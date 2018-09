17 phim đặc sắc ra rạp Việt trong tháng 9/2018

'Chú ơi đừng lấy mẹ' và 'Kế hoạch đổi chồng' của điện ảnh Việt sẽ cạnh tranh với nhiều tác phẩm của Hollywood, Hàn Quốc.

On Your Wedding Day (Ngày em đẹp nhất)

Khởi chiếu: 7/9

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Kim Young Kwang, Park Bo Young

Phim là câu chuyện tình ngọt ngào của anh chàng si tình Woo Yeon (Kim Young Kwang) và cô gái tin vào "định mệnh 3 giây đầu gặp gỡ" Seung Hee (Park Bo Young). Cả hai từng là mối tình đầu của nhau nhưng sau đó chia tay vì nhiều lý do. Những kỷ niệm ngọt ngào về mối tình đầu xen lẫn với những tiếc nuối về tình yêu không đúng lúc đã trỗi dậy khi Woo Yeon gặp lại Seung Hee và cầm trên tay tấm thiệp cưới của cô.

Trailer phim 'On Your Wedding Day'

Maquia: When the promised flover blooms

Khởi chiếu: 7/9

Thời lượng: 115 phút

Diễn viên lồng tiếng: Manaka Iwami, Miyu Irino, Yôko Hikasa...

Đây là tác phẩm đầu tay của nữ biên kịch nổi tiếng Nhật Bản, Mari Okada. Bên cạnh kịch bản xuất sắc, phim có phần đồ họa vô cùng đẹp mắt. Phim lấy bối cảnh thơ mộng của vùng đất huyền diệu nơi tộc người Iorph 'trường sinh bất lão' sinh sống. Sau một cuộc xâm lăng, cô bé Maquia bị lạc vào vùng đất của con người và bắt gặp một đứa trẻ mồ côi. Từ đó cô quyết định sẽ nuôi nấng em bé mà cô đặt tên là Ariel, bất kể những khó khăn và định kiến của xã hội.

Trailer phim 'Maquia: When the promised flover blooms'

Final Score (Trận bóng kinh hoàng)

Khởi chiếu: 7/9

Thời lượng: 104 phút

Diễn viên: Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson

Khi biết tin gã anh trai phản bội Dimitri (Pierce Brosnan) đang lẩn trốn tại trận bán kết tranh cúp châu Âu giữa hai đội tuyển West Ham United và Dynamo FCC, Arkady (Ray Stevenson) - tên cầm đầu phiến quân nổi loạn đã phong tỏa toàn bộ sân vận động để truy lùng và tiêu diệt kẻ thù. Vô tình có mặt trong đám đông và phát hiện âm mưu khủng bố, Mike Knox (Dave Bautista) và cháu gái Danni (Lara Peake) tìm cách để sống sót và giải cứu thành công 35.000 người đang có mặt tại sân vận động.

Trailer phim 'Final Score'

App War (Tình yêu hay tiền tỷ?)

Khởi chiếu: 7/9

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Nat Kitchaarit, Warisara Yu, Patchanan Jiajirachote, Sirat Intarachote, Apiwit Reardon

Bom và June vô tình gặp nhau trên con đường loay hoay tìm kiếm chỗ đứng trong giới startup. Họ trở thành bạn và 'cảm nắng' sau khi nhận ra cả hai có nhiều điểm tương đồng. Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã vô tình truyền cảm hứng cho cả hai về một app điện thoại có thể kết nối những người có cùng sở thích cá nhân. Sau khi ra mắt, cả hai app đều nhận được sự ủng hộ từ đại đa số người dùng, nhưng vì quá giống nhau từ ý tưởng đến chức năng, Bom và June đã chuyển từ bạn sang địch thủ trên thương trường. Trong cuộc thi Startup lớn nhất của Thái Lan, chỉ có một ứng dụng sẽ được chọn để được nhận số tiền lên đến 100 tỷ. Quyết tâm đoạt được số tiền này, cả hai không từ bỏ bất cứ kế hoạch nào, thậm chí là... cài gián điệp vào trong công ty đối thủ.

Trailer phim 'App War'

The Nun (Ác quỷ ma sơ)

Khởi chiếu: 7/9

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên: Bonnie Aarons, Taissa Farmiga, Charlotte Hope

Phim do James Wan, người đứng sau thành công của loạt phim kinh dị như Conjuring, Insidious, Saw... sản xuất. The Nun lấy bối cảnh tại tu viện Cârța ở Rumani năm 1952, nơi đây vừa xảy ra cái chết bí ẩn của một nữ tu. Trước tình hình đó, toà thánh Vatican đã cử Cha Burke (Demián Bichir) và vị nữ tu trẻ tuổi Irene (Taissa Farmiga) đến để điều tra vụ việc. Cha Burke có khả năng trừ tà trong khi Irene có khả năng nhìn thấy những điềm báo về tương lai. Hai người đã phải đối đầu cùng tên ác quỷ khủng khiếp đội lốt ma sơ thoát ẩn thoát hiện.

Trailer phim 'The Nun'

Love Rain

Khởi chiếu: 14/9

Thời lượng: 101 phút

Diễn viên: Sammy Cowell, Boom Kitkong, Rikit Sittiphun

Hồn ma cô gái tên Som (Sammy Cowell) liên tục bám theo anh chàng thu ngân Gab (Kitkong Khamkrith). Trước đó, Gab bị cha mẹ cắt mất tiền tiêu vặt khiến anh phải làm việc tại một cửa hàng để trang trải cho cuộc sống. Nhận ra mình là người duy nhất có thể giao tiếp được với Som, Gab quyết tâm tìm hiểu quá khứ của cô và giúp đỡ cô thoát ra khỏi tình cảnh trớ trêu.

Narratage (Thầy mãi là thanhh xuân)

Khởi chiếu: 14/9

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Kasumi Arimura, Yûtarô Furutachi, Mikako Ichikawa

Cô sinh viên năm hai Izumi nhận được một cuộc điện thoại thầy giao cấp ba, Hayama, người mà cô thầm yêu đơn phương từ thời trung học. Anh nhờ cô giúp đỡ cho buổi biểu diễn tốt nghiệp của câu lạc bộ kịch. Xúc động bởi cơ hội được gặp lại anh, Izumi nhớ lại những ký ức về Hayama và ngày lễ tốt nghiệp của cô. Hayama sau đó mở lòng tiết lộ một bí mật mà Izumi không thể ngờ.

Trailer phim 'Narratage'

The Predator (Quái thú vô hình)

Khởi chiếu: 14/9

Thời lượng: 101 phút

Diễn viên: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay

Đây là phần phim thứ 4 trong series huyền thoại, lấy bối cảnh ở khoảng giữa của Predator 2 (1990) và Predators (2010).

Sau nhiều năm tiến hóa, Predator (một chủng loài thợ săn ngoài vũ trụ) ngày càng trở nên nguy hiểm khi có khả năng sử dụng DNA của các loài khác để tạo ra những thế hệ Predator to khỏe và tàn bạo hơn. Chúng lần lượt di chuyển đến các hành tinh và thực hiện những chuyến đi săn đẫm máu. Một cậu bé đã vô tình phát tín hiệu dẫn bọn chúng đến với trái đất. Một nhóm biệt kích tinh nhuệ và một nhà khoa học được giao nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt bầy quái thú. Cuộc chiến của họ càng thêm khó khăn khi xuất hiện Predator "con lai" được nâng cấp gene, mạnh mẽ và máu lạnh hơn cả đồng loại.

Trailer phim 'The Predator'

Tad the lost explorer and the secret of king Midas (Tad truy tìm kho báu: Bí mật của vua Midas)

Khởi chiếu: 14/9

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Óscar Barberán, Michelle Jenner, Adriana Ugarte

Sara - một nhà khảo cổ học trẻ tuổi - đã tìm thấy một trong ba mảnh vòng cổ của Vua Midas và chứng minh việc ông ta sẽ biến tất cả mọi thứ mình chạm vào thành vàng là có thật. Khi biết tin này, Tad quyết định đến tham gia triển lãm của Sara ở Las Vegas. Tuy nhiên kẻ độc ác Jack Rackham cùng đồng bọn đã bắt cóc Sara và ăn trộm mảnh vòng cổ với tham vọng sẽ kế thừa năng lực và của cải bao la của Vua Midas. Tad phải tìm mọi cách cứu được Sara và phá vỡ âm mưu của Rackham.

Trailer phim 'Tad the lost explorer and the secret of king Midas'

Johnny English Strike Again (Johnny English: Tái xuất giang hồ)

Khởi chiếu: 21/9

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Jake Lacy, Emma Thompson

Đây là phần thứ ba của loạt phim hài Johnny English, với sự tham gia của Rowan Atkinson trong vai điệp viên bí mật. Cuộc phiêu lưu mới bắt đầu khi một vụ điều tra hệ thống an ninh mạng cho thấy danh tính của tất cả các điệp viên đang hoạt động tại Anh, và Johnny là hy vọng cuối cùng để điều tra bí mật ấy. Bộ phim hứa hẹn mang đến những thước phim phiêu lưu, hành động đậm chất hài hước của 'vua hài Mr.Bean'.

Trailer phim 'Johnny English Strike Again'

Chú ơi đừng lấy mẹ

Khởi chiếu: 21/9

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: An Nguy, Kiều Minh Tuấn, Will, bé Hữu Khang, bé Chu Diệp Anh

Câu chuyện về Nhện (bé Hữu Khang) - cậu bé lớp 2 hiếu động. Từ nhỏ, Nhện sống với mẹ Tiên (An Nguy) và được gia đình ngoại vô cùng yêu thương, chiều chuộng. Cho đến một ngày, một người đàn ông tên Đông Bắc (Kiều Minh Tuấn) cùng cô con gái đầy cá tính tên Bảo Ngọc (bé Diệp Anh) xuất hiện tại nhà Nhện. Hai con người xa lạ ấy đã khiến Nhện lần đầu tiên trong đời bị rơi vào nỗi sợ mẹ không còn là của riêng mình.

Trailer phim 'Chú ơi đừng lấy mẹ con'

Crayon Shinchan Movie: Bakumori! Kung fu Boys - Ramen Chaos (Shin - Cậu bé bút chì: Kungfu Boys - Mì ramen đại chiến)

Khởi chiếu: 21/9

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên lồng tiếng: Akiko Yajima, Miki Narahashi, Toshiyuki Morikawa

Cơn cuồng mì Ramen tấn công thành phố Kasukabe, bởi một âm mưu tàn độc Black Panda Ramen. Người dân trong thành phố bị cuồng mì Ramen và trở nên bạo lực không thể kiểm soát. Shinchan và các bạn đến học Kung-fu ở khu phố người Hoa tại Kasukabe với tuyệt chiêu Punipuni. Quyết tâm bảo vệ bình yên cho thành phố Kasukabe, Shin và các bạn đã chăm chỉ tập luyện Kungfu và trải qua nhiều thử thách.

Trailer phim 'Shin - Cậu bé bút chì: Kungfu Boys'

A.X.L

Khởi chiếu: 21/9

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Thomas, Jane Becky G, Dominic Rains

A.X.L, một chú chó rô-bốt được nghiên cứu chế tạo trong bí mật và được trang bị các vũ khí tối tân với mục đích phục vụ cho quân đội. Một sự cố bất ngờ xảy ra khi A.X.L bị thất lạc và nằm trong một khu phế thải bỏ hoang. Cậu bé tuổi teen Miles vô tình phát hiện và cứu A.X.L, từ đây cả hai dần nảy sinh tình cảm và trở thành đôi bạn thân thiết. Không lâu sau, quân đội và các lực lượng nổi loạn cũng lần được dấu vết của A.X.L và lên kế hoạch truy lùng bắt cóc A.X.L nhằm chiếm hữu thứ vũ khí lợi hại này. Hành trình trốn chạy của Miles và A.X.L bắt đầu từ đây.

Trailer phim 'A.X.L'

Kế hoạch đổi chồng

Khởi chiếu: 28/9

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Quang Đăng, Hoàng Yến Chibi, Trương Thanh Long...

Tiếng sét ái tình đã khiến Thu Dung (Hoàng Yến Chibi) và Trọng Quân (Quang Đăng) yêu và cưới nhau khi cả hai còn rất trẻ. Sau 5 năm chung sống, tình cảm của Quân dần phai nhạt nhưng anh không đủ can đảm nói lời chia tay. Anh lên kế hoạch để vợ tự bỏ mình. Quân gặp Khương ( một tay chơi khét tiếng đào hoa với khả năng “cưa gái như cưa cây”) và đề nghị sẽ trả cho Khương một số tiền lớn nếu như Khương có thể khiến Dung ngoại tình để Quân có cớ bắt ghen và li dị.

Teaser phim 'Kế hoạch đổi chồng'

Smallfoot (Chân nhỏ, bạn ở đâu?)

Khởi chiếu: 28/9

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên lồng tiếng: Channing Tatum, Zendaya, James Corden, LeBron James, Gina Rodriguez

Anh chàng người tuyết Yeti có tên Migo (Channing Tatum lồng tiếng) bất ngờ chạm trán một chủng người truyền thuyết mà từ lâu bộ tộc của anh có tên gọi riêng “Chân Nhỏ” (Smallfoot). Tuy nhiên, trái ngược với sự hào hứng của Migo, người dân bộ tộc lại tỏ ra nghi ngờ bởi họ luôn cho rằng con người không hề tồn tại trên thế giới này. Mặc dù vậy, họ vẫn quyết định cho Migo một cơ hội chứng minh con người là có thật, và từ đó hành trình của cậu chàng người tuyết chính thức bắt đầu.

Trailer phim 'Smallfoot'

Malicious (Quái thai)

Khởi chiếu: 28/9

Thời lượng: 91 phút

Diễn viên: Bojana Novakovic, Josh Stewart, Delroy Lindo, Melissa Bolona

Một giáo sư đại học trẻ và người vợ mang thai đang rất hạnh phúc mong chờ đứa con đầu lòng. Thế nhưng, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra ám ảnh người vợ và cô bị sảy thai. Dường như đôi vợ chồng trẻ đã vô tình giải thoát một thực thể ma quái khát máu.

Trailer phim 'Malicious'

Peppermint

Khởi chiếu: 28/9

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Jennifer Garner, Tyson Ritter, Annie Ilonzeh

Cuộc sống của Riley (Jennifer Garner) bị đảo lộn hoàn toàn sau vụ tấn công bất ngờ nhằm vào gia đình cô. Sau khi tỉnh dậy từ trong hôn mê, trải qua những phiên tòa và nhận ra chính quyền cũng như tòa án đang tìm mọi cách để bảo vệ kẻ gây án, Riley quyết định ẩn thân và tự trang bị cho mình những kỹ năng chiến đấu.

Trong suốt 5 năm, không một ai biết đến tung tích của cô, ngay cả thế giới ngầm hay sở cảnh sát Los Angeles, Cục điều tra liên bang Mỹ FPI. Đến ngày giỗ thứ 5 của chồng và con cô, cảnh sát bắt đầu phát hiện xác chết của những kẻ tội phạm khắp nơi trong thành phố. Những kẻ này có liên quan đến cái chết của chồng và con gái cô hay đây chính là phát súng đầu tiên mở màn cho sự sụp đổ của cả một băng nhóm tội phạm khét tiếng Los Angeles.

Trailer phim 'Peppermint'