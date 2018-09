16 phim đặc sắc ra rạp vào tháng 9

Mùa thu này, hàng loạt các tác phẩm kinh dị của châu Á và Hollywood sẽ được phát hành tại Việt Nam.

Roaring Currents (tựa Việt: Đại thủy chiến)

Khởi chiếu: 5/9

Thời lượng: 127 phút

Diễn viên: Choi Min-sik, Ryu Seung-ryong

Phim dựa trên những sự kiện có thật về trận thủy chiến xảy ra vào những ngày cuối tháng 10/1597 ở Myeongryang. Thời điểm này, quân đội Nhật Bản tiến đánh triều đại Joseon (Triều Tiên) và quân Joseon gần như bị đánh tan tác trên khắp các mặt trận. Kinh thành Joseon đứng trước nguy cơ rơi vào tay quân Nhật. Trong hoàn cảnh đất nước lâm nguy đó, chỉ với 12 chiến thuyền, đô đốc Yi Sun-shin (Choi Min-sik) phải khích lệ tinh thần binh sĩ trong trận chiến vô tiền khoáng hậu chống lại 330 tàu chiến đến từ Nhật Bản. (xem trailer)

The four 3 (tựa Việt: Tứ đại danh bổ)

Khởi chiếu: 5/9

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Đặng Siêu, Lưu Diệc Phi, Liễu Nham

Đây là phần 3 của seri phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Ôn Thụy An. Hai phần trước của Tứ đại danh bổ đều gặt hái được nhiều thành công. Nội dung phần 3, Gia Cát tiên sinh bị hại, Tứ đại danh bổ đã cùng nhau hợp sức cứu người, đồng thời điều tra chân tướng của thảm án nhiều năm về rước. Cuộc truy tìm dẫn đến một trận chiến quyết liệt chưa từng thấy. (xem trailer)

Viy (tựa Việt: Vùng đất quỷ)

Khởi chiếu: 5/9

Thời lượng: 127 phút

Diễn viên: Jason Flemyng, Andrey Smolyakov, Aleksey Chadov

Chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên được xuất bản năm 1835 của nhà văn Nikolai Gogol, phim kể về câu chuyện đầu thế kỷ 18, khi nhà khoa học địa lý Jonathan Green bắt đầu cuộc hành trình khoa học để có thể vẽ được bản đồ từ Tây Âu đến Đông Âu.

Sau khi qua Transylvania và vượt dãy Carpathian, ông thấy mình bị lạc trong một ngôi làng nhỏ bí ẩn nằm trong rừng của Ukraine. Trong màn sương mù dày đặc, bị mất phương hướng, ông lạc đến “vùng đất quỷ dữ”. Những người sống ở đây thật kỳ lạ. Sau khi đào một hào nước sâu để tách biệt mình khỏi phần còn lại của thế giới, người dân nuôi dưỡng niềm tin “ngây thơ” rằng có thể tự cứu mình khỏi quỷ dữ, mà không hề nhận ra cái ác đã ngự trị trong tâm hồn của họ và đang chờ đợi một cơ hội để chiếm hữu và tàn phá thế giới. (xem trailer)

Boxtrolls (tựa Việt: Hội quái hộp)

Khởi chiếu: 12/9

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Ben Kingsley, Jared Harris, Nick Frost…

Bộ phim đưa khán giả tới Cheesebridge, một thành phố sầm uất thời đại Victoria. Họ đồn đại rằng ở bên dưới những con đường rải đá cuội là nơi cư trú của tộc Boxtrolls - những con quỷ lùn gớm ghiếc - hàng đêm bò ra khỏi ống cống để lấy trộm trẻ con và phô mai. Thực tế, Boxtrolls chỉ là một cộng đồng chung sống hòa thuận trong lòng đất, khoác lên người những bộ quần áo làm bằng hộp giấy và chuyên thu gom rác ở khắp thành phố đem về.

Họ nhận nuôi một cậu bé người thường đáng yêu có tên là Eggs. Một ngày, đại gia đình Boxtrolls đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Eggs đã dấn thân vào một hành trình vô cùng nguy hiểm để có thể đập tan kế hoạch tàn bạo của Archibald Snatcher - tay thợ săn độc ác chuyên săn lùng và tiêu diệt thành viên của tộc Boxtrolls, giải cứu cho những người bạn mà cậu nhất mực yêu thương. (xem trailer)

The Swimmers (Bí ẩn tại hồ bơi)

Khởi chiếu: 19/9

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Chutavuth Pattarakampol, Thanapob Leeratanakajorn, Supassra Thanachat

Câu chuyện về hai người bạn thân đồng thời là đối thủ của nhau Perth và Tan. Dù là bạn thân nhưng Perth luôn ghen tỵ với tài năng của Tan. Trong khi đó Perth cũng thầm yêu Ice, bạn gái Tan. Rồi một ngày Ice tự tử một cách bất thường và bí hiểm trong hồ bơi nơi họ thường xuyên tập luyện. Tan quyết định phải tìm ra bí mật... Phim gây chú ý ở xứ sở chùa vàng với sự góp mặt của 3 diễn viên hot của phim Tuổi nổi loạn. (xem trailer)

The November man (tựa Việt: Sát thủ tháng mười một)

Khởi chiếu: 12/9

Thời lượng: 108 phút

Diễn viên: Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko…

Bộ phim hành động kể về một cựu cảnh sát CIA bị rơi vào hoàn cảnh oái oăm khi phải đối đầu với học trò cũ của mình trong một cuộc chơi đầy chết chóc. Anh phải chống lại một băng đảng được cấu kết bởi nhiều tay máu mặt và có địa vị trong thế giới ngầm, bao gồm cả những cảnh sát CIA cấp cao và cả tổng thống nước Nga. (xem trailer)

Closed Door Village (tựa Việt: Ngôi làng tử khí)

Khởi chiếu: 12/9

Thời lượng: 86 phút

Diễn viên: Trần Vũ Phàm, Từ Đông Đông, Bao Tiểu Bách, Vương Lượng

Một sự cố xe trên đường đi giữa đêm khuya đã khiến cho kỹ sư Hồ Đông Hải và trợ lý Tô Mục phải dừng chân ở một ngôi làng. Họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra ngôi làng này rất cằn cỗi và biệt lập so với bên ngoài. Thật không may, họ lạc đường và lạc khỏi nhau. Hồ Đông Hải quyết định ở lại trong một căn nhà cũ vẫn còn sáng đèn. Cũng từ đây, bí ẩn về ngôi làng dần dần hé lộ. (xem trailer)

Are You Here (tựa Việt: Ngố làm triệu phú)

Khởi chiếu: 19/9

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Owen Wilson, Zach Galifianakis, Amy Poehler, Laura Ramsey

Phim là câu chuyện dở khóc dở cười, nhưng cũng chứa đựng nhiều thứ để suy nghĩ của đôi bạn thân Steve và Ben. Steve Dallas (Owen Wilson), một nhân viên quèn dại gái tại tờ báo thời tiết địa phương. Còn Ben Baker (Zach Galifianakis) là một tay nhà giàu trẻ tuổi, vừa thừa hưởng một món gia tài kếch xù từ người cha ghẻ lạnh của mình. Khi nghe tin cha của Ben qua đời, Steve cùng người bạn thân tìm về quê hương với mong muốn ôm trọn số gia sản. Tuy nhiên, hành trình giàu sụ gặp phải khó khăn khi cả hai phải đối đầu với sự ganh đua pháp lý đến từ chị gái ranh ma của Ben (Amy Poehler) và bà mẹ kế 25 tuổi (Laura Ramsey). (xem trailer)

Gallows Hill (tựa Việt: Đồi quỷ ám)

Khởi chiếu: 19/9

Thời lượng: 87 phút

Diễn viên: Peter Facinelli, Sophia Myles, Nathalia Ramos…

Một gia đình vô tình trú tạm tại một ngôi nhà bí ẩn. Họ không hề hay biết dưới tầng hầm của căn nhà đang giam giữ linh hồn cổ xưa. Linh hồn tàn ác này sẽ gieo rắc những suy nghĩ man rợ vào mọi người, và sẽ nhập vào bất kỳ ai giết chết vật chủ hiện tại mà nó ẩn nấp. (xem trailer)

The maze runner (tựa Việt: Giải mã mê cung)

Khởi chiếu: 19/9

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangste

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn James Dashner, Giải mã mê cung là hành trình của Thomas khi cậu bị một thế lực bí ẩn đẩy đến vùng đất gọi là Trảng Cỏ (Glade), nơi được bao quanh bởi bốn bức tường đồ sộ, kiên cố. Thomas bị giam cầm cùng với một nhóm thanh niên khác. Tất cả đều không hề có ký ức gì về cuộc sống bên ngoài, không biết vì sao bị đưa đến đây và không biết mình là ai. Lối thoát duy nhất của họ là đường dẫn vào một mê cung kỳ lạ có cấu trúc luôn thay đổi khi đêm xuống. Thomas bắt đầu tìm hiểu xã hội thu nhỏ mà cậu bắt buộc phải gia nhập, tự bảo vệ mình trước những mối hiểm hoạ. Nhưng trên tất cả, Thomas luôn tìm cho mình một con đường khác để thoát khỏi nơi chốn nguy hiểm này. (xem trailer)

Before I go to sleep (tựa Việt: Tội ác ngủ say)

Khởi chiếu: 19/9

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong

Đây là một bộ phim hình sự tâm lý được đạo diễn Rowan Joffe (The American, 28 Weeks Later) viết kịch bản và thực hiện dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn S.J.Watson. Cuốn sách là tiểu thuyết bán chạy thứ 7 của Mỹ, kỷ lục mà chỉ duy nhất nhà văn người anh lập được trước đó ((J.K.Rowling - Hary Potter).

Phim xoay quanh câu chuyện về Ben (Colin Firth) và bác sĩ Nash (Mark Strong) khi cả hai tìm cách giúp đỡ vợ Ben (Nicole Kidman) lấy lại ký ức. Thực chất, cả hai người này đều đang giấu giếm nhiều bí mật đằng sau sự việc. Tuy nhiên, khi vợ Ben phát hiện ra tình trạng của cô được gây ra bởi một cuộc tấn công tàn bạo, cô lập tức dấn thân vào một nhiệm vụ để khám phá những gì thực sự xảy ra với cô. (xem trailer)

The Hundred-Foot Journey (tựa Việt: Hành trình trăm bước)

Khởi chiếu: 19/9

Thời lượng: 122 phút

Diễn viên: Helen Mirren, Manish Dayal

Dựa trên tiểu thuyết ăn khách cùng tên của Richard C. Morais, phim lấy bối cảnh là ngôi làng đẹp như tranh ở miền Nam nước Pháp. Khi một gia đình người Ấn tới đây định cư và mở nhà hàng thì họ rơi vào cuộc chiến với một nhà hàng Pháp lâu đời. “Chiến tranh” leo thang cho đến khi hai đầu bếp của hai nhà hàng yêu nhau. (xem trailer)

Hiệp sĩ mù

Khởi chiếu: 26/9

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Đàm Vĩnh Hưng, Đinh Y Nhung, Ngọc Thanh Tâm, Bình Minh, Thúy Vinh, Quách Ngọc Ngoan

Cường (Bình Minh), một gã giang hồ hạng bét sau một đêm bỗng trở thành kẻ thống lĩnh toàn bộ thế giới ngầm và Linh (Ngọc Thanh Tâm), cũng sau một đêm đã mất đi đôi mắt và cả một gia đình yên ấm. Hai người là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau trong cuộc sống, khi danh vọng của kẻ này lại là nỗi đau của người kia. Linh phải đi tìm Cường để tìm lại những gì cô đã mất. (xem trailer)

Legends of Oz: Dorothy's return (tựa Việt: Huyền thoại xứ Oz - Dorothy trở lại)

Khởi chiếu: 26/9

Thời lượng: 88 phút

Diễn viên: Daniel St. Pierre, Will Finn

Phim hoạt hình ca nhạc 3D được xây dựng dựa trên cuốn sách của nhà văn Roger Stanton Baum, chắt của cố nhà văn L. Frank Baum, tác giả của một trong số những câu chuyện cổ tích được yêu thích nhất trên toàn thế giới Legends of Oz.

Sau khi kết thúc hành trình phiêu lưu của mình ở xứ Oz huyền diệu, Dorothy về lại quê hương Kansas. Tuy nhiên, cô bé đã nhanh chóng quay trở lại Oz để giải cứu những người bạn cũ của mình là Scarecrow, Lion, Tin Man và Glinda khỏi bàn tay độc ác của Jester. Đồng hành với Dorothy trong hành trình về lại miền đất rực rỡ sắc màu là Wiser the owl, Marshal Mallow, China Princess và Tugg. Những người bạn này sẽ sát cánh bên cô để giành lại hòa bình và hạnh phúc cho mảnh đất. (xem trailer)

As Above, So Below (tựa Việt: Càng lên cao, càng xuống thấp)

Khởi chiếu: 26/9

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Perdita Weeks, Ben Feldman, Edwin Hodge…

Hệ thống mê cung ngầm trải dài bên dưới thành phố Paris thơ mộng cũng chính là ngôi nhà chung vĩnh cửu của các xác sống và những linh hồn còn vương vấn với thế giới. Trong bộ phim kinh dị mới Càng lên cao, càng xuống thấp, một nhóm các bạn trẻ yêu thích mạo hiểm tình cờ đặt chân vào nơi chất đầy những bộ xương khô đó và vô tình mở ra một cánh cổng địa ngục thực sự. Những ám ảnh kinh hoàng bắt đầu xuất hiện, và bí mật khủng khiếp về thế giới của những người đã chết dần dần được hé lộ. Họ phải trốn chạy để có thể bảo toàn tính mạng của mình, nếu không muốn bỏ xác lại nơi mê cung tăm tối. (xem trailer)

Good People (tựa Việt: Vận đen)

Khởi chiếu: 26/9

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Kate Hudson, James Franco, Tom Wilkinson, Omar Sy

Phim do Henrik Genz đạo diễn, xoay quanh một cặp đôi trẻ người Mỹ, Tom và Anna Reed (James Franco và Kate Hudson) khi cả hai đang mắc nợ đầm đìa sau khi tân trang lại căn nhà của gia đình Anna tại London. Ngay lúc đôi trẻ phải đối mặt với nguy cơ đánh mất tổ ấm trong mơ thì họ khám phá ra rằng, người thuê nhà ở căn hộ bên dưới đã chết, để lại gia tài là một đống tiền mặt trị giá 400.000 đô la. Mặc dù ban đầu còn ngần ngại, nhưng rồi Tom và Anna quyết định lên kế hoạch rất đơn giản: tất cả những gì phải làm là âm thầm lấy mớ tiền và đem trả nợ. Nhưng khi họ bắt đầu tiêu xài món tiền và không có dấu hiệu dừng lại thì cả hai trở thành mục tiêu của một đối thủ chết người - tên trộm thực sự. Và thế là những chuyện xấu xa bắt đầu xảy đến cho người tốt. (xem trailer)

