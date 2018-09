16 phim hấp dẫn ra rạp vào tháng 5

'Bao giờ có yêu nhau' của Minh Hằng - Quý Bình và phần tiếp theo của seri 'X-Men' cùng công chiếu vào đầu mùa hè.

Lật mặt 2: Phim trường

Khởi chiếu: 6/5

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Lý Hải, Khả Ngân, Hiếu Nguyễn, Võ Đình Hiếu

Phim kể về cuộc sống của hai anh em Trung và Thành, những cascadeur chuyên nghiệp. Cả hai rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế nên đã tham gia một thương vụ buôn bán mà không biết rằng mình đang rơi vào con đường phạm pháp. Với sự giúp đỡ của một vị đạo diễn tên Thuần, hai anh em thoát khỏi hiểm nguy, đồng thời giúp lực lượng chức năng bắt giữ được kẻ phạm tội. Biết ơn sự cứu mạng của ông Thuần, Trung đã hoàn tất nốt bộ phim dang dở và đạt được thành công rực rỡ. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì hiểm nguy tiếp tục rình rập quanh họ. (xem trailer)

Everybody wants some (Sinh viên siêu quậy)

Khởi chiếu: 6/5

Thời lượng: 116 phút

Diễn viên: Zoey Deutch, Tyler Hoechlin, Ryan Guzman

Lấy bối cảnh những năm 1980, bộ phim hài kể về những chàng trai năm nhất đại học đam mê bóng chày. Cuộc sống của họ ngoài đời và trên sân cỏ đã thay đổi hoàn toàn khi từ giã những năm tháng trung học để bước vào một môi trường hoàn toàn mới. (xem video)

Bangkok 13

Khởi chiếu: 6/5

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Thantara Rungruang, Akarin Akaranitimaytharatt, Thospol Sirvivat, Worarat Karnjanarach, Dolkamol Satdhathip

Pia - cô gái có giác quan thứ 6, cùng một nhóm thực hiện chương trình truyền hình tương tác đầy rùng rợn: Bangkok - 13 điểm chết chóc. Bằng siêu năng lực của mình, Pia đưa các cộng sự đến 13 nơi được mệnh danh là đáng sợ bậc nhất của thành phố. Nhiều vụ án giết người, tự sát đã diễn ra ở những nơi này và dĩ nhiên, hồn ma là điều không thể thiếu. Pia cho rằng, theo linh cảm của cô, 13 nơi này đều có liên quan mật thiết với nhau, nhưng cô không thể giải thích rõ ràng được. Và cô không ngờ rằng, chuyến đi đã trở thành tai họa sát thân đối với cô và các thành viên trong đoàn. (xem trailer)

Precious Cargo (Phi vụ đá quý)

Khởi chiếu: 6/5

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên: Bruce Willis, John Brotherton, Claire Forlani

Phim lấy bối cảnh về vùng đất con sông Mississippi đổ ra vịnh Mexico, nơi quy tụ những tên tội phạm lẫy lừng nhất của thế giới. Nội dung xoay quanh câu chuyện về Jack, siêu trộm tài năng buộc phải dấn thân vào một phi vụ nguy hiểm sau khi Karen - đồng phạm kiêm người yêu cũ xuất hiện. Cô đang mang trong mình đứa con của Jack và bị tay trùm tội phạm tàn bạo Eddie truy đuổi gắt gao. (xem trailer)

Night Fare (Taxi đêm)

Khởi chiếu: 6/5

Thời lượng: 82 phút

Diễn viên: Jonathan Howard, Jonathan Demurger, Fanny Valette

Luc và Chris bắt taxi về nhà sau một đêm tiệc tùng muộn ở Paris. Đến điểm dừng, họ xuống xe nhưng giằng co và không thanh toán cước. Tài xế taxi quyết săn lùng đến cùng khiến đêm đoàn tụ của hai người bạn trở nên tồi tệ và khủng khiếp. Nhưng màn rượt đuổi xuyên đêm không đơn thuần chỉ là 'đòi' tiền cước.

Molly Moon (Cô bé thôi miên )

Khởi chiếu: 6/5

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Raffey Cassidy, Dominic Monaghan, Joan Collins

Trại trẻ mồ côi tồi tàn nằm trong một trang viên đổ nát và lạnh lẽo là nơi bắt đầu câu chuyện phép thuật của cô bé Molly Moon. Một ngày, Molly vô tình nhặt được quyển sách về thuật thôi miên, một nghệ thuật cổ xưa. Cô gái bé nhỏ đứng giữa chọn lựa giấc mơ toả sáng trên sân khấu nhờ vào sự kỳ diệu của “phép thuật” và giấc mơ có một gia đình yêu thương. (xem trailer)

Bao giờ có yêu nhau

Khởi chiếu: 12/5

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Minh Hằng, Quý Bình, NSƯT Kim Xuân

Linh (Minh Hằng) gặp nạn trong khu rừng hoang sơ và được Huy (Quý Bình) giúp đỡ, đưa cô đến trạm xá. Họ yêu nhau từ lần đầu gặp gỡ ấy. Mối tình ngày càng trở nên sâu nặng, tới mức Huy thường xuyên mơ thấy mình cầu hôn Linh trước Bàu Sen Trắng. Anh quyết định cùng Linh tìm về vùng Bàu Trắng này kịp mùa sen nở và dành cho cô bất ngờ lớn nhất cuộc đời. (xem trailer)

Angry Birds

Khởi chiếu: 13/5

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên lồng tiếng: Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride

Công nghệ làm phim hiện đại đã mang những chú chim cáu giận nổi tiếng từ xứ sở game 2D bước vào thế giới 3D màn ảnh rộng. Phim kể về hòn đảo hạnh phúc, nơi có chú chim Red, từ khi sinh ra đã là tâm điểm của mọi trò chọc ghẹo. Những 'kẻ ngoại đạo' trên đảo còn có Chuck nhanh nhảu, Bomb bùng cháy. Một ngày nọ, đoàn heo xanh bụng bự đã ghé thăm đảo với ý đồ đen tối. Bộ ba Red - Chuck và Bomb đã lên kế hoạch vạch trần âm mưu của những vị khách lạ. (xem trailer)

Phantom of The Theatre (Bóng ma nhà hát)

Khởi chiếu: 13/5

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Lâm Tâm Như, Nhậm Đạt Hoa, Dương Hựu Ninh

Bối cảnh xảy ra vào khoảng năm 1930 ở Thượng Hải. Đạo diễn Cố Duy Bang (Dương Hựu Ninh) kết hợp với diễn viên Mạnh Tư Phàm (Lâm Thâm Như) thực hiện phim Ca nữ lúc nửa đêm. Tác phẩm dựa trên câu chuyện về đạo diễn Mã Từ Duy Bang, người thực hiện bộ phim điện ảnh kinh dị đầu tiên của Trung Quốc, Tiếng hát lúc nửa đêm năm 1937 với vô số lời khen ngợi. Phim Bóng ma nhà hát muốn tái hiện những bí mật trong quá trình quay phim Tiếng hát lúc nửa đêm của đạo diễn họ Mã năm xưa. (xem trailer)

Never let go (Truy đuổi đến cùng)

Khởi chiếu: 13/5

Thời lượng: 103 phút

Diễn viên: Angela Dixon, Nigel Whitmey, Lisa Eichhom

Phim vừa kịch tính vừa cảm động, kể về một người mẹ đơn thân bất chấp mọi khó khăn để tìm kiếm đứa con của mình sau một vụ bắt cóc. Thế nhưng, khi cô bất ngờ vướng vào cái chết của một người đàn ông vô tội, những bí ẩn, rắc rối đầy hiểm nguy bắt đầu xuất hiện. (xem trailer)

I am wrath (Phẫn nộ)

Khởi chiếu: 20/5

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên: Rebecca De Mornay, John Travolta, Christopher Meloni

Kỹ sư thất nghiệp Stanley Hill (John Travolta) chứng kiến cảnh người vợ yêu dấu của mình là Vivian ( Rebecca De Mornay) bị giết hại dã man trong hầm để xe. Mặc dù các thám tử và cảnh sát có điều tra vụ án nhưng những kẻ giết người vẫn không bị đưa ra trước công lý. Stanley đành tìm đến người bạn cũ tên Dennis để tự mình “giải quyết” vấn đề. Stanley và Dennis cùng nhau lần theo những bí mật và dần dần thực hiện kế hoạch trả thù tàn bạo. (xem trailer)

Nữ đại gia

Khởi chiếu: 20/5

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Trương Quỳnh Anh, Huỳnh Anh Tuấn, Quang Sự, Thúy Vinh

Đây là bộ phim hình sự, hành động mới của đạo diễn Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Trần Dần. Phim bắt đầu từ câu chuyện của Kim Anh (Kỳ Duyên) một doanh nhân thành đạt đi lên từ hai bàn tay trắng. Sở hữu một khối tài sản lớn và địa vị trong xã hội nhưng khi tất cả hào quang hạ màn, cô chỉ là một bà mẹ đơn thân với đứa con gái mới lớn hư hỏng (Trương Quỳnh Anh). Những mối quan hệ rắc rối trong chuyện làm ăn tới một ngày cũng theo Kim Anh tới tận nhà, đe dọa tính mạng của cô và con gái. (xem video)

Equals (Đồng điệu)

Khởi chiếu: 26/5

Thời lượng: 101 phút

Diễn viên: Kristen Stewart, Nicholas Hoult, Guy Pearce

Phim là câu chuyện đầy cảm xúc lấy bối cảnh ở thế giới tương lai khi những cảm xúc chỉ là một khái niệm thuộc về quá khứ. Không còn tình yêu cũng như sự thù hận, một thế hệ nhân loại mới được sinh ra và chung sống trong hoà bình. Nhưng một loại virus được gọi là SOS (Switched On Syndrome) xuất hiện và đã làm cho việc chế ngự cảm xúc của con người bị thất bại. (xem trailer)

X-men Apocalypse

Khởi chiếu: 27/5

Thời lượng: 147 phút

Diễn viên: Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Olivia Munn, Michael Fassbender, James McAvoy

Apocalypse là dị nhân đầu tiên và hùng mạnh nhất của cả vụ trụ X-Men. Hắn đã tích lũy được rất nhiều quyền năng đột biến khác nhau, trở thành kẻ bất tử và bất khả chiến bại. Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ hàng ngàn năm, hắn thất vọng với thế giới nên quyết định tẩy sạch nhân loại và tạo ra một trật tự thế giới mới. Mystique cùng với sự giúp đỡ của Giáo sư X buộc phải dẫn dắt một đội X-Men trẻ tuổi nhằm chống lại kẻ thù lớn nhất từ trước đến nay, cứu rỗi nhân loại khỏi thảm họa tuyệt chủng. (xem trailer)

Doraemon: Nobita and the birthday of Japan' 16

Khởi chiếu: 27/5

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên lồng tiếng: Wasabi Mizuta; Megumi Ohara, Yumi Kakazu

Trong thế kỷ 20, Nobita đã nảy sinh ra ý tưởng rời khỏi nhà và tìm một nơi lý tưởng để tạm sống. Nhưng ý định này đã không thể trở thành hiện thực khi cậu phải đối mặt với luật sở hữu đất đai tại Nhật Bản. Cũng trong thời gian đó, những người bạn của Nobita là Chaien, Xuka và Xeko, vì nhiều lý do khác nhau cũng đang trốn chạy khỏi ngôi nhà của mình. 4 người bạn đã cùng tụ họp và nhờ sự giúp đỡ của Doraemon, họ có chuyến phiêu lưu xuyên thời gian, trở về đất nước Nhật Bản ở thời điểm 70.000 năm trước. (xem trailer)

Bastille Day (Ngày đen tối)

Khởi chiếu: 27/5

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Idris Elaba, Richard Madden

Viên cảnh sát Sean Briar phát hiện ra tên trộm móc túi chuyên nghiệp Michael đang là con tốt của một bàn cờ. Hắn cũng chính là một nhân tố giúp anh phá tan âm mưu tội phạm vô cùng nguy hiểm. Briar đã chiêu mộ Michael và quyết tâm tìm ra manh mối của đường dây khủng bố. Chỉ trong vòng 24 tiếng bao vây và rượt đuổi, bộ đôi đã xác định được đối tượng và họ buộc phải dựa vào nhau để hạ gục kẻ thù. (xem trailer)

