vợ của Huy (Ái Châu) tìm đến thám tử lừng danh Hên Ry (Tấn Beo) để nhờ anh điều tra về vụ tai nạn bí ẩn của chồng mình. Huy (Hoàng Bách) cũng gặp nạn trên cung đường này. Đoạn đường thỉnh thoảng có một cô gái váy trắng xin quá giang người qua đường rồi biến mất. Để giải mã chuỗi vụ án kỳ bí có liên quan đến “hồn ma áo trắng”, thám tử Hên Ry cùng với cô trợ lý xinh đẹp (Nhi Katy) và chàng cảnh sát hình sự (Trương Thế Vinh) đã lần theo các manh mối tìm về quá khứ. (xem trailer)

Run all night (Tẩu thoát trong đêm)

Khởi chiếu: 10/4

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Liam Neeson, Ed Harris, Joel Kinnaman

Bộ phim đưa người xem đến với thế giới ngầm nơi Jimmy Conlon (Liam Neeson) - một cựu sát thủ chuyên nghiệp hiện phải mượn đến rượu để quên đi những ám ảnh tội lỗi trong quá khứ. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ đi vào dĩ vãng nếu như Mike - con trai Jimmy không bị xã hội đen truy đuổi. Trong giây phút cận kề cái chết, Jimmy đã phải giết Danny - con trai ông trùm Shawn Maguire và cũng chính là người bạn thân lâu năm của mình để cứu lấy Mike. Và từ đây, cuộc chiến đấu tranh cho sự sống của của bố con Jimmy cũng chỉ mới bắt đầu. (xem trailer)

Big Game (Săn lùng)

Khởi chiếu: 10/4

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Samuel L.Jackson, Ray Stevenson, Onni Tommilia

Âm mưu nhằm vào Tổng thống Mỹ (Samuel L.Jackson) dần được hé lộ khi máy bay chở ông trên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Phần Lan phát hiện tín hiệu tên lửa đang tiến tới. Để bảo vệ tổng thống, mật vụ Morris (Ray Stevenson) quyết định đưa ông vào khoang cứu hộ khẩn cấp và đưa xuống mặt đất. Ngờ đâu, chính Morris lại là kẻ sắp đặt tất cả để biến ông thành mục tiêu săn đuổi của một nhóm khủng bố. May mắn thay, ông nhận được sự giúp đỡ từ cậu bé người địa phương Oskari (Onni Tommilia) đang nhận nhiệm vụ săn linh dương để chứng tỏ sự trưởng thành theo tục lệ của người dân nơi đây. (xem trailer)

Foosball (Vua banh bàn)

Khởi chiếu: 10/4

Thời lượng: 106 phút

Diễn viên lồng tiếng: Gabriel Almirón, Federico Cecere, Ezequiel Cipols

Rắc rối tìm đến anh chàng tài năng nhưng nhút nhát Amadeo khi Ace/Grosso - một thanh niên cùng làng đạt danh hiệu cầu thủ bóng đá xuất sắc thế giới, trở về để trả đũa cho trận thua bi lắc duy nhất. Trớ trêu hơn, Amadeo khám phá ra rằng những cầu thủ trên bàn bi lắc của anh có thể hoạt động và nói chuyện như con người. (xem trailer)

Kill Me Three Times (Ba lần chết hụt)

Khởi chiếu: 17/4

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Alice Braga, Teresa Palmer, Callan Mulvey, Luke Hemsworth, Bryan Brown

Đây là bộ phim hành động 16+ của Australia được đạo diễn bởi Kriv Stenders. Nội dung phim đưa khán giả theo chân một gã sát thủ chuyên nghiệp (Pegg) được phái tới giết vợ của một tỷ phú, tuy nhiên mọi chuyện lại không chỉ đơn giản như thế khi nó chứa đựng nhiều tình huống không ai ngờ tới. (xem trailer)

Kidnapping Mr.Heineken

Khởi chiếu: 17/4

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Jim Sturgess, Sam Worthington, Anthony Hopkins

Đây là bộ phim hành động tâm lý do Mỹ sản xuất và Daniel Alfredson làm đạo diễn. Tác phẩm lấy ý tưởng từ câu chuyện có thật về vụ bắt cóc Freddy - cháu trai của người sáng lập hãng bia Heineken vào năm 1983. Nhóm xã hội đen đã đòi số tiền chuộc khổng lồ: 16 triệu Euro. (xem trailer)

C'est si bon (Nàng thơ của ngày hôm qua)

Khởi chiếu: 20/3

Thời lượng: 122 phút

Diễn viên: Jung Woo, Kim Yun Seok, Han Hyo Joo, Kim Hee Ae

Nhắc đến nhà hát C’est Si Bon nổi tiếng tại phía Nam Hàn Quốc không thể không biết đến nhóm nhạc huyền thoại Twin Folio. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho bộ phim, kể về câu chuyện khi các thành viên vẫn tuổi đôi mươi và bắt đầu chinh phục danh vọng. Bộ phim với những giai điệu nhẹ nhàng cùng màu sắc tươi tắn sẽ mang tới những thông điệp sâu sắc về tuổi trẻ. (xem trailer)

TEANA: 10.000 Years Later (Đại chiến sau tận thế)

Khởi chiếu: 17/4

Thời lượng: 107 phút

Đây là phim hoạt hình kinh phí lớn nhất Trung Quốc trong năm 2014. Phim nói về suy thoái môi trường, suy đồi đạo đức đã khiến toàn bộ hành tinh bị hủy diệt đồng thời nhiều bộ tộc và sinh vật mới được hình thành, tạo nên một nền văn minh mới ở Tây Vực. Sau 10.000 năm, thủ lĩnh của Điểu tộc là Điểu Thần đã xúi giục chúng thần ăn cắp Thượng cổ ma pháp để thỏa mãn dã tâm muốn thế giới trở về thời đại tà ác ngày trước. Một cô gái tên Teana đã tập hợp các dũng sĩ, lên đường đến Kuger để tìm cách diệt Điểu Thần, trong khi toàn bộ nhân loại đang đứng trên bờ vực diệt vong một lần nữa. (xem trailer)

Make Me Shudder 3 (Ma của ngày hôm qua)

Khởi chiếu: 17/4

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Kunatip Pinpradub, Kittipat Samarntragulchai

Biệt đội trai đẹp trong phim Ma nữ tìm chồng năm 2014 đã trở lại trong phần mới. Lần này, nhóm học sinh lạc vào thế giới xác sống trên bờ biển Phuket. Sự đáng sợ tăng lên khi họ không phải đối mặt với một con ma, mà là cả khách sạn toàn ma. (xem trailer)

Avengers: Age of Ultron (Đế chế Ultron)

Khởi chiếu: 24/4

Thời lượng: 142 phút

Diễn viên: Robert Downey JR., Chris Evans, Chris Hemsworth

Những bộ phim của Marvel chưa bao giờ thôi "khuynh đảo" người hâm mộ, dù mới chỉ đang nằm trong máy quay hay khi đã thực sự ra rạp. Phần tiếp theo của bom tấn The Avenger hứa hẹn sẽ thu hút hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Ở phần này, Tony Stark cố gắng tái khởi động chương trình gìn giữ hòa bình thế giới mà đã lâu chưa hoạt động, nhưng kết quả đã không như mong đợi. Trước tình thế đó, các siêu anh hùng gồm Iron Man, Captain America, Thor, The Incredible Hulk, Black Widow và Hawkeye đã tham gia vào một cuộc thử nghiệm để cứu lấy trái đất. Khi Ultron xuất hiện, hắn mang theo một kế hoạch khủng khiếp để tàn phá trái đất và loài người. Biệt đội siêu anh hùng buộc phải vào cuộc để ngăn chặn âm mưu tàn ác của Ultron. (xem trailer)

The Longest Ride (Con đường bất tận)

Khởi chiếu: 24/4

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Scott Eastwood, Britt Robertson

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tình cảm bán chạy nhất năm 2013 của nhà văn Nicholas Sparks, bộ phim là hai câu chuyện tình đan xen giữa hai thế hệ. Sophia và Luka tình cờ quen biết Ira sau khi cứu ông khỏi một vụ tai nạn. Câu chuyện tình của Ira và Ruth thời trẻ một lần nữa trở lại qua những lá thư tình ông chưa bao giờ đọc, và qua những ký ức đã ám màu thời gian. Đan xen trong đó là bài học về tình yêu và đam mê, về hạnh phúc và đau khổ. Không ai biết câu chuyện của Ira đã kết thúc như thế nào, cũng chưa thể đoán được Sophia và Luke lựa chọn ra sao. (xem trailer)

Oan hồn

Khởi chiếu: 28/4

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Lily Luta, Ngô Kiến Huy, Huỳnh Anh, Song Ngư, Pumwaree Yodkamol, Saichia Wongwirot

Oan hồn là câu chuyện về đôi vợ chồng son Troy và Charman(Lily Luta) vừa dọn về căn nhà mới với mơ ước hạnh phúc dài lâu. Nhưng hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn, người vợ trẻ Charman bất ngờ tự tử khiến Troy đau đớn và hóa điên. Anh luôn khẳng định rằng chính ngôi nhà đã giết chết Charman. Lo sợ cho sức khỏe của Troy, cô em gái Ploi (Pumwaree Yodkamol) và người bạn thân Song Kỳ (Song Ngư) vội vã mời vị thầy pháp (Saichia Wongwirot) cùng 1 biệt đội bắt ma để để trừ tà cho ngôi nhà. Nhưng không ngờ họ lại phát hiện một bí mật khủng khiếp khác

Ma dai

Khởi chiếu: 28/4

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Ngân Khánh, Đức Thịnh, Hoài Linh, Thái Hòa, Hari Won, Hà Việt Dũng..

Phim là chuyện tình tay ba giữa một anh chàng "xấu lạ" - Thố (Đức Thịnh) và cô nàng xinh đẹp - Lam (Ngân Khánh), cùng Vĩnh (Hà Việt Dũng) - đẹp trai, phong độ. Mặc dù tên phim đề cập đến ma quỷ nhưng nhà sản xuất khẳng định đây không phải phim ma, mà là phim tình cảm - hài xoay quanh một con ma "dai dẳng". Cũng chính sự dai dẳng này giúp người khác nhận ra những điều quý báu, những giá trị cuộc sống mà theo lời nhà sản xuất Đức Thịnh thì: "Đôi khi có những việc mà chúng ta sẽ không hiểu được khi ở cạnh con người, nhưng lại hiểu khi ở cùng một con ma". (xem trailer)

Asterix: The Land of the Gods (Asterix: Vùng đất thần thánh)

Khởi chiếu: 29/4

Thời lượng: 85 phút

Diễn viên lồng tiếng: Roger Carel, Guillaume Briat, Lionnel Astier

Bộ phim hoạt hình Pháp kể về Julius Caesar chiếm toàn bộ làng Gô-loa với kế sách thâm hiểm nhất. Khi sức mạnh quân đội không thể đè bẹp được “đám cỏ dại cố chấp cuối cùng còn sót lại” này, Caesar quyết định dùng cách khác để xâm lược: hắn “chuyển nhà” đến ngay cổng làng. Với "dự án chung cư sang chảnh" phong cách rất La Mã mang tên Vùng đất thần thánh, Caesar đã gây sức ép để khiến người dân làng Gô-loa dần đồng hóa hoặc biến mất. Hai anh chàng của làng Gô-loa là Asterix và Obelix cố gắng dùng mọi cách để ngăn chặn việc xây dựng, nhưng các tòa nhà vẫn mọc lên nhanh chóng và các công dân La Mã dần chuyển đến nơi đây. (xem trailer)

Unfriended

Khởi chiếu: 30/4

Thời lượng: 82 phút

Diễn viên: Cal Barnes, Matthew Bohrer, Courtney Halverson

Một năm trước đây, Laura Barnes (Heather Sossaman) đã tự tử vì bị chế giễu sau khi đoạn video đáng xấu hổ của cô trong một bữa tiệc bị tung lên mạng. Lý do là 6 người bạn cùng lớp của Laura không ưa gì cô bởi Laura là cô gái nổi tiếng nhất trường. Một năm trôi qua, trong một tối nọ, 6 người bạn này đã ngồi nói chuyện với nhau qua Skype. Một kẻ không mời đã nhảy vào chat trong Skype của họ. Kẻ này cho thấy rằng hắn biết khá nhiều về sự kiện của năm trước. Người bí ẩn này đe dọa nhóm bạn và nói rằng nếu họ đăng xuất hoặc ngừng nói chuyện, thì tất cả sẽ chết. Khi cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra, sự thật về người đăng đoạn video năm ngoái bắt đầu xuất hiện và nhiều bí mật khác được tiết lộ. (xem trailer)

Quỳnh Như