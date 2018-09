16 phim hấp dẫn chiếu rạp vào tháng 8

'Vệ binh dải ngân hà', 'Ninja rùa', phần 5 của 'Step Up', 'Scandal - Hào quang trở lại' là những tác phẩm được khán giả mong đợi.

3D Guardians Of The Galaxy (tựa Việt: Vệ binh dải ngân hà)

Khởi chiếu: 1/8

Thời lượng: 122 phút

Diễn viên: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Lee Pace, Michael Rooker, Djimon Housou, Vin Diesel, Bradley Cooper

Sau hàng loạt bom tấn nổi tiếng về Iron Man, Thor, Captain America và The Avengers, hãng Marvel giới thiệu đến người yêu điện ảnh đội quân anh hùng mới có tên Guardians of the galaxy (Vệ binh dải ngân hà). Phim được chuyển thể dựa trên cuốn truyện tranh của hai tác giả Nicole Perlman, James Gunn vào năm 1969.

Nội dung phim là chuyến phiêu lưu xuyên vũ trụ đầy kịch tính của tay thám hiểm gan lỳ Peter Quill (Chris Pratt) khi anh trở thành mục tiêu hấp dẫn trong mắt bọn săn tiền thưởng. Peter Quill đã đánh cắp quả cầu bí ẩn mà Ronan (Lee Pace), một tên xấu xa có khả năng đe dọa toàn cõi vũ trụ, thèm muốn. Để trốn tránh Ronan, Quill buộc phải chấp nhận thỏa thuận với một nhóm bốn thành viên không ai giống ai: Rocket, một con chồn sử dụng súng (Bradley Cooper lồng tiếng); Groot, một sinh vật hình người nhìn như một thân cây (Vin Diesel lồng tiếng); cô nàng bí ẩn và nguy hiểm Gamora (Zoe Saldana) và Drax Kẻ hủy diệt (Dave Bautista). (xem trailer)

The Quiet Ones (tựa Việt: Thầm lặng)

Khởi chiếu: 1/8

Thời lượng: 98 phút

Diễn viên: Jared Harris, Sam Claflin, Olivia Cooke

Dựa trên sự kiện có thật, phim là sản phẩm của đạo diễn John Poque kể về câu chuyện của một vị giáo sư theo dị giáo nhưng lại có sức thu hút và quyền năng đặc biệt trời ban. Ông này dùng các phương pháp kỳ lạ gây tranh cãi để dẫn dắt các sinh viên ưu tú nhất của mình liều lĩnh tham gia vào một thí nghiệm tâm linh nguy hiểm: Tạo ra một con yêu tinh từ nguồn năng lượng tinh thần tiêu cực của con người. (xem trailer)

Mr.Jones (tựa Việt: Tượng ma)

Khởi chiếu: 1/8

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Jon Foster, Sarah Jones, Mark Steger

Cặp tình nhân trẻ Penny (Sarah Jones) và Scott (Jon Foster) cùng chuyển đến một ngôi nhà bỏ hoang và tách biệt tại một vùng quê vắng vẻ, nhằm giúp Scott lấy lại cảm hứng sáng tạo của mình. Ý định thực hiện một video về phong cảnh thiên nhiên của họ đã sớm được thay thế bằng những giờ phút kinh hoàng khi hai người tìm thấy một mê cung bí mật cất giấu những món đồ tạo tác khủng khiếp của nhân vật Mr. Jones. Hàng loạt sự kiện và hiện tượng bí ẩn xảy ra xung quanh ngôi nhà, cùng lúc Scott và Penny phải chiến đấu trong tuyệt vọng, chống lại một thế lực đen tối đang tìm cách trừ khử mình. (xem trailer)

Nicolas On Holiday (tựa Việt: Nhóc Nicolas 2)

Khởi chiếu: 1/8

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Mathéo Boisselier, Valérie Lemercier, Kad Merad

Phim xây dựng dựa trên cuốn truyện tranh nổi tiếng Le Petit Nicolas của tác giả Jean Jeacquaes và René Goscinny. Nếu như nội dung phần một của phim là sự tưởng tượng của Nicolas khi cho rằng mẹ cậu sắp có em bé và cậu sẽ bị bỏ rơi như thế nào, thì phần hai là kỳ nghỉ hè đầy phiêu lưu của cậu bé cùng gia đình. Đây sẽ là kỳ nghỉ đáng nhớ của Nicolas bởi cậu có thêm nhiều bạn mới và nhiều phiền phức mới. Trong số những người bạn mà Nicolas mới quen có Elizabeth, cô nhóc có đôi mắt to tròn và luôn theo chân cậu tới mọi nơi. (xem trailer)

And So It Goes (tựa Việt: Món quà vô giá)

Khởi chiếu: 1/8

Thời lượng: 94 phút

Diễn viên: Michael Douglas, Diane Keaton

Bộ phim tâm lý hài với sự tham gia diễn xuất của hai ngôi sao gạo cội từng giành giải thưởng Oscar danh giá Michael Douglas và Diane Kraton sẽ mang lại cho khán giả những cung bậc cảm xúc mới lạ về đề tài gia đình. Truyện phim kể về một người đàn ông sắp nghỉ hưu và sự xuất hiện của cô cháu gái chưa từng biết mặt cùng bà hàng xóm vui tính. (xem trailer)

No Tears For The Dead (tựa Việt: Nước mắt sát thủ)

Khởi chiếu: 8/8

Thời lượng: 116 phút

Diễn viên: Jang Dong Gun, Kim Min Hee

Tác phẩm đánh dấu sự hợp tác giữa đạo diễn Lee Jeong Beom, người từng gặt hái không ít thành công với phim hành động The Man From Nowhere (Won Bin đóng vai chính), với tài tử Jang Dong Gun. Trong phim, ngôi sao Anh em nhà bác sĩ đóng vai Gon, một đứa bé bị mẹ bỏ mặc tại sa mạc khi di cư sang Mỹ. Anh được mafia nuôi dưỡng để lớn lên trở thành một sát thủ máu lạnh. Trong một lần làm nhiệm vụ, Gon mắc phải một lỗi lầm không thể tha thứ khi lỡ tay giết chết một bé gái vô tội. Sai lầm này đã trở thành “vết sẹo” lớn trong cuộc đời anh.

Đắm chìm trong ân hận, tội lỗi và nhục nhã, Gon không còn muốn trở thành sát thủ, nhưng lại được giao một nhiệm vụ cuối cùng. Trớ trêu thay, mục tiêu của anh chính là Mo-Gyeong (Kim Min Hee), người mẹ của bé gái đã chết. Gon đau đớn và đối mặt với lựa chọn sống còn, làm theo lệnh và giết chết mục tiêu hay liều mạng để đánh đổi sự cứu rỗi cho quá khứ của anh. (xem trailer)

3D Teenage Mutant Ninja Turtles (Ninja Rùa)

Khởi chiếu: 8/8

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Megan Fox, Alan Ritchson, Will Arnett, Noel Fisher, William Fichtne

Từ khi mới khởi quay, bộ phim đã gây được sự chú ý bởi nó là sản phẩm của nhà sản xuất Michael Bay (người đứng sau thành công của loạt phim Transformers) cùng sự tái xuất của cô đào Megan Fox sau thời gian dài nghỉ sinh con. Ninja Rùa được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên (từng là hiện tượng vào năm 1984), xoay quanh câu chuyện về bốn chú rùa con vô tình bị nhiễm một loại dung dịch bùn hóa học đặc biệt sau một nghiên cứu khoa học thất bại. Chúng bị đột biến và trở thành những chiến binh rùa to lớn. Dù vẫn mang hình dạng rùa nhưng chúng có thể đi đứng và nói chuyện như con người. Một vị sư phụ đã nuôi dưỡng và dạy cho 4 chú rùa này võ nghệ để trở thành những người bảo vệ lẽ phải.

Bối cảnh của bộ phim là thành phố New York, nơi tội ác ngày càng tràn lan đến mức không thể kiểm soát, và người dân hơn lúc nào hết đang mong mỏi sự xuất hiện của những người anh hùng. Đó cũng là lúc những chú rùa ninja trỗi dậy từ những đường cống ngầm và thực thi công lý. Với sự hỗ trợ của cô phóng viên trẻ xinh đẹp April O’Neil (Megan Fox), người có bố tham gia vào chương trình thí nghiệm chất hóa học nọ, năm thầy trò tìm cách chống lại thế lực đen tối để giải phóng cho cả thành phố. (xem trailer)

Into The Storm (tựa Việt: Cuồng phong thịnh nộ)

Khởi chiếu: 8/8

Thời lượng: 89 phút

Diễn viên: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Matt Walsh

Khác với các phim thảm họa trước đó, Into the Storm được thực hiện theo thể loại phim tài liệu giả thực (found footage). Phim lấy bối cảnh thị trấn giả tưởng Silverton, tọa lạc tại bang Oklahoma của Mỹ, chuẩn bị đón đầu đợt tấn công từ một cơn lốc xoáy chết người. Rất nhiều người đã bỏ đi để giữ mạng sống của chính mình, nhưng một nhóm học sinh trung học lại liều mạng dấn thân sâu vào trong trung tâm cơn lốc nhằm thu thập những số liệu về sức tàn phá của cơn lốc.

Song song với nhóm học sinh còn có rất nhiều các nhân vật khác được liên kết lại với nhau như: một người cha tìm mọi cách để cứu được con trai mình, một cặp đôi trẻ đấu tranh dành lại sự sống trong tâm bão hay một nhà nghiên cứu lập dị muốn lưu lại tất cả hình ảnh trong tâm bão. (xem trailer)

Lucy

Khởi chiếu: 15/8

Thời lượng: 89 phút

Diễn viên: Scarlett Johansson, Analeigh Tipton, Morgan Freeman

Lucy (Scarlett Johansson) là một cô gái hoàn toàn bình thường. Sau một đêm tiệc tùng, cô tỉnh dậy và phát hiện mình rơi vào tay bọn bắt cóc bí ẩn. Kinh hoàng hơn, đó là một tổ chức đen tối, đang âm mưu vận chuyển chất thuộc kỳ lạ và dự tính biến Lucy thành một kiện hàng sống bằng cách giấu thứ thuốc đó trong cơ thể cô. Nhưng điều mà bọn chúng không ngờ tới, trong khi bị đánh đập hành hạ, bọc thuốc bị vỡ và chất thuốc ngấm vào cơ thể Lucy. Nó biến cô thành một dạng siêu nhân với khả năng vận động hơn người, đặc biệt cô có thể sử dụng hết 100% công năng của não bộ. Do đó Lucy làm được những việc vượt xa trí tưởng tượng của con người, như học một ngôn ngữ mới trong khoảng thời gian ngắn, hay dịch chuyển mọi thứ bằng ý nghĩ. (xem trailer)

Exequy Dresser (tựa Việt: Trang điểm xác chết)

Khởi chiếu: 15/8

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Củng Tân Lượng, Mã Quân, Vương Hy Duy

May (Củng Tân Lượng) là một thợ trang điểm xác chết. Hầu hết thời gian làm việc của cô đều ở nhà xác. Tại câu lạc bộ đêm, cô gặp những người bạn mới và dần dần vướng vào các bí ẩn kỳ bí mà không hề hay biết. Rồi chuyện xấu xảy ra trong một lần May phải làm việc đến khuya ở nhà xác, người bạn Che Li (Vương Hy Duy đóng) của cô chết. Điều này đã làm May bị ám ảnh, sợ hãi bởi các hồn ma xung quanh mình. Mỗi buổi tối khi mở tủ áo, May đều nhìn thấy một bộ váy đỏ đầy tử khí được treo trong đó và đi kèm là nhiều chuyện không may ập đến. Từ đây, mê cung sợ hãi đã vây lấy May và cả những người xung quanh cô.

Phim tạo hiệu ứng ở Trung Quốc với sự tham gia của Củng Tân Lượng, quả bom sex hot nhất ở đại luc. Nổi tiếng vì vòng 1 nóng bỏng nhưng trong mảng điện ảnh, cô chưa gây được nhiều ấn tượng với khán giả. Sau hàng loạt nhân vật phụ, May là vai chính đầu tiên để cô thể hiện khả năng diễn xuất. (xem trailer)

The Expendables 3 (tựa Việt: Biệt đội đánh thuê 3)

Khởi chiếu: 15/8

Thời lượng: 127 phút

Diễn viên: Harrison Ford, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jason Statham, Lý Liên Kiệt...

Nội dung phim sẽ tiếp tục theo chân Barney (Sylvester Stallone), Christmas (Jason Statham) và những thành viên còn lại của "Biệt đội hành động" trong một cuộc đối đầu trực diện với Conrad Stonebanks (Mel Gibson) - trước đây từng là người đồng sáng lập ra nhóm Expendables với Barney. Stonebanks sau đó trở thành một tên buôn vũ khí tàn bạo và Barney buộc phải tiêu diệt hắn. Thế nhưng, hắn thoát khỏi tay thần chết và giờ đây quay trở lại để trả thù và xóa sổ Expendables. (xem trailer)

Mất xác

Khởi chiếu: 15/8

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Tinna Tình, Hoàng Phúc, Phi Thanh Vân, Only C...

Cảnh nóng của Tinna Tình và Hoàng Phúc trong phim "Mất xác".

Phim là câu chuyện về số phận lận đận của cô gái miền Tây tên Y Linh (Tinna Tình). Cô yêu một chàng bác sĩ Mạnh Tường (Hoàng Phúc đóng), có thai với anh nhưng lại bị người tình phụ bạc. Khi biết chuyện cô "không chồng mà chửa", Y Linh bị mẹ kế (Phi Thanh Vân) nhiếc móc, đánh đập đến mức cô suýt bị sảy thai. Cô còn bị dì ghẻ ép phải đi bán dâm lấy tiền phụ gia đình, nuôi người bố bệnh tật. Ngoài những cảnh quay lột tả cuộc sống cực khổ, Tina Tình còn có khá nhiều phân đoạn trút bỏ xiêm y đóng cảnh sex cùng Hoàng Phúc trong khu rừng vắng.

Đạo diễn Đỗ Thành An của phim cũng tiết lộ, bên cạnh nhân vật của Tina Tình thì vai bác sĩ Mạnh Tường của diễn viên Hoàng Phúc cũng là điểm nhấn thú vị trong tác phẩm. Nhân vật này gây ra cái chết cho một bệnh nhân rồi phi táng cái xác xuống sông, gây khó khăn cho việc cơ quan điều tra. Bác sĩ Mạnh Tường được chính đạo diễn Đỗ Thành An xây dựng từ vụ bác sĩ thẩm mỹ Cát Tường. (xem trailer)

The Ugly Ghost (tựa Việt: Đẹp như ma)

Khởi chiếu: 22/8

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: TukkyChingroy, Maggie Arpa, Tony Rakkaen

Một nhóm bốn cô gái Miki, Ploy, Kaew và Kow Fang được nhận vào thực tập tại một xí nghiệp gỗ, nơi Tui Tui là người giám sát. Không may, họ vô tình gặp phải một hồn ma kỳ quái tại nơi này. Đây là một linh hồn chuyên nhập vào kẻ khác, chiếm giữ thân xác của họ và dùng hình hài này để dụ dỗ nhằm ăn thịt kẻ khác. Đan xen những tình tiết kinh dị là câu chuyện tình cảm tay ba phức tạp giữa Tui Tui, cô thực tập sinh xinh đẹp - Lam và chàng cấp trên đẹp trai của Tui Tui là Bank. (xem trailer)

Step Up All In

Khởi chiếu: 22/8

Thời lượng: 85 phút

Diễn viên: Alyson Stoner, Briana Evigan, Adam G. Sevani

Sau 4 phần đã ra mắt, seri Step Up gặt hái được nhiều thành công vang dội trên khắp thế giới và nhanh chóng trở thành loạt phim đình đám nhất về vũ đạo và âm nhạc. Mùa hè này, phần 5 của phim sẽ trở lại với câu chuyện về Sean Asa (Ryan Guzman) sau khi anh cùng nhóm nhảy The Mob đến Los Angeles. Những khó khăn ở đây khiến The Mob tan rã và các thành viên trong nhóm lần lượt trở về Miami. Tuy nhiên, Sean vẫn quyết tâm ở lại để chinh phục Hollywood. Anh đã tìm đến Andie West (Briana Evigan), Moose (Adam Sevani) cùng những người khác để thành lập nhóm nhảy mới có tên LMNTRIX. Để theo đuổi giấc mơ vô địch, LMNTRIX phải thể hiện hết tài năng tại sàn đấu Votex với nhóm nhảy hàng đầu nước Mỹ - The Grim Knights và với cả chính những đồng đội cũ của Sean trong nhóm The Mob ở kinh đô giải trí Los Angeles.

Nếu như ở Step Up (2006) là sự kết hợp của múa ballet và hiphop; Step Up 2: The Streets (2008), Step Up 3D (2010) là những màn biểu đường phố đầy sôi động; Step Up Revolution (2012) là phong cách nhảy flash mob, thì ở phần 5, các nhà làm phim mang đến vũ đạo mới mẻ được khơi nguồn cảm hứng từ lửa, gió, cát. (xem trailer)

Scandal - Hào quang trở lại

Khởi chiếu: 29/8

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Trang Nhung, Chi Bảo, Thân Thúy Hà, Kinh Quốc, NSƯT Chiều Xuân

Tác phẩm mới của đạo diễn Victor Vũ kể về Bella (Trang Nhung đóng), nữ diễn viên nổi tiếng một thời đang muốn tìm lại ánh hào quang ngày xưa. Cô phải nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ như một cứu cánh để trở về thời son trẻ. Cô đến gặp vợ chồng bác sĩ Quân (Chi Bảo) và Vân (Thân Thúy Hà) để thực hiện ước muốn của mình. Thật không may mắn, ca phẫu thuật thất bại, Bella chết ngay trên bàn mổ. Những tưởng câu chuyện đã khép lại với nữ diễn viên yểu mệnh. Nhưng đột nhiên vài tháng sau, Bella bất ngờ trở lại showbiz trong sự ngỡ ngàng của công chúng lẫn giới làm nghề. (xem trailer)

The Prince

Khởi chiếu: 29/8

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Bruce Willis, John Cusack, Jessica Lowndes, Bi (Rain)

Nội dung phim xoay quanh cuộc chiến của một tên cướp đã về hưu giành lại sự sống cho cô con gái bị bắt cóc bởi tay một kẻ thù không đội trời chung. Một cuộc chiến diễn ra giữa hai người đàn ông mang mối thù nhiều năm nay có cơ hội đáp trả. Ngoài tài tử Bruce Willis trong vai kẻ bắt cóc, phim còn có sự tham gia của ngôi sao Hàn Quốc Bi (Rain). (xem trailer)

Quỳnh Như