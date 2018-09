18 phim chiếu rạp trong tháng Tết Bính Thân

Vào dịp Tết, bên cạnh các phim nước ngoài, hàng loạt phim Việt hài hước sẽ ra rạp.

Norm of the North (Đầu gấu Bắc Cực)

Khởi chiếu: 5/2

Thời lượng: 86 phút

Diễn viên lồng tiếng: Heather Graham, Bill Nighy, Rob Schneider, James Corden, Zachary Gordon, Ken Jeong

Câu chuyện về chú gấu Bắc cực Norm và ba người bạn chuột Lemmut. Khi băng bắt đầu tan chảy, cả nhóm buộc phải rời quê hương đến New York để ngăn cản một kế hoạch xây dựng căn hộ cao cấp và khu vui chơi giải trí ngay khu vực vườn sau nhà mình của một chủ đầu tư “xấu xí, gian ác và mộng mơ". (xem video)

Lộc Phát

Khởi chiếu: 4/2

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Bình Minh, Hiếu Hiền, Đinh Ngọc Diệp, Kiều Minh Tuấn, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Yến Chibi

Phim kể về một cuộc rượt đuổi bất đắc dĩ của anh chàng Lộc (Hiếu Hiền) và gã sát thủ tên Cát (Bình Minh). Trên hành trình “bão táp” đó, Lộc đã có cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn với những con người đặc biệt có tính cách vô cùng “bá đạo” như Mai (Đinh Ngọc Diệp), Phát (Kiều Minh Tuấn), Tiền (Hoàng Sơn), Vui (Hoàng Yến Chibi). Tất cả cùng gặp nhau trong một cuộc đua hoành tráng, hài hước và kinh hoàng tưởng chừng như không có hồi kết. (xem trailer)

Siêu trộm

Khởi chiếu: 4/2

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Petey Majik Nguyễn, Suboi, Nhung Kate, Ngô Thanh Vân, Thanh Mỹ, Mai Thế Hiệp...

Lấy bối cảnh năm 2020, những đồng tiền ảo đã dần dần được hé lộ thông qua ông trùm Thomas (Teo Yoo thủ vai) - tên tin tặc đẳng cấp đang bị lực lượng Interpol quốc tế truy nã. Nữ cảnh sát đặc nhiệm Đa Đa (Nhung Kate) được cử đi để làm nhiệm vụ truy bắt tên này. Tuy nhiên, đây là một tay tội phạm “có hạng” nên Đa Đa phải sử dụng kế “gậy ông đập lưng ông”, gia nhập vào thế giới ngầm, sau đó thành lập một băng phái toàn các tên tội phạm nhằm tiếp cận Thomas. (xem trailer)

Ám ảnh

Khởi chiếu: 5/2

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Yaya Trương Nhi, Hiếu Nguyễn, Trần Tuấn Lương, Hoàng Yến Chibi, Quốc Cường, Minh Thuận, Kim Xuân

Thư (Yaya Trương Nhi) là cô gái xuất thân từ chốn thôn quê vốn hiền lành, nhẹ dạ. Lên Sài Gòn học Đại học, cô có cuộc sống sinh viên giản dị và một anh chàng người yêu nhu mì tên Nam (Trần Tuấn Lương). Rồi tới khi cô gặp Hoàng (Hiếu Nguyễn), một tay chơi có vẻ ngoài sành điệu, giàu có, Thư bỗng chốc thay đổi, trở thành con người thực dụng và ham giàu sang, thác loạn. Thư bám lấy Hoàng với hy vọng đổi đời thật nhanh. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, chính Hoàng lại đẩy Thư vào tình cảnh nghiệt ngã và cô phải chịu quả báo bằng chính mạng sống của mình. Cái chết của Thư khiến mọi nghi vấn đổ dồn về Hoàng. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Một tội ác khác ghê rợn hơn đã được ngụy tạo và che giấu, biến tất cả những người có liên quan thành những con rối bị thao túng bởi sự ám ảnh từ quá khứ. (xem trailer)

Yêu là phải xài chiêu

Khởi chiếu: 5/2

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Khương Ngọc, Thủy Top, Thu Trang, Tiến Luật, Đại Nghĩa

Phim xoay quanh chàng Ngốc to xác nhưng tính tình như một đứa trẻ. Ngốc thường xuyên bị nhóm thanh niên sống cùng khu phố chọc phá. Ngốc có một người chị gái hết mực yêu thương khi sẵn sàng “ở giá” để chăm sóc cho Ngốc và luôn có mặt mỗi khi Ngốc bị ăn hiếp. Bên cạnh Ngốc còn có “anh đẹp” làm DJ, ở trọ chung nhà với chị em Ngốc. “Anh đẹp” như một người anh trai luôn chịu khó nghe Ngốc tâm sự. Rồi đến một ngày Ngốc biết yêu. Đó là “chị đẹp", cô hàng xóm mới có vẻ ngoài mềm mại của một nữ diễn viên múa, nhưng lại rất giỏi võ. Chính cô đã giải thoát Ngốc khỏi đám thanh niên luôn gây hấn. Điều đó đã làm trái tim Ngốc xao động. “Anh đẹp” đã giúp Ngốc chinh phục “chị đẹp” với kế hoạch “yêu là phải xài chiêu”. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ giữa “anh đẹp” và “chị đẹp” lại rơi vào “tình yêu sét đánh”. (xem trailer)

Dirty Grandpa (Tay chơi không tuổi)

Khởi chiếu: 5/2

Thời lượng: 102 phút

Diễn viên: Robert De Niro, Zac Efron, Zoey Deutch

Câu chuyện về một người cháu trai (Zac Efron) ngay trước ngày cưới của mình đã bị ông nội tinh quái (Robert De Niro) đánh lừa, để cùng ông tham gia một chuyến hành trình đến Florida nghỉ mát. Ông nội thì cho rằng người cháu kết hôn nhầm với một cô gái không xứng đáng, còn người cháu luôn chống đối lại ông mình. Tuy nhiên, mọi mâu thuẫn và khúc mắc đã được giải quyết trong suốt chuyến đi đầy cam go này. (xem trailer)

From Vegas to Macau 3 (Thần bài 3: Phát tài phát lộc)

Khởi chiếu: 8/2

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Trương Gia Huy, Trương Học Hữu, Lưu Gia Linh, Lý Vũ Xuân

Trong phần 3 của loạt phim ăn khách có tên gốc là Đấu thành phong vân, bên cạnh nhân vật thần bài Cao Tiến quen thuộc của Châu Nhuận Phát, dự án bổ sung một cao thủ bài bạc khác là Trần Tiểu Đao (Lưu Đức Hoa). Nội dung phần này kể về nhân vật Cao Tiến, một tay chơi bài bất khả chiến bại chuyên hành hiệp trượng nghĩa và ra tay cứu giúp người nghèo. Những tưởng có thể an tâm rút lui khỏi chốn đỏ đen để chăm sóc gia đình của mình, anh đột nhiên bị kéo vào vòng xoáy âm mưu của một ông trùm giấu mặt, kèm theo biết bao rắc rối dở khóc dở cười xảy đến khiến anh và người thân được một phen “lên bờ xuống ruộng”. (xem trailer)

13 Hours: The secret of soldiers Benghazi (13 giờ: Lính ngầm Benghazi)

Khởi chiếu: 22/1

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: James Badge Dale, John Krasinski, Max Martini

Phim là câu chuyện có thật, dựa trên cuốn tiểu thuyết mang tên 13 Hours, xuất bản năm 2013 của tác giả Mitchell Zuckoff. Đạo diễn Michael Bay đã tái hiện hành trình đầy mạo hiểm của 6 thành viên trong một đội an ninh. Họ phải chiến đấu bảo vệ đặc khu Bộ Ngoại giao Mỹ ở Benghazi - thành phố lớn thứ hai tại Libya - sau khi bị những kẻ Hồi giáo cực đoan tấn công vào ngày 11/9/2012. Đây cũng là thời điểm kỷ niệm 11 năm ngày diễn ra vụ tai nạn máy bay liều chết khiến gần 3.000 người thiệt mạng và xóa sổ vĩnh viễn hai tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại nổi tiếng nước Mỹ. (xem trailer)

Deadpool

Khởi chiếu: 12/1

Thời lượng: 116 phút

Diễn viên: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T. J. Miller, Gina Carano

Nằm trong top 200 nhân vật truyện tranh vĩ đại nhất mọi thời đại do tạp chí Wizard bình chọn, Deadpool được biết đến là một trong những siêu anh hùng, dị nhân nổi tiếng nhất trong thế giới Marvel. Không “phụ kiện” búa, khiên hay áo giáp như Thor, Captain American, Iron Man, Deadpool đơn thuần là một cựu chiến binh đặc nhiệm, tình nguyện tham gia vào chương trình thử nghiệm vũ khí Weapon X. Sau khi hoàn thành quá trình thử nghiệm, anh đã “khám phá” ra những siêu năng lực đặc biệt mới của bản thân.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Wade Wilson (Ryan Reynolds,) kẻ ban đầu nằm trong Lực lượng đặc biệt sau đó trở thành một tay lính đánh thuê. Sau khi trải qua một cuộc thử nghiệm tàn khốc, anh có được năng lực tự phục hồi phi thường, từ đó lấy biệt danh Deadpool. Mang trong mình khả năng mới và khiếu hài hước dị thường, Deadpool quyết săn lùng người đàn ông đã hủy hoại cả cuộc đời mình. (xem trailer)

The Choice (Lựa chọn của trái tim)

Khởi chiếu: 12/2

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Benjamin Walker, Teresa Palmer, Maggie Grace, Alexandra Daddario

Cô sinh viên y khoa tính nết sôi nổi Gabby Holland (Teresa Palmer) chuyển đến sống cạnh nhà của một chàng sát thủ tình trường Travis Shaw (Benjamin Walker), và từ đó, chuyến hành trình tình yêu của họ giống như một giấc mơ không có thật. Travis luôn tin rằng một mối quan hệ nghiêm túc với phụ nữ sẽ phá hỏng lối sống lông bông của mình, còn Gabby chỉ muốn ổn định cuộc sống với người bạn trai lâu năm. Cho đến một ngày, thứ hấp lực mãnh liệt giữa hai con người trái tính trái nết đó làm cuộc sống vốn dĩ được lên kế hoạch từ trước của họ đảo lộn. Sau một buổi hẹn hò chóng vánh, Gabby và Travis làm đám cưới và xây dựng cuộc sống gia đình. (xem trailer)

Friend Request

Khởi chiếu: 12/1

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Alycia Debnam-Carey, William Moseley, Connor Paolo

Laura là một hotgirl của trường, đang sống những tháng ngày sinh viên thật hạnh phúc và tươi sáng với gia đình và 800 người bạn trên Facebook. Đến khi chấp nhận lời mời kết bạn của người bạn cùng lớp nhưng vô cùng bí ẩn Marina, Laura vô hình dung đã tự tạo cho mình một lời nguyền. Tài khoản Facebook của cô gái đã chết nhưng linh hồn không siêu thoát đã dẫn Laura đến một sự cô độc, bi thương. Thế giới ảo lẫn thực của cô đã bị hồn ma thống trị. Hơn thế, những người bạn thân cũng lần lượt bị giết chết thảm hại. (xem trailer)

How to Be Single (Tuyên ngôn độc thân)

Khởi chiếu: 19/2

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie, Leslie Mann

Phim nói về cuộc sống hẹn hò của 5 phụ nữ New York độc thân. Một trong những người đó là Julie, đang viết một cuốn sách về cách quản lý những cô gái độc thân trên toàn thế giới. Một chuyến đi do Yahoo tài trợ đã đưa cô đi khắp thế giới phỏng vấn những người phụ nữ để chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết. Julie dấn thân vào cuộc hành trình trong khi 4 người bạn của cô thì lo hẹn hò tại New York. Khi trở về nhà, gặp bạn bè, Julie quay lại với những câu chuyện quen thuộc xảy ra hàng ngày: những cuộc ly dị liều lĩnh, chuyện lãng mạn nơi làm việc bị cấm, các mối quan hệ thoải mái nhưng nhàm chán và thú cưng thay thế cho bạn trai. (xem trailer)

Pride and Prejudice and Zombies (Kiêu hãnh và định kiến: Đại chiến thây ma)

Khởi chiếu: 19/2

Thời lượng: 128 phút

Diễn viên: Lily James, Sam Riley, Matt Smith, Bella Heathcote, Jack Huston, Douglas Booth, Suki Waterhouse

Nếu khán giả đã quá quen thuộc với bộ phim ‘Pride and Prejudice’ (Kiêu hãnh và định kiến) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jane Austen, hẳn sẽ rất bất ngờ khi nhà văn Seth Grahame Smith cùng đạo diễn Burr Steers ra một quyết định khá “bạo tay” đó là đưa thêm yếu tố kinh dị vào kịch bản bộ phim mới. Câu chuyện xoay quanh chuyên gia tiêu diệt thây ma bậc nhất Elizabeth Bennet và quý ngài săn quái vật Fitzpatrick Darcy. Tuy khác nhau về thân phận, địa vị, song họ vẫn vượt qua những trở ngại đó để đến bên nhau. (xem trailer)

Gái già lắm chiêu

Khởi chiếu: 19/2

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Diễm My 9X, Việt Hương, Bình Minh, Hữu Châu, Huỳnh Lập, Diệu Nhi

Một cô nàng vừa bước vào tuổi 30 (Diễm My 9X), thành đạt, xinh đẹp bỗng một ngày phát hiện mình mắc căn bệnh quái gở. Bằng mọi cách, cô phải mang bầu trong hai tháng trước khi “cái trứng cuối cùng rụng xuống”. Cô cùng những người bạn thân lập tức lên kế hoạch tìm chồng. Có một anh chàng hàng xóm đẹp trai, khoẻ mạnh trở thành đối tượng nằm trong “tầm ngắm” của nhóm “gái già lắm chiêu” này. (xem trailer)

Joy (Người phụ nữ mang tên niềm vui)

Khởi chiếu: 19/2

Thời lượng: 124 phút

Diễn viên: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper

Phim được thực hiện từ câu chuyện có thật về những người tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là hình tượng nữ doanh nhân thành đạt Joy Mangano - một trong những lãnh đạo cấp cao của Ingenious Designs và là người phát minh ra Miracle Mop.

Câu chuyện nói về gia đình gồm 4 thế hệ và người mẹ đơn thân Joy cùng ba đứa con. Đồng minh trở thành kẻ thù, kẻ thù trở thành đồng minh, một mình Joy đã phải đương đầu với biết bao nỗi sợ hãi, sự phản bội và những “vết sẹo” trong tình yêu. Nhưng dường như không có gì có thể “quật ngã” được ý chí và tinh thần mãnh liệt của Joy. Cô đã nhanh chóng biến công ty của mình thành “đế chế” tỷ đô dưới sự ghen ghét, đố kỵ của biết bao con người. (xem trailer)

Gods of Egypt

Khởi chiếu: 26/2

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites, Gerard Butler, Geoffrey Rush

Phim kể về một tên trộm bình thường mang tên Bek gia nhập cùng các vị thần trong thần thoại Ai Cập để thực hiện một nhiệm vụ đầy ma thuật. Để thành công, anh cần phải có sự giúp đỡ của vị thần Horus quyền năng và chống lại liên minh của thần bóng tối Set, người đã chiếm đoạt ngôi vương và đẩy Ai Cập từ một quốc gia thanh bình và thịnh vượng trở nên hỗn loạn. (xem trailer)

The other side of the door

Khởi chiếu: 26/2

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Sarah Wayne Callies, Jeremy Sisto

Câu chuyện xoay quanh một gia đình nước ngoài đang sống một cuộc sống vui vẻ và bình dị tại Mumbai, Ấn Độ, cho đến khi tai nạn ô tô xảy ra khiến họ mất đi cậu con trai Oliver. Tai nạn kinh hoàng ấy khiến người mẹ rơi vào cảm giác tuyệt vọng và tội lỗi khi không thể cứu lấy con trai mình. Bà tìm đến một nghi lễ cổ xưa của Hindu với mong muốn nói một lời tạm biệt cuối cùng với con trai mình. Làm theo hướng dẫn, Maria đi đến ngôi chùa cổ bỏ hoang, nơi chứa đựng một cánh cửa đóng vai trò như một cổng thông tin bí ẩn giữa hai thế giới. Mọi chuyện xảy ra khi Maria không tuân theo lời cảnh báo thiêng liêng và đáng sợ. Chính hành động của Maria đã đảo lộn sự cân bằng giữa sự sống và cái chết. (xem trailer)

Liên minh huyền thoại

Khởi chiếu: 26/2

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Hoà Hiệp, Huỳnh Anh, Nam Long, Lilly Luta

Lấy cảm hứng từ game cùng tên, phim là cuộc phiêu lưu kỳ thú, gian nan và nguy hiểm của một nhóm bạn trẻ trong trong hành trình đi tìm linh vật tại các bản làng, vùng rừng núi Tây Nguyên xinh đẹp và hùng vỹ. Hải Đăng (Huỳnh Anh) là thủ lĩnh của nhóm, kết nối Phạm Cường (Hoà Hiệp) - chàng trai đam mê khảo cổ và Mi Lan (Lilly Luta), cô gái xinh đẹp, bất chấp nguy hiểm để theo đuổi tình yêu. (xem trailer)

Quỳnh Như