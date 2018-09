17 phim hấp dẫn chiếu rạp vào tháng 3

Trong tháng này, khán giả sẽ được thưởng thức hai tác phẩm đoạt giải Oscar 'Boyhood', 'The Theory of Everything'.

Boyhood (tựa Việt: Thời thơ ấu)

Khởi chiếu: 6/3

Thời lượng: 165 phút

Diễn viên: Ethan Hawke, Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Lorelei Linklater

Trước khi công chiếu tại Việt Nam, tác phẩm đã được vinh danh tại nhiều lễ trao giải điện ảnh lớn trong thời gian qua, trong đó có Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc; Quả Cầu Vàng cho Phim tâm lý xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc; 3 giải BAFTA của Anh cho Phim truyện xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Ngoài ra, phim còn chiến thắng ở giải Critics' Choice Movie Awards trong 3 hạng mục về phim, đạo diễn và nữ diễn viên phụ.

Boyhood là hành trình lớn lên của cậu bé Mason. Từ năm 6 tuổi tới khi 18 tuổi, cậu đã phải trải qua rất nhiều biến động: chuyển nhà, chuyển trường, tranh cãi trong gia đình, chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn rồi tái hôn, mối tình đầu và những tan vỡ... Bộ phim được ví như một cuộc vui đùa với thời gian bởi đạo diễn Richard Linklater đã thực hiện Boyhood trong vòng 12 năm với cùng một dàn diễn viên, ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất của sự đổi thay theo năm tháng. Mỗi năm, tất cả mọi người tập hợp lại một lần bất cứ khi nào có thể, để quay trong vòng ba đến bốn ngày. (xem trailer)

Chappie

Khởi chiếu: 6/3

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Hugh Jackman, Sharlto Copley, Sigourney Weaver, Dev Patel

Nội dung về chú robot Chappie của lực lượng cảnh sát Johannesburg, bị hỏng sau một trận đánh. Chappie được Deon - một nhà khoa học trẻ khôi phục lại và biến cậu trở nên khác biệt. Không giống những robot khác chỉ biết nghe lệnh và thực thi, Chappie có linh hồn, có tình cảm và có suy nghĩ như một con người. Ẩn trong vẻ ngoài lạnh lùng cứng nhắc của một robot cảnh sát, linh hồn Chappie non nớt và ngây thơ như một đứa trẻ. Cậu lạ lẫm với mọi thứ trên thế giới, phải học lại tất cả từ đầu như một tờ giấy trắng, và luôn luôn khát khao khám phá mọi thứ. (xem trailer)

Sơn đẹp trai

Khởi chiếu: 6/3

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Bằng Kiều, Lan Khuê, Trường Giang, Lan Phương

Đây là tác phẩm thứ hai của Bằng Kiều trong vai trò diễn viên tại quê nhà sau Trái tim không ngủ yên cùng Phương Thanh vào năm 1999. Bộ phim do Trương Quang Thịnh đạo diễn và ghi hình vào mùa hè năm ngoái. Câu chuyện về anh chàng có biệt danh 'Sơn đẹp trai' (Bằng Kiều), ngoại hình không mấy trẻ trung, hấp dẫn. Một lần tình cờ, anh gặp một nữ ca sĩ nổi tiếng (Lan Khuê) rồi dần dần đem lòng yêu cô. Bằng sự tự tin của mình cùng sự giúp đỡ của người bạn thân (Trường Giang), anh lập kế hoạch tán tỉnh cô ca sĩ nhưng lại thất bại thảm hại. Khi nữ ca sĩ bị băng nhóm tội phạm truy nã vì nghi cô giấu vật phẩm quý giá trong người, 'Sơn đẹp trai' đã tìm cách để bảo vệ cô. (xem trailer)

Women who flirt (tựa Việt: Học cách yêu)

Khởi chiếu: 6/3

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Huỳnh Hiểu Minh, Châu Tấn, Tùy Đường, Tạ Y Lâm

Nhân vật chính của phim là cô nàng tomboy Trương Tuệ (Châu Tấn) cảm nắng anh bạn học cùng trường Đại học Tiểu Cung (Huỳnh Hiểu Minh). Khi Bội Bội - tình địch của cô xuất hiện, Trương Tuệ đã quyết định thay đổi bản thân, từ phong cách tomboy sang nữ tính, dịu dàng và quyết tâm khổ luyện kỹ thuật “nhõng nhẽo” để cưa đổ anh chàng trong mộng. (xem trailer)

Cinderella (tựa Việt: Cô bé Lọ Lem)

Khởi chiếu: 13/3

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Hayley Atwell, Lily James, Richard Madden, Helena Bonham, Cate Blanchett

Sau 65 năm kể từ phiên bản hoạt hình về Cinderella ra đời, nàng Lọ Lem sẽ bước lên màn bạc trong một phiên bản mới do các diễn viên tham gia diễn xuất. Phim dựa theo câu truyện cổ tích cùng tên của anh em nhà Grimm, kể về cô gái trẻ Ella sống chung với dì ghẻ và hai cô em sau khi người cha đột ngột qua đời. Cô phải làm hết các việc trong nhà như một hầu gái và luôn nhem nhuốc bởi tro than.

Một ngày nọ, cô tình cờ gặp một chàng trai trong rừng sâu mà không biết đó là Hoàng tử. Vào ngày lâu đài gửi thư mời tất cả các thiếu nữ tới dự vũ hội, cô bị dì ghẻ cấm không cho tham dự. May mắn thay, phép màu đã xảy đến, bà Tiên đỡ đầu xuất hiện, gõ chiếc đũa thần biến quả bí ngô thành cỗ xe, bầy chuột thành đàn bạch mã, và bộ váy rách rưới của Ella trở thành bộ đầm lộng lẫy cùng đôi giày thủy tinh có một không hai. Cuộc đời cô tưởng như đã thay đổi mãi mãi, cho đến khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm vang lên. (xem trailer)

Jupiter Ascending (tựa Việt: Người thừa kế vũ trụ)

Khởi chiếu: 13/3

Thời lượng: 127 phút

Diễn viên: Mila Kunis, Channing Tatum, Douglas Booth, Sean Bean

Tác phẩm được thực hiện bởi hai nhà đạo diễn Andy Wachowski và Lana Wachowski - tác giả của loạt phim The Matrix. Nhân vật chính là Jupiter Jones (Mila Kunis) được sinh ra dưới bầu trời đêm với điềm báo rằng định mệnh của cô sẽ gắn liền với những điều vĩ đại. Khi đã lớn, Jupiter vẫn mơ về các vì sao dù thực tại, cô làm công việc lau dọn nhà vệ sinh, thường gặp những sự cố. Chỉ khi Caine (Channing Tatum), một thợ săn là cựu chiến binh kiêm kỹ sư cơ khí đáp phi thuyền xuống Trái đất để truy tìm dấu vết của Jupiter, cô mới lờ mờ nhận ra định mệnh vẫn đang chờ đón ở phía trước. (xem trailer)

Insurgent (tựa Việt: Nổi loạn)

Khởi chiếu: 20/3

Thời lượng: 119 phút

Diễn viên: Naomi Watts, Octavia Spencer, Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet

Nối tiếp thành công của phần 1 Divergent: Dị biệt, phần 2 Insurgent tiếp tục với câu chuyện của Tris Prior. Lần này Tris phải tiếp tục chiến đấu với bản thân, đứng lên bảo vệ những người thân yêu và cộng đồng trước sự đe dọa của một thế lực liên minh hùng mạnh. Đồng thời, tình cảm giữa cô và anh chàng dị biệt Four sẽ chuyển sang một giai đoạn khác với những kịch tính khi bước vào cuộc chiến lớn hơn. (xem trailer)

The Cobbler

Khởi chiếu: 20/3

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên: Adam Sandler, Dan Stevens, Dustin Hoffman

The Cobbler là dự án phim mới nhất của cây hài tài danh Adam Sandler. Trong phim, nam diễn viên vào vai Max Simkin, một thợ đóng giày đang có cuộc sống bình yên đến nỗi quá đơn điệu. Một ngày, anh phát hiện ra một báu vật gia truyền, giúp cho anh có khả năng đặc biệt: thâm nhập vào cuộc sống của bất cứ ai đến sửa giày trong một khoảng thời gian nhất định. Cũng từ đây, cuộc sống của anh thợ giày là một chuỗi những tháng ngày phiêu lưu. (xem trailer)

Keep Running! Sir, Yes Sir! (tựa Việt: Hot boy sợ ma)

Khởi chiếu: 20/3

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Somchai Kemglad, Veeradit Srimalai, Narinchote Wachiraniyoi, Niko Vokula

Một nhóm học sinh cấp 3 tham gia khóa học quân sự thường niên. Hai nhóm được chia ra nhằm thi đấu, tìm ra những người giỏi nhất. Những xung đột, mâu thuẫn phát sinh từ trong trường ra sân tập khiến cho mọi người trở nên căng thẳng. Khi thực tập ở thao trường, họ luôn tìm cách hãm hại đối phương để giành điểm về cho mình. Tuy vậy, cả hai nhóm phát hiện những điều bí ẩn xảy ra liên tục trong quân trại. Không lâu sau đó, họ khám phá một bí mật động trời: Trung tá Danai - giảng viên dạy quân sự đã chết từ rất lâu. Hóa ra trong thời gian qua, họ đã tập luyện cùng với…bóng ma của thầy Danai. (xem trailer)

C'est si bon (tựa Việt: Nàng thơ của ngày hôm qua)

Khởi chiếu: 20/3

Thời lượng: 122 phút

Diễn viên: Jung Woo, Kim Yun Seok, Han Hyo Joo, Kim Hee Ae

Nhắc đến nhà hát C’est Si Bon nổi tiếng tại phía Nam Hàn Quốc không thể không biết đến nhóm nhạc huyền thoại Twin Folio. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho bộ phim, kể về câu chuyện khi các thành viên vẫn tuổi đôi mươi và bắt đầu chinh phục danh vọng. Bộ phim với những giai điệu nhẹ nhàng cùng màu sắc tươi tắn sẽ mang tới những thông điệp sâu sắc về tuổi trẻ. (xem trailer)

Out of the dark (tựa Việt: Ám ảnh bóng đêm)

Khởi chiếu: 20/3

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên: Julia Stiles, Scott Speedman

Đôi vợ chồng trẻ cùng cô con gái chuyển đến sống ở Columbia để tiếp nhận nhà máy sản xuất của gia đình. Tuy nhiên, căn nhà họ mới chuyển đến luôn có những điều quái gở không thể lý giải được. Cho đến khi con gái họ đột nhiên mất tích, 2 vợ chồng bất ngờ khám phá ra những bí mật khủng khiếp còn đang ẩn giấu. (xem trailer)

The Theory of Everything

Khởi chiếu: 27/3

Thời lượng: 123 phút

Diễn viên: Eddie Redmayne, Felicity Jones

Trước khi công chiếu ở Việt Nam, phim đã giành được 180 đề cử cùng 19 giải thưởng điện ảnh, trong đó có 5 đề cử Oscars, 2 giải Quả Cầu Vàng, 3 giải BAFTA (giải thưởng của Viện hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh và Truyền hình Anh), đặc biệt là Best British Film - Phim Anh xuất sắc nhất.

Tác phẩm khéo léo đan xen việc khắc họa chân dung nhà vật lý lý thuyết, nhà vũ trụ học Stephen Hawking với chuyện tình lãng mạn của ông cùng người vợ đầu tiên. Không chỉ khiến khán giả cảm phục bởi niềm đam mê nghiên cứu học thuật, Stephen Hawking còn mạnh mẽ vượt lên căn bệnh về thần kinh vận động để chinh phục liên tiếp những đỉnh cao tri thức. Cuốn hồi ký Travelling to Infinity: My Life with Stephen của người vợ hiền Jane Wilde chính là tư liệu quý giá để các nhà làm phim thực hiện nên tác phẩm này. (xem trailer)

Home (tựa Việt: Hành trình trở về)

Khởi chiếu: 27/3

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Jennifer Lopez, Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin, Matt Jones

Phim xoay quanh cuộc phiêu lưu của loài Boov, một chủng tộc ngoài hành tinh vui vẻ, lạc quan nhưng không được thông minh sáng láng cho lắm. Các sinh vật ngoài hành tinh đáng yêu này quyết định xâm lược trái đất để biến nơi đây thành quê hương mới và trốn tránh kẻ thù ác độc. Nhưng khi nơi trú ẩn mới của loài Boov bị kẻ thù phát hiện, cô bé Tip (Rihanna) phải hợp sức cùng Oh (Jim Parsons), người đã vô tình tiết lộ chỗ trốn của loài Boov, để cứu lấy đồng loại của mình. (xem trailer)

Gentle (tựa Việt: Dịu dàng)

Khởi chiếu: 27/3

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Dustin Nguyễn, Nguyễn Thanh Tú, Kiều Trinh

Phim được đạo diễn Lê Văn Kiều lấy cảm hứng từ truyện ngắn Người đàn bà dịu dàng của nhà văn Nga Fyodor Dostoyevsky. Câu chuyện xoay quanh Thiện (Dustin Nguyễn), một ông chủ tiệm cầm đồ. Người đàn ông trung niên này yêu Linh (Thanh Tú), cô gái trẻ có gia cảnh nghèo nàn. Linh sống với hai người cô nhưng bị họ đối xử rất tệ bạc. Thiện cưới Linh làm vợ với mong muốn giúp cô thoát khỏi cảnh nghèo khó cơ cực. Đến với nhau một cách rất chân thành nhưng tình yêu của Thiện dành cho Linh làm cô cảm thấy nghẹt thở. Cuộc sống hôn nhân ngột ngạt khiến cô gái trẻ muốn vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của chồng. Điều này dẫn cô đi đến hai lựa chọn: hoặc là phải tự kết liễu bản thân, hoặc phải giết Thiện để giải thoát… (xem trailer)

The Gunman

Khởi chiếu: 27/3

Thời lượng: 11 phút

Diễn viên: Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba

Bộ phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết trinh thám Xạ thủ nằm bắn (The prone gunman) của nhà văn Jean-Patrick Manchette. Nội dung về gã gián điệp nghỉ hưu (Sean Penn) bị gài bẫy vào một cuộc thanh trừng do người đồng đội năm xưa sắp đặt. Ông sẽ phải chống lại cả một tổ chức tội phạm để cứu lấy người vợ và rửa sạch thanh danh cho mình. (xem trailer)

Our Robot Overlords (tựa Việt: Đế chế robot)

Khởi chiếu: 27/3

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Callan McAuliffe, Ben Kingsley, Gillian Anderson, Chloe Bompas

Phim là câu chuyện về Trái đất bị xâm lăng bởi những Robot từ hành tinh khác. Để sinh tồn, con người phải ẩn nấp trong nhà hoặc mạo hiểm để có thể sống sót. Một lũ trẻ đã phát hiện ra cách gây giật điện làm tắt cơ chế theo dõi để có thể lẩn trốn xung quanh mà không bị phát hiện. Thật bất ngờ trò đùa này đã trở thành hy vọng cho cuộc chiến của loài người nhằm lật đổ kẻ thù từ hành tinh khác. (xem trailer)

Cat A Wabb (tựa Việt: Mèo mai mối)

Khởi chiếu: 27/3

Thời lượng: 119 phút

Diễn viên: Johnny Burmese Arak Amornsupasiri, Choosak Iamsook

Cô nàng Mayo xinh đẹp trở thành thực tập viên một công ty quảng cáo, nơi có một anh chàng đẹp trai đang làm đạo diễn. Trong một dự án quảng cáo, nhà đầu tư muốn đưa hình ảnh một chú mèo vào làm nhân vật chính. Mọi rắc rối đã diễn ra từ đây. (xem trailer)

