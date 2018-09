16 phim đặc sắc ra rạp tháng 9

Mùa thu này, khán giả sẽ thưởng thức rất nhiều tác phẩm hấp dẫn thuộc các thể loại hài hước, hành động, kinh dị.

Paranoia (tựa Việt: Nội gián)

Khởi chiếu: 6/9

Thời lượng: 106 phút

Diễn viên: Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford

Mở đầu cho loạt phim điện ảnh đầu mùa thu sẽ là Paranoia, tác phẩm hấp dẫn cho những ai yêu thích thể loại tâm lý đan xen hành động. Phim khéo léo phản ánh cái nhìn đa chiều và sâu sắc về sự thành công một bộ phận doanh nhân thành đạt. Trong thế giới của đồng tiền và tham vọng, họ luôn tìm cách tiêu diệt lẫn nhau để chiếm lấy vị trí cao nhất.

Adam, một chàng trai trẻ bị quyến rũ bởi sự giàu có cùng quyền lực không giới hạn, vô tình bị cuốn vào cuộc đối đầu sinh tử giữa hai công ty công nghệ hàng đầu thế giới sau khi quyết định trở thành gián điệp kinh tế. Khi nhận ra cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm cũng là lúc Adam đã lún quá sâu. Anh phải tìm cách thoát khỏi cuộc chơi để bảo vệ sự an toàn cho bản thân và những người thân yêu. (xem trailer)

Make Your Move 3D

Khởi chiếu: 6/9

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: BoA, Derek Hough, Will Yun Lee, Wesley Jonathan, Izabella Miko, Yunho

Với cốt truyện xoay quanh khát vọng nhảy múa và khẳng định đam mê bản thân của những con người trẻ tuổi, tác phẩm hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem cảm giác tươi mới và sôi động. Khán giả không chỉ có dịp thưởng thức kỹ năng vũ đạo đáng gờm của nữ ca sĩ thần tượng Hàn Quốc BoA, mà còn đắm mình trong những cảnh quay lãng mạn nóng bỏng của cô với bạn diễn Derek Hough, vũ công nổi tiếng xuất hiện trong nhiều mùa Dancing with the stars. Bộ phim mang mô tuýp âm nhạc - vũ đạo với biên kịch của phim cũng là người đã sáng tạo ra Step Up 2006 và Save the last dance 2001. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của nhiều nhóm nhạc tên tuổi của làn sóng Kpop như: DBSK, SNSD… (xem trailer)

Riddick: Rule the dark (tựa Việt: Riddick: Thống lĩnh bóng tối)

Khởi chiếu: 6/9

Thời lượng: 119 phút

Diễn viên: Vin Diesel, Katee Sackhoff, Karl Urban

Sau thành công của phần mới nhất trong loạt phim Fast & Furious, ngôi sao hành động kiêm nhà sản xuất phim Vin Diesel đã trở lại với vai diễn để đời của anh trong Riddick, nối tiếp hành trình dang dở ở hai phần trước là Pitch Black và The Chronicles of Riddick.

Diesel hóa thân vào nhân vật phản anh hùng Richard B. Riddick, một tên tội phạm vượt ngục nguy hiểm bị truy nã gắt gao trong toàn cõi thiên hà. Ở cuối phần trước, Riddick đã trở thành Thống Soái của quân đoàn tinh nhuệ Necromonger. Mặc dù có cả thế giới trong lòng bàn tay - với vô số phụ nữ và quyền lực bất tận - nhưng anh luôn thấy lạc lõng, buồn chán ở thế giới xa lạ này. Cho đến một hôm, gã chỉ huy hai mặt Vaako tự nhận hắn biết được vị trí của Furya, hành tinh quê hương của Riddick. Nỗi khao khát được trở lại quê nhà đã lấn át mối hoài nghi đối với Vaako. Chọn lấy một vài người lính tin cẩn nhất, Riddick lên tàu và rời khỏi tổ ấm của mình.

Khi con tàu vừa đáp xuống một hành tinh nóng rát và không có sự sống, Riddick bị hạ độc và bỏ mặc cho đến chết. Lâm vào thế bị động, bản năng sinh tồn trỗi dậy trong anh để chống lại những loài quái vật săn mồi nguy hiểm hơn bất cứ con người nào anh từng đụng độ. Để thoát khỏi hành tinh hoang vu này, Riddick chỉ có một lựa chọn duy nhất: kích hoạt cột phát tín hiệu khẩn cấp và dùng mạng sống của anh để dụ dỗ những tay săn tiền thưởng khét tiếng nhất trong thiên hà. (xem trailer)

The Conjuring (tựa Việt: Ám ảnh kinh hoàng)

Khởi chiếu: 6/9

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston

Lấy bối cảnh năm 1971, phim là câu chuyện của Ed và Lorraine Warren, một trong những chuyên viên điều tra về các hiện tượng siêu nhiên nổi tiếng vào thế kỷ 20. Phim xoay quanh một gia đình bị ma ám và liên tục bị khủng bố bởi một bóng ma kinh dị. Gia đình này đã cầu xin sự giúp đỡ từ đôi Warren. Tất nhiên, đây là nghề của họ nên Warren nhanh chóng nhận lời giúp đỡ. Tuy nhiên họ lại không hề biết rằng, chính cái gật đầu này đã dẫn họ tiếp xúc với những thế lực siêu nhiên kỳ quái và phải đối mặt với một trong những vụ đáng sợ nhất mà họ từng gặp trong đời. (xem trailer)

Killer Toon (tựa Việt: Kỳ án truyện tranh)

Khởi chiếu: 13/9

Thời lượng: 104 phút

Diễn viên: Lee Si Young, Uhm Ki Joon, Hyun Woo

Killer Toon là một bộ phim tâm lý, ly kỳ, hình sự tội phạm của Hàn Quốc. Phim kể về việc thanh tra Lee Ki-Cheol phải điều tra các vụ án mạng dã man xảy ra liên tiếp, với cách thức thực hiện trùng khớp nội dung của một bộ truyện tranh trên mạng được vẽ bởi họa sĩ Ji Yoon. Đây là bộ phim sẽ khiến người xem phải hồi hợp, rùng mình từ khi mở đầu cho đến lúc những bí mật hãi hùng được phanh phui. (xem trailer)

Planes 3D (tựa Việt: Thế giới máy bay)

Khởi chiếu: 13/9

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên lồng tiếng: Carlos Alazraqui, Dane Cook, Stacy Keach

Nếu từng thích thú thế giới xe hơi trong phim hoạt hình Cars của Pixar, thì trong tháng 9 này, khán giả nhất định không thể bỏ qua Planes, một siêu phẩm hoạt hình mới của Walt Disney. Planes sẽ đưa người xem bay cao cùng với dàn máy bay gồm các tay đua bầu trời đẳng cấp quốc tế trong câu chuyện hài hước đậm chất hành động, phiêu lưu. Nhân vật chính của phim là Dusty, một anh chàng quê mùa mơ mộng được tham gia vào cuộc đua máy bay huyền thoại vòng quanh thế giới, bất chấp việc anh ta mắc bệnh sợ... độ cao. Với sự giúp đỡ của một phi đội gồm những thành viên mới toanh và hài hước, anh chàng Hai lúa Dusty cố gắng thực hiện giấc mơ bay đu của mình. (xem trailer)

2 Guns (tựa Việt: Điệp vụ hai mang)

Khởi chiếu: 13/9

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton

Phim kể về hai người đàn ông Bobby và Marcus. Họ là điệp viên của hai cục điều tra khác nhau nhưng lại nhận chung nhiệm vụ trà trộn vào một tổ chức ma túy lớn. Hai người cùng thi hành nhiệm vụ của mình nhưng không ai biết được thân phận thực sự của người kia. Từ ngày chạm mặt nhau, họ không ưa gì người đối diện và luôn như nước với lửa. Tuy nhiên hành động của bọn họ không thể qua mắt nổi tên trùm. Hắn ta đã dùng mưu kế cho hai người tham gia một vụ cướp ngân hàng và tại đây, họ bị nhận diện là cớm, bị truy đuổi bởi những đồng nghiệp của mình. Nhiệm vụ của hai người đã thất bại, và giờ đây họ phải cùng nhau chiến đấu. (xem trailer)

Cold Eyes (tựa Việt: Truy lùng siêu trộm)

Khởi chiếu: 13/9

Thời lượng: 118 phút

Diễn viên: Jung Woo Sung, Han Hyo Joo, Lee Junho

Cold Eyes xoay quanh Ha Yoon Ju, thành viên mới nhất gia nhập vào Ủy ban chống tội phạm đặc biệt của Hàn Quốc, nơi chuyên xử lý các đối tượng tội phạm tinh vi và xảo quyệt nhất. Cô được cử vào đội của Hwang Sang Jun, người đội trưởng kỳ cựu của tổ chức. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là cùng đội truy tìm băng nhóm đã đột nhập nhà băng mà không để lại vết tích. Quá trình điều tra đưa họ tới thế đối đầu và phải truy bắt bằng được James, đối tượng nguy hiểm cầm đầu một băng đảng tội phạm có vũ trang.

Quỳnh Như