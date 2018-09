18 phim đặc sắc chiếu rạp tháng 2/2017

Dịp Tết Nguyên đán và Valentine, khán giả sẽ được thưởng thức 'Bạn gái tôi là sếp', phần 2 của '50 sắc thái'.

Bạn gái tôi là sếp

Khởi chiếu: 3/2

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Miu Lê, Đỗ An, Lê Khánh, Huy Me, Hoàng Phi, Phở Đặc Biệt

Bộ phim là chuyện tình yêu ngang trái giữa chàng nhân viên ngân hàng 'không phải dạng vừa đâu' (Đỗ An) với nàng sếp ngang ngạnh, hiếu thắng nhưng lại có trái tim đa cảm (Miu Lê). Cặp trai tài gái sắc vừa yêu nhau say đắm, vừa cạnh tranh khốc liệt trong nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đồng thời phải đối phó với các 'thánh soi' từ văn phòng. Bộ phim do đạo diễn Hàm Trần thực hiện.

Trailer phim 'Bạn gái tôi là sếp' Miu Lê hôn liên tiếp chồng người mẫu Lê Thúy

The Great Wall (Tử chiến trường thành)

Khởi chiếu: 3/2

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Matt Damon, Lưu Đức Hoa, Bành Vu Yến, Cảnh Điềm, Luhan...

Lấy bối cảnh thời kỳ Bắc Tống, phim xoay quanh câu chuyện của William Garin (Damon), thành viên trong nhóm lính đánh thuê châu Âu được cử sang Trung Quốc để đánh cắp công thức chế tạo thuốc súng. Sau khi bị phát hiện và bị tống giam bên trong Vạn Lý Trường Thành, anh đã vô tình phát hiện ra những bí ẩn đáng sợ đằng sau công trình được coi là Đệ nhất kỳ quan của thế giới.

Trailer phim 'Tử chiến trường thành' Trailer phim 'The Great Wall'

Monster Trucks (Xe tải quái vật)

Khởi chiếu: 3/2

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Lucas Till, Jane Levy, Barry Pepper, Amy Ryan, Rob Lowe, Danny Glover, Thomas Lennon, Holt McCallany

Câu chuyện bắt đầu với Tripp, một nam sinh trung học đang tìm cách thoát khỏi cuộc sống ở thành phố nơi cậu sinh ra và lắp ráp một chiếc xe tải quái vật từ những vật liệu cũ. Sau tai nạn ở trạm xăng, gần chỗ ẩn náu của một sinh vật kỳ lạ với giác quan và tài năng về tốc độ, Tripp bắt đầu nhìn thấy kế hoạch để rời thành phố và một người bạn đặc biệt.

Trailer phim 'Monster Trucks' Trailer phim 'Monster Trucks'

The village of no return (Ngôi làng hạnh phúc)

Khởi chiếu: 10/2

Thời lượng: 116 phút

Diễn viên: Vương Thiên Nguyên, Thư Kỳ

Cuộc sống của người dân làng Dụ Vượng diễn ra đầy tẻ nhạt cho đến một ngày, vị đạo sĩ bí ẩn xuất hiện cùng chiếc mũ thần kỳ có khả năng xoá trí nhớ của con người. Với bảo vật này, tất cả quá khứ của dân làng đều bị lãng quên và họ sống “hạnh phúc mãi mãi về sau”. Tuy nhiên các âm mưu nguy hiểm sau lưng ngôi làng dần được hé lộ, mở ra những tình huống kịch tính nhưng không kém phần hài hước.

Trailer phim 'Ngôi làng hạnh phúc' Trailer phim 'Ngôi làng hạnh phúc'

Rings (Vòng tròn tử thần)

Khởi chiếu: 10/2

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Bonnie Morgan, Matilda Lutz, Alex Roe, Vincent D’Onofrio

Có một lời nguyền trong một cuốn băng kỳ bí, những người xem cuốn băng này đều sẽ chết một cách bí ẩn trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, chết không phải điều đáng sợ nhất mà chính những gì nạn nhân phải trải qua trước khi chết mới là điều khiến người xem dựng tóc gáy.

Trailer phim 'Rings' Trailer phim 'Rings'

Resident Evil: Final Chapter (Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối)

Khởi chiếu: 10/2

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Milla Jovovich, Ruby Rose, Ali Larter

Đây là phần tiếp theo của Resident Evil: Retribution với cốt truyện xoay quanh cuộc chiến cuối cùng của loài người tại Washington D.C. Những con người sống sót cuối cùng của nhân loại sẽ phải cùng nhau hợp sức để chiến đấu chống lại binh đoàn Zombie khổng lồ.

Trong phần này, cô nàng Alice (Milla Jovovich) sẽ sống lại những ký ức kinh hoàng tại thành phố Raccoon City, nơi tập đoàn Umbrella đang tập trung mọi nguồn lực để giáng đòn cuối cùng vào nhóm những người sống sót sau thảm họa Zoombie. Alice phải nhờ tới sự giúp đỡ của những người bạn để chiến đấu với các chủng loài Zoombie mới cùng binh đoàn xác sống đang ùn ùn tiến về phía họ.

Trailer phim 'Resident Evil: Final Chapter' Trailer phim 'Resident Evil: Final Chapter'

The Lego Batman Movie

Khởi chiếu: 10/2

Thời lượng: 106 phút

Diễn viên: Ralph Fiennes, Jenny Slate, Rosario Dawson

Được biết đến là người hùng của thành phố Gotham, Batman đã trở thành cái tên vô cùng đình đám trên màn ảnh trong suốt nhiều năm qua. Không những vậy, các thương hiệu phim gắn liền với siêu anh hùng nổi tiếng này đều nằm trong top những bom tấn ăn khách nhất tại các phòng vé và liên tục thu về hàng trăm triệu USD. Mùa Tết năm nay, khán giả được gặp gỡ phiên bản Batman hoàn toàn khác trong siêu phẩm The Lego Batman Movie. Trong phim, người dơi Bruce Wayne phải đối phó với những tên tội phạm của thành phố Gotham. Đồng thời, anh còn đảm nhận vai trò làm cha với đứa con trai mà anh đã nhận nuôi.

Trailer phim 'The Lego Batman Movie' Trailer phim 'The Lego Batman Movie'

Fifty Shades Darker (Năm mươi sắc thái)

Khởi chiếu: 10/2

Thời lượng: 145 phút

Diễn viên: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Tyler Hoechlin

Ở phần này, câu chuyện tình yêu giữa chàng triệu phú bạo dâm Christian (Jamie Dornan) và cô sinh viên xinh đẹp Anastasia (Dakota Johnson) trải qua nhiều sóng gió. Mặc dù đã quyết định chia tay nhưng mối tình dường như vẫn chưa tới hồi kết bởi thực chất họ vẫn còn tình cảm với nhau. Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi Anastasia phải đối đầu với sự giận dữ và ghen tị của những người phụ nữ đã đến với anh trước cô.

Trailer phim 'Fifty Shades Darker' Trailer phim 'Fifty Shades Darker'

John Wick: Chapter 2 (Sát thử John Wick phần 2)

Khởi chiếu: 10/2

Thời lượng: 101 phút

Diễn viên: Keanu Reeves, Ian McShane, Ruby Rose

Sát thủ John Wick (Keanu Reeves) chịu nhiều đau khổ cũng như dằn vặt khi người vợ của mình ra đi đột ngột. Món quá duy nhất mà người vợ của anh để lại đó là một chú chó, tuy nhiên không may chú chó này đã bị bọn gangster đột nhập vào nhà và giết chết. Cũng chính từ đây John Wick trở thành một sát thủ, muốn trả thù tất cả những người đã đụng chạm vào cuộc sống của anh.

Trailer phim 'John Wick: Chapter' Trailer phim 'John Wick: Chapter 2'

49 ngày 2

Khởi chiếu: 17/2

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Hari Won, Ngô Kiến Huy, Việt Hương, Thu Trang, Tiến Luật

Vẫn giữ ý tưởng 'người nhìn thấy ma' như ở phần 1, phần 2 là câu chuyện tình yêu hài hước, xúc động pha chút liêu trai giữa hai nhân vật chính do Ngô Kiến Huy và Hari thủ vai. Nhân vật Huy (Ngô Kiến Huy) tỉnh dậy sau tai nạn xe và gặp chứng mất trí nhớ tạm thời. Bi thảm hơn, anh còn nhìn thấy một cô ma xinh đẹp (Hari Won), cũng mất ký ức và đang đeo bám anh để chọc phá. Để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu, Huy phải tìm cách khôi phục ký ức cho con ma trong thời hạn 49 ngày, trước khi con ma ấy bị tan biến mãi mãi.

Trailer phim '49 ngày 2' Hari Won gặp tai nạn thảm khốc trong phim '49 ngày 2'

The Space Between Us (Khoảng cách giữa chúng ta)

Khởi chiếu: 17/2

Thời lượng: 121 phút

Diễn viên: Carla Gugino, Britt Robertson, Asa Butterfield

Cậu bé Gardner được sinh ra và lớn lên trên Sao Hỏa. Đến năm 16 tuổi, cậu quyết định bắt đầu chuyến hành trình của mình trở về trái đất và chinh phục trái tim của Tulsa, người khiến cậu có những rung động đầu đời. Trong cuộc hành trình trở về ấy, cả hai đi tìm người bố chưa bao giờ gặp mặt của Gardner và cùng nhau trả lời câu hỏi thú vị: “Trái đất có gì vui?”.

Trailer phim 'The Space Between Us' Trailer phim 'The Space Between Us'

Split (Tách biệt)

Khởi chiếu: 17/2

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson

Phim xoay quanh những góc tối bí ẩn trong tâm trí bị chia tách thành nhiều tính cách khác nhau của một người mắc chứng rối loạn nhân cách. Sau khi bắt cóc 3 cô gái trẻ, trong đó có cô gái mạnh mẽ Casey (Anya Taylor-Joy), Kevin (James McAvoy) đã phải đấu tranh với các mặt tâm lý bên trong hắn và với cả những người xung quanh, khi bức tường ngăn cách giữa các mảng tâm trí đã sụp đổ. Nhân cách xấu xa vốn ẩn giấu lâu nay đang dần hiện hữu và thao túng các nhân cách còn lại.

Trailer phim 'Split' Trailer phim 'Split'

Book of Love (Định nghĩa tình yêu)

Khởi chiếu: 17/2

Thời lượng: 106 phút

Diễn viên: Jessica Biel, Maisie Williams, Jason Sudeikis

Tác phẩm là chuyến hành trình qua Đại Tây Dương của Henry, một kiến trúc sư mất vợ trong một tai nạn xe hơi và Millie - một cô bé vô gia cư. Chuyến đi này là hành trình vượt qua nỗi buồn mất vợ của Henry khi anh thực hiện lời hứa với vợ là giúp đỡ Millie.

Trailer phim 'Book of Love' Trailer phim 'Book of Love'

Master (Ông trùm)

Khởi chiếu: 17/2

Thời lượng: 121 phút

Diễn viên: Lee Byung Hun, Kang Dong Won, Kim Woo Bin

Bị xã hội xem là một ông trùm đa cấp, tên tội phạm nguy hiểm nhưng trong mắt những “con chiên” của mình, nhà sáng lập và chủ tịch của One Network - Jin Hyun Pil (Lee Byung Hun) lại là một đấng cứu thế, một nhà hảo tâm hào phóng. Đội trưởng Đội cảnh sát tài chính Kim Jae Myung (Kang Dong Won) và đồng đội của anh đã theo dấu Jin từ lâu và tìm mọi cách để tóm cổ gã. Sau khi phát hiện tổ chức của Jin được hỗ trợ bởi thiên tài IT Park Jang Gun (Kim Woo Bin), đội trưởng Kim đã yêu cầu hắn hợp tác với cảnh sát. Đứng giữa lòng trung thành với Jin và nỗi sợ ngồi tù, Park rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nhưng hắn đã sớm nghĩ ra cách để lật ngược tình thế và bỏ trốn cùng một số tiền lớn. Cùng lúc đó, Jin nhận được thông tin về một tên gián điệp trong tổ chức và quyết tìm ra kẻ phản bội.

Trailer phim 'Master' Trailer phim 'Master'

The Bye Bye Man

Khởi chiếu: 24/2

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas

3 cô cậu sinh viên bị ám bởi những thế lực siêu nhiên vô hình. Tình cờ, cả ba đã phát hiện ra một chiếc đồng hồ kỳ lạ có khắc dòng chữ “the bye bye man”. Và cũng chính từ đó, hàng loạt những chuyện kỳ lạ xảy đến với họ khiến từng người một ra đi trong kinh hoàng.

Trailer phim 'The Bye Bye Man' Trailer phim 'The Bye Bye Man'

Guardians (Siêu chiến binh)

Khởi chiếu: 24/2

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Sebastien Sisak, Anton Pampuchniy, Sanzhar Madiev, Alina Lanina, Valeria Shkirando, Stanislav Shirin

Phim lấy bối cảnh khi cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cường quốc Nga và Mỹ đang không ngừng leo thang. Lúc này, một tổ chức với tên gọi là Patriot đã xuất hiện. Họ quyết định thực hiện chương trình cải tạo gien vào cơ thể của 4 thanh niên để biến họ thành những chiến binh “bất khả chiến bại” với bất kỳ tên kẻ thù nào.

Trailer phim 'Guardians' Trailer phim 'Guardians'

A cure for wellness

Khởi chiếu: 24/2

Thời lượng: 121 phút

Diễn viên: Jason Isaacs, Dane DeHaan, Mia Goth

Chàng nhân viên trẻ tuổi đầy tham vọng (Dane DeHaan) được cử tới đón CEO của công ty về từ một 'trung tâm điều trị' đẹp tuyệt vời tại vùng núi Alps, Thụy Sĩ. Tưởng như đây là một chuyến đi đơn giản, anh đã không lường trước được những bí mật chết người mà nơi này đang cố che giấu. Bị ép buộc ở lại, chàng trai sớm hiểu rằng các phương pháp chữa trị thần kỳ của nơi đây không giống như bề ngoài. Nhưng càng đào sâu tìm kiếm, anh càng chìm đắm vào những bí mật kinh hoàng đó.

Trailer phim 'A cure for wellness' Trailer phim 'A cure for wellness'

The Hollow Point (Ranh giới sinh tử)

Khởi chiếu: 24/2

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Lynn Collins, Patrick Wilson, Ian McShane

Phim kể về vụ giao dịch vũ khí bất thành để lại nhiều xác chết cùng một túi tiền bị mất tại thị trấn gần biên giới Mỹ và Mexico. Để bảo vệ thị trấn, một cảnh sát trưởng đã nghỉ hưu và cảnh sát trưởng tiền nhiệm đã bị ép tham gia tổ điều tra để tìm ra nguồn gốc của vụ giao dịch này. Không những vậy, họ phải đối mặt với sát thủ giấu mặt nguy hiểm, giết chết bất kỳ ai cản trở hắn.

Trailer phim 'The Hollow Point' Trailer phim 'The Hollow Point'